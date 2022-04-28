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    什么是元治理？经过@indexcoop
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    什么是元治理？

    2022/04/28
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    经过 @indexcoop 917 讀數
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    太長; 讀書

    Index Coop 与许多最大的去中心化金融项目一样，是一个去中心化自治组织 (DAO)。在 DAO 中，与传统公司不同，项目和优先级由社区成员投票决定。为了执行投票，必须在投票期结束时达到 5% 的法定人数。在传统金融中，这种治理活动被称为“投资管理”，是一项复杂的业务。

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    #indexcoop#metagovernance#defi#dao
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    Index Coop 元治理简介

    因为指数合作社的产品是由其他产品组成的，所以它对这些产品拥有投票权。这就是所谓的“元治理”。

    目前，Index Coop只能对DeFi Pulse Index (DPI)中的少数协议进行投票，包括CompoundAaveUniswap ，所有这些协议都依赖于 Compound 的治理模块，并由 DPI 持有。

    Index Coop 还可以对 Balancer 和 Yearn 协议进行投票，这也是 DPI 的一部分。这一切与投票有关吗？

    Index Coop 与许多最大的去中心化金融项目一样，是一个去中心化自治组织 (DAO)。在 DAO 中，与传统公司不同，项目和优先级由社区成员投票决定。

    可以将倡议作为提案提交社区，然后代币持有者可以根据他们持有的代币数量进行投票。

    治理往往以代币经济学为中心，但可以包括雇用新的团队成员、铸造更多代币进行再投资以及任何数量的其他提议

    元治理由我们构建的指数产品类型启用。

    元治理如何在传统金融中发挥作用？

    DeFi 元治理反映了传统金融的元治理。 Coop 的传统同行，如贝莱德和 Vanguard，通常是上市公司的前三名股东。

    作为股东，他们对董事会成员、高管薪酬、会计事项以及最近的环境、社会和公司治理提案进行投票。

    在传统金融中，这种治理活动被称为“投资管理”，是一项复杂的业务。

    Blackrock 拥有一支 50 多人的团队，与投资组合公司就治理事宜进行互动，仅在 2020 年，Vanguard 的管理团队就对 168,000 份提案进行了投票。

    与 DeFi 的大部分内容一样，主要区别在于去中心化。 BlackRock 的投票由公司内部的一个团队或代理顾问服务处理，而 Index Coop 的投票由其代币持有人所有。

    元治理是如何发生的？

    在 Index Coop，每当需要对 Balancer、Yearn、Compound、Uniswap 或 Aave 进行新的治理投票时，它都会自动发布到我们的快照页面，供社区成员投票。

    为了执行投票，必须在投票期结束时达到 5% 的法定人数。这是如何工作的：

    • DPI 中的代币提出治理建议
    • 该提案在INDEX 快照页面上重复
    • 指数持有人在指数快照页面内对提案进行投票
    • 假设达到 quorum (5%)，索引 multisig 根据快照记录的多数投票

    投票不会按投票比例分配，相反，快照投票中的多数将 Index 的所有投票权委托给该结果。

    （例如：如果 6% 的 INDEX 代币投票，则达到法定人数。如果 55% 的投票支持“是”选项，那么 Index 的所有投票权都投了赞成票。

    由于 Index Coop 是一个 DAO，因此这种结构具有可塑性，并且可以根据社区投票而改变。

    为什么元治理很重要？

    大多数协议都有一个治理结构，要求其代币持有者投票和通过提案。为了使投票向前推进，他们必须达到法定人数。
    由于许多代币持有者对投票不感兴趣，因此很难达到法定人数（

    这可能使协议难以进行必要的更改以跟上不断变化的 DeFi 环境。

    截至 5 月的 DPI 再平衡，Coop 持有大约 1/140 的 Compound 代币。尽管无论如何都不是扼杀者，但它是全球第 47 大 Compound 持有者，并且是一个相当大的投票集团。

    Coop 大小的持有者可以单独决定协议是否始终达到法定人数。

    免责声明：此内容仅供参考。您不应将任何此类信息或其他 Index Coop 材料解释为法律、税务、投资、财务或其他建议。

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