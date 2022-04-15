为什么比特币是有史以来最好的秘密社团？光明会 2.0 的崛起

比特币和比特币协议基于创建比传统经济系统更好的金融系统的简单想法。比特币人有一种说法，即“为钱而来，为创意而留下”比特币可能类似于今天的一环（来自指环王）。比特币协议提出了参与的激励措施，并创造了帮助比特币秘密社团发展的资源。网络发展得越多，可用于继续执行比特币想法的资源就越多。

是什么让社会变得神秘？

从历史上看，秘密社团以神话、故事或传说的形式存在。人类一直痴迷于关于一群人利用他们的时间、资源，有时甚至是权力来控制文明和整个世界的故事。历史上有很多关于光明会、圣殿骑士、摩门教徒等的故事。现代文化以电影和书籍的形式创造了新的解释，充满了神秘和力量，它们要么吓坏我们，要么让我们兴奋。

但是，是什么让社会变得神秘呢？根据维基百科，秘密社团是一个行动、成员资格和运作都被隐藏的组织。该术语通常不包括秘密团体（例如，情报机构、游击战争叛乱）。这些团体隐藏他们的活动，但他们有公开存在。

在定义社会时，有必要定义其关键要素。一般来说，每个社团，包括秘密社团，都具有以下要素：

目的、目标或想法 领导者 社会成员 由社团领导制定的议程和计划，并向社团成员发出命令或指示 作为计划行动执行的结果，社会用于实现目标的资源。

但是秘密社团有一个重要的因素将它们与所有其他团体区分开来。这是非社会成员的秘密。它确保没有其他社会或团体中断实现目标的过程。让我们不要忘记，这些秘密社团可能是好是坏，取决于团结其成员的目标和理想。

尽管受到电影业的影响，但并非所有秘密社团都怀有恶意。

秘密社团 1.0 的弱点是什么？

秘密社团有 3 个主要弱点，包括对领袖的依赖、沟通问题和对资源的依赖。

拥有领导者是一个弱点，因为领导者可能表现不佳。此外，如果领导者被其他团体认定，那么社会将不再是一个秘密的团体，可能会停止为实现他们的目标而努力。 社会成员应收到命令或指示，开始为实现既定目标采取行动。领导者和成员之间或成员之间的通信可能会被拦截、丢失或更改。此外，成员应该在某个地方见面，并且应该彼此认识以执行命令或指示。 社会运转需要资源。大多数社会应该拥有以金钱、权力和时间形式运作的资源。在任何一个群体中，无论社会是否秘密，一切都需要资源或能源，而这些资源或能源通常是有限的。

数字时代光明会 2.0

正如我们已经讨论过秘密社团的特征和陷阱，问题是是否有任何可能的解决方案可以帮助改善它们的运作。答案是肯定的。比特币可以成为造福社会的秘方。

比特币人有句谚语，“为钱而来，为创意而留下”。比特币协议基于一个简单的想法，即创建一个优于传统经济系统的金融系统，传统经济系统的工作原理是“收益私有化，损失社会化”。

我们观察到，从 1970 年代开始，人们每年的生活损失为 5-20%+（通货膨胀），这取决于他们生活在哪个经济体——发达经济体或发展中经济体。现在，在现代历史上，人们第一次有许多金融系统可供选择，或者至少可以对其进行评估。

因为比特币协议提出了参与的激励措施，它创造了帮助比特币秘密社团成长、发展和运营的资源。网络发展得越多，可用于继续执行比特币想法的资源就越多。如果一个人拥有比特币，他们最终会开始利用自己的时间和资源来推广这个想法，以此作为组织社会的更好方式。

一个协议来统治他们

这样的协议可能类似于今天的 One Ring（来自指环王）。

基金会中的比特币协议有一个解决拜占庭将军问题的方法，它有助于以一种全新的方式组织人们。区块链网络的成员，例如比特币，不需要相互认识即可进行交互。

正如丘吉尔所说，“除了已经尝试过的所有其他形式之外，最糟糕的政府形式。”然后 - “加密货币可能是除了已经尝试过的所有其他形式之外最糟糕的货币形式” - Taylor Pearson（@TaylorP）

请阅读全文“为什么比特币有价值？”这里

历史上第一次，人们可以在没有受信任的第三方（例如银行）的情况下相互交互，例如，为所提供的服务付费或兑换货币。

与许多现有社会不同，比特币社会不需要领导者，因为那里的人们已经被这个想法团结起来。比特币和区块链是由中本聪（Satoshi Nakomoto）的一个人或一群人引入的。比特币于 2009 年公开推出，然后中本聪在 2011 年走向黑暗。结果，比特币没有领导者，也不需要领导者，因为去中心化的想法，将权力从中心化的实体分配给人们边缘。

比特币的协议共识是法律，只有绝对多数才能对协议进行改进，所以任何一个人都不能改变它的规则。协议的发展由社区驱动，优于任何中心化治理系统。

王胜于卒，但若被包围则不能跟随。这就是社区的力量。

“第一条商业规则，保护您的投资。” - 银行家礼仪 1775

使比特币成为一个更加令人兴奋的社会的原因在于它同时具有保密性和开放性。比特币人同时无处不在。

永远无法判断此人是否拥有比特币。尽管如此，他们可以肯定，这个人会有意或无意地保护协议，并宣传比特币作为现有金融系统流动替代方案的理念。看看你们国家的美国参议员或政府官员：他们中有多少人拥有比特币？你不知道。没有人知道，但相信我，有。一旦他们进入比特币的想法，他们将利用他们的力量、时间和资源来尽可能地推广和保护它。这就是现代社会各个层面和所有国家正在发生的事情。缓慢但肯定地。

比特币是完美秘密社会的“秘密成分”

区块链可以比作秘密服务：一切正常，但没有人能看到。

除了上述所有内容之外，比特币作为一个秘密社会最令人着迷的地方在于，人类更美好未来的伟大理念如何将人们团结在一起。尽管比特币与 Twitter 上的其他区块链项目之间存在着紧张和永无休止的争论，但比特币清楚地表明人们可以一起工作，抛开他们的政治观点、文化差异、种族、宗教或财富不平等。至少，他们可以接受人们可能有不同的意见，而且总的来说，所有人都是不同的。

这是人类长期以来一直缺少的——更重要的想法。你可以随机带两个比特币人，他们会一起吃面包，好好聊天，尽管有很多不同。这是因为任何区块链项目的成功对行业和人类都有好处。

然而，虽然比特币对你的政治观点、生活方式或宗教没有影响，但它确实会一劳永逸地改变的一件事是对更美好未来的渴望（以 SpaceX 和火星任务为例，Elon Mask 也做得很好一个更大的想法）。毕竟，一旦你了解了区块链的来龙去脉，就没有人愿意回去了。而这正是“比特币——秘密社团 2.0 之王”的力量所在。

如果您想进一步了解区块链技术和比特币对现代社会的意义，请查看以下与 Naval Ravikant （ AngelList创始人）的视频。

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免责声明3：作者是比特币hodler。