人工智能驱动的工具使我的发展加倍 速度

作为在软件行业花费了大量时间的人。随着时间的推移，我一直在寻找可以帮助我的工具和技术： 提高我的生产力 减少代码中的错误 写得更少，收获更多 在这篇文章中，我将分享一些 工具，这些工具帮助我提高了 JavaScript 的工作效率。我将分享我使用每种工具的个人经验，包括它们的优点和缺点。所以系好安全带，让我们开始吧！ 人工智能驱动的 由 GitHub 提供 副驾驶 GitHub Copilot 是一款人工智能驱动的代码助手，可帮助您更快地编写代码。 我将 Copilot 与 TypeScript、JavaScript、Dart 和 Python 结合使用。有时感觉它读懂了我的想法并生成了我想要的东西 - 太棒了！然而，这样的时刻很少见，一个月就几次。 大多数时候，它的表现时好时坏。它不知道您的代码库，并且经常错误地猜测函数名称。在某些情况下，它创建的代码带有细微的错误，迫使我花额外的时间分析其输出。 尽管存在这些缺点，Copilot 在生成简单的重复模式和自动完成文档方面还是相当不错的。 GPT-工程师 GPT-engineer 是一款人工智能工具，有望加快应用程序开发过程。我决定通过尝试使用 GPT 3.5 创建一个 Express 应用程序来测试它。 起初，这似乎很有希望。它制定了清晰的架构，选择了正确的框架，甚至整齐地构建了代码。但兴奋是短暂的，因为它生成的代码低于标准，而且我无法启动该应用程序。 我认为升级到 GPT-4 可能会有所帮助，虽然它确实提供了稍微改进的结果，但它仍然无法创建功能齐全的应用程序。因此，虽然 GPT-engineer 显示出了希望，但可以肯定地说，它还不能完全胜任处理严肃的编码任务。 科迪·艾 Cody AI 是一个人工智能驱动的编码助手，我已经在 VSCode 中使用了一段时间。它在几个方面改变了我的编码体验： - 它非常擅长将代码块分解为简单的摘要。当我审查其他项目的代码或需要快速回顾自己的工作时，这非常方便。 - 它很聪明地填充日志语句、错误消息或代码注释中的空白。 - 它通过填补常见模式的空白来消除复制粘贴的需要。 - 令人惊讶的是，它非常擅长创建测试。 然而，当用 Markdown 写作时，它的建议往往很冗长，而且总是积极的——从中得到否定的句子几乎是不可能的！此外，它的内联建议有时可能会很麻烦，因为它并不能真正“获取”您的代码。 尽管存在这些缺点，Cody AI 在将我的代码翻译成英语和构建测试时提供了巨大的帮助 - 使其成为我的工具包中不可或缺的工具。 反应剂 React Agent 是一款人工智能工具，旨在帮助构建 React 组件。我尝试使用它为 React 应用程序构建基本的状态管理组件。 它确实生成了一些我可以使用的代码，但它经常错过我的一些规范或删除之前添加的功能。它需要大量的指导和对细节的关注，这并没有节省我太多时间。 就目前而言，React Agent 生成的代码尚未准备好投入生产，需要进行大量调整才能合并到现有代码库中。但它总体上提高了我的生产力。 由维塞尔 v0 v0是一款生成UI设计的AI工具。然而，根据我的经验，它会创建平庸的 UI，并且对 Tailwind CSS 的使用存在疑问。 任何使用 v0 构建的东西要么需要大量修改，要么最终看起来像业余产品。我确实对这种努力表示赞赏，但用户界面设计是复杂且动态的。我们还没有达到 AI 能够持续产生一流 UI 设计的程度，但它为您的 UI 提供了一个起点。 扫一扫 该工具解决了我在人工智能辅助开发中遇到的最大问题——在提出新请求时为现有应用程序源提供上下文。通过 PR 提供输出的功能是一个巧妙的补充。我已经用这个做了一些 PR。当然，在合并它们之前我必须手动进行一些小的调整，但这确实为我节省了半个小时。 脚本GPT ScriptGPT 是我创建的一个工具，旨在将功能开发卸载到由 GPT4 支持的 AI 代理上。它专为 TS/JS 项目量身定制，自动安装所需的库、测试代码、添加注释等。 与 GitHub Copilot 和 GPT-Engineer 等其他人工智能驱动的编码工具不同，这些工具难以有效地集成代码和构建复杂的项目，而 ScriptGPT 在这些领域表现出色。它可以与这些工具一起使用来编写代码，同时将特定项目功能卸载到 ScriptGPT。 作为这个项目的创建者，我的评估可能有点偏颇。虽然它并不完美，而且总有改进的空间，但我坚信 ScriptGPT 可以成为开发人员工具包的宝贵补充。尝试一下，看看它如何提高生产力！ GitHub 存储库：https: //github.com/ukanwat/scriptgpt/ 简而言之 人工智能工具尚不完美。他们有时会犯错误，而且他们不能总是理解你想要做什么。但他们一直在进步；将来，他们会更加强大，更加乐于助人。他们将能够更好地理解您的代码，并且能够产生更有创意的想法。 分享你的意见 错过了任何很酷的人工智能工具吗？告诉我你最喜欢的或我可能错过的很棒的！ 我也想听听您的想法和建议 - 我一直在寻求改进:) 也发布 。 在这里