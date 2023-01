O que é metagovernança?

O Index Coop, como muitos dos maiores projetos financeiros descentralizados, funciona como uma Organização Autônoma Descentralizada (DAO). Em um DAO, ao contrário de uma corporação tradicional, os projetos e prioridades são votados pelos membros da comunidade. Para que uma votação seja executada, um quórum de 5% deve ser atingido até o final do período de votação. Nas finanças tradicionais, esse tipo de atividade de governança é chamado de “administração de investimentos” e é um negócio complicado.

Introdução à Metagovernança do Index Coop

Como os produtos da Cooperativa do Índice são compostos de outros produtos, ela detém posições de voto nesses produtos. Isso é o que se chama de “Metagovernança”.

No momento, o Index Coop só pode votar em um punhado de protocolos dentro do DeFi Pulse Index (DPI) , incluindo Compound , Aave e Uniswap , todos os quais dependem do módulo de governança do Compound e são mantidos no DPI.

O Index Coop também pode votar nos protocolos Balancer e Yearn, que também fazem parte do DPI. O que tudo isso sobre votação?

O Index Coop, como muitos dos maiores projetos financeiros descentralizados, funciona como uma Organização Autônoma Descentralizada (DAO). Em um DAO, ao contrário de uma corporação tradicional, os projetos e prioridades são votados pelos membros da comunidade.

As iniciativas podem ser apresentadas à comunidade como propostas e os detentores de tokens podem votar proporcionalmente ao número de tokens que possuem.

A governança tende a se concentrar na economia de tokens, mas pode incluir a contratação de novos membros da equipe, cunhagem de mais tokens para reinvestimento e várias outras propostas .

A metagovernança é habilitada pelo tipo de produtos de índice que construímos.

Como Funciona a Metagovernança nas Finanças Tradicionais?

A metagovernança DeFi espelha a das finanças tradicionais. As contrapartes tradicionais da Coop, como BlackRock e Vanguard, costumam estar entre os três principais acionistas de empresas de capital aberto.

Como acionistas, eles votam em conselhos, remuneração executiva, questões contábeis e, mais recentemente, propostas ambientais, sociais e de governança corporativa.

Nas Finanças Tradicionais, esse tipo de atividade de governança é chamada de “ administração de investimentos ” e é um negócio complicado.

A Blackrock tem uma equipe de mais de 50 pessoas que interage com as empresas do portfólio em questões de governança e, somente em 2020, a equipe de administração da Vanguard votou em 168.000 propostas.

A principal diferença, como grande parte do DeFi, é a descentralização. A votação da BlackRock é realizada por uma equipe dentro da empresa, ou um serviço de proxy advisor, enquanto a votação do Index Coop é de propriedade de seus detentores de tokens.

Como acontece a metagovernança?

No Index Coop, sempre que uma nova votação de governança é solicitada no Balancer, Yearn, Compound, Uniswap ou Aave, ela é automaticamente postada em nossa página Snapshot para os membros da comunidade votarem.

Para que uma votação seja executada, um quórum de 5% deve ser alcançado até o final do período de votação. Veja como isso funciona:

Um token dentro do DPI apresenta uma proposta de governança

A proposta está duplicada na página de instantâneo INDEX

Os detentores do índice votam na proposta na página do resumo do índice

Supondo que o quorum seja atingido (5%), o índice multisig vota de acordo com a maioria registrada pelo snapshot

Os votos não são divididos proporcionalmente ao voto, em vez disso, uma maioria dentro do voto instantâneo delega todo o poder de voto do Index para esse resultado.

(Por exemplo: se 6% dos tokens do INDEX votarem, o quórum será alcançado. Se 55% desses votos forem para a opção “Sim”, todos os votos do poder de voto do Índice serão sim.

Como o Index Coop é um DAO, essa estrutura é maleável e pode mudar de acordo com o voto da comunidade.

Por que a metagovernança é importante?

A maioria dos protocolos possui uma estrutura de governança que exige que seus detentores de tokens votem e aprovem as propostas. Para que os votos avancem, eles precisam atingir o quórum.

Atingir o quórum pode ser difícil, já que muitos detentores de tokens não estão interessados em votar (

Isso pode dificultar que os protocolos façam as alterações necessárias para acompanhar o ambiente DeFi em constante mudança.

A partir do reequilíbrio do DPI de maio, o Coop detinha aproximadamente 1/140 de todos os tokens compostos. Embora não seja um estrangulamento de forma alguma, esse é o 47º maior detentor de Compound no mundo e um bloco de votação considerável.

Um detentor do tamanho do Coop pode ser a diferença entre um protocolo consistentemente alcançando quorum ou não.

