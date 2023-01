Tại sao không có tương lai kỹ thuật số nếu không có chuỗi khối

Khi chúng ta chứng kiến sự bùng nổ giá trị xung quanh các hệ sinh thái dựa trên blockchain, nhiều người đang tự hỏi về giá trị nội tại của công nghệ. Blockchain hoạt động như thế nào? Tại sao một cái gì đó cần blockchain? Nhưng câu hỏi bạn nên hỏi là…

Mọi người có nên cố gắng hiểu nó không?

Nghe có vẻ hơi phiến diện, nhưng sự thật là hầu hết chúng ta không biết bao nhiêu thứ mà chúng ta sử dụng trong công việc hàng ngày. Từ CPU & cơ sở dữ liệu đến cơ sở hạ tầng của internet, các hoạt động bên trong được dành riêng cho một nhóm người chọn lọc thường làm việc trong quá trình phát triển những đổi mới này.





Điều quan trọng nhất khi hiểu công nghệ mới này là hiểu nó có thể giúp giải quyết những vấn đề nào. Và những vấn đề đó là những vấn đề lớn đang ngày càng trở nên quan trọng trong xã hội.





Quyền riêng tư cá nhân và sự chú ý của bạn như một thứ hàng hóa

Bạn có thể đã nghe nói về giấy tờ Facebook năm ngoái. Tóm lại, các tài liệu của Facebook cho thấy công ty đã thiết kế sản phẩm của mình với mục đích tăng cường sự tương tác, bất kể chi phí nào. Điều này đã dẫn đến nhiều tình huống oái oăm, từ việc xử lý các vấn đề xã hội nhạy cảm đến thu thập dữ liệu từ trẻ vị thành niên vì những lý do cực kỳ khó hiểu.



“Facebook sử dụng dữ liệu cá nhân được thu thập về những người trẻ từ 13 đến 18 tuổi để lập hồ sơ cho họ trên một loạt các danh mục. Nhiều hồ sơ trong số này được tạo bằng cách sử dụng dữ liệu có độ nhạy cảm cao, khiến những người trẻ tuổi dễ bị các nhà quảng cáo tấn công. Ví dụ: Facebook sử dụng dữ liệu thu thập được về trẻ vị thành niên để tạo hồ sơ về những người trẻ tuổi có sở thích có hại hoặc rủi ro, chẳng hạn như thanh niên từ 13 đến 17 tuổi quan tâm đến rượu ”.

Đọc thêm: Đặt lại Úc "Hồ sơ trẻ em để quảng cáo: Việc kiếm tiền của Facebook từ dữ liệu cá nhân của người trẻ tuổi".





Trong khi hầu hết mọi người coi điều này là phi đạo đức và kêu gọi Facebook cấm những hành vi lạm dụng này, vấn đề thực sự ở đây là Facebook là một công ty hoạt động vì lợi nhuận cần thực hiện những nhiệm vụ này để tiếp tục kiếm tiền cho nhân viên và nhà đầu tư của họ. Toàn bộ hoạt động kinh doanh được thiết kế xoay quanh việc khiến mọi người dành nhiều thời gian nhất có thể trên Facebook và bán thời gian này cho các nhà quảng cáo, cùng với dữ liệu của người dùng.





Và không chỉ có Facebook. Nó đang diễn ra ở khắp mọi nơi trên mạng. Từ các tìm kiếm trên Google của bạn đến trò chơi di động xếp kẹo yêu thích của bạn; tất cả đều được thúc đẩy bằng cách thu hút sự chú ý của bạn vì lợi nhuận.

Đây là nơi xuất hiện của blockchain. Cụ thể, một ý tưởng mới đã xuất hiện sử dụng công nghệ blockchain được gọi là web3. Web3 (hoặc web 3.0) là một cách mới được đề xuất để Internet hoạt động. Trong các hình thức đơn giản, giống như web2 chuyển từ nội dung do công ty tạo sang nội dung do người dùng tạo, web3 sẽ chuyển cơ sở hạ tầng internet từ do công ty định hướng sang do người dùng điều khiển.





Điều này có nghĩa là sẽ có các ứng dụng (thường được gọi là Dapps, hoặc ứng dụng phi tập trung), được điều hành bởi hàng nghìn người thường xuyên trên khắp thế giới. Không có máy chủ trung tâm và không có bên tìm kiếm lợi nhuận. Người dùng sẽ có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với dữ liệu của họ và có thể hưởng lợi từ dữ liệu của họ nếu họ muốn.





Rò rỉ dữ liệu và quyền sở hữu dữ liệu

Có vẻ như chúng tôi sẽ sử dụng Facebook làm ví dụ một lần nữa (xin lỗi không xin lỗi). Thật không may, có quá nhiều ví dụ về rò rỉ dữ liệu, nhưng điều này đặc biệt đáng sợ. Bạn có thể đã nghe nói về Vụ Facebook / Cambridge Analytica , rất nhiều (hàng chục triệu người) dữ liệu người dùng cực kỳ nhạy cảm đã bị Facebook “đánh mất” và bị mua lại bất hợp pháp bởi một công ty có tên Cambridge Analytica. Cambridge Analytica sau đó đã sử dụng dữ liệu này, bao gồm các chi tiết thân mật về tính cách của mọi người, để tạo hồ sơ cử tri được sử dụng trong quảng cáo và tiếp thị chiến dịch bầu cử. Ồ.





Ok, vì vậy có thể bạn đang tự hỏi điều này có liên quan gì với blockchain. Vâng, nếu bạn đã theo dõi tôi trước đây khi tôi đã đề cập đến web3, cấu trúc mới cho internet sẽ do con người điều hành chứ không phải công ty. Một trong những cách mà điều này sẽ ảnh hưởng đến dữ liệu là cách thức quản lý dữ liệu người dùng về cơ bản sẽ được thay đổi. Hiện tại, hầu hết dữ liệu được lưu trữ trong các trung tâm dữ liệu lớn, như trung tâm này.

Nếu chúng ta muốn ngăn chặn các tình huống như trong ví dụ này, chúng ta cần thay đổi cách quyền sở hữu dữ liệu được quản lý.





Trong web3, các giải pháp lưu trữ mới cho phép mọi người lưu trữ dữ liệu cho nhau một cách an toàn và phi tập trung. Điều này làm cho việc lấy dữ liệu người dùng trở nên khó khăn hơn rất nhiều thông qua việc hack một máy chủ chứa đầy dữ liệu. Đồng thời, cách dữ liệu sẽ được quản lý ở phía người dùng là nó sẽ hoàn toàn dựa trên sự cho phép. Người dùng sẽ có thể quản lý quyền truy cập dữ liệu một cách nhanh chóng, cấp và rút quyền đối với dữ liệu cá nhân khi cần thiết. Theo tầm nhìn của chúng tôi, đây sẽ là cách thức hoạt động của internet trong tương lai, cho dù bạn đăng ký vay hay làm bài kiểm tra tính cách trực tuyến.





Các nhóm cực đoan, chiến tranh hoặc chính phủ áp bức

Có một trường hợp sử dụng tối hơn cho blockchain và thật không may, đó là điều mà nhiều người đang gặp phải hàng ngày. Mặc dù chúng tôi không muốn đi sâu vào chi tiết cụ thể ở đây, nhưng tôi nghĩ không khó để tưởng tượng những tình huống mà một lực lượng áp bức, như chính phủ, hạn chế quyền tự do trực tuyến của mọi người. Họ có thể làm điều này vì tính chất tập trung của internet. Họ có thể chọn kiểm duyệt các cuộc trò chuyện hoặc trang web nhất định, gỡ bỏ toàn bộ mạng xã hội hoặc thậm chí theo dõi danh tính và hành vi trực tuyến của bạn để xem liệu bạn có tuân thủ quan điểm cụ thể hay không.





Sức mạnh của blockchain ở đây nằm ở sức mạnh của chủ quyền kỹ thuật số, hay nói cách khác là quyền tự do làm bất cứ điều gì bạn muốn trực tuyến mà không cần ai nói cho bạn biết. Ở đây một lần nữa, bản chất phi tập trung của blockchain là chìa khóa quan trọng, bởi vì nó giúp cho bất kỳ bên thứ ba nào gần như không thể can thiệp vào quá trình này.





Lưu ý về tự do tài chính

Mặc dù nó không phải là trọng tâm của bài viết này, tôi không thể xuất bản nó mà không có ghi chú danh dự về tự do tài chính và Bitcoin. Nhiều ý tưởng và khái niệm được đề cập trong blog này đến từ tầm nhìn đằng sau Bitcoin. Ý tưởng là bản chất phi tập trung của blockchain cho phép mọi người giao dịch của cải một cách tự do mà không cần đến ngân hàng, chính phủ hoặc bất kỳ ai khác. Điều này từng nghe như một điều không tưởng về chủ nghĩa tự do trong tương lai, giờ đây nó đã trở thành hiện thực. Trong cuộc chiến hiện tại ở Ukraine, cuộc đấu tranh của những người tị nạn là rất lớn nhưng chúng ta đã thấy nhiều báo cáo bật lên , nơi mọi người có thể thoát khỏi sự giàu có của mình nhờ Bitcoin. Và nó nhắc nhở chúng ta rằng 'tương lai' dường như luôn trôi đi trong gang tấc; cho đến khi nó không.





Một tầm nhìn cho tương lai.

Mặc dù chúng ta có thể vẫn còn một vài năm nữa mới tới tương lai phi tập trung mà tôi vừa phác thảo trong bài viết này, nhưng số tiền và tài năng đổ vào hệ sinh thái web3 và blockchain là rất lớn. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu điều này thúc đẩy sự phát triển thành siêu tốc và tạo ra hệ sinh thái web3 phi tập trung không sớm thì muộn.





Chúng tôi đang làm phần việc của mình và xây dựng những đổi mới quan trọng mà chúng tôi tin rằng sẽ đóng vai trò là xương sống quan trọng cho tương lai của Internet. Tham gia cùng chúng tôi tại đây.





Điều cần biết:

Câu chuyện này được viết bởi Vincent Maliepaard, trưởng nhóm tiếp thị của Zinnia Network. Không có động cơ để bán bất cứ thứ gì với bài đăng này, nhưng chúng tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn xem phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi .