Chico blanco

Demasiado Largo; Para Leer Este es un ensayo de dos partes sobre cómo Sam Bankman-Fried, utilizando sus ventajas innatas y su intelecto súper social, engañó a todos para que pensaran que era un niño prodigio de las criptomonedas y el futuro del establecimiento financiero liderado por Occidente. SBF jugó el juego en el nivel meta e intercambió moneda social, engañando al establecimiento financiero occidental y a la industria de la criptografía por igual en el proceso. El ecosistema FTX / Alamada, al que me referiré de ahora en adelante como la Estrella de la Muerte, nos jugó a los dos. El escándalo, la tragedia y, muy probablemente, el fraude flagrante, toca tantos temas geopolíticos y raciales del imperio estadounidense (Pax Americana) que dedicaré los próximos ensayos a mis aprendizajes de esta saga. Usaré el término "blanco" para referirme a las personas de ascendencia europea y "negro" para las personas de ascendencia africana.

Cualquier opinión expresada a continuación es la opinión personal del autor y no debe constituir la base para tomar decisiones de inversión, ni debe interpretarse como una recomendación o consejo para participar en transacciones de inversión.

Sugerí en mi último artículo que al menos tenía que felicitar a Sam Bankman-Fried (SBF) por ser un "talento comercial único en una generación". Bueno, también me jugaron. Pensé que el equipo de Alameda eran buenos comerciantes, pero resulta que eran solo otra tienda del mercado alcista de apuestas criptográficas, y cuando llegó el mercado bajista, se llevaron a cabo al igual que todos los demás creyentes del ciclo Zhu-per sobreapalancados. Ahora sabemos que Sam era un terrible administrador de riesgos, tanto en lo que respecta a las criptomonedas como a los mercados financieros en general. Sin embargo, sigo creyendo que todavía había un elemento único en su juego comercial que era casi inigualable en la industria. SBF jugó el juego en el nivel meta e intercambió moneda social, engañando al establecimiento financiero occidental y a la industria de la criptografía por igual en el proceso.





SBF ofreció un dulce canto de sirena a dos cohortes: los fieles de Satoshi, que creen que Bitcoin será uno de los movimientos más transformadores en la historia humana registrada, y los cárteles de confianza de TradFi, que ven a las criptomonedas como una amenaza existencial para el status quo que hizo ellos gordos y ricos. A los fieles de Satoshi, les predicó el evangelio como si fuera uno de nosotros y pudiera navegar con éxito por los pasillos de poder de TradFi en nuestro nombre, y a los peces gordos de TradFi, les prometió un medio para cosechar los beneficios de esta nueva fuente de riqueza. sin renunciar a su trono en la cima del sistema financiero. Ese es su genio maligno. El ecosistema FTX / Alamada, al que me referiré de ahora en adelante como la Estrella de la Muerte, nos jugó a los dos.





Este escándalo, tragedia y, muy probablemente, fraude descarado, toca tantos temas geopolíticos y raciales del imperio estadounidense (Pax Americana) que dedicaré los próximos ensayos a mis aprendizajes de esta saga.





Ahora, para el segmento de hoy: un ensayo de dos partes que cubre cómo SBF usó sus ventajas innatas y su intelecto súper social para engañar a todos para que pensaran que era un niño prodigio criptográfico y el futuro del establecimiento financiero liderado por Occidente.

Los chicos blancos no pueden saltar

He estado ansioso por escribir este ensayo durante algún tiempo, pero me faltaba un complemento y un contexto para hacerlo relevante para mis lectores. Así que síganme de cerca mientras les doy un recorrido rápido por la fundación de los Estados Unidos de América y la influencia formativa que ha tenido en su sistema de castas social delineado racialmente, que argumentaré impulsó el ascenso de SBF y el colapso final de FTX. Me tomará un poco llegar a la segunda parte, así que ten paciencia conmigo mientras te guío a través de una breve lección de historia.





Antes de continuar, algunos elementos de configuración de la mesa:





Como he argumentado en ensayos anteriores, recuerde que cada nación, estado o sociedad tiene una cultura basada en diferentes estratos sociales; siempre hay un “otro”. Los “otros” son diferentes por su color de piel, etnia, religión y/o acento. Pero siempre están los de arriba que explotan económicamente a esos “otros” de abajo y justifican sus crueles acciones inhumanas por dichas carencias. Si está interesado en explorar una discusión más profunda de la larga historia de esta línea de pensamiento, le recomiendo leer “A People's History of the United States” de Howard Zinn.



Tenga en cuenta que usaré el término "blanco" para referirme a las personas de ascendencia europea y el término "negro" para describir a las personas de ascendencia africana. Pero, ¿cómo llamas a una persona cuyo linaje tiene un poco de ambos? ¿Son "blancos", "negros" o algo diferente? ¿Por qué una gota de “negrura” destruye la “blancura”? Podría escribir un ensayo completo deconstruyendo el linaje lingüístico de estos términos americanos para raza, pero ese es un tema para otro día. Por ahora, aclaremos que odio usarlos, pero en aras de la brevedad y la facilidad de comprensión continuaré usando estas etiquetas equivocadas y, francamente, insidiosas.



En Pax Americana, está prohibido sugerir que el sistema de castas está vivo y bien. Si está abordando este ensayo con esa mentalidad y no está interesado en abrir su mente, deje de leer aquí. Si prefiere seguir creyendo en el cuento de hadas del excepcionalismo estadounidense, puede suscribirse a la narración blanqueada del establecimiento de la implosión de la Estrella de la Muerte con solo tomar una copia del New York Times. Su reciente pieza de hojaldre sobre la desaparición de SBF, que enmarca su fraude aparentemente masivo como "un niño prodigio bien intencionado que intentó hacer demasiado bien a la vez", es francamente inexplicable a menos que profundice para comprender los factores sociales en juego aquí.





Ahora, a las cosas buenas.





Como joven en el sistema educativo patrocinado por el estado, aprendes una versión muy romántica de la fundación de Estados Unidos. He ido a escuelas públicas y privadas, y todas cuentan la misma historia sobre la historia temprana de Estados Unidos: un grupo de "patriotas", hartos de impuestos excesivos sin representación, se rebelaron y establecieron los Estados Unidos, donde todos los hombres son creados iguales. y opinar sobre cómo se gobiernan.





Esa es una gran historia. Tengo otra.





Un grupo de propietarios varones adinerados que no querían pagar impuestos se involucraron en actos que, según los estándares actuales, probablemente se considerarían terrorismo doméstico (p. ej., el Fiesta del té de boston ). Luego convencieron a un grupo de colonos blancos pobres, sin tierra, para que lucharan con ellos para separarse del Rey Jorge. Una vez que se aseguró la independencia, a la gran mayoría de los estadounidenses no se les permitió votar (incluidas todas las mujeres y todos los hombres sin propiedad), el Estado consideró legalmente negros ser ⅗ de un hombre y propiedad de sus amos, y los nativos americanos fueron sacados de sus tierras ancestrales, ya sea por la fuerza o mediante tratados deshonestos. Esa es una gran manera de comenzar una nación.





Profundizando un poco más, así es como el concepto del derecho al voto, que diría que es un buen indicador de la igualdad, dado que es el derecho más sagrado y básico de los ciudadanos libres e iguales bajo una democracia, evolucionó con el tiempo. en la “tierra de los libres”. Todo blanco hombres – incluidos los que no son propietarios de tierras – se les concedió por primera vez el derecho al voto en virtud de la 15ª enmienda en 1870, casi 100 años después de la fundación de Estados Unidos. Mujeres finalmente se les garantizó el derecho al voto bajo la enmienda 19 en 1919, 50 años después. Y finalmente, debido a que las leyes de Jim Crow y otros métodos de intimidación permitieron que el establecimiento impidiera que los negros votaran, su derecho al voto tuvo que ser codificado oficialmente bajo el Enmienda 24 y Ley de Derechos Electorales en 1964, casi 45 años después y casi 200 años después de la fundación del país.





La línea de tiempo escalonada y larga en la que estos diferentes grupos recibieron el derecho al voto reflejó la línea de tiempo en la que (técnicamente) comenzaron a ser aceptados como "iguales" en la sociedad estadounidense, y los muchos, muchos años de discriminación sistémica dieron lugar a una inherentemente sistema desigual. Pero incluso a lo largo de los siglos, esos grupos nunca se levantaron para llevar a cabo el mismo “impuesto sin representación” inspirado en el terrorismo interno contra su país recién formado, lo que plantea la pregunta, ¿por qué no? ¿Cómo logró el establecimiento que los hombres blancos pobres, todas las mujeres blancas, todos los esclavos africanos negros y todos los nativos americanos permanecieran en su carril?





Su falta de resistencia es particularmente notable dado que la América preindustrial temprana no era una cornucopia de abundancia. La América preindustrial era un lugar de mierda para vivir, y la gente debería haberse mordido las uñas para mejorar su posición. Hacía mucho frío en el invierno, mucho calor en el verano, no había suficiente para comer y estabas muy, muy lejos de casa (al menos para todos excepto para los nativos americanos). Y no olvide que los británicos estaban ansiosos por recuperar lo que habían perdido, los españoles estaban al acecho en el sur y los franceses eran aliados de conveniencia que podrían haber dirigido sus mosquetes y sus formidables armadas en dirección a Estados Unidos en cualquier momento.





La mayoría de la población eran hombres blancos pobres y mujeres blancas (en adelante, me referiré a este grupo combinado como los "blancos pobres"). Ergo, para lanzar un levantamiento exitoso y hacer las cosas más equitativas, solo habrías tenido que convencer a los blancos pobres de que una revuelta les permitiría mejorar significativamente su suerte.





Un pequeño aparte: tal levantamiento en realidad casi sucedió. Si quieres aprender más sobre esta próxima segunda revolución americana, te recomiendo que estudies el Rebelión del whisky , y cómo el célebre Alexander Hamilon “salvó” el día. TL; DR, la estrella de Broadway favorita de todos recibió autorización para formar un ejército para aplastar esta revolución antes de que pudiera extenderse. Hamilton no creía en la democracia al máximo. Más bien, pensó que el sistema monárquico europeo en realidad no había sido tan malo porque gobernaba la gente “correcta”, y que si Estados Unidos se alejaba demasiado de ese marco al igualar completamente el campo de juego, se estaría metiendo en un territorio peligroso.





Reconociendo el peligro de una posible revuelta de los blancos pobres, el establecimiento se dio cuenta de que solo necesitaba hacerlos sentir que no estaban en el fondo del tótem, porque cuando los humanos sienten que son mejores que otra persona en cualquier sistema, es más probable que apoyen su continuación. Entonces, para engendrar solidaridad entre los blancos pobres, el estado patrocinó la denigración sistémica de los negros, cuya esclavitud también proporcionó convenientemente mano de obra gratuita para el sur agrícola (hablemos de dos pájaros de un tiro).





Como blanco pobre, la vida era dura, pero ¡gracias al Señor Jesucristo que no eras un esclavo negro! Odiar a esas personas de piel oscura seguramente te hizo sentir mejor acerca de tu situación en el fondo del barril económico blanco.





A medida que crecía la prosperidad económica de Estados Unidos, el país necesitaba más mano de obra barata, especialmente después de que los negros fueran "liberados" en la década de 1860. Como resultado, el Chino se les permitió entrar para construir los ferrocarriles a partir de mediados o finales del siglo XIX. Les siguieron los blancos pobres de muchas partes de Europa que enfrentaron el estancamiento económico en sus países de origen entre finales del siglo XIX y principios del XX, como Irlanda, el sur de Italia y Europa del Este. estos blancos inundó las prósperas ciudades manufactureras del Noreste (Buffalo, Detroit, Pittsburgh, etc.). Y en el suroeste, la frontera con México aseguró que un flujo constante de centro y sudamericanos llegaran al norte en busca de mejores oportunidades.





En este punto, el sistema de castas raciales necesitaba un poco de ajuste. Ser blanco era genial, pero tener una existencia mejor que una clase de antiguos esclavos y culis chinos no es realmente algo a lo que aspirar, por lo que el orden jerárquico social dentro del subgrupo blanco también se estratificó. Estoy seguro de que muchos de ustedes han visto películas como Gangs of New York, The Godfather y otras historias sobre centros de finales del siglo XIX y principios del XX, como la ciudad de Nueva York y Chicago, que ofrecen ilustraciones útiles de cómo era este orden jerárquico. También se codificó en los muchos insultos raciales coloridos que todavía se ven y escuchan hoy (aunque con menos frecuencia), que cubren básicamente a todos los subgrupos blancos, excepto a los protestantes anglosajones. De dónde vienes en Europa y qué religión practicas dio origen a estos insultos.





Una historia rápida. Como estudiante en Penn, recibí un curso intensivo de educación sobre los matices más finos de la blancura. El sistema de fraternidad permitió que los grupos de blancos de la misma casta se congregaran. Había fraternidades judías, blancas del sur, WASP y blancas internacionales. Si bien no pusieron una valla publicitaria que dijera "si no eres esto o aquello, por favor no postules", todos supusieron rápidamente qué casa era cuál. Mi casa era una de las fraternidades tradicionalmente más diversas, al menos en lo que respecta a las fraternidades de Penn. A principios de la década de 1990, la casa tuvo algunos problemas cuando un miembro de la fraternidad WASP llamó a un hermano negro con un insulto racial. Uno de los hermanos o promesas de nuestra casa tomó represalias secuestrando a un hermano de la fraternidad WASP, atándolo a un asta de bandera en el gueto negro de West Philly con un estéreo portátil que reproducía los discursos de Malcom X.





A medida que avanzaba el siglo XX, las líneas jerárquicas entre estos subgrupos blancos comenzaron a desdibujarse con la continua agitación del crisol estadounidense. El sistema de clasificación de las castas blancas comenzó a fusionarse más en torno a los antecedentes educativos, la riqueza y la ubicación. Atrás quedaron los días como en la década de 1960, cuando ser católico irlandés significaba que simplemente no se te permitía hacer ciertas cosas en el mundo blanco. (Nota al margen: es por eso que la elección de John F. Kennedy fue un evento tan importante para el sistema de castas sociales blancas).





Dicho esto, hay una gran brecha blanca de los viejos tiempos que aún se mantiene fuerte, y se remonta a lo que sucedió durante la Guerra Civil. La Guerra Civil fue un conflicto económico entre el Norte, que estaba dominado por empresas manufactureras (comparable al sector "tecnológico" de esta era) y el Sur, que era una economía de plantación agraria. Como probablemente sabrá, el Norte ganó. Uno de los golpes de genio estratégico ejecutado por el presidente Lincoln fue "liberar" a los esclavos y permitirles alistarse en el ejército de la Unión. De acuerdo con la censo de 1860 , la población “de color” representaba el 41% del total de la población sureña. De un solo golpe, Lincoln agregó un grupo de soldados muy motivados y, durante un tiempo, socavó la fuerza laboral del Sur mientras su población negra buscaba refugio en el Norte.





Se ganó la guerra, pero el tribalismo que la sustentaba se ha mantenido. El hecho de que, hasta el día de hoy, a algunos sureños blancos les guste desfilar con la bandera confederada, debería decirle todo lo que necesita saber sobre la furia hirviente que todavía existe dentro de un subconjunto de la población estadounidense blanca. Han pasado más de 150 años y todavía no han llegado a un acuerdo con su derrota.





Dado que históricamente el Norte ha sido considerado más progresista, más educado, más culto y más rico que el Sur, los norteños blancos creen que sus hermanos y hermanas sureños son un montón de granjeros ignorantes. Hilary Clinton, cuando se postuló para presidente en 2016 contra Donald Trump, se refirió a ellos en términos generales como deplorables . La forma políticamente correcta de describir a estos niños y niñas granjeros blancos es llamarlos "gente de los estados de paso elevado". Básicamente, si no eres de la costa oeste, cuyas capitales culturales y financieras son Los Ángeles y San Francisco, o de la costa este, cuyas capitales culturales y financieras son la ciudad de Nueva York y Boston, entonces eres un blanco ignorante. pedazo de basura.





Piénsalo. Las escuelas secundarias más prestigiosas de los Estados Unidos, como Harvard Westlake, Brentwood, Andover, Exeter, Choate, etc., están todas en la costa. Asimismo, la mayoría de las universidades más prestigiosas de los EE. UU., como Stanford, CalTech, MIT, Harvard, Yale, Princeton, la Universidad de Pensilvania (¡Go Quakers!), etc., están todas en las costas. Y, en particular, ninguno de ellos está en el sur. La capital del imperio financiero estadounidense se encuentra en Nueva York. La capital del imperio tecnológico estadounidense se encuentra en San Francisco. La capital cultural y del entretenimiento del imperio estadounidense se encuentra en Los Ángeles. Y los principales medios de prensa financiera arrojan la narrativa de la clase dominante desde sus posiciones en Nueva York y Boston.





Un breve aparte sobre el control y la influencia que la casta más alta de Estados Unidos ejerce desde estos centros culturales, que son en gran parte responsables de la creación y exportación de la cultura del país. Cuando llegué a Hong Kong por primera vez, me di cuenta de que en los restaurantes del medio de la calle en los centros comerciales ponían gangsta rap. Hubo maldiciones y todo tipo de lenguaje provocativo y, sin embargo, se dirigió a los cantoneses de clase media que disfrutaban de una cena familiar saludable. Sus hijos bailaban al compás, ajenos al contexto histórico de esta forma de arte y la ironía de su aparición en su cultura. La música rap fue creada por individuos en la parte inferior de la casta social de Estados Unidos como una forma de protesta, pero desde entonces ha sido cooptada por la casta gobernante de Estados Unidos, que simultáneamente la disfruta mientras a) la usa para perpetuar los estereotipos sobre los raperos y a la gente le gustan para mantenerlos relegados al fondo del sistema de castas y b) enviarlo a otros lugares como Hong Kong, infiltrarse en sus culturas y restaurantes y promover la posición de Estados Unidos en la cima del sistema internacional de castas. TL; DR, la clase dominante costera de Estados Unidos pudo adoptar con éxito la forma de protesta de una casta inferior, reempaquetarla y transmitirla de una manera que no solo refuerza su lugar a la cabeza del sistema de castas estadounidense, sino que refuerza el papel de su imperio como el la superpotencia cultural más importante del mundo. Ese es el poder de su sutil pero abrumadora influencia.





Mi punto es que, aunque ha evolucionado considerablemente con el tiempo, el sistema de castas de Estados Unidos todavía existe hoy, y si usted cae en la clase más alta impulsada por la costa, que llamaré "el tipo correcto de blanco", tienen una gran oportunidad de triunfar en el mundo laboral. Esto se debe a que aquellos que controlan los aspectos principales de Pax Americana se sientan en lugares particulares y asistieron a escuelas particulares y, como resultado, tienden a apoyar a quienes también están en esos lugares y asistieron a esas escuelas. Son humanos, después de todo.





Piénselo: ¿qué se les dice a los jóvenes sobre cómo tener éxito?:





“Estudia mucho en la escuela, obtén buenas calificaciones, para que puedas ir a una de las mejores universidades”.

“Saque una enorme cantidad de deuda porque un título universitario genera más dinero con el tiempo”.

“Sé abogado, financiero, ingeniero, etc. para que puedas trabajar para una empresa en la parte superior del orden jerárquico económico del establecimiento”.





Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto con SBF? Bueno, él es el tipo correcto de blanco. A continuación se muestra un breve pasaje de un Artículo de marca de bits sobre los antecedentes de SBF que explica todo lo que necesita saber acerca de por qué las personas y las instituciones que controlan las finanzas, la tecnología, los medios y los órganos culturales de Pax Americana se enamoran perdidamente de él cada vez que entra en la sala y comienza a hablar de criptomonedas.





Bankman-Fried nació en 1992 en California de dos profesores de derecho en la Facultad de derecho de Stanford. Ambos padres suscriben la filosofía del utilitarismo: que las acciones son correctas si son útiles o para el beneficio de la mayoría. Esta educación filosófica moral sentó las bases para la filantropía posterior de Bankman-Fried.

Al crecer, Bankman-Fried odiaba la escuela, la encontraba aburrida y demasiado estructurada. Asistió al Mathcamp de Canadá/EE. UU. durante los veranos en la escuela secundaria, lo que le proporcionó el desafío intelectual que necesitaba. Asistió al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y se graduó en 2014, obteniendo una licenciatura en física y una especialización en matemáticas. Sigue desdeñando la educación formal y señala que nada de lo que aprendió en la escuela terminó siendo útil en su vida profesional.

En su segundo año de universidad, Bankman-Fried asistió a una charla de Will MacAskill, uno de los fundadores del altruismo efectivo. Bankman-Fried considera que esta introducción es un punto de inflexión en su vida, ya que encarna sus antiguas creencias con un nombre y un movimiento.





Repasemos la lista de verificación para la aceptación social por parte del establecimiento.





Blanco “educado” costero - Consultar





Padres Profesionales - Consultar





Educado en la universidad "top" - Comprobar





Ronda de bonificación: Tiene pene - Comprobar





Estas características son particularmente atractivas para las personas en industrias como las finanzas, el derecho y la tecnología, que tienden a estar llenas de personas cuyo objetivo en la vida es ser vistos como grandes triunfadores (es decir, aquellos que aspiran a estar en la cima del orden jerárquico). y, por la propiedad transitiva, quiero ser el tipo correcto de blanco).





Entonces, cuando un hombre con el pedigrí de SBF comienza a vender sus maletas, te sientas y escuchas. No cuestionas por qué a este tipo se le permitió entrar en la habitación. No cuestionas si realmente sabe lo que hace. No cuestionas nada, porque estás preprogramado, debido a un sistema de castas raciales y sociales de muchos cientos de años en desarrollo, para creer todo lo que dice SBF al pie de la letra.





En resumen, no logra involucrar la parte de pensamiento racional de su cerebro porque así es como los humanos se enfrentan a un mundo incierto lleno de demasiada información. Usamos atajos heurísticos y estereotipos para tomar decisiones más fácilmente. Sin ellos, seríamos incapaces de dar sentido a nuestro entorno lo suficientemente rápido como para funcionar normalmente en nuestra sociedad.





SBF reconoció esto y lo capitalizó apoyándose en su "tipo correcto de chico blanco". Así fue como hizo crecer la Estrella de la Muerte desde su mediana empresa de comercio de utilería, Alameda, hasta convertirse en la potencia financiera global que era (énfasis en) FTX.

que es la estrella de la muerte

quiero agradecer al blog huevos lechosos por su excelente análisis de la historia de la Estrella de la Muerte. Han realizado una investigación mucho más profunda sobre este tema, y sus conclusiones se alinean ampliamente con mis teorías. Anotaré esta sección con citas de su blog.





SBF fue, según todos los informes, un comerciante cuantitativo exitoso en Jane Street, con sede en Chicago. Jane Street es una de las principales firmas comerciales propietarias del mundo. Luego ingresó a las criptomonedas en 2017 al realizar operaciones de arbitraje y otras operaciones predictivas de frecuencia alta a media.





A medida que la criptografía maduró, se hizo cada vez más difícil para las tiendas comerciales supuestamente neutrales en el mercado ganar dinero. Esto se debe a que los grandes que dominaban los mercados mundiales de acciones y divisas comenzaron a permitir que pequeños equipos internos experimentaran en el comercio de criptomonedas. Pronto descubrieron que su tecnología e intelecto, perfeccionados a la perfección en los mercados súper competitivos de TradFi, permitieron obtener ganancias fáciles contra empresas comerciales más lentas y menos ágiles en criptografía.





Me imagino que Alameda comenzó a notar que su alfa en operaciones se hacía cada vez más pequeño. Creo que SBF llegó a la conclusión de que Alameda necesitaba mejor información sobre el mercado para obtener una ventaja sobre sus competidores, las otras grandes tiendas comerciales. La mejor manera de obtener el mejor flujo era poseer un intercambio y comerciar con sus clientes. En algún momento del camino, también decidieron deshacerse de ser estrictamente neutrales en el mercado y negociar en pequeñas escalas de tiempo, y se convirtieron en apostadores de criptomonedas degenerados en el lado largo.





El historial de redes sociales de su equipo respalda claramente la idea de que ser dueño del flujo de información y volverse completamente degenerado eran los inquilinos centrales de su estrategia comercial. Por ejemplo, aquí hay algunos tuits de Sam Trabuco y Caroline Ellison, quienes dirigían Alameda.

(Nota al margen: Sam tenía razón: no fue una casualidad, porque todo tipo de mierda de perro levitó a máximos históricos al mismo tiempo que el balance de la Reserva Federal. Todos se sintieron como un genio desde 2018 hasta finales de 2021).





Desde el comienzo de FTX, la compañía fue muy transparente en cuanto a que una empresa comercial afiliada propiedad del fundador, Alameda Research, era el creador de mercado ancla en el intercambio. Si asume que FTX no otorgó ningún privilegio especial a Alameda, entonces no hay nada de malo en este acuerdo a primera vista. Alameda brindaba un servicio muy valioso al estar allí las 24 horas del día, los 7 días de la semana para brindar liquidez con márgenes decentes para los clientes de FTX.





Al final resultó que, Alameda pudo ofrecer precios extremadamente ajustados en FTX. Esa es una de las razones por las que FTX pudo tomar rápidamente el volumen de sus competidores de intercambio más establecidos. Otro fue que FTX ofrecía características que eran extremadamente difíciles de implementar de manera segura, como márgenes colaterales de monedas múltiples, en un tiempo récord. Ahora sabemos que eso no se debió a ningún tipo de destreza técnica increíble: Alameda simplemente asumió el riesgo y esperaba que los giros del mercado los salvaran, en lugar de construir una solución tecnológica segura para este problema.





A medida que FTX y Alameda crecían lado a lado, todos comenzaron a asumir que SBF era uno de los mejores comerciantes de la historia debido a los supuestos rendimientos sorprendentes de Alameda. Seguía escuchando rumores año tras año sobre cuántos miles de millones en ganancias obtuvo la empresa comercial. Pero debido a las revelaciones que han salido a la luz en los últimos días, parece que Alameda probablemente tenía algunas armas secretas. Un arma secreta era la probable capacidad de pedir dinero prestado a FTX directamente del tarro de galletas del depósito del cliente. No importa qué garantía se proporcionó, si es que se proporcionó alguna: prestar fondos de clientes a Alameda sin el consentimiento expreso de dichos clientes es, en el mejor de los casos, poco ético. La otra arma secreta era su capacidad potencial para operar más rápido que sus competidores en FTX. Si tuvieran tal ventaja de latencia, las señales comerciales de Alameda habrían sido súper rentables. Esto se habría logrado al permitir que Alameda hiciera más llamadas a la API del motor comercial de FTX que otras empresas. Cuantas más llamadas pueda hacer, más a menudo podrá enviar, actualizar o cancelar sus pedidos, lo que le permitirá moverse más rápido que las personas contra las que compite.





Cuando comenzaron a despegar, el objetivo probablemente era que FTX incorporara tantos clientes minoristas e institucionales como fuera posible para aumentar los volúmenes de negociación y la base de depósitos. Luego, Alameda podría tomar prestados estos depósitos y negociar con los clientes de FTX. Suponiendo que todas estas cosas sean ciertas, es casi como si a los clientes de FTX se les diera una cuerda para ahorcarse a través de sus depósitos en FTX y la lentitud cableada frente a Alameda.





Creo que Alameda probablemente estuvo ganando dinero a manos llenas hasta principios de 2022, cuando la Reserva Federal comenzó a subir las tasas de interés. Pero luego, los criptomercados alcanzaron su punto máximo en noviembre de 2021, y Alameda se convirtió en el proveedor de liquidez de último recurso. Cuando el mercado comenzó un tren de ida a la ciudad de los duendes, Alameda estaba al otro lado de todas las cantidades masivas de órdenes de liquidación.





Si creemos que Alameda usó los fondos de los clientes de FTX para adquirir una gran variedad de monedas de mierda, entonces si dichas monedas de mierda cayeron vertiginosamente en precio, Alameda no habría podido pagar sus préstamos de FTX. No sabemos todo esto con seguridad, pero sí sabemos que Alameda proporcionó FTT, el token nativo de FTX, como garantía a FTX para préstamos del tarro de galletas de depósito del cliente. No es exagerado suponer que Alameda probablemente se involucró en el comportamiento circular de usar fondos prestados para comprar monedas de mierda y luego prometer dichas monedas de mierda para obtener más fondos prestados. Sabemos que Alameda fue un gran participante en la oferta inicial de monedas del token FTT. ¿Alameda obtuvo los fondos para suscribirse a la oferta de los depósitos de los clientes de FTX?





CNBC tiene un excelente tutorial sobre cómo funcionaba el tirón del círculo FTT. Y para completar, aquí está el venerable New York Times describiendo cómo los fondos de los clientes fueron robados de FTX y aterrizaron en manos de Alameda, que pierde dinero:





Mientras tanto, en una reunión con los empleados de Alameda el miércoles, la Sra. Ellison explicó qué había causado el colapso, según una persona familiarizada con el asunto. Con voz temblorosa, se disculpó y dijo que había defraudado al grupo. En los últimos meses, dijo, Alameda había obtenido préstamos y utilizó el dinero para realizar inversiones de capital de riesgo, entre otros gastos.





Alrededor de la época en que el criptomercado colapsó esta primavera, explicó la Sra. Ellison, los prestamistas se movieron para retirar esos préstamos, dijo la persona familiarizada con la reunión. Pero los fondos que Alameda había gastado ya no estaban fácilmente disponibles, por lo que la empresa usó los fondos de los clientes de FTX para realizar los pagos. Además de ella y el Sr. Bankman-Fried, dijo, otras dos personas conocían el arreglo: el Sr. Singh y el Sr. Wang.





Suponiendo que Alameda tuviera este comportamiento circular, si el precio de las shitcoins bajara, Alameda no habría podido pagar. Tal vez Alameda estaba operando con una pequeña pérdida, si no apenas rentable, entrando en el colapso de LUNA / TerraUSD (me referiré a esto como Terra), que vio el ecosistema Terra, que estaba valorado en $ 40 a $ 60 mil millones en mayo de 2022 – ir a $0 en una semana. LUNA era el token de gobernanza del ecosistema Terra, y UST era la moneda estable algorítmica vinculada al USD. Tanto LUNA como UST se negociaron en FTX en grandes volúmenes.





Cuando LUNA y UST comenzaron su espiral mortal matemáticamente garantizada, los clientes se apresuraron a vender lo que pudieron. Alameda tenía que estar ahí y absorber todo ese caudal. SBF probablemente no se molestó en leer o comprender el documento técnico de Terra. Seguramente, con su supuesta perspicacia matemática, habría visto que todo el ecosistema estaba destinado a CERO una vez que la clavija comenzara a deslizarse. Pero en cambio, SBF se drogó con su propio suministro. Alameda tuvo que continuar ofreciendo liquidez hasta el final, porque no hacerlo disminuiría el valor de FTX. No habría habido FTX sin que Alameda proporcionara liquidez las 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque ninguna otra empresa se comprometería seriamente a ofrecer ese nivel de liquidez sin tener los privilegios que probablemente recibió Alameda, y especialmente no cuando la mierda golpeó al ventilador.





Milky Eggs ofrece su resumen de las pérdidas de la Estrella de la Muerte, y gran parte de estas líneas se remontan al colapso de Terra y sus daños colaterales en toda la industria.





Adquisición de Voyager/BlockFi: $1.500 millones

Exposición a LUNA: 1.000 millones de dólares

Choque de algo estilo KCG: $ 1b

Mantenimiento de garantías FTT/SRM: 2.000 millones de dólares

Capital de riesgo: $ 2 mil millones

Bienes raíces, marcas, otros gastos frívolos: $ 2 mil millones

Caída de FTT de $ 22 a $ 4: $ 4 mil millones

Largos discrecionales que van mal: $ 2b

Total: $ 15.5 mil millones





También debo mencionar que Alameda parece haber usado su cartera de monedas de mierda, y lo que es más importante, monedas de mierda en las que Alameda era el mayor inversor / HODL'er, como garantía para préstamos. Como todos los criptoactivos cayeron entre un 50 % y un 75 % a raíz de los fracasos de Terra / Three Arrows Capital / Celsius / Voyager, Alameda estaba jodida por ambos extremos. Perdieron miles de millones proporcionando liquidez a todas sus monedas de mierda en FTX, y le debían dinero a FTX y a otros, que también estaba garantizado por la misma cartera de monedas de mierda ahora sin valor.





Y recuerde: el dominio de Alameda en la plataforma FTX hizo que no fuera económico para las casas comerciales más grandes comprometerse seriamente a suministrar liquidez a FTX en condiciones adversas. Entonces, cuando Alameda se hundió, no había nadie allí para intervenir y proporcionar la liquidez necesaria para mantener a flote a FTX.





En ese momento, SBF no habría tenido más remedio que hacer algo drástico. Probablemente habría tenido que pedir prestada la mayoría de los depósitos de los clientes de FTX para cubrir el enorme agujero en Alameda.





Así es como siempre terminan las crisis crediticias. Cuando el prestamista no continúa prestando, todos sus préstamos anteriores no se pueden devolver. La actividad nunca fue económica en primer lugar, y por lo tanto, los préstamos siempre fueron incobrables. La única razón por la que creíamos que Alameda era una entidad sólida era que el crédito siempre fluía de los depositantes de FTX.





Por favor, no lo malinterpretes. Esta es una historia sencilla. Alameda perdió dinero y, en lugar de aceptar la pérdida, SBF y otros altos ejecutivos decidieron tomar dinero de los depósitos de los clientes de FTX. Si eres un periodista perezoso que lee este ensayo, eso es todo lo que necesitas saber para caracterizar adecuadamente cómo dejó de existir la Estrella de la Muerte.





Y antes de llegar a mi concisa conclusión, lea las palabras del nuevo CEO de la Estrella de la Muerte en bancarrota, John Ray:

Segunda parte

Ahora conoces mi teoría sobre el sistema de castas sociales de Pax Americana y entiendes cómo se construyó la Estrella de la Muerte. Con suerte, también he demostrado por qué era necesario que SBF engañara socialmente a toda la élite financiera establecida liderada por Occidente para que lo cooptara a él y a FTX en su negocio, y cómo pudo hacerlo.





Aquí está el siempre elocuente Dave Portnoy ofreciendo su perspectiva sobre las formas de estafador de SBF:

En mi próximo ensayo, tengo la intención de demostrar cómo SBF construyó una vida y una personalidad completamente falsas para engañar a todos acerca de quién era y sus intenciones. Cómo vestía, dónde vivía, qué comía y en qué creía eran todos fugazi. Creó el personaje que conocemos como SBF en un intento por engañarnos a todos. Y funcionó, hasta que la mano insensible del mercado lo atrapó con su flagrante desprecio por la gestión de riesgos.