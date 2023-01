Pourquoi Bitcoin est-il la meilleure société secrète de tous les temps ? La montée des Illuminati 2.0

Bitcoin et le protocole Bitcoin sont basés sur l'idée simple de créer un meilleur système financier que les systèmes économiques hérités. Les bitcoiners ont un dicton qui dit "est venu pour l'argent, est resté pour l'idée" Bitcoin pourrait être analogue à l'Anneau Unique d'aujourd'hui (du Seigneur des Anneaux). Le protocole Bitcoin propose des incitations à participer et crée des ressources qui aident la société secrète des Bitcoiners à se développer. Plus le réseau se développe, plus les ressources sont disponibles pour continuer à exécuter les idées Bitcoin.

Qu'est-ce qui fait que la société est secrète ?

Historiquement, les sociétés secrètes ont existé sous forme de mythes, d'histoires ou de légendes. L'humanité a toujours été obsédée par les histoires de groupes de personnes utilisant leur temps, leurs ressources et parfois leurs pouvoirs pour contrôler les civilisations et le monde entier. L'histoire a de nombreuses histoires concernant les Illuminati, les Templiers, les Mormons, etc. La culture moderne crée de nouvelles interprétations sous la forme de films et de livres remplis de mystiques et de pouvoirs qui nous effraient ou nous excitent.

Mais qu'est-ce qui fait que la société est secrète ? Selon Wikipédia , une société secrète est une organisation dont les actions, les membres et le fonctionnement sont dissimulés. Le terme exclut généralement les groupes secrets (par exemple, une agence de renseignement, une insurrection de guérilla). Ces groupes cachent leurs activités, mais ils ont une présence publique.

Pour définir la société, il est nécessaire de définir ses éléments clés. Généralement, chaque société, y compris les secrètes, comporte les éléments suivants :

But, objectif ou idée Chef Membres de la société Ordre du jour et plan définis par la direction de la société et fournissant des ordres ou des instructions aux membres de la société Ressources utilisées par la société pour atteindre les objectifs à la suite de l'exécution des actions planifiées.

Mais les sociétés secrètes ont un ingrédient important qui les distingue de tous les autres groupes. C'est le secret des personnes qui ne sont pas membres de la société. Il garantit qu'aucune autre société ou groupe n'interrompt le processus d'atteinte de l'objectif. N'oublions pas que ces sociétés secrètes peuvent être bonnes ou mauvaises, selon les objectifs et les idéaux qui unissent leurs membres.

Malgré l'influence de l'industrie cinématographique, toutes les sociétés secrètes ne portent pas de mauvaises intentions.

Quels sont les points faibles des sociétés secrètes 1.0 ?

3 principaux points faibles sont associés aux sociétés secrètes, notamment la dépendance à l'égard d'un chef, les problèmes de communication et la dépendance aux ressources.

Avoir un leader est un point faible car les leaders peuvent ne pas bien performer. De plus, si le leader est identifié par d'autres groupes, la société ne sera plus secrète et pourra cesser de travailler à la réalisation de ses objectifs. Les membres de la société doivent recevoir des ordres ou des instructions pour commencer à agir pour atteindre les objectifs définis. La communication entre les dirigeants et les membres ou entre les membres pourrait être interceptée, perdue ou modifiée. De plus, les membres doivent se rencontrer quelque part et se connaître pour exécuter des ordres ou des instructions. Des ressources sont nécessaires au fonctionnement de la société. La plupart des sociétés devraient disposer de ressources sous forme d'argent, de pouvoir et de temps pour fonctionner. Dans tout groupe, qu'il s'agisse ou non d'une société secrète, tout a besoin de ressources ou d'énergie, généralement limitées.

Illuminati de l'ère numérique 2.0

Comme nous avons discuté des caractéristiques et des pièges des sociétés secrètes, la question est de savoir si des solutions possibles peuvent aider à améliorer leur fonctionnement. Et la réponse est oui. Bitcoin peut devenir la sauce secrète qui peut profiter à la société.

Les Bitcoiners ont un dicton qui dit, "est venu pour l'argent, est resté pour l'idée". Le protocole bitcoin est basé sur une idée simple de créer un système financier meilleur que les systèmes économiques hérités, qui fonctionnent sur le principe de "privatiser les gains et socialiser les pertes".

Nous observons qu'à partir des années 1970, les gens gèrent leur vie avec une perte de 5 à 20 % + (inflation) chaque année, selon l'économie dans laquelle ils vivent - développée ou en développement. Maintenant, pour la première fois dans l'histoire moderne, les gens ont le choix entre de nombreux systèmes financiers ou du moins la possibilité de les évaluer.

Parce que le protocole Bitcoin propose des incitations à participer, il crée des ressources qui aident la société secrète des Bitcoiners à grandir, se développer et fonctionner. Plus le réseau se développe, plus les ressources sont disponibles pour continuer à exécuter les idées Bitcoin. Si une personne possède Bitcoin, elle commence finalement à utiliser son temps et ses ressources pour promouvoir cette idée comme une meilleure façon d'organiser la société.

Un protocole pour les gouverner tous

Un tel protocole pourrait être analogue à l'Anneau Unique (du Seigneur des Anneaux) d'aujourd'hui.

Le protocole Bitcoin de la fondation a une solution au problème des généraux byzantins , qui aide à organiser les gens d'une manière complètement nouvelle. Les membres du réseau blockchain, comme Bitcoin, n'ont pas besoin de se connaître pour interagir.

Comme l'a dit Churchill, "la pire forme de gouvernement à l'exception de toutes les autres formes qui ont été essayées." Ensuite - "La crypto-monnaie peut être la pire forme d'argent à l'exception de toutes les autres qui ont été essayées" - Taylor Pearson (@TaylorP)

Veuillez lire l'article complet "Pourquoi le Bitcoin est-il précieux ?" ici

Pour la première fois dans l'histoire, les gens peuvent interagir entre eux, par exemple, payer les services fournis ou échanger des devises, sans tiers de confiance (comme une banque, par exemple).

Contrairement à de nombreuses sociétés existantes, la société Bitcoin n'a pas besoin d'un leader car les gens y sont déjà unis par l'idée. Bitcoin et blockchain ont été introduits par une personne ou un groupe de personnes connu sous le nom de Satoshi Nakomoto. Bitcoin a été lancé publiquement en 2009, puis Satoshi Nakomoto est devenu sombre en 2011. En conséquence, Bitcoin n'a pas de leader et n'en a pas besoin en raison de l'idée de décentralisation, qui distribue le pouvoir des entités centralisées aux personnes sur les bords.

Le consensus sur le protocole de Bitcoin est la loi, et seule une majorité absolue peut apporter des améliorations au protocole, de sorte qu'aucune personne ne peut modifier ses règles. Le développement du protocole est piloté par la communauté, ce qui est mieux que tout système de gouvernance centralisé.

Le roi est supérieur au pion, mais ne peut pas suivre le mouvement s'il est encerclé. C'est la force de la communauté.

"Première règle d'affaires, protégez votre investissement." - Etiquette du banquier 1775

Ce qui fait de Bitcoin une société encore plus excitante, c'est son secret et son ouverture simultanés. Les bitcoiners sont partout et nulle part à la fois.

On ne peut jamais dire si la personne possède Bitcoin. Pourtant, ils peuvent être sûrs que la personne protégera consciemment ou inconsciemment le protocole et évangélisera l'idée du Bitcoin comme alternative aux flux du système financier existant. Regardez les sénateurs américains ou les représentants du gouvernement dans votre pays : combien d'entre eux possèdent des bitcoins ? Vous ne savez pas. Personne ne le sait, mais croyez-moi, il y en a. Et une fois qu'ils auront compris l'idée du Bitcoin, ils utiliseront leur pouvoir, leur temps et leurs ressources pour le promouvoir et le protéger autant que possible. Et c'est ce qui se passe à tous les niveaux de la société moderne et dans tous les pays. Lentement mais sûrement.

"L'ingrédient secret" de Bitcoin pour une société secrète parfaite

La blockchain peut être comparée à un service secret : tout fonctionne, mais personne ne peut le voir.

La chose la plus fascinante à propos de Bitcoin en tant que société secrète, outre tout ce qui est décrit ci-dessus, est la façon dont la grande idée d'un avenir meilleur pour l'humanité unit les gens. Malgré la tension et les différends sans fin concernant Bitcoin par rapport à d'autres projets de blockchain sur Twitter, Bitcoin montre clairement que les gens peuvent travailler ensemble, laissant derrière eux leurs opinions politiques, leurs différences culturelles, leur race, leur religion ou leurs inégalités de richesse. Au moins, ils peuvent accepter que les gens puissent avoir des opinions différentes et, en général, tous les gens sont différents.

C'est ce qui manque à l'humanité depuis si longtemps - l'idée la plus significative. Vous pouvez prendre deux Bitcoiners au hasard et ils rompront le pain et discuteront ensemble, malgré toutes les différences. Cela se produit parce que le succès de tout projet de blockchain est bon pour l'industrie et l'humanité.

Cependant, bien que Bitcoin n'ait aucun effet sur vos opinions politiques, votre style de vie ou votre religion, une chose qu'il change une fois pour toutes est le désir d'un avenir meilleur (Elon Mask fait également un excellent travail avec SpaceX et la mission Mars à titre d'exemple d'une idée plus grande). Après tout, une fois que vous avez appris les tenants et les aboutissants de la blockchain, personne ne veut revenir en arrière. Et c'est là que réside le pouvoir du "Bitcoin - le roi de la société secrète 2.0".

Si vous voulez en savoir plus sur l'importance de la technologie Blockchain et du Bitcoin pour la société moderne, veuillez consulter la vidéo suivante avec Naval Ravikant (fondateur d' AngelList ).

Avis de non-responsabilité 1 : Bitcoiner est la personne qui partage l'idée d'une nouvelle et meilleure approche pour organiser l'argent et la société en utilisant la technologie blockchain.

Avis de non-responsabilité 2 : Il ne s'agit en aucun cas de conseils financiers.

Clause de non -responsabilité 3 : L'auteur est un détenteur de Bitcoin.