为什么没有区块链就没有数字未来

一种使用名为 web3（或 web 3.0）的区块链技术的新想法是一种提议的互联网工作新方式。 Web3 将使互联网基础设施从公司驱动转变为用户驱动。这意味着将会有应用程序（通常称为 Dapps，或去中心化应用程序），由全世界成千上万的普通人运行。没有中央服务器，也没有单一的营利方。用户将对他们的数据有更多的控制权，如果他们愿意，他们可以从他们的数据中受益。在处理数字主权很重要或公司使用个人数据来创造利润或操纵的情况时，这一点尤其重要。

当我们目睹基于区块链的生态系统价值爆炸式增长时，许多人都想知道该技术的内在价值。区块链如何运作？为什么需要区块链？但你应该问的问题是……

每个人都应该尝试理解它吗？

这可能看起来有点生硬，但事实是，我们大多数人都不知道我们在日常工作中使用了多少东西。从 CPU 和数据库到互联网的基础设施，内部工作是为通常从事这些创新开发工作的特定人群保留的。





了解这项新技术最重要的是了解它可以帮助解决哪些问题。这些问题在社会中变得越来越重要。





个人隐私和您作为商品的关注

你可能听说过 脸书文件 去年。简而言之，Facebook 的论文表明，该公司设计产品的目的是为了提高参与度，无论成本如何。这导致了许多棘手的情况，从处理敏感的社会问题到出于极其可疑的原因从未成年人那里收集数据。



“Facebook 使用收集的有关 13 至 18 岁年轻人的个人数据，在一系列类别中对他们进行描述。其中许多个人资料是使用高度敏感的数据创建的，这使年轻人容易受到广告商的攻击。例如，Facebook 使用它收集的有关未成年人的数据来创建具有有害或风险兴趣的年轻人的档案，例如对酒精感兴趣的 13 至 17 岁的年轻人。”

阅读更多： 重置澳大利亚“为广告分析儿童：Facebook 对年轻人个人数据的货币化”。





虽然大多数人认为这是不道德的，并呼吁 Facebook 禁止这些滥用行为，但这里真正的问题是，Facebook 是一家以利润为导向的公司，需要执行这些任务以继续让员工和投资者赚钱。整个业务旨在让人们在 Facebook 上花费尽可能多的时间，并将这些时间连同用户数据一起出售给广告商。





不仅仅是Facebook。它在网上无处不在。从您的 Google 搜索到您最喜欢的糖果堆叠手机游戏；这一切都是为了吸引您的注意力以获取利润。

这就是区块链的用武之地。具体来说，出现了一种使用名为 web3 的区块链技术的新想法。 Web3（或 web 3.0）是一种提议的互联网工作新方式。以简单的形式，就像 web2 从公司生成的内容转移到用户生成的内容一样，web3 将互联网基础设施从公司驱动转变为用户驱动。





这意味着将会有应用程序（通常称为 Dapps，或去中心化应用程序），由全世界成千上万的普通人运行。没有中央服务器，也没有单一的营利方。用户将对他们的数据有更多的控制权，如果他们愿意，他们可以从他们的数据中受益。





数据泄露和数据所有权

看起来我们将再次以 Facebook 为例（抱歉，不抱歉）。不幸的是，数据泄露的例子太多了，但这一个尤其可怕。你可能听说过 Facebook/剑桥分析案例 ，有很多（数以千万计的人）极其敏感的用户数据被 Facebook “丢失”，并被一家名为 Cambridge Analytica 的公司非法收购。剑桥分析公司随后使用这些数据（包括人们个性的私密细节）创建选民资料，用于竞选广告和营销。哇。





好的，所以您可能想知道这与区块链有什么关系。好吧，如果您之前像我提到的 web3 那样关注我，那么互联网的新结构将由人而不是公司来运行。这将影响数据的方式之一是管理用户数据的方式将从根本上改变。目前，大多数数据都存储在海量数据中心，比如这个。

如果我们想防止这种情况发生在这个例子中，我们需要改变方式 数据所有权 被管理。





在 web3 中，新的存储解决方案允许人们以安全和分散的方式为彼此存储数据。这使得通过入侵充满数据的服务器获取用户数据变得更加困难。同时，数据在用户端的管理方式是完全基于权限的。用户将能够即时管理数据访问，在需要时授予和撤回对个人数据的许可。在我们的愿景中，无论您是申请贷款还是进行在线性格测试，这最终都将成为互联网未来的运作方式。





极端主义团体、战争或压迫性政府

区块链有一个更黑暗的用例，不幸的是，这是很多人每天都在经历的事情。虽然我们不想在这里深入细节，但我认为不难想象像政府这样的压迫性力量限制人们的在线自由的情况。由于互联网的中心化性质，他们可以做到这一点。他们可能会选择审查某些对话或网站，关闭整个社交媒体网络，甚至跟踪您的在线身份和行为，以查看您是否遵守特定观点。





在这里，区块链的力量在于数字主权的力量，换句话说，就是在网上做任何你想做的事情的自由，而无需任何人告诉你。在这里，区块链的去中心化性质再次成为关键，因为它使任何第三方几乎不可能干预该过程。





关于财务自由的说明

虽然这不是本文的重点，但如果没有关于财务自由和比特币的荣誉说明，我无法发表它。本博客中提到的许多想法和概念都来自比特币背后的愿景。这个想法是，区块链的去中心化特性允许人们自由地交易财富，而不需要银行、政府或其他任何人。这曾经听起来像是一个未来主义的自由主义乌托邦，现在它正在成为现实。在乌克兰当前的战争中，难民的斗争是巨大的，但我们已经看到 弹出多个报告 ，人们可以借助比特币逃离财富。它提醒我们，“未来”似乎总是在光年之外；直到没有。





对未来的愿景。

虽然距离我刚刚在本文中勾勒的去中心化未来可能还有几年的时间，但涌入 web3 和区块链生态系统的资金和人才数量是巨大的。如果这会刺激发展到超高速并真正创造出来，我不会感到惊讶 去中心化的 web3 生态系统 宜早不宜迟。





我们正在尽自己的一份力量，建立重要的创新，我们相信这些创新将成为互联网未来的重要支柱。 在这里加入我们。





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这个故事是由 Zinnia Network 的营销主管 Vincent Maliepaard 撰写的。这篇文章没有任何出售任何东西的动机，但如果您查看我们的社交媒体，我们将不胜感激。



