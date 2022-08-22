了解 Python 中的多处理和多线程

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多线程和多处理是实现并发和并行化的两种最常见的方法。没有多少开发人员了解它们之间的区别，并且无法选择使用哪个。在本文中，我们将讨论这些差异。我们可以使用 Threading Python 模块来理解和实现这个概念。 threading 模块提供了一个直观的 API，可以轻松生成多个线程，当需要更多处理能力时可以使用这些线程。为此，您必须在 Python 中使用称为 **Lock** 或 **Global Interpreter Lock 的东西。