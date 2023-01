Por que o Bitcoin é a melhor sociedade secreta de todos os tempos? A Ascensão dos Illuminati 2.0

Bitcoin e o protocolo Bitcoin são baseados na simples ideia de criar um sistema financeiro melhor do que os sistemas econômicos legados. Os Bitcoiners têm um ditado que diz: "veio pelo dinheiro, ficou pela ideia" Bitcoin pode ser análogo ao Um Anel de hoje (do Senhor dos Anéis). O protocolo Bitcoin propõe incentivos à participação e cria recursos que ajudam a sociedade secreta dos Bitcoiners a crescer. Quanto mais a rede cresce, mais recursos estão disponíveis para continuar executando as ideias do Bitcoin.

LEARN MORE ABOUT @VASILIYKA 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @VASILIYKA 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

O que torna a sociedade secreta?

Historicamente, as sociedades secretas existiram como mitos, histórias ou lendas. A humanidade sempre foi obcecada por histórias sobre grupos de pessoas usando seu tempo, recursos e, às vezes, poderes para controlar civilizações e o mundo inteiro. A história tem muitas histórias sobre Illuminati, Templários, Mórmons, etc. A cultura moderna cria novas interpretações na forma de filmes e livros cheios de místicos e poderes que nos assustam ou nos emocionam.

Mas o que torna a sociedade secreta? De acordo com a Wikipedia , uma sociedade secreta é uma organização cujas ações, membros e funcionamento são ocultos. O termo geralmente exclui grupos secretos (por exemplo, uma agência de inteligência, insurgência de guerrilha). Esses grupos escondem suas atividades, mas têm presença pública.

Ao definir a sociedade, é necessário definir seus elementos-chave. Geralmente, cada sociedade, incluindo as secretas, tem os seguintes elementos:

Propósito, objetivo ou ideia Líder Membros da sociedade Agenda e plano definidos pela liderança da sociedade e fornecendo ordens ou instruções aos membros da sociedade Recursos utilizados pela sociedade para atingir metas como resultado da execução de ações planejadas.

Mas as sociedades secretas têm um ingrediente importante que as distingue de todos os outros grupos. Isso é sigilo de pessoas que não são membros da sociedade. Ele garante que nenhuma outra sociedade ou grupo interrompa o processo de atingir a meta. Não vamos esquecer que essas sociedades secretas podem ser boas ou más, dependendo dos objetivos e ideais que unem seus membros.

Apesar da influência da indústria cinematográfica, nem todas as sociedades secretas carregam más intenções.

Quais são os pontos fracos das sociedades secretas 1.0?

Três principais pontos fracos estão associados às sociedades secretas, incluindo dependência de um líder, problemas de comunicação e dependência de recursos.

Ter um líder é um ponto fraco porque os líderes podem não ter um bom desempenho. Além disso, se o líder for identificado por outros grupos, a sociedade deixará de ser secreta e poderá parar de trabalhar para atingir seus objetivos. Os membros da sociedade devem receber ordens ou instruções para começar a agir na consecução dos objetivos definidos. A comunicação entre líderes e membros ou entre membros pode ser interceptada, perdida ou alterada. Além disso, os membros devem se reunir em algum lugar e devem se conhecer para executar ordens ou instruções. São necessários recursos para o funcionamento da sociedade. A maioria das sociedades deveria ter recursos na forma de dinheiro, poder e tempo para operar. Em qualquer grupo, independentemente de a sociedade ser secreta ou não, tudo precisa de recursos ou energia, que geralmente são limitados.

Era Digital Illuminati 2.0

Como discutimos as características e armadilhas das sociedades secretas, a questão é se alguma solução possível pode ajudar a melhorar seu funcionamento. E a resposta é sim. Bitcoin pode se tornar o molho secreto que pode beneficiar a sociedade.

Os Bitcoiners têm um ditado que diz: "veio pelo dinheiro, ficou pela ideia". O protocolo bitcoin é baseado em uma ideia simples de criar um sistema financeiro melhor do que os sistemas econômicos legados, que funcionam com base no princípio de "privatizar os ganhos e socializar as perdas".

Observamos que, a partir da década de 1970, as pessoas operam suas vidas com perdas de 5 a 20% + (inflação) a cada ano, dependendo da economia em que vivem - desenvolvida ou em desenvolvimento. Agora, pela primeira vez na história moderna, as pessoas têm muitos sistemas financeiros para escolher ou pelo menos a possibilidade de avaliá-los.

Como o protocolo Bitcoin propõe incentivos à participação, ele cria recursos que ajudam a sociedade secreta dos Bitcoiners a crescer, se desenvolver e operar. Quanto mais a rede cresce, mais recursos estão disponíveis para continuar executando as ideias do Bitcoin. Se uma pessoa possui Bitcoin, eventualmente, ela começa a usar seu próprio tempo e recursos para promover essa ideia como uma maneira melhor de organizar a sociedade.

Um protocolo para governá-los todos

Tal protocolo poderia ser análogo ao Um Anel (do Senhor dos Anéis) de hoje.

O protocolo Bitcoin na fundação tem uma solução para o problema dos generais bizantinos , que ajuda a organizar as pessoas de uma maneira completamente nova. Os membros da rede blockchain, como o Bitcoin, não precisam se conhecer para interagir.

Como disse Churchill, "a pior forma de governo, exceto todas as outras formas que foram tentadas." Então - "Criptomoeda pode ser a pior forma de dinheiro, exceto todas as outras que foram tentadas" - Taylor Pearson (@TaylorP)

Leia o artigo completo "Por que o Bitcoin é valioso?" aqui

Pela primeira vez na história, as pessoas podem interagir umas com as outras, por exemplo, pagar pelos serviços prestados ou trocar moeda, sem um terceiro confiável (como um banco, por exemplo).

Ao contrário de muitas das sociedades existentes, a sociedade Bitcoin não precisa de um líder, pois as pessoas já estão unidas pela ideia. Bitcoin e blockchain foram introduzidos por uma pessoa ou grupo de pessoas conhecido como Satoshi Nakomoto. O Bitcoin foi lançado publicamente em 2009 e, em seguida, Satoshi Nakomoto faliu em 2011. Como resultado, o Bitcoin não tem um líder e não precisa de um por causa da ideia de descentralização, que distribui o poder de entidades centralizadas para as pessoas em as bordas.

O consenso do protocolo do Bitcoin é a lei, e apenas uma maioria absoluta pode fazer melhorias no protocolo, então nenhuma pessoa pode mudar suas regras. O desenvolvimento do protocolo é impulsionado pela comunidade, o que é melhor do que qualquer sistema de governança centralizado.

O rei é superior ao peão, mas não pode acompanhar a jogada se estiver cercado. Essa é a força da comunidade.

"Primeira regra de negócios, proteja seu investimento." - Etiqueta do banqueiro 1775

O que torna o Bitcoin uma sociedade ainda mais empolgante é seu sigilo e abertura simultâneos. Bitcoiners estão em todos os lugares e em nenhum lugar ao mesmo tempo.

Nunca se pode dizer se a pessoa possui Bitcoin. Ainda assim, eles podem ter certeza de que a pessoa protegerá consciente ou inconscientemente o protocolo e evangelizará a ideia do Bitcoin como alternativa aos fluxos do sistema financeiro existente. Olhe para os senadores dos EUA ou funcionários do governo em seu país: quantos deles possuem Bitcoin? Você não sabe. Ninguém sabe, mas confie em mim, existem. E assim que entrarem na ideia do Bitcoin, eles usarão seu poder, tempo e recursos para promovê-lo e protegê-lo o máximo possível. E é isso que está acontecendo em todos os níveis da sociedade moderna e em todos os países. Devagar mas seguro.

O “ingrediente secreto” do Bitcoin para uma sociedade secreta perfeita

Blockchain pode ser comparado a um serviço secreto: tudo funciona, mas ninguém pode ver.

O mais fascinante sobre o Bitcoin como sociedade secreta, além de tudo o que foi descrito acima, é como a grande ideia de um futuro melhor para a humanidade une as pessoas. Apesar da tensão e das disputas intermináveis sobre o Bitcoin versus outros projetos de blockchain no Twitter, o Bitcoin mostra claramente que as pessoas podem trabalhar juntas, deixando para trás suas opiniões políticas, diferenças culturais, raça, religião ou desigualdade de riqueza. Pelo menos, eles podem aceitar que as pessoas possam ter opiniões diferentes e, em geral, todas as pessoas são diferentes.

Isso é o que a humanidade tem perdido por tanto tempo – a ideia mais significativa. Você pode pegar dois Bitcoiners aleatórios e eles vão partir o pão e bater um bom papo juntos, apesar de todas as diferenças. Isso acontece porque o sucesso de qualquer projeto blockchain é bom para a indústria e para a humanidade.

No entanto, embora o Bitcoin não tenha efeito sobre suas opiniões políticas, estilo de vida ou religião, uma coisa que muda de uma vez por todas é o desejo de um futuro melhor (Elon Mask também está fazendo um ótimo trabalho com a SpaceX e a missão Mars como exemplo de uma Ideia Maior). Afinal, depois de aprender os meandros do blockchain, ninguém quer voltar atrás. E aí reside o poder do “Bitcoin - o rei da Sociedade Secreta 2.0”.

Se você quiser saber mais sobre o significado da tecnologia Blockchain e do Bitcoin para a sociedade moderna, confira o vídeo a seguir com Naval Ravikant (fundador da AngelList ).

Isenção de responsabilidade 1: Bitcoiner aqui é a pessoa que compartilha a ideia de uma abordagem nova e melhor para organizar o dinheiro e a sociedade usando a tecnologia blockchain.

Isenção de responsabilidade 2: Este não é um conselho financeiro em nenhum sentido.

Isenção de responsabilidade 3: O autor é um hodler de Bitcoin.