Saviez-vous que la chasse aux développeurs est une chose ?

De nombreux articles sont écrits sur :





La génération Z aime changer d'emploi.

La Grande Démission.

La pénurie de talents dans la technologie.

Comment toutes ces choses combinées rendent difficile l'embauche dans la technologie.





Ce n'est pas un de ces articles.

Une brève histoire de la chasse aux têtes pour les développeurs de logiciels

Cet article aborde la pénurie de talents sous un autre angle.





Je ne crois pas qu'il s'agisse de primes à l'embauche, de "Golden Hellos" ou d'autres avantages.





Les entreprises avec les meilleurs bassins de talents – celles qui ne connaissent pas de succès à cause de la Grande Démission – sont celles qui investissent à long terme. Si vous n'êtes pas disposé à résoudre le problème à long terme, vous jouerez toujours à la taupe.





J'ai commencé à programmer en 1985. À l'époque, avant Internet, il n'y avait pas une énorme demande de développeurs. Quand Internet est arrivé, les choses ont changé. Ceux d'entre nous qui sont passés de la programmation "traditionnelle" aux "applications Web" ont commencé à voir qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans le domaine.





Le résultat a été qu'au fur et à mesure que "Bubble 1" grandissait, les développeurs capables de faire fonctionner le Web pouvaient écrire leur propre ticket.





Malheureusement, la bulle 1 n'a pas duré longtemps, juste quelques années. Après cela, tout le monde s'attendait à ce qu'une surabondance de développeurs talentueux soit sur le marché et que les salaires baissent. Il s'est avéré que cela ne s'est pas produit.





La demande de développeurs s'est stabilisée, mais elle n'a pas baissé. Il ne s'est stabilisé que pendant environ un an avant que les entreprises ne commencent à se rendre compte qu'il y avait encore des marchés qui pouvaient être développés.





Depuis lors, le développement de logiciels a survécu à la bulle 2, au krach économique de 2008 et au COVID. Dans chacun de ces « ralentissements économiques », le développement de logiciels, et plus particulièrement les développeurs, s'en est sorti en grande partie indemne. Dans chacun d'eux, la demande de nouveaux développeurs a oscillé entre une demande constante et une guerre des talents.





Étant donné que la demande ne s'est pas relâchée et qu'il ne semble pas que ce sera bientôt le cas, les entreprises doivent commencer à regarder au-delà des techniques traditionnelles de chasse à la tête, des gros bonus et des avantages stupides pour obtenir le talent de développeur dont elles ont besoin pour obtenir le travail. Fini.





AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Si vous prévoyez de fermer vos portes dans moins de 2 ans, ignorez cette stratégie et continuez à faire ce que vous faites. Il s'agit d'un plan à long terme.





Tout le monde, continuez à lire.

Formez vos aînés à la ferme

N'importe qui peut être jardinier, mais seuls ceux qui sont sérieux à ce sujet sont des agriculteurs.





L'étape 1 de ce plan consiste à investir dans vos développeurs seniors. Ils savent coder et ils connaissent votre application. Maintenant, vous devez ajouter l'ingrédient secret qui les activera et les transformera en fermiers développeurs : vous devez leur apprendre à encadrer.





Vos seniors contrôlent votre équipe, que vous le vouliez ou non. Vos développeurs de niveau intermédiaire et junior s'inspirent de vos seniors, vont vers eux pour obtenir de l'aide et leur parlent souvent de choses dont ils ne vous parleraient pas. Les développeurs seniors ont déjà la confiance de votre équipe.





Vous devez leur apprendre à encadrer. Il peut s'agir simplement d'investir dans un livre pour chacun d'entre eux et d'organiser un club de lecture pendant quelques semaines pour discuter de ce que vous avez appris.





Cela peut signifier que vous engagez une entreprise de formation pour dispenser une formation de mentorat. Quoi qu'il en soit, chacun de vos développeurs seniors doit comprendre qu'ils ont non seulement les outils, mais aussi la responsabilité d'être un mentor pour les développeurs juniors.





Si vous souhaitez que vos prochains développeurs seniors soient au courant et prêts à être promus, faites participer vos développeurs de niveau intermédiaire à la formation de mentorat. Cela ne fait pas encore partie de leur travail, mais s'ils sont formés et capables de voir les aînés le faire activement, cela créera des attentes.

Commencez à planter les graines

Maintenant que vous avez des seniors qui sont des mentors prêts et volontaires, vous pouvez commencer à recruter des développeurs juniors.





Pour chaque développeur senior que vous avez, faites appel à un développeur junior. Vous voulez toujours que vos développeurs seniors soient des membres productifs de l'équipe.





Sélectionnez soigneusement vos candidats juniors. Vous voulez ceux qui sont désireux d'apprendre. Tous les développeurs juniors ne s'épanouiront pas dans ce type d'environnement.





Trouvez ceux qui ont un peu d'expérience en programmation et qui en veulent plus. Le manque d'expérience professionnelle ne devrait pas être un obstacle sérieux à ce stade, puisque vous prévoyez de les enseigner et de les encadrer.

Cultivez constamment votre nouveau jardin

Vous ne prendrez pas la bonne décision à chaque fois. Vous aurez très probablement des développeurs seniors qui ne peuvent pas ou ne veulent pas participer. C'est très bien. Vous ne pouvez pas forcer le mentorat.





Cela dit, si vous avez quelqu'un qui refuse de participer à un programme aussi important, il est probablement temps de discuter avec lui de ses plans à long terme.





Vous constaterez également qu'il y aura des juniors qui ont l'air bien dans l'interview mais qui ne sont tout simplement pas à la hauteur. Ça arrive. Mes préférés sont ceux qui le reconnaissent en eux-mêmes et choisissent de quitter l'entreprise avant la fin de leur période d'essai.





En ce qui concerne les autres; c'est pourquoi nous avons une période d'essai de six mois pour tout développeur junior. Cela vous donne la chance de les aider à trouver de meilleures opportunités car il devient clair que faire partie de votre équipe n'est pas leur meilleur choix.

Que faire si vous n'avez pas les aînés en place

Ce plan suppose que vous avez des développeurs seniors dans votre équipe que vous pouvez commencer à faire tourner en tant que mentors et agriculteurs. Si vous ne le faites pas, tout n'est pas perdu. Vous avez juste besoin d'aide pour démarrer.





Gun.io peut vous aider à trouver les développeurs seniors exacts dont vous avez besoin pour faire avancer votre projet et vous aider à vous préparer à planter les graines et à développer votre propre équipe, en interne.





Emballer

Depuis que je suis développeur, de nombreuses entreprises ont un mauvais état d'esprit en matière d'embauche. Nous devons arrêter de « chasser » et commencer à « développer » les développeurs. Peut-être que «ferme cubique» n'est pas le terme péjoratif qu'il est censé être.





Peut-être que si nous plantons une personne et la fertilisons généreusement avec de la formation, du mentorat et la liberté d'échouer, nous pouvons développer les développeurs dont nous avons besoin.





Ensuite, peut-être – juste peut -être – nous pourrons terminer nos projets tout en préparant la plantation de la prochaine culture.





Précédemment publié ici.