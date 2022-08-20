所有漫威第 5 阶段电视节目都已公布

随着漫威第 4 阶段的结束，是时候展望未来了。在 2022 年的圣地亚哥动漫展上，漫威宣布了第 5 阶段和第 6 阶段的一系列项目。第 5 阶段将于明年开始，所以让我们看看粉丝们届时可以期待什么。 Echo、Ironheart 和 Agatha 等较新的角色将凭借自己的节目受到关注，而 Loki 和 Daredevil 等老牌角色将获得新的一季。话虽如此，这里是漫威第五阶段的所有电视节目。警告：整篇文章会有剧透。 漫威第 5 阶段电视节目 如果…？ 秘密入侵 回声 洛基 铁心 阿加莎：混沌女巫 夜魔侠：重生 1. 如果……怎么办？第2季 What If 是一个关于“假设”场景的节目。我们知道主要的漫威电影宇宙会发生什么，但这个节目让创造力随处可见；没有什么是神圣的。如果黑豹成为星爵呢？如果佩吉卡特得到超级士兵血清而不是史蒂夫罗杰斯怎么办？ What If 回答了这些问题等等；该节目为您提供了您甚至不知道自己在寻找的问题和答案。 据 报道，What If 不仅会有第二季，还会有第三季。该出版物称 What If 计划于 2023 年初到达。但是我们对第二季有什么期待呢？事情怎么会变得更古怪？好吧，Variety 解释说其中一集将发生在 17 世纪。所以，看起来事情会变得非常疯狂。 Variety 2.秘密入侵 由令人难以置信的塞缪尔·杰克逊（Samuel L. Jackson）饰演尼克·弗瑞（Nick Fury），秘密入侵是一部让观众想知道谁是谁的节目。那是因为它将专注于Skrulls，一个具有变形能力的外星种族。 表示，“该系列展示了多年来一直渗透到地球的变形斯克鲁人派系。” Marvel.com 漫威网站还向我们简要介绍了在这部电视名人录中我们可以期待的其他演员。加入塞缪尔·杰克逊的还有本·门德尔松、艾米莉亚·克拉克和奥利维亚·科尔曼。秘密入侵要到 才会问世，所以在那之前，你将不得不一直想知道谁是变形外星人，谁不是。 2023 年春季 3.回声 刚刚离开鹰眼，Echo 将开始自己的电视节目。 Echo 曾是 Tracksuit Mafia 的首领，在遇到鹰眼后，她的生活发生了变化。现在，观众将跟随这个有名无实的角色踏上她的新旅程。虽然我们设法瞥见了她在鹰眼中的背景故事，但这部电视剧似乎会让观众更清楚地了解她的生活。 因为根据 ： Marvel.com “如果她希望继续前进，她必须面对她的过去，重新与她的美洲原住民根源联系，并接受家庭和社区的意义。” Echo 的粉丝们必须等到 才能看到这个角色重新开始行动。 2023 年夏季 4. 洛基第 2 季 洛基的第一季以一声巨响结束。主要剧透即将被删除，所以如果你还没有看过或完成第 1 季，请不要阅读下一段。 在本赛季结束时，西尔维杀死了剩下的人，这导致多元宇宙不受限制地扩张。为什么首先要修剪多元宇宙？嗯，那是因为康和他所有的同行开始了一场针对对方的多国战争。 现在，Loki 将不得不处理这意味着什么的后果。在第 1 季的最后一幕中，我们已经可以看到情况发生了翻天覆地的变化。因此，在第 2 季中，粉丝们可以期待更多的野性。 由于第 4、5 和 6 阶段被称为 ，并且由于 Loki 第 1 季基本上启动了它，这使得第 2 季成为必看节目。洛基第 2 季定于 上映，在漫威第 5 阶段的所有节目中，它是最受期待的节目之一。 “多元宇宙传奇” 2023 年夏天 5. 铁心 在撰写本文时，这个角色尚未出现在 MCU 中。然而，这种情况很快就会改变。 Riri Williams，更为人所知的是 Ironheart，她将在 Black Panther: Wakanda Forever 中首次亮相。在那之后，她将出演她的同名迪士尼Plus节目。但是里里·威廉姆斯是谁？为什么她叫铁心？ 称她是“天才发明家”。继钢铁侠之后，威廉姆斯创造了她自己的一套西装。尽管她在漫画中有很多故事，但对 MCU 版的威廉姆斯知之甚少。为了更好地了解她，粉丝们将不得不观看黑豹续集。 Ironheart 将于 上映。 Marvel.com 2023 年秋季 6. 阿加莎：混沌之盟 这是我们之前在MCU中见过的一个角色，其实她就是WandaVision中的反派。由令人惊叹的凯瑟琳·哈恩 (Kathryn Hahn) 饰演的阿加莎·哈克尼斯 (Agatha Harkness) 将在 举办自己的演出。然而，人们对它知之甚少，甚至不知道哪些角色将成为其中的一部分，或者它将是什么。 2023 年冬天 无论如何，哈克尼斯给 WandaVision 留下了深刻的印象，粉丝们迫不及待地想看看她会在混沌女巫中遇到什么样的麻烦。 7.夜魔侠：重生 在所有漫威第 5 阶段的电视节目中，这可能是粉丝们最期待看到的一个。长期以来，他们一直在呼吁演员查理考克斯作为夜魔侠回归，并要求他的电视节目回归。嗯，他们的梦想终于实现了。 Daredevil 的原创节目在 Netflix 上播放了三个赛季才结束。但是，Born Again 是否会是这种情况的延续，或者是否会重新启动，还有待观察。我们会得到这个问题的答案，还有更多，因为电视节目将有 。该节目要到 2024 年才会播出，但粉丝们很高兴知道他们会看到更多《无所畏惧的男人》。 18 集 特色图片 来源