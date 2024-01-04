Gelişimimi İkiye Katlayan Yapay Zeka Destekli Araçlar Hız

Yazılım sektöründe hatırı sayılır miktarda zaman geçirmiş biri olarak. Zamanla bana yardımcı olabilecek araç ve tekniklerin arayışında oldum: Verimliliğimi artırın Kodumdaki hataları azaltın Daha az yazın ama daha fazlasını başarın Bu yazıda, JavaScript üretkenliğimi artırmama yardımcı olan araçlardan bazılarını paylaşacağım. Güçlü ve zayıf yönleri de dahil olmak üzere her araçla ilgili kişisel deneyimlerimi paylaşacağım. O halde kemerinizi bağlayın ve dalmaya başlayalım! yapay zeka destekli GitHub'dan Yardımcı Pilot GitHub Copilot, kodu daha hızlı yazmanıza yardımcı olan, yapay zeka destekli bir kod yardımcısıdır. Copilot'u TypeScript, JavaScript, Dart ve Python ile kullandım. Aklımı okuduğunu ve tam olarak istediğim şeyi ürettiğini hissettiğim anlar oldu; muhteşemdi! Ancak bu anlar, ayda birkaç kez olduğu gibi nadirdi. Çoğu zaman performansı ya vuruldu ya da ıskalandı. Kod tabanınızı bilmiyor ve çoğu zaman işlev adlarını yanlış tahmin ediyor. Beni çıktısını analiz etmek için fazladan zaman harcamaya zorlayan ince hatalar içeren kod oluşturduğu durumlar vardı. Bu eksikliklere rağmen, Copilot basit tekrarlayan kalıplar oluşturma ve belgeleri otomatik tamamlama konusunda oldukça iyidir. GPT Mühendisi GPT-engineer, uygulama geliştirme sürecini hızlandırmayı vaat eden bir yapay zeka aracıdır. GPT 3.5'i kullanarak bir Express uygulaması oluşturmaya çalışarak bunu test etmeye karar verdim. İlk başta umut verici görünüyordu. Net bir mimari ortaya koydu, doğru çerçeveleri seçti ve hatta kodu düzgün bir şekilde yapılandırdı. Ancak ürettiği kod ortalamanın altında olduğundan heyecan kısa sürdü ve uygulamayı başlatamadım. GPT-4'e yükseltmenin yardımcı olabileceğini düşündüm ve biraz daha iyi sonuçlar verse de tam işlevsel bir uygulama oluşturma konusunda hâlâ yetersiz kaldı. Dolayısıyla, GPT mühendisi umut verici olsa da, henüz ciddi kodlama görevlerini yerine getirebilecek durumda olmadığını söylemek yanlış olmaz. Cody AI Cody AI, bir süredir VSCode'da kullandığım, yapay zeka destekli bir kodlama asistanıdır. Kodlama deneyimimi çeşitli şekillerde değiştirdi: - Kod bloklarını basit özetlere ayırma konusunda mükemmeldir. Bu, diğer projelerdeki kodları incelerken veya kendi çalışmamla ilgili hızlı bir bilgi tazelemeye ihtiyaç duyduğumda çok kullanışlıdır. - Günlük ifadelerindeki, hata mesajlarındaki veya kod yorumlarındaki boşlukları doldurmak akıllıcadır. - Yaygın desenlerdeki boşlukları doldurarak kopyala-yapıştır ihtiyacını ortadan kaldırır. - Şaşırtıcı bir şekilde, testler oluşturma konusunda oldukça iyidir. Ancak, işaretlemeyle yazarken, önerileri uzun soluklu ve her zaman olumlu olma eğilimindedir; bundan olumsuz bir cümle çıkarmak neredeyse imkansızdır! Ayrıca, satır içi öneriler bazen kodunuzu gerçekten "anlamadığından" sıkıntı yaratabilir. Bu dezavantajlara rağmen Cody AI, kodumu İngilizceye çevirirken ve testler oluştururken çok yardımcı oldu; bu da onu araç setimde vazgeçilmez bir araç haline getirdi. Tepki Aracısı React Agent, React bileşenlerinin oluşturulmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapay zeka aracıdır. Bir React uygulaması için temel bir durum yönetimi bileşeni oluşturmak için bunu kullanmayı denedim. Kullanabileceğim bazı kodlar ortaya çıkardı, ancak sıklıkla bazı spesifikasyonlarımı atlıyordu ya da daha önce eklediği özellikleri atlıyordu. Çok fazla el tutmayı ve detaylara dikkat etmeyi gerektiriyordu, bu da bana fazla zaman kazandırmadı. Şu anki haliyle, React Agent tarafından üretilen kod üretime hazır değil ve mevcut kod tabanıyla birleştirilmeden önce önemli miktarda ince ayar yapılması gerekiyor. Ancak genel olarak üretkenliğimi artırdı. Vercel tarafından v0 v0, kullanıcı arayüzü tasarımları üreten bir yapay zeka aracıdır. Ancak deneyimlerime göre Tailwind CSS'nin şüpheli kullanımıyla vasat bir kullanıcı arayüzü yaratıyor. V0 ile oluşturulan her şey ya ağır modifikasyon gerektirir ya da amatör bir ürün gibi görünür. Bu çabayı takdir ediyorum ancak kullanıcı arayüzü tasarımları karmaşık ve dinamik. Henüz yapay zekanın sürekli olarak birinci sınıf kullanıcı arayüzü tasarımları üretebileceği noktada değiliz ancak Yapay Zeka, kullanıcı arayüzünüz için size bir başlangıç noktası sağlıyor. Süpürme Yapay Zekası Bu araç, yeni isteklerde bulunurken mevcut uygulama kaynağına bağlam vererek, AI desteğiyle geliştirmede karşılaştığım en büyük sorunu çözüyor. Çıktıyı PR yoluyla iletme özelliği güzel bir eklentidir. Bunu kullanarak zaten birkaç PR yaptım. Elbette, birleştirmeden önce manuel olarak küçük ayarlamalar yapmam gerekiyordu, ancak bu bana kesinlikle yarım saat kazandırdı. Komut DosyasıGPT ScriptGPT, özellik geliştirme yükünü GPT4 tarafından desteklenen bir yapay zeka aracısına aktarmak için oluşturduğum bir araçtır. Gerekli kitaplıkları otomatik olarak yükleyerek, kodu test ederek, yorum ekleyerek ve daha fazlasını yaparak TS/JS projeleri için özel olarak tasarlanmıştır. Etkili kod entegrasyonu ve karmaşık projeler oluşturma konusunda zorluk çeken GitHub Copilot ve GPT-Engineer gibi diğer yapay zeka destekli kodlama araçlarının aksine, ScriptGPT bu alanlarda öne çıkıyor. Belirli proje özelliklerini ScriptGPT'ye aktarırken kod yazmak için bu araçlarla birlikte kullanılabilir. Bu projenin yaratıcısı olarak değerlendirmemde biraz taraflı olabilirim. Mükemmel olmamasına ve her zaman geliştirilmeye açık olmasına rağmen, ScriptGPT'nin bir geliştiricinin araç setine değerli bir katkı olabileceğine gerçekten inanıyorum. Bir deneyin ve üretkenliği nasıl artırabileceğini görün! GitHub Deposu: https://github.com/ukanwat/scriptgpt/ Kısaca Yapay zeka araçları henüz mükemmel değil. Bazen hata yaparlar ve ne yapmaya çalıştığınızı her zaman anlayamazlar. Ama her geçen gün daha iyiye gidiyorlar; gelecekte daha güçlü ve yardımsever olacaklar. Kodunuzu daha iyi anlayabilecekler ve daha da yaratıcı fikirler üretebilecekler. Düşüncelerini paylaş Herhangi bir harika AI aracını kaçırdınız mı? Bana favorilerinizi veya kaçırmış olabileceğim harika olanları söyleyin! Ayrıca düşüncelerinizi ve önerilerinizi de duymak isterim - Her zaman gelişmeye çalışıyorum :) da yayınlandı. Burada