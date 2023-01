Tất cả các chương trình truyền hình giai đoạn 5 của Marvel được công bố

LEARN MORE ABOUT @JOSEH 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Với sự kết thúc của Giai đoạn 4 của Marvel, đã đến lúc nhìn vào tương lai. Tại San Diego Comic-Con năm 2022, Marvel đã công bố một loạt các dự án cho Giai đoạn 5 và 6. Giai đoạn 5 bắt đầu vào năm sau, vì vậy hãy cùng xem những gì người hâm mộ có thể mong đợi sau đó.





Các nhân vật mới hơn như Echo, Ironheart và Agatha sẽ thu hút sự chú ý với các chương trình của riêng họ, và các nhân vật đã có tên tuổi như Loki và Daredevil sẽ có thêm các mùa mới. Như đã nói, đây là tất cả các chương trình truyền hình Marvel Phase 5. Cảnh báo: sẽ có những kẻ phá hoại trong suốt bài viết.





Chương trình truyền hình Marvel Phase 5

Chuyện gì xảy ra nếu…? Cuộc xâm lược bí mật Echo Loki Ironheart Agatha: Coven of Chaos Daredevil: Sinh ra lần nữa





1. Điều gì sẽ xảy ra nếu…? Mùa 2

What If là một chương trình xem xét các tình huống "nếu như". Chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel chính, nhưng chương trình này cho phép sự sáng tạo chạy cuồng nhiệt khi mọi thứ diễn ra; không có gì là thiêng liêng. Điều gì sẽ xảy ra nếu Black Panther trở thành Star-Lord? Điều gì sẽ xảy ra nếu Peggy Carter được tiêm huyết thanh Super Soldier thay vì Steve Rogers? What If trả lời những câu hỏi này và hơn thế nữa; chương trình cung cấp cho bạn những câu hỏi và câu trả lời mà bạn thậm chí không biết rằng bạn đang tìm kiếm.





Theo Variety , What If sẽ không chỉ có mùa thứ hai mà còn có cả mùa thứ ba. Ấn phẩm nói rằng What If dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm 2023. Nhưng chúng ta có thể mong đợi gì từ phần thứ hai? Làm thế nào mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn? Chà, Variety giải thích rằng một trong những tập phim sẽ diễn ra vào thế kỷ 17. Vì vậy, có vẻ như mọi thứ sẽ trở nên khá điên rồ.





2. Cuộc xâm lược bí mật

Với sự tham gia của Samuel L.Jackson trong vai Nick Fury, Secret Invasion là một chương trình khiến người xem tự hỏi ai mới thực sự là ai. Đó là bởi vì nó sẽ tập trung vào Skrulls, một chủng tộc ngoài hành tinh có khả năng biến hình. Marvel.com nói rằng “loạt phim giới thiệu một nhóm Skrull biến hình đã xâm nhập vào Trái đất trong nhiều năm.”





Trang web của Marvel cũng cung cấp cho chúng tôi một bản tóm tắt về những gì các diễn viên khác mà chúng tôi có thể mong đợi trong chương trình truyền hình này. Tham gia cùng Samuel L. Jackson còn có Ben Mendelsohn, Emilia Clarke và Olivia Colman. Secret Invasion không ra mắt cho đến mùa xuân năm 2023 , vì vậy cho đến lúc đó, bạn sẽ phải tiếp tục tự hỏi ai là người ngoài hành tinh có thể thay đổi hình dạng và ai là không.





3. Tiếng vọng

Mới theo chân Hawkeye, Echo sẽ nhận được chương trình truyền hình của riêng cô ấy. Trước đây là thủ lĩnh của Mafia Tracksuit, cuộc đời của Echo đã thay đổi sau cuộc chạm trán của cô với Hawkeye. Giờ đây, người xem sẽ theo dõi nhân vật chính trong cuộc hành trình mới của cô. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng để có được những cái nhìn thoáng qua về câu chuyện hậu trường của cô ấy trong Hawkeye, nhưng có vẻ như chương trình truyền hình này sẽ mang đến cho người xem cái nhìn rõ ràng hơn về cuộc đời của cô ấy.





Vì theo Marvel.com :





"Cô ấy phải đối mặt với quá khứ của mình, kết nối lại với nguồn gốc người Mỹ bản địa của mình và chấp nhận ý nghĩa của gia đình và cộng đồng nếu cô ấy hy vọng sẽ tiến về phía trước."





Người hâm mộ của Echo sẽ phải đợi đến Mùa hè năm 2023 để thấy nhân vật này hoạt động trở lại.





4. Loki Phần 2

Mùa đầu tiên của Loki kết thúc với một tiếng nổ khổng lồ. Những tiết lộ chính sắp bị loại bỏ ngay bây giờ, vì vậy đừng đọc đoạn tiếp theo nếu bạn chưa xem hoặc chưa xem xong phần 1.





Vào cuối mùa, Sylvie đã giết He Who Remains, dẫn đến việc đa vũ trụ mở rộng không được kiểm soát. Tại sao đa vũ trụ lại bị cắt bỏ ngay từ đầu? Chà, đó là bởi vì Kang và tất cả những người đồng cấp của anh ấy đã bắt đầu một cuộc chiến đa vũ trụ chống lại nhau.





Bây giờ, Loki sẽ phải đối phó với sự phân nhánh của điều này có nghĩa là gì. Trong cảnh cuối cùng của mùa 1, chúng ta có thể thấy rằng mọi thứ đã thay đổi đáng kể. Vì vậy, ở mùa 2, người hâm mộ có thể mong đợi sự hoang dã hơn nữa.





Kể từ giai đoạn 4, 5 và 6 được đặt tên là “The Multiverse Saga” , và kể từ khi phần 1 của Loki về cơ bản bắt đầu nó, điều này khiến phần 2 trở thành một phần không thể bỏ qua. Loki mùa 2 dự kiến phát hành vào mùa hè năm 2023 và trong số tất cả các chương trình Marvel Phase 5, đây là một trong những phần được mong đợi nhất.





5. Người sắt

Tại thời điểm viết bài, nhân vật này vẫn chưa xuất hiện trong MCU. Tuy nhiên, điều đó sẽ sớm thay đổi. Riri Williams, hay còn được biết đến với cái tên Ironheart, sẽ xuất hiện lần đầu trong Black Panther: Wakanda Forever. Sau đó, cô ấy sẽ đóng vai chính trong chương trình Disney Plus cùng tên của mình. Nhưng Riri Williams là ai? Và tại sao cô ấy được gọi là Ironheart?





Marvel.com nói rằng cô ấy là một “nhà phát minh thiên tài”. Tiếp tục theo đuổi Iron Man, Williams tạo ra một bộ đồ của riêng mình. Mặc dù cô ấy có rất nhiều câu chuyện trong truyện tranh, nhưng không có nhiều thông tin về phiên bản Williams của MCU. Để biết rõ hơn về cô ấy, người hâm mộ sẽ phải xem phần tiếp theo của Black Panther. Ironheart dự kiến phát hành vào mùa thu năm 2023 .





6. Agatha: Coven of Chaos

Đây là một nhân vật mà chúng ta đã thấy trước đây trong MCU, trên thực tế, cô ấy là nhân vật phản diện trong WandaVision. Agatha Harkness, do Kathryn Hahn thủ vai, sẽ có buổi biểu diễn riêng vào mùa đông năm 2023 . Tuy nhiên, không có nhiều thông tin về nó, thậm chí không biết những nhân vật nào sẽ là một phần của nó, hoặc nó sẽ nói về cái gì.





Bất chấp điều đó, Harkness đã để lại ấn tượng lâu dài cho WandaVision, và người hâm mộ nóng lòng muốn xem cô sẽ gặp rắc rối gì trong Coven of Chaos.





7. Daredevil: Born Again

Trong số tất cả các chương trình truyền hình thuộc Giai đoạn 5 của Marvel, đây có thể là chương trình mà người hâm mộ hào hứng nhất được xem. Họ đã kêu gọi sự trở lại của nam diễn viên Charlie Cox trong vai Daredevil trong một thời gian dài và sự trở lại của chương trình truyền hình của anh ấy. Chà, giấc mơ của họ cuối cùng đã thành hiện thực.





Chương trình gốc của Daredevil đã chạy trong ba mùa trên Netflix trước khi kết thúc. Tuy nhiên, vẫn còn phải xem liệu Born Again sẽ là phần tiếp theo của điều đó hay nó sẽ là một bản khởi động lại của một số loại hình nào đó. Chúng ta sẽ có câu trả lời cho câu hỏi đó và nhiều hơn thế nữa vì chương trình truyền hình sẽ dài 18 tập . Chương trình này sẽ không phát sóng cho đến năm 2024, nhưng người hâm mộ rất vui khi biết rằng họ sẽ được xem nhiều hơn Người đàn ông không sợ hãi.

