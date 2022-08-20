所有漫威第 5 阶段电视节目都已公布

太長; 讀書

People Mentioned Companies Mentioned

在 2022 年的圣地亚哥动漫展上，漫威宣布了第 5 阶段和第 6 阶段的一系列项目。像 Echo、Ironheart 和 Agatha 这样的新角色将通过他们自己的节目受到关注，而像 Loki 和 Daredevil 这样的老角色将获得一个新的季节。话虽如此，这里是漫威第五阶段的所有电视节目。警告：整篇文章会有剧透。如果…？是一个看“假设”场景的节目。