Cậu bé trắng

Tôi đã gợi ý trong phần cuối cùng của mình rằng ít nhất bạn phải khen ngợi Sam Bankman-Fried (SBF) vì đã trở thành “tài năng giao dịch có một không hai trong thế hệ”. Chà, tôi cũng được chơi. Tôi đã nghĩ nhóm của Alameda là những nhà giao dịch giỏi, nhưng hóa ra họ chỉ là một cửa hàng bán tiền điện tử khác trên thị trường giá lên – và khi thị trường giá xuống xuất hiện, họ cũng bị xử lý giống như tất cả những người tin tưởng vào Zhu-per-cycle sử dụng đòn bẩy quá mức khác. Bây giờ chúng ta biết Sam là một nhà quản lý rủi ro khủng khiếp, liên quan đến cả tiền điện tử và thị trường tài chính nói chung. Tuy nhiên, tôi vẫn tin rằng vẫn còn một yếu tố độc đáo trong trò chơi giao dịch của anh ấy mà gần như chưa từng có trong ngành. SBF đã chơi trò chơi ở cấp độ meta và giao dịch tiền tệ xã hội – đánh lừa cơ sở tài chính phương Tây cũng như ngành công nghiệp tiền điện tử trong quá trình này.





SBF đã đưa ra một bài hát ngọt ngào cho hai nhóm: những người trung thành với Satoshi, những người tin rằng Bitcoin sẽ là một trong những phong trào biến đổi nhất trong lịch sử loài người được ghi lại và các tập đoàn tin cậy TradFi, những người coi tiền điện tử là mối đe dọa hiện hữu đối với hiện trạng đã tạo ra họ béo và giàu có. Đối với những người trung thành với Satoshi, anh ấy đã thuyết giảng phúc âm như thể anh ấy là một trong số chúng ta và có thể thay mặt chúng ta điều hướng thành công các hành lang quyền lực của TradFi, và đối với những con mèo béo TradFi, anh ấy đã hứa một phương tiện để gặt hái những lợi ích từ nguồn tài sản mới này mà không từ bỏ ngai vàng của họ trên đỉnh hệ thống tài chính. Đó là thiên tài xấu xa của anh ta. Hệ sinh thái FTX / Alamada, mà sau này tôi sẽ gọi là Death Star, đã chơi cả hai chúng tôi.





Vụ bê bối, thảm kịch và rất có thể là gian lận trắng trợn này đã đụng chạm đến rất nhiều vấn đề địa chính trị và chủng tộc của đế chế Hoa Kỳ (Pax Americana) đến nỗi tôi sẽ dành một số bài luận tiếp theo cho những điều tôi học được từ câu chuyện này.





Bây giờ, đối với phân khúc hôm nay – một bài tiểu luận gồm hai phần trình bày cách SBF sử dụng những lợi thế bẩm sinh và trí tuệ xã hội vượt trội của mình để khiến mọi người nghĩ rằng anh ta là một kẻ ngốc về tiền điện tử và là tương lai của cơ sở tài chính do phương Tây lãnh đạo.

Cậu bé da trắng không thể nhảy

Tôi đã rất muốn viết bài luận này một thời gian, nhưng thiếu cơ sở và bối cảnh để làm cho nó phù hợp với độc giả của tôi. Vì vậy, vui lòng theo dõi sát sao khi tôi giới thiệu nhanh cho bạn về quá trình thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và ảnh hưởng hình thành của nó đối với hệ thống đẳng cấp xã hội được phân định rõ ràng về chủng tộc, mà tôi cho rằng đã thúc đẩy sự trỗi dậy của SBF và sự sụp đổ cuối cùng của FTX. Tôi sẽ mất một chút thời gian để đi đến phần thứ hai đó, vì vậy hãy kiên nhẫn khi tôi hướng dẫn bạn qua một bài học lịch sử ngắn gọn.





Trước khi chúng tôi tiếp tục, một vài mục thiết lập bảng:





Như tôi đã lập luận trong các tiểu luận trước đây, hãy nhớ rằng mỗi quốc gia hoặc xã hội đều có một nền văn hóa dựa trên các tầng lớp xã hội khác nhau; luôn luôn có một "cái khác". “Những người khác” khác nhau vì màu da, sắc tộc, tôn giáo và/hoặc giọng nói của họ. Nhưng luôn có những kẻ ở trên bóc lột về kinh tế những “người khác” ở dưới và biện minh cho những hành động dã man vô nhân đạo của mình do những khuyết điểm nói trên. Nếu bạn quan tâm đến việc khám phá một cuộc thảo luận sâu hơn về lịch sử lâu dài của dòng suy nghĩ này, tôi khuyên bạn nên đọc “Lịch sử nhân dân của Hoa Kỳ” của Howard Zinn.



Lưu ý rằng tôi sẽ sử dụng thuật ngữ “da trắng” để chỉ những người gốc Châu Âu và thuật ngữ “da đen” để mô tả những người gốc Phi. Nhưng, bạn gọi một người có dòng dõi có một chút của cả hai là gì? Chúng “trắng”, “đen” hay gì khác? Tại sao một giọt "màu đen" phá hủy "màu trắng"? Tôi có thể viết cả một bài luận giải cấu trúc dòng ngôn ngữ của những thuật ngữ Mỹ này về chủng tộc, nhưng đó là chủ đề của một ngày khác. Hiện tại, hãy nói rõ rằng tôi ghét sử dụng chúng, nhưng để cho ngắn gọn và dễ hiểu, tôi sẽ tiếp tục sử dụng những nhãn sai lầm này - và thẳng thắn, xảo quyệt -.



Trong Pax Americana, người ta cho rằng chế độ đẳng cấp vẫn tồn tại và tốt đẹp. Nếu bạn đang tiếp cận bài luận này với tâm thế đó và bạn không quan tâm đến việc mở mang đầu óc, xin vui lòng dừng đọc tại đây. Nếu bạn muốn tiếp tục tin vào câu chuyện cổ tích về chủ nghĩa ngoại lệ của Mỹ, bạn có thể đăng ký câu chuyện được minh oan của cơ sở về vụ nổ Ngôi sao chết chỉ bằng cách chọn một bản sao của Thời báo New York. gần đây của họ miếng phồng về sự sụp đổ của SBF, điều này cho thấy hành vi gian lận có vẻ lớn của anh ta là “kẻ ngu ngốc có ý tốt đã cố gắng làm quá nhiều điều tốt cùng một lúc”, hoàn toàn không thể giải thích được trừ khi bạn tìm hiểu sâu hơn để hiểu các yếu tố xã hội đang diễn ra ở đây.





Bây giờ, vào những thứ tốt.





Là một thanh niên trong hệ thống giáo dục do nhà nước tài trợ, bạn học một phiên bản rất lãng mạn về sự thành lập nước Mỹ. Tôi đã đến cả trường công và trường tư, và tất cả họ đều kể cùng một câu chuyện về lịch sử nước Mỹ thời kỳ đầu: một nhóm “những người yêu nước”, chán ngấy với việc đánh thuế quá mức mà không có đại diện, đã nổi dậy và thành lập nước Mỹ, nơi mọi người sinh ra đều bình đẳng. và có tiếng nói trong cách họ được quản lý.





Đó là một câu chuyện tuyệt vời. Tôi có một cái khác.





Một nhóm nam giới giàu có sở hữu tài sản không muốn nộp thuế tham gia vào các hành vi mà theo tiêu chuẩn ngày nay có thể bị coi là khủng bố trong nước (ví dụ: Tiệc trà Boston ). Sau đó, họ thuyết phục một nhóm người định cư da trắng nghèo, không có đất đai chiến đấu với họ để thoát khỏi Vua George. Khi đã giành được độc lập, đại đa số người dân Mỹ không được phép bầu cử (kể cả phụ nữ và đàn ông không có tài sản), Nhà nước xem xét về mặt pháp lý. người da đen trở thành ⅗ của một người đàn ông và tài sản của chủ nhân của họ, và người Mỹ bản địa đã bị loại khỏi vùng đất tổ tiên của họ, bằng vũ lực hoặc thông qua các hiệp ước không trung thực. Đó là một cách tồi tệ để bắt đầu một quốc gia.





Đi sâu hơn một chút, đây là cách mà khái niệm về quyền bầu cử – mà tôi cho là một đại diện tốt cho sự bình đẳng, vì đó là quyền cơ bản và thiêng liêng nhất của các công dân tự do và bình đẳng trong một nền dân chủ – đã phát triển theo thời gian ở “vùng đất tự do”. Tất cả màu trắng đàn ông – bao gồm cả những người không phải là chủ sở hữu đất đai – lần đầu tiên được trao quyền bỏ phiếu theo Tu chính án thứ 15 vào năm 1870, gần 100 năm sau khi nước Mỹ được thành lập. Đàn bà cuối cùng đã được đảm bảo quyền bầu cử theo Tu chính án thứ 19 vào năm 1919, 50 năm sau. Và cuối cùng, vì luật Jim Crow và các phương pháp đe dọa khác đã cho phép cơ sở ngăn cản người da đen bỏ phiếu, nên quyền bỏ phiếu của họ phải được chính thức hóa dưới luật. Đạo luật về quyền bầu cử và sửa đổi lần thứ 24 vào năm 1964 – gần 45 năm sau, và gần 200 năm sau ngày lập quốc.





Dòng thời gian dài, so le mà các nhóm khác nhau này nhận được quyền bỏ phiếu phản ánh dòng thời gian mà họ (về mặt kỹ thuật) bắt đầu được chấp nhận là “bình đẳng” trong xã hội Mỹ - và nhiều, nhiều năm phân biệt đối xử có hệ thống đã dẫn đến một sự phân biệt đối xử cố hữu. hệ thống bất bình đẳng. Nhưng thậm chí trong suốt nhiều thế kỷ, những nhóm đó chưa bao giờ đứng lên thực hiện cùng một loại “thuế mà không có đại diện” - chủ nghĩa khủng bố trong nước đã truyền cảm hứng cho đất nước mới thành lập của họ - đặt ra câu hỏi, tại sao không? Làm thế nào mà tổ chức có được những người đàn ông da trắng nghèo, tất cả phụ nữ da trắng, tất cả nô lệ da đen châu Phi và tất cả người Mỹ bản địa ở lại làn đường của họ?





Sự thiếu sức đề kháng của họ là đặc biệt đáng chú ý vì nước Mỹ thời kỳ tiền công nghiệp không phải là nơi dồi dào. Nước Mỹ thời kỳ tiền công nghiệp là một nơi tồi tệ để sống, và mọi người lẽ ra phải cố gắng một chút để cải thiện vị thế của mình. Trời rất lạnh vào mùa đông, rất nóng vào mùa hè, không có đủ thức ăn và bạn ở rất xa nhà (ít nhất là đối với tất cả mọi người, ngoại trừ người Mỹ bản địa). Và đừng quên rằng người Anh đang mong muốn lấy lại những gì họ đã mất, người Tây Ban Nha đang ẩn nấp ở phía Nam, và người Pháp là đồng minh thuận lợi có thể chuyển súng hỏa mai và lực lượng hải quân đáng gờm của họ sang hướng của Mỹ ngay lập tức.





Phần lớn dân số là đàn ông da trắng và phụ nữ da trắng nghèo (về sau, tôi sẽ gọi nhóm kết hợp này là “người da trắng nghèo”). Vì vậy, để phát động một cuộc nổi dậy thành công và làm cho mọi thứ trở nên bình đẳng hơn, bạn chỉ cần thuyết phục những người da trắng nghèo rằng một cuộc nổi dậy sẽ giúp họ cải thiện đáng kể số phận của mình.





Nhanh chóng sang một bên - một cuộc nổi dậy như vậy thực sự gần như đã xảy ra. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cuộc cách mạng Mỹ lần thứ hai này, tôi khuyên bạn nên nghiên cứu cuộc nổi loạn rượu whisky , và cách Alexander Hamilon nổi tiếng “đã cứu” ngày hôm đó. TL;DR, ngôi sao Broadway yêu thích của mọi người đã được ủy quyền huy động một đội quân để nghiền nát cuộc cách mạng này trước khi nó có thể lan rộng. Hamilton không hoàn toàn tin vào dân chủ. Thay vào đó, ông nghĩ rằng hệ thống quân chủ châu Âu thực sự không quá tệ bởi vì những người “đúng đắn” đã cai trị - và rằng nếu Mỹ đi quá xa khỏi khuôn khổ đó bằng cách cân bằng hoàn toàn sân chơi, thì nước này sẽ tự đi vào lãnh thổ nguy hiểm.





Nhận thấy nguy cơ nổi dậy tiềm tàng của người da trắng nghèo, cơ sở nhận ra rằng chỉ cần làm cho họ cảm thấy như họ không ở dưới cùng của cột totem – bởi vì khi con người cảm thấy họ tốt hơn bất kỳ ai khác trong bất kỳ hệ thống nào, họ có nhiều khả năng ủng hộ sự tiếp tục của nó. Vì vậy, để khơi dậy tình đoàn kết giữa những người da trắng nghèo, nhà nước đã tài trợ cho việc bôi nhọ có hệ thống đối với người da đen, những người mà chế độ nô lệ của họ cũng thuận tiện cung cấp lao động miễn phí cho miền Nam nông nghiệp (nói về một mũi tên trúng hai con chim).





Là một người da trắng nghèo, cuộc sống thật khó khăn, nhưng cảm ơn Chúa Giê Su Ky Tô, bạn không phải là nô lệ da đen! Việc ghét những người da ngăm chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy tốt hơn về hoàn cảnh của mình khi ở dưới đáy thùng kinh tế của người da trắng.





Khi sự thịnh vượng kinh tế của Mỹ tăng lên, nước này cần nhiều lao động giá rẻ hơn – đặc biệt là sau khi người da đen được “giải phóng” vào những năm 1860. Kết quả là, các người Trung Quốc được phép xây dựng các tuyến đường sắt bắt đầu từ giữa đến cuối thế kỷ 19. Theo sau họ là những người da trắng nghèo ở nhiều vùng của Châu Âu phải đối mặt với tình trạng kinh tế trì trệ ở quê hương của họ vào cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 - chẳng hạn như Ireland, Nam Ý và Đông Âu. những người da trắng này tràn ngập các thị trấn sản xuất đang bùng nổ của vùng Đông Bắc (Buffalo, Detroit, Pittsburgh, v.v.). Và ở phía Tây Nam, biên giới với Mexico đảm bảo rằng một dòng người Trung và Nam Mỹ đều đặn đổ về phía bắc để tìm kiếm những cơ hội tốt hơn.





Tại thời điểm này, hệ thống đẳng cấp chủng tộc cần một chút điều chỉnh. Chỉ là người da trắng đã là tuyệt vời, nhưng có một sự tồn tại tốt hơn so với một tầng lớp cựu nô lệ và cu li Trung Quốc thực sự không phải là điều đáng khao khát - và do đó, trật tự xã hội trong phân nhóm da trắng cũng trở nên phân tầng. Tôi chắc rằng nhiều bạn đã xem những bộ phim như Gangs of New York, The Godfather, và những câu chuyện khác về những trung tâm cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 như Thành phố New York và Chicago, những bộ phim đưa ra những minh họa hữu ích về trật tự phân hạng này trông như thế nào. Nó cũng được hệ thống hóa thành nhiều lời nói xấu chủng tộc đầy màu sắc mà bạn vẫn thấy và nghe thấy ngày nay (mặc dù ít thường xuyên hơn), về cơ bản bao gồm mọi nhóm phụ da trắng ngoại trừ những người theo đạo Tin lành Anglo-Saxon. Bạn đến từ đâu ở châu Âu và bạn theo tôn giáo nào đã bắt nguồn từ những lời nói xấu này.





Một câu chuyện nhanh chóng. Khi còn là sinh viên tại Penn, tôi đã nhận được một khóa học cấp tốc về các sắc thái tinh tế hơn của màu trắng. Hệ thống Tình huynh đệ cho phép các nhóm người da trắng cùng đẳng cấp tụ tập lại với nhau. Có những người Do Thái, người da trắng miền Nam, WASP và người da trắng quốc tế. Mặc dù họ không treo bảng thông báo “nếu bạn không phải là người này hay người kia, vui lòng không nộp đơn”, nhưng mọi người đều phỏng đoán khá nhanh đó là ngôi nhà nào. Nhà tôi là một trong những hội huynh đệ đa dạng hơn theo truyền thống, ít nhất là đối với các hội huynh đệ Penn. Vào đầu những năm 1990, ngôi nhà gặp một chút rắc rối khi một thành viên của hội WASP gọi một người anh em da đen bằng một lời miệt thị chủng tộc. Một trong những người anh em hoặc cam kết của nhà chúng tôi đã trả đũa bằng cách bắt cóc một người anh em của hội WASP, trói anh ta vào cột cờ trong khu ổ chuột đen ở Tây Philly bằng một chiếc boombox phát các bài phát biểu của Malcom X.





Khi thế kỷ 20 tiến triển, các ranh giới thứ bậc giữa các nhóm nhỏ da trắng này bắt đầu mờ đi với sự khuấy động liên tục của nồi nấu chảy Mỹ. Hệ thống xếp hạng của các giai cấp da trắng bắt đầu gắn kết hơn xung quanh trình độ học vấn, sự giàu có và vị trí. Đã qua rồi cái thời của những năm 1960, khi là một người Công giáo Ireland có nghĩa là bạn không được phép làm một số việc nhất định trong thế giới da trắng. (Lưu ý bên lề - đó là lý do tại sao cuộc bầu cử của John F. Kennedy là một sự kiện quan trọng đối với hệ thống đẳng cấp xã hội của người da trắng.)





Điều đó nói rằng, có một rạn nứt lớn của người da trắng từ thời xa xưa vẫn đang diễn ra mạnh mẽ - và nó có thể bắt nguồn từ những gì đã xảy ra trong Nội chiến. Nội chiến là một cuộc xung đột kinh tế giữa miền Bắc, nơi bị chi phối bởi các doanh nghiệp sản xuất (có thể so sánh với lĩnh vực “công nghệ” của thời đại này) và miền Nam, nơi có nền kinh tế đồn điền nông nghiệp. Như bạn có thể biết, miền Bắc đã thắng. Một trong những nét vẽ thiên tài chiến lược do Tổng thống Lincoln thực hiện là “giải phóng” nô lệ và cho phép họ gia nhập quân đội Liên minh. Theo điều tra dân số năm 1860 , dân số “da màu” chiếm 41% tổng dân số miền Nam. Trong một lần thất bại, Lincoln đã bổ sung một nhóm binh lính rất năng động và trong một thời gian, đã làm suy yếu lực lượng lao động của miền Nam khi người da đen của họ tìm nơi ẩn náu ở miền Bắc.





Chiến tranh đã thắng, nhưng chủ nghĩa bộ lạc làm nền tảng cho nó vẫn còn. Thực tế là, cho đến ngày nay, một số người miền nam da trắng thích diễu hành xung quanh với lá cờ Liên minh, sẽ cho bạn biết tất cả những gì bạn cần biết về cơn thịnh nộ sôi sục vẫn còn tồn tại trong một nhóm nhỏ người Mỹ da trắng. Đã hơn 150 năm trôi qua và họ vẫn chưa chấp nhận thất bại của mình.





Cho rằng miền Bắc trong lịch sử được coi là tiến bộ hơn, có học thức hơn, có văn hóa hơn và giàu có hơn miền Nam, những người miền Bắc da trắng tin rằng các nhà thổ và chị em gái miền Nam của họ là một lũ nông dân ngu dốt. Hilary Clinton, khi ra tranh cử tổng thống vào năm 2016 chống lại Donald Trump, đã gọi họ một cách rộng rãi là đáng trách . Cách đúng đắn về mặt chính trị để mô tả những chàng trai và cô gái nông dân da trắng này là gọi họ là “những người đến từ các bang có cầu vượt”. Về cơ bản, nếu bạn không đến từ Bờ Tây, nơi có thủ đô văn hóa và tài chính là Los Angeles và San Francisco, hoặc Bờ Đông, nơi có thủ đô văn hóa và tài chính là Thành phố New York và Boston, thì bạn là người da trắng không biết gì Mảnh rác.





Hãy suy nghĩ về nó. Những trường trung học danh giá nhất của Hoa Kỳ như Harvard Westlake, Brentwood, Andover, Exeter, Choate, v.v., đều nằm trên bờ biển. Tương tự như vậy, hầu hết các trường đại học danh tiếng nhất của Hoa Kỳ – chẳng hạn như Stanford, CalTech, MIT, Harvard, Yale, Princeton, University of Pennsylvania (Go Quakers!), v.v. – đều nằm trên bờ biển. Và đáng chú ý, không ai trong số họ ở miền Nam. Thủ đô của đế chế tài chính Mỹ nằm ở New York. Thủ đô của đế chế công nghệ Mỹ nằm ở San Francisco. Thủ đô giải trí và văn hóa của đế chế Mỹ nằm ở Los Angeles. Và các cơ quan báo chí tài chính chính thống phun ra câu chuyện kể về giai cấp thống trị từ nơi họ ở New York và Boston.





Hãy nhanh chóng bỏ qua sự kiểm soát và ảnh hưởng mà giai cấp cao nhất của Mỹ gây ra từ các trung tâm văn hóa này, những trung tâm chịu trách nhiệm chính cho việc tạo ra và xuất khẩu văn hóa của đất nước. Khi tôi lần đầu tiên đến Hồng Kông, tôi nhận thấy rằng các nhà hàng ở giữa đường trong trung tâm thương mại sẽ chơi gangsta rap. Có chửi rủa, và đủ loại ngôn ngữ khiêu khích – vậy mà nó lại được tung ra cho những người Quảng Đông thuộc tầng lớp trung lưu đang thưởng thức bữa tối thịnh soạn của gia đình. Con cái của họ nhảy theo nhịp điệu, không biết gì về bối cảnh lịch sử của loại hình nghệ thuật này và sự trớ trêu khi nó xuất hiện trong nền văn hóa của họ. Nhạc rap được tạo ra bởi những cá nhân ở tầng lớp dưới cùng của xã hội Mỹ như một hình thức phản đối - nhưng nó đã được đồng chọn bởi tầng lớp thống trị của Mỹ, những người đồng thời thưởng thức nó đồng thời a) sử dụng nó để duy trì định kiến về rapper và những người thích họ để giữ họ xuống hạng cuối cùng của hệ thống đẳng cấp và b) vận chuyển nó ra những nơi khác như Hồng Kông, thâm nhập vào nền văn hóa và nhà hàng của họ và nâng cao vị trí của Mỹ ở đầu hệ thống đẳng cấp quốc tế. TL; DR, giai cấp thống trị ven biển của Hoa Kỳ đã có thể thực hiện thành công hình thức phản đối của giai cấp thấp hơn, đóng gói lại và phát sóng nó theo cách không chỉ củng cố vị trí đứng đầu hệ thống đẳng cấp của Hoa Kỳ, mà còn củng cố vai trò của đế chế của họ với tư cách là cường quốc văn hóa hàng đầu thế giới. Đó là sức mạnh của ảnh hưởng tinh tế nhưng áp đảo của họ.





Quan điểm của tôi là, mặc dù nó đã phát triển đáng kể theo thời gian, nhưng hệ thống đẳng cấp của Mỹ vẫn tồn tại cho đến ngày nay, và nếu bạn rơi vào tầng lớp thượng lưu, định hướng ven biển – mà tôi sẽ gọi là “loại người da trắng phù hợp” – bạn sẽ có cơ hội lớn để thành công trong thế giới làm việc. Điều này là do những người kiểm soát các khía cạnh chính của Pax Americana ngồi ở những địa điểm cụ thể và học tại các trường cụ thể, và kết quả là họ có xu hướng hỗ trợ những người cũng ở những nơi đó và học tại các trường đó. Họ là con người, sau khi tất cả.





Hãy suy nghĩ về điều đó – những người trẻ tuổi được nói gì về cách để thành công?:





“Hãy học tập chăm chỉ ở trường, đạt điểm cao, để bạn có thể vào một trường đại học hàng đầu.”

“Hãy trả một khoản nợ khổng lồ vì bằng đại học kiếm được nhiều tiền hơn theo thời gian.”

“Trở thành một luật sư, nhà tài chính, kỹ sư, v.v. để bạn có thể làm việc cho một công ty đứng đầu trong trật tự kinh tế của cơ sở.”





Vì vậy, làm thế nào để tất cả điều này liên quan đến SBF? Chà, anh ấy đúng là loại người da trắng. Dưới đây là một đoạn văn ngắn từ một bài viết về bitstamp về nền tảng của SBF giải thích tất cả những gì bạn cần biết về lý do tại sao những người và tổ chức kiểm soát các cơ quan tài chính, công nghệ, truyền thông và văn hóa của Pax Americana lại đổ gục trước anh ấy mỗi khi anh ấy bước vào phòng và bắt đầu nói về tiền điện tử.





Bankman-Fried sinh năm 1992 tại California với hai giáo sư luật tại Trường Luật Stanford. Cả cha và mẹ của anh ấy đều tán thành triết lý của chủ nghĩa vị lợi - rằng hành động là đúng nếu chúng hữu ích hoặc vì lợi ích của đa số. Sự giáo dục triết học đạo đức này đã đặt nền móng cho hoạt động từ thiện sau này của Bankman-Fried.

Lớn lên, Bankman-Fried ghét trường học, thấy nó nhàm chán và quá cấu trúc. Anh ấy đã tham dự Trại hè Toán học Canada/Hoa Kỳ trong các mùa hè ở trường trung học, nơi mang đến thử thách trí tuệ mà anh ấy cần. Anh theo học tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và tốt nghiệp vào năm 2014, lấy bằng vật lý và bằng toán học. Anh ấy vẫn từ chối giáo dục chính quy, lưu ý rằng không có gì anh ấy học được ở trường cuối cùng lại hữu ích trong cuộc sống nghề nghiệp của anh ấy.

Vào năm thứ hai đại học, Bankman-Fried đã tham dự buổi nói chuyện của Will MacAskill, người sáng lập ra chủ nghĩa vị tha hiệu quả. Bankman-Fried coi phần giới thiệu này là một bước ngoặt trong cuộc đời ông, thể hiện niềm tin lâu nay của ông với một cái tên và một phong trào.





Hãy đi xuống danh sách kiểm tra để cơ sở chấp nhận xã hội.





Người da trắng “có giáo dục” ven biển - Kiểm tra





Cha mẹ chuyên nghiệp - Kiểm tra





Được đào tạo tại trường đại học “top” - Kiểm tra





Vòng thưởng: Có dương vật - Kiểm tra





Những đặc điểm này đặc biệt hấp dẫn đối với những người làm trong các ngành như tài chính, luật và công nghệ, những ngành có xu hướng chứa đầy những người có mục tiêu sống là bản thân được coi là những người thành đạt cao (tức là những người khao khát đứng đầu bảng xếp hạng). và, theo thuộc tính bắc cầu, muốn trở thành loại màu trắng phù hợp).





Vì vậy, khi một người đàn ông có dòng dõi SBF bắt đầu bỏ túi của mình, bạn hãy ngồi yên và lắng nghe. Bạn không hỏi tại sao anh chàng này được phép vào phòng. Bạn không cần đặt câu hỏi liệu anh ta có thực sự biết điều tồi tệ của mình hay không. Bạn không thắc mắc bất cứ điều gì, bởi vì bạn đã sẵn sàng - do hệ thống đẳng cấp xã hội và chủng tộc đã hình thành hàng trăm năm - để tin bất cứ điều gì SBF nói theo mệnh giá.





Nói tóm lại, bạn không sử dụng được phần suy nghĩ hợp lý trong bộ não của mình vì đây là cách con người đối phó với một thế giới không chắc chắn chứa quá nhiều thông tin. Chúng tôi sử dụng các lối tắt heuristic và khuôn mẫu để dễ dàng đưa ra quyết định hơn. Không có chúng, chúng ta sẽ không thể hiểu được môi trường xung quanh đủ nhanh để hoạt động bình thường trong xã hội của chúng ta.





SBF đã nhận ra điều này và tận dụng nó bằng cách dựa vào tính cách “đúng kiểu cậu bé da trắng” của mình. Đó là cách anh ấy phát triển Death Star từ công ty giao dịch hỗ trợ tầm trung của mình, Alameda, thành cường quốc tài chính toàn cầu (nhấn mạnh là) FTX.

Ngôi sao chết là gì

Tôi muốn cảm ơn blog trứng sữa vì sự phân tích tuyệt vời của họ về lịch sử của Death Star. Họ đã thực hiện nhiều nghiên cứu chuyên sâu hơn về chủ đề này và kết luận của họ nhìn chung rất phù hợp với lý thuyết của tôi. Tôi sẽ chú thích phần này với các trích dẫn từ blog của họ.





SBF, theo tất cả các tài khoản, là một nhà giao dịch định lượng thành công tại Phố Jane có trụ sở tại Chicago. Jane Street là một trong những công ty thương mại độc quyền hàng đầu trên thế giới. Sau đó, anh ấy tham gia vào tiền điện tử vào năm 2017 bằng cách thực hiện các giao dịch chênh lệch giá và các giao dịch dự đoán tần suất cao đến trung bình khác.





Khi tiền điện tử trưởng thành, việc kiếm tiền của các cửa hàng giao dịch được cho là trung lập với thị trường ngày càng trở nên khó khăn hơn. Đó là bởi vì các ông lớn thống trị thị trường chứng khoán và ngoại hối toàn cầu đã bắt đầu cho phép các công ty nội bộ nhỏ thử nghiệm giao dịch tiền điện tử. Họ sớm phát hiện ra rằng công nghệ và trí tuệ của họ – được mài dũa đến mức hoàn hảo trong thị trường TradFi siêu cạnh tranh – cho phép dễ dàng lựa chọn trước các công ty giao dịch chậm hơn và kém linh hoạt hơn trong lĩnh vực tiền điện tử.





Tôi tưởng tượng Alameda bắt đầu nhận thấy alpha của họ trên các giao dịch ngày càng nhỏ hơn. Tôi tin rằng SBF đã đi đến kết luận rằng Alameda cần thông tin tốt hơn về thị trường để có lợi thế hơn đối thủ cạnh tranh của mình, các cửa hàng thương mại lớn khác. Cách tốt nhất để có được dòng chảy tốt nhất là sở hữu một sàn giao dịch và giao dịch với khách hàng của mình. Ở đâu đó, họ cũng quyết định từ bỏ việc trung lập với thị trường một cách nghiêm ngặt và giao dịch trong quy mô thời gian nhỏ, đồng thời trở thành những người đánh cược shitcoin vào tiền điện tử lâu dài.





Lịch sử phương tiện truyền thông xã hội của nhóm của họ rõ ràng ủng hộ ý tưởng rằng việc sở hữu luồng thông tin và chuyển đổi hoàn toàn là những yếu tố cốt lõi trong chiến lược giao dịch của họ. Ví dụ: đây là một vài dòng tweet của Sam Trabuco và Caroline Ellison, người điều hành Alameda.

(Lưu ý bên lề: Sam đã đúng - đó không phải là cơ hội ngẫu nhiên, bởi vì tất cả các loại cứt chó đều tăng lên mức cao nhất mọi thời đại theo sát với bảng cân đối kế toán của Fed. Mọi người đều cảm thấy mình là thiên tài từ năm 2018 cho đến cuối năm 2021.)





Ngay từ những ngày đầu thành lập FTX, công ty đã cực kỳ minh bạch rằng một công ty thương mại liên kết thuộc sở hữu của người sáng lập, Alameda Research, là nhà tạo lập thị trường neo trên sàn giao dịch. Nếu bạn cho rằng FTX không dành bất kỳ đặc quyền nào cho Alameda, thì không có gì sai với sự sắp xếp này. Alameda đã cung cấp một dịch vụ rất có giá trị bằng cách có mặt 24/7 để cung cấp thanh khoản với mức chênh lệch hợp lý cho các khách hàng FTX.





Hóa ra, Alameda đã có thể đưa ra mức giá cực kỳ thấp trên FTX. Đó là một lý do khiến FTX có thể nhanh chóng lấy được khối lượng từ các đối thủ trao đổi lâu đời hơn của mình. Một điều nữa là FTX cung cấp các tính năng cực kỳ khó triển khai một cách an toàn, chẳng hạn như ký quỹ ký quỹ bằng nhiều loại tiền xu, trong thời gian kỷ lục. Bây giờ chúng tôi biết rằng điều đó không phải do bất kỳ loại năng lực kỹ thuật đáng kinh ngạc nào – Alameda chỉ chấp nhận rủi ro và hy vọng sự xoay chuyển của thị trường sẽ cứu họ, thay vì xây dựng một giải pháp công nghệ an toàn cho vấn đề này.





Khi FTX và Alameda cùng nhau phát triển, mọi người bắt đầu cho rằng SBF là một trong những nhà giao dịch giỏi nhất từ trước đến nay vì lợi nhuận được cho là đáng kinh ngạc của Alameda. Năm này qua năm khác, tôi liên tục nghe tin đồn về việc công ty thương mại này kiếm được bao nhiêu tỷ đô la lợi nhuận. Nhưng do những tiết lộ được đưa ra ánh sáng trong những ngày gần đây, có vẻ như Alameda có thể có một số vũ khí bí mật. Một vũ khí bí mật là khả năng vay tiền từ FTX trực tiếp từ lọ cookie ký gửi của khách hàng. Việc cung cấp tài sản thế chấp là gì, nếu có, không quan trọng – việc cho Alameda vay tiền của khách hàng mà không có sự đồng ý rõ ràng của những khách hàng nói trên là hành vi phi đạo đức nhất. Vũ khí bí mật khác là khả năng giao dịch tiềm năng của họ nhanh hơn so với các đối thủ cạnh tranh trên FTX. Nếu họ có lợi thế về độ trễ như vậy, tín hiệu giao dịch của Alameda sẽ siêu lợi nhuận. Điều này có thể đạt được bằng cách cho phép Alameda thực hiện nhiều lệnh gọi tới API công cụ giao dịch của FTX hơn các công ty khác. Bạn càng được phép thực hiện nhiều cuộc gọi, bạn càng có thể gửi, cập nhật hoặc hủy đơn đặt hàng của mình thường xuyên hơn – cho phép bạn hành động nhanh hơn những người mà bạn đang cạnh tranh.





Khi họ bắt đầu cất cánh, mục tiêu sau đó có lẽ là để FTX thu hút càng nhiều khách hàng tổ chức và bán lẻ càng tốt để tăng khối lượng giao dịch và cơ sở tiền gửi. Sau đó, Alameda có thể mượn các khoản tiền gửi này và giao dịch với khách hàng của FTX. Giả sử tất cả những điều này đều đúng, thì gần giống như các khách hàng của FTX đã được trao cho một sợi dây để tự treo cổ thông qua các khoản tiền gửi của họ vào FTX và sự chậm chạp được cố định so với Alameda.





Tôi tin rằng Alameda có khả năng kiếm tiền từ nắm tay cho đến đầu năm 2022, khi Fed bắt đầu tăng lãi suất. Nhưng sau đó, thị trường tiền điện tử đạt đỉnh vào tháng 11 năm 2021 và Alameda trở thành nhà cung cấp thanh khoản cuối cùng. Khi thị trường bắt đầu chuyến tàu một chiều đến thị trấn yêu tinh, Alameda ở phía bên kia của tất cả các lệnh thanh lý khổng lồ.





Nếu chúng tôi tin rằng Alameda đã sử dụng tiền của khách hàng của FTX để mua một lượng lớn shitcoin, thì nếu nói rằng shitcoin giảm giá chóng mặt, Alameda sẽ không thể trả lại các khoản vay của mình từ FTX. Chúng tôi không biết chắc chắn về tất cả những điều này, nhưng chúng tôi biết rằng Alameda đã cung cấp FTT, mã thông báo FTX gốc, làm tài sản thế chấp cho FTX cho các khoản vay từ hũ cookie tiền gửi của khách hàng. Không khó để đoán rằng Alameda có thể đã tham gia vào hành vi xoay vòng sử dụng tiền vay để mua shitcoin, và sau đó cầm cố shitcoin nói trên để nhận thêm tiền vay. Chúng tôi biết rằng Alameda là một người tham gia lớn trong việc cung cấp tiền xu ban đầu bằng mã thông báo FTT. Alameda có nhận được tiền để đăng ký ưu đãi từ tiền gửi của khách hàng FTX không?





CNBC có một hướng dẫn tuyệt vời về cách hoạt động của vòng tròn FTT. Và để cho trọn vẹn, đây là hòa thượng Thời báo New York mô tả cách tiền của khách hàng bị ăn cắp từ FTX và rơi vào tay Alameda đang thua lỗ:





Trong khi đó, tại một cuộc họp với các nhân viên của Alameda hôm thứ Tư, bà Ellison đã giải thích nguyên nhân gây ra sự sụp đổ, theo một người quen thuộc với vấn đề này. Giọng cô run run, cô xin lỗi và nói rằng cô đã khiến cả nhóm thất vọng. Bà cho biết trong những tháng gần đây, Alameda đã vay nợ và sử dụng số tiền này để đầu tư vốn mạo hiểm, cùng các khoản chi tiêu khác.





Bà Ellison giải thích rằng vào khoảng thời gian thị trường tiền điện tử sụp đổ vào mùa xuân năm nay, những người cho vay đã chuyển sang thu hồi các khoản vay đó, người quen thuộc với cuộc họp cho biết. Nhưng số tiền mà Alameda đã chi tiêu không còn dễ dàng nữa, vì vậy công ty đã sử dụng tiền của khách hàng FTX để thực hiện thanh toán. Cô ấy nói, ngoài cô ấy và ông Bankman-Fried, còn có hai người khác biết về sự sắp xếp này: ông Singh và ông Wang.





Giả sử rằng Alameda đang tham gia vào hành vi tuần hoàn này, nếu giá của shitcoin giảm xuống, Alameda sẽ không thể trả hết. Có thể Alameda đang hoạt động thua lỗ nhẹ, nếu không muốn nói là hầu như không có lãi, dẫn đến sự sụp đổ của LUNA / TerraUSD (tôi sẽ gọi đây là Terra), chứng kiến hệ sinh thái Terra – được định giá từ 40 đến 60 tỷ USD vào tháng 5 năm 2022 – chuyển đến $0 trong một tuần. LUNA là token quản trị của hệ sinh thái Terra và UST là stablecoin thuật toán được chốt bằng USD. Cả LUNA và UST đều được giao dịch trên FTX với khối lượng lớn.





Khi LUNA và UST bắt đầu vòng xoáy chết chóc được đảm bảo về mặt toán học, các khách hàng đã vội vã bán những gì họ có thể. Alameda phải ở đó và hấp thụ tất cả dòng chảy đó. SBF có lẽ đã không bận tâm đến việc đọc hoặc hiểu Báo cáo chính thức của Terra. Chắc chắn, với sự nhạy bén về toán học được cho là của mình, anh ta sẽ thấy rằng toàn bộ hệ sinh thái được dành cho con số KHÔNG một khi cái chốt bắt đầu trượt. Nhưng thay vào đó, SBF lại tăng cao nhờ nguồn cung của chính mình. Alameda đã phải tiếp tục cung cấp thanh khoản cho đến hết mức, bởi vì nếu không làm như vậy sẽ làm giảm giá trị của FTX. Sẽ không có FTX nếu không có Alameda cung cấp thanh khoản 24/7, bởi vì không có công ty nào khác nghiêm túc cam kết cung cấp mức thanh khoản đó mà không được hưởng những đặc quyền mà Alameda có thể nhận được – và đặc biệt là không phải khi điều tồi tệ xảy ra với người hâm mộ.





Milky Eggs đưa ra bản tóm tắt của họ về những tổn thất của Death Star và phần lớn các chi tiết đơn hàng này có thể bắt nguồn từ sự sụp đổ của Terra và thiệt hại tài sản thế chấp của nó trong toàn ngành.





Mua lại Voyager/BlockFi: 1,5 tỷ USD

Tiếp xúc với LUNA: $1 tỷ

Sự cố thuật toán kiểu KCG: $1 tỷ

Bảo trì tài sản thế chấp FTT/SRM: $2 tỷ

Vốn đầu tư mạo hiểm: $2 tỷ

Bất động sản, thương hiệu, chi tiêu phù phiếm khác: 2 tỷ đô la

FTT giảm từ $22 xuống còn $4: $4 tỷ

Các lệnh mua tùy ý trở nên tồi tệ: $2 tỷ

Tổng cộng: 15,5 tỷ USD





Tôi cũng phải đề cập rằng Alameda dường như đã sử dụng danh mục shitcoin của mình – và quan trọng là các shitcoin mà Alameda là nhà đầu tư lớn nhất / HODL'er – làm tài sản thế chấp cho các khoản vay. Vì tất cả các tài sản tiền điện tử đã giảm từ 50% đến 75% sau thất bại của Terra / Three Arrows Capital / Celsius / Voyager, Alameda đã gặp khó khăn ở cả hai phía. Họ đã mất hàng tỷ đồng do cung cấp tính thanh khoản cho tất cả các shitcoin được nắm giữ chặt chẽ của họ trên FTX, đồng thời họ nợ FTX và những tổ chức khác, số tiền này cũng được thế chấp bằng chính danh mục shitcoin hiện đã vô giá trị.





Và hãy nhớ rằng – sự thống trị của Alameda trên nền tảng FTX khiến các nhà giao dịch lớn hơn cam kết nghiêm túc cung cấp thanh khoản cho FTX trong các điều kiện bất lợi là không kinh tế. Vì vậy, khi Alameda phá sản, không có ai ở đó can thiệp và cung cấp tính thanh khoản cần thiết để giữ cho FTX tồn tại.





Vào thời điểm đó, SBF sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm một điều gì đó quyết liệt. Anh ta có thể đã phải vay phần lớn tiền gửi của khách hàng FTX để bù lỗ lớn ở Alameda.





Đây là cách các cuộc khủng hoảng cho vay luôn kết thúc. Khi người cho vay không tiếp tục cho vay, tất cả các khoản vay trước đây của họ không thể được trả lại. Hoạt động này ngay từ đầu đã không bao giờ mang lại hiệu quả kinh tế, và do đó, các khoản cho vay luôn khó đòi. Lý do duy nhất khiến chúng tôi tin rằng Alameda là một thực thể lành mạnh là tín dụng luôn chảy từ những người gửi tiền FTX.





Làm ơn đừng để nó bị xoắn. Đây là một câu chuyện đơn giản. Alameda thua lỗ và thay vì chấp nhận thua lỗ, SBF và các giám đốc điều hành cấp cao khác đã quyết định lấy tiền từ tiền gửi của khách hàng FTX. Nếu bạn là một nhà báo lười biếng đọc bài luận này, thì đó là tất cả những gì bạn cần biết để mô tả chính xác việc Ngôi sao chết đã ngừng tồn tại như thế nào.





Và trước khi chúng ta đi đến kết luận ngắn gọn của tôi, vui lòng đọc những lời của Giám đốc điều hành mới của Death Star đã phá sản, John Ray:

Phần Deux

Bây giờ bạn đã biết lý thuyết của tôi về hệ thống đẳng cấp xã hội Pax Americana và hiểu cách Death Star được xây dựng. Tôi hy vọng cũng đã chứng minh được lý do tại sao SBF cần phải đánh lừa toàn bộ giới tinh hoa tài chính lâu đời do phương Tây dẫn đầu để đưa anh ta và FTX vào danh sách của họ, và làm thế nào anh ta có thể làm được điều đó.





Đây là Dave Portnoy luôn có tài hùng biện đưa ra quan điểm của mình về cách thức lừa đảo của SBF:

Trong bài luận tiếp theo của mình, tôi dự định sẽ chứng minh cách SBF xây dựng một cuộc sống và tính cách hoàn toàn sai lầm để đánh lừa mọi người về con người và ý định của anh ta. Cách anh ta ăn mặc, nơi anh ta sống, những gì anh ta ăn và những gì anh ta tin tưởng đều là fugazi. Anh ấy đã tạo ra nhân vật mà chúng tôi biết là SBF nhằm đánh lừa tất cả chúng tôi. Và nó đã thành công, cho đến khi bàn tay nhẫn tâm của thị trường phát hiện ra sự coi thường trắng trợn của anh ta đối với việc quản lý rủi ro.