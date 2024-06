Tìm hiểu về sync.Cond in Go: Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu

Giới thiệu

Tôi muốn thảo luận về loại sync.Cond và các trường hợp sử dụng cũng như thời điểm sử dụng nó.

sync.Cond là gì?

Trong ngôn ngữ lập trình Go, sync.Cond là một loại được xác định trong gói sync đại diện cho một biến điều kiện. Các biến điều kiện là các nguyên hàm đồng bộ hóa được sử dụng để điều phối các goroutine bằng cách cho phép chúng đợi một điều kiện cụ thể trở thành đúng trước khi tiếp tục.





Loại sync.Cond cung cấp cách tạo và quản lý các biến điều kiện. Nó có ba phương pháp chính:





Wait() : Phương thức này khiến goroutine gọi phải đợi cho đến khi một goroutine khác báo hiệu biến điều kiện. Khi goroutine gọi Wait() , nó sẽ giải phóng khóa liên quan và tạm dừng thực thi cho đến khi một goroutine khác gọi Signal() hoặc Broadcast() trên cùng một biến sync.Cond .

Signal() : Phương thức này đánh thức một goroutine đang chờ biến điều kiện. Nếu có nhiều goroutine đang đợi thì chỉ một trong số chúng được đánh thức. Việc lựa chọn goroutine nào được đánh thức là tùy ý và không được đảm bảo.

Broadcast() : Phương thức này đánh thức tất cả các goroutine đang chờ biến điều kiện. Khi Broadcast() được gọi, tất cả các goroutine đang chờ sẽ được đánh thức và có thể tiếp tục.





Lưu ý rằng sync.Cond yêu cầu sync.Mutex được liên kết để đồng bộ hóa quyền truy cập vào biến điều kiện.





Bằng cách sử dụng sync.Cond , bạn có thể điều phối việc thực thi goroutine dựa trên các điều kiện cụ thể, cho phép lập trình đồng thời được kiểm soát và đồng bộ hóa hơn trong Go.

Các trường hợp sử dụng phổ biến

sync.Cond thường được sử dụng trong các tình huống mà goroutine cần phối hợp và liên lạc với nhau dựa trên các điều kiện cụ thể. Hãy xem xét các trường hợp sử dụng phổ biến của sync.Cond .

Đồng bộ hóa Goroutine

sync.Cond có thể được sử dụng để đồng bộ hóa việc thực thi nhiều goroutine. Ví dụ: bạn có thể có nhiều goroutine khác nhau phải đợi một điều kiện cụ thể được thỏa mãn trước khi tiếp tục. Các goroutine chờ có thể gọi cond.Wait() và goroutine báo hiệu có thể gọi cond.Signal() hoặc cond.Broadcast() để đánh thức các goroutine đang chờ khi điều kiện được đáp ứng.





package main import ( "fmt" "sync" "time" ) func main() { var wg sync.WaitGroup var mu sync.Mutex cond := sync.NewCond(&mu) wg.Add(2) go func() { fmt.Println("Goroutine 1 is started") defer wg.Done() cond.L.Lock() defer cond.L.Unlock() fmt.Println("Goroutine 1 is waiting for condition") cond.Wait() fmt.Println("Goroutine 1 met the condition") fmt.Println("Goroutine 1 is done") }() go func() { fmt.Println("Goroutine 2 is started") defer wg.Done() time.Sleep(5 * time.Second) // Simulating some work cond.L.Lock() defer cond.L.Unlock() fmt.Println("Goroutine 2 is signaling condition") cond.Signal() fmt.Println("Goroutine 2 completed signaling") fmt.Println("Goroutine 2 is done") }() wg.Wait() }





Trong ví dụ này, chúng ta có hai goroutines. Goroutine đầu tiên chờ một điều kiện bằng cách sử dụng cond.Wait() , trong khi goroutine thứ hai báo hiệu điều kiện bằng cách sử dụng cond.Signal() .





Khi chương trình thực thi, goroutine đầu tiên lấy khóa rồi gọi cond.Wait() . Vì điều kiện chưa được đáp ứng nên goroutine đầu tiên sẽ giải phóng khóa và tạm dừng việc thực thi.





Trong khi đó, con goroutine thứ hai ngủ trong năm giây, mô phỏng một số công việc. Nó lấy khóa và sau đó gọi cond.Signal() . Nó đánh thức goroutine đang chờ, sau đó goroutine này lấy khóa và thực thi.





Việc sử dụng sync.Cond đảm bảo rằng goroutine đầu tiên đợi cho đến khi goroutine thứ hai báo hiệu điều kiện, cho phép đồng bộ hóa và phối hợp giữa hai goroutine.

Vấn đề nhà sản xuất-người tiêu dùng

sync.Cond có thể hữu ích trong việc giải quyết vấn đề nhà sản xuất-người tiêu dùng , một vấn đề đồng bộ hóa cổ điển liên quan đến hai loại quy trình, nhà sản xuất và người tiêu dùng, có chung bộ đệm hoặc hàng đợi có kích thước cố định. Các goroutine của nhà sản xuất có thể sử dụng cond.Signal() hoặc cond.Broadcast() để thông báo cho các goroutine tiêu dùng khi có dữ liệu mới để sử dụng.





package main import ( "fmt" "sync" "time" ) const MaxMessageChannelSize = 5 func main() { var wg sync.WaitGroup var mu sync.Mutex cond := sync.NewCond(&mu) messageChannel := NewMessageChannel(MaxMessageChannelSize) producer := NewProducer(cond, messageChannel) consumer := NewConsumer(cond, messageChannel) wg.Add(2) go func() { defer wg.Done() for i := range 10 { producer.Produce(fmt.Sprintf("Message %d", i)) } }() go func() { defer wg.Done() for range 10 { consumer.Consume() } }() wg.Wait() } type MessageChannel struct { maxBufferSize int buffer []string } func NewMessageChannel(size int) *MessageChannel { return &MessageChannel{ maxBufferSize: size, buffer: make([]string, 0, size), } } func (mc *MessageChannel) IsEmpty() bool { return len(mc.buffer) == 0 } func (mc *MessageChannel) IsFull() bool { return len(mc.buffer) == mc.maxBufferSize } func (mc *MessageChannel) Add(message string) { mc.buffer = append(mc.buffer, message) } func (mc *MessageChannel) Get() string { message := mc.buffer[0] mc.buffer = mc.buffer[1:] return message } type Producer struct { cond *sync.Cond messageChannel *MessageChannel } func NewProducer(cond *sync.Cond, messageChannel *MessageChannel) *Producer { return &Producer{ cond: cond, messageChannel: messageChannel, } } func (p *Producer) Produce(message string) { time.Sleep(500 * time.Millisecond) // Simulating some work p.cond.L.Lock() defer p.cond.L.Unlock() for p.messageChannel.IsFull() { fmt.Println("Producer is waiting because the message channel is full") p.cond.Wait() } p.messageChannel.Add(message) fmt.Println("Producer produced the message:", message) p.cond.Signal() } type Consumer struct { id int cond *sync.Cond messageChannel *MessageChannel } func NewConsumer(cond *sync.Cond, messageChannel *MessageChannel) *Consumer { return &Consumer{ cond: cond, messageChannel: messageChannel, } } func (c *Consumer) Consume() { time.Sleep(1 * time.Second) // Simulating some work c.cond.L.Lock() defer c.cond.L.Unlock() for c.messageChannel.IsEmpty() { fmt.Println("Consumer is waiting because the message channel is empty") c.cond.Wait() } message := c.messageChannel.Get() fmt.Println("Consumer consumed the message:", message) c.cond.Signal() }





Trong ví dụ này, chúng ta có một goroutine sản xuất tạo ra các tin nhắn và thêm chúng vào kênh tin nhắn và một goroutine tiêu dùng sử dụng các tin nhắn. Kênh tin nhắn có kích thước tối đa được xác định bởi MaxMessageChannelSize .





Goroutine của nhà sản xuất thêm tin nhắn vào kênh tin nhắn và sử dụng cond.Signal() để thông báo cho goroutine tiêu dùng khi có dữ liệu mới. Nếu kênh tin nhắn đã đầy, goroutine của nhà sản xuất sẽ đợi bằng cách sử dụng cond.Wait() cho đến khi người tiêu dùng sử dụng một số dữ liệu và giải phóng dung lượng trong kênh tin nhắn.





Tương tự, goroutine tiêu dùng sử dụng các tin nhắn từ kênh tin nhắn và sử dụng cond.Signal() để thông báo cho goroutine sản xuất khi có chỗ trống trong kênh tin nhắn. Nếu nó trống, goroutine tiêu dùng sẽ đợi sử dụng cond.Wait() cho đến khi nhà sản xuất tạo ra một số dữ liệu và thêm nó vào kênh tin nhắn.





Ở đây, sync.Cond cho phép phối hợp và đồng bộ hóa giữa các goroutine của nhà sản xuất và người tiêu dùng. Nó đảm bảo rằng người tiêu dùng đợi khi kênh tin nhắn trống và nhà sản xuất đợi khi kênh đầy, từ đó giải quyết được vấn đề nhà sản xuất-người tiêu dùng.

Đồng bộ hóa tài nguyên

Giả sử nhiều goroutine cần quyền truy cập độc quyền vào một tài nguyên được chia sẻ. sync.Cond có thể được sử dụng để điều phối quyền truy cập. Ví dụ: một nhóm goroutine công nhân có thể cần đợi cho đến khi có sẵn một số lượng tài nguyên nhất định trước khi chúng có thể bắt đầu xử lý. Các goroutines có thể đợi biến điều kiện bằng cách sử dụng cond.Wait() và thông báo về việc giải phóng tài nguyên bằng cách sử dụng cond.Signal() hoặc cond.Broadcast() .





package main import ( "fmt" "sync" "time" ) const MaxResources = 3 func main() { var wg sync.WaitGroup var mu sync.Mutex cond := sync.NewCond(&mu) resourceProvider := NewResourceProvider(cond, MaxResources) wg.Add(10) for i := range 10 { go func(workerID int) { defer wg.Done() worker := NewWorker(workerID, cond, resourceProvider) worker.Run() }(i) } wg.Wait() } type ResourceProvider struct { maxResources int availableResources int cond *sync.Cond } func NewResourceProvider(cond *sync.Cond, maxResources int) *ResourceProvider { return &ResourceProvider{ cond: cond, availableResources: maxResources, } } func (rp *ResourceProvider) AvailableResources() int { return rp.availableResources } func (rp *ResourceProvider) AcquireResoirce() { rp.availableResources-- } func (rp *ResourceProvider) ReleaseResource() { rp.availableResources++ } type Worker struct { id int cond *sync.Cond rp *ResourceProvider } func NewWorker(workerID int, cond *sync.Cond, rp *ResourceProvider) *Worker { return &Worker{ id: workerID, cond: cond, rp: rp, } } func (w *Worker) Run() { w.cond.L.Lock() for w.rp.AvailableResources() == 0 { fmt.Printf("Worker %d is waiting for resources

", w.id) w.cond.Wait() } w.rp.AcquireResoirce() fmt.Printf("Worker %d acquired resource. Remaining resources: %d

", w.id, w.rp.AvailableResources()) w.cond.L.Unlock() time.Sleep(1 * time.Second) // Simulating work w.cond.L.Lock() defer w.cond.L.Unlock() w.rp.ReleaseResource() fmt.Printf("Worker %d released resource. Remaining resources: %d

", w.id, w.rp.AvailableResources()) w.cond.Signal() }





Trong ví dụ này, chúng tôi có nhiều goroutine công nhân cần quyền truy cập độc quyền vào các tài nguyên hạn chế. Các goroutine công nhân thu thập và giải phóng tài nguyên bằng cách sử dụng cond.Signal() để phối hợp với các công nhân khác. Nếu không có sẵn tài nguyên nào, các goroutine công nhân sẽ đợi using cond.Wait() cho đến khi con goroutine khác giải phóng tài nguyên.





Trong ví dụ này, sync.Cond cho phép đồng bộ hóa và phối hợp giữa các goroutine Worker, đảm bảo rằng các goroutine Worker chờ khi không có sẵn tài nguyên, từ đó đồng bộ hóa quyền truy cập tài nguyên một cách hiệu quả.

Thông báo sự kiện

sync.Cond có thể được sử dụng để thông báo cho goroutines về các sự kiện hoặc thay đổi cụ thể trong hệ thống. Ví dụ: bạn có thể yêu cầu goroutine chờ một sự kiện cụ thể. Khi sự kiện xảy ra, goroutine báo hiệu có thể sử dụng cond.Signal() hoặc cond.Broadcast() để đánh thức các goroutine đang chờ và cho phép chúng xử lý sự kiện.





package main import ( "fmt" "sync" "time" ) const maxWorkersCount = 10 func main() { var counter int32 var wg sync.WaitGroup var mu sync.Mutex cond := sync.NewCond(&mu) wg.Add(maxWorkersCount) for i := range maxWorkersCount { go func(workerID int) { defer wg.Done() fmt.Printf("Worker %d performing work

", workerID) time.Sleep(1 * time.Second) // Simulate work cond.L.Lock() defer cond.L.Unlock() counter++ if counter == maxWorkersCount { fmt.Println("All workers have reached the barrier") cond.Broadcast() } else { fmt.Printf("Worker %d is waiting at the barrier

", workerID) cond.Wait() } fmt.Printf("Worker %d passed the barrier

", workerID) }(i) } wg.Wait() }





Ở đây, chúng tôi có nhiều goroutine công nhân thực hiện công việc và đồng bộ hóa tại một điểm rào cản. Các goroutine công nhân tăng một bộ đếm, sau đó đợi ở hàng rào hoặc báo hiệu cho hàng rào bằng cách sử dụng cond.Wait() và cond.Broadcast() dựa trên số lượng công nhân tiếp cận hàng rào.





Mỗi goroutine công nhân thực hiện một số công việc và sau đó lấy khóa để tăng biến đếm. Nếu nhân viên hiện tại là người cuối cùng đến được rào chắn, nó sẽ phát đi điều kiện rào cản bằng cách sử dụng cond.Broadcast() để đánh thức tất cả các nhân viên đang chờ. Nếu không, nó sẽ đợi ở hàng rào bằng cách sử dụng cond.Wait() để được nhân viên cuối cùng thông báo.





Việc đồng bộ hóa rào cản đảm bảo rằng tất cả goroutine công nhân đều chạm tới rào cản trước khi bất kỳ con goroutine nào vượt qua rào cản đó. Nó có thể hữu ích trong các tình huống yêu cầu đồng bộ hóa việc thực thi nhiều goroutine tại một điểm cụ thể trong quy trình làm việc của chúng.





Lưu ý rằng rào cản được triển khai bằng cách sử dụng bộ đếm đơn giản trong ví dụ này. Tuy nhiên, trong những tình huống phức tạp hơn, bạn có thể cần xem xét các cơ chế hoặc điều kiện đồng bộ hóa bổ sung để đảm bảo đồng bộ hóa chính xác và tránh tình trạng chạy đua.

Phần kết luận

Tóm lại, sync.Cond là một loại hữu ích trong ngôn ngữ lập trình Go, cho phép đồng bộ hóa và phối hợp giữa các goroutine dựa trên các điều kiện cụ thể. Nó cung cấp một cách để tạo và quản lý các biến điều kiện. Nó có các phương thức để chờ đợi, phát tín hiệu và điều kiện phát sóng. Bằng cách sử dụng `sync.Cond`, bạn có thể viết các chương trình đồng thời được kiểm soát và đồng bộ hóa hơn trong Go.