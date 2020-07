Why I Cannot Add Variable to GeometryReader{} Closure Argument

I want to use a GeometryReader{} to contain a view, so I can decide the position of the view base on the parent container property such as size, coordinates space, ect...

So, I have some code like this:

GeometryReader { geometry in self .badgeSymbols .scaleEffect( 1.0 / 4.0 , anchor: .top) .position(x: geometry.size.width / 2.0 , y: ( 3.0 / 4.0 ) * geometry.size.height) }

GeometryReader { geometry in var width = geometry.size.width ; var height = geometry.size.height; self .badgeSymbols .scaleEffect( 1.0 / 4.0 , anchor: .top) .position(x: width / 2.0 , y: ( 3.0 / 4.0 ) * height) }

It should work just fine according to my knowledge

How ever I get an error like this:

Encounter a strange error, I went to google the answer.

And following is my found:

1. Curly braces`{ ...body...}` after the GeometryReader is a syntax called closure. In this case, we call GeometryReader to initialize a GeometryReader instance. According to the Documentation of GeometryReader by Apple.

When we instantiate a type, and there is only one parameter, this parameter happens to be a function.Type, we can GeometryReader followed by {}function (Closure function).

2. Why I can not write variable inside a closure? Soon I realised I asked the wrong question.

Yes, I can write variable inside a closure.

I was writing a variable inside a return sentence. When there is no return keyword in the statements section, the whole section will be treated as a return statement. I can not write new variable inside the return statement.

So, I added a return keyword to teturn my view.

GeometryReader { geometry in var width = geometry.size.width ; var height = geometry.size.height; self .badgeSymbols .scaleEffect( 1.0 / 4.0 , anchor: .top) .position(x: geometry.size.width / 2.0 , y: ( 3.0 / 4.0 ) * geometry.size.height) return Text ( "Position:x: \(geometry.size.width / 2.0) y: \((3.0 / 4.0) * geometry.size.height))" ) }

Now I encountered another issue, Generic parameter`Content`could not be infered. So, I explicitly specify the arguments to fix this issue. It goes like this:

GeometryReader < Text > { geometry in var width = geometry.size.width ; var height = geometry.size.height; self .badgeSymbols .scaleEffect( 1.0 / 4.0 , anchor: .top) .position(x: geometry.size.width / 2.0 , y: ( 3.0 / 4.0 ) * geometry.size.height) return Text ( "Position:x: \(geometry.size.width / 2.0) y: \((3.0 / 4.0) * geometry.size.height))" ) }

The reason being that, GeometryReader.Type has a generic parameter defined by Apple developer... It is stated like this:

@frozen struct GeometryReader < Content > where Content : View

Simple Explanation: I provide a type that conforms the View Protocol, the compilation will pass.

