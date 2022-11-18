太長; 讀書 这是一篇分为两部分的文章，讲述了 Sam Bankman-Fried 如何利用他与生俱来的优势和超强的社交智慧，让每个人都认为他是一个加密神童和西方主导的金融机构的未来。 SBF 在元层面上玩游戏，交易社交货币——在此过程中欺骗西方金融机构和加密行业。 FTX / Alamada 生态系统，我以后将其称为死星，扮演了我们两个的角色。丑闻、悲剧和最有可能的公然欺诈，涉及美帝国 (Pax Americana) 的许多地缘政治和种族问题，因此我将在接下来的几篇文章中专门介绍我从这个传奇中学到的东西。我将使用术语“白人”来指代欧洲人后裔，使用“黑人”来指代非洲人后裔。

以下所表达的任何观点均为作者个人观点，不应构成投资决策的依据，也不应被解释为对从事投资交易的推荐或建议。

我在上一篇文章中建议，您至少必须赞扬 Sam Bankman-Fried (SBF) 是“千载难逢的交易人才”。嗯，我也被玩了。我原以为 Alameda 的团队是优秀的交易员，但事实证明他们只是牛市中的另一家加密货币押注商店——当熊市来临时，他们就像所有其他过度杠杆化的 Zhu-per 周期信徒一样被执行。我们现在知道 Sam 是一个糟糕的风险管理者，无论是在加密货币市场还是在整个金融市场。然而，我仍然相信他的交易游戏仍然有一个在业内几乎无与伦比的独特元素。 SBF 在元层面上玩游戏，并交易社交货币——在此过程中欺骗西方金融机构和加密行业。





SBF 向两个群体献上了一首甜美的警笛：相信比特币将成为有记录的人类历史上最具变革性的运动之一的中本聪信徒，以及将加密货币视为对现状的生存威胁的 TradFi 信任卡特尔他们又胖又富有。对于中本聪的信徒，他像我们中的一员一样传福音，可以代表我们成功地穿越 TradFi 的权力走廊，而对于 TradFi 的肥猫，他承诺了一种从这种新的财富源泉中获益的方法在不放弃他们在金融体系之上的宝座的情况下。这就是他邪恶的天赋。 FTX / Alamada 生态系统，我以后将其称为死星，扮演了我们两个的角色。





这场丑闻、悲剧，以及很可能是公然的欺诈，涉及到美帝国 (Pax Americana) 的许多地缘政治和种族问题，因此我将在接下来的几篇文章中专门介绍我从这个传奇中学到的东西。





现在，对于今天的部分——一篇由两部分组成的文章，内容包括 SBF 如何利用他与生俱来的优势和超强的社会智慧来迷惑每个人，让他们认为他是一个加密神童和西方主导的金融机构的未来。

白人男孩不会跳

一段时间以来，我一直渴望写这篇文章，但缺乏使它与我的读者相关的衬托和背景。因此，请密切关注我快速浏览美利坚合众国的成立及其对其以种族划分的社会种姓制度的形成影响，我将论证这推动了 SBF 的崛起和 FTX 的最终崩溃。进入第二部分需要一些时间，所以请耐心等待，我将带您上一堂简短的历史课。





在我们继续之前，一些表设置项：





正如我在过去的文章中所说，请记住，每个民族国家或社会都有一种基于不同社会阶层的文化；总有一个“他者”。 “其他人”因其肤色、种族、宗教和/或口音而不同。但总有一些上层人士在经济上剥削底层的“其他人”，并以上述缺点为他们残忍、不人道的行为辩护。如果你有兴趣更深入地探讨这一思路的悠久历史，我推荐阅读霍华德·津恩 (Howard Zinn) 的《美国人民史》。



请注意，我将使用“白人”一词来指代欧洲人后裔，而使用“黑人”一词来描述非洲人后裔。但是，你怎么称呼一个血统兼有两者的人呢？他们是“白人”、“黑人”还是其他人？为什么一滴“黑”就毁了“白”？我可以写一整篇文章来解构这些美国种族术语的语言谱系，但那是另一天的话题。现在，让我们明确一点，我讨厌使用它们，但为了简洁和易于理解，我将继续使用这些被误导的——坦率地说，是阴险的——标签。



在美式和平中，暗示种姓制度依然存在是被禁止的。如果您正以这种心态接近这篇文章并且您对敞开心扉不感兴趣，请停止阅读这里。如果您更愿意继续相信美国例外论的童话故事，只需拿起一份《纽约时报》，就可以订阅该机构关于死星内爆的粉饰叙述。他们最近的 粉扑 关于 SBF 的消亡，将他看似巨大的欺诈行为描述为“好心的神童试图一次做太多好事”，这完全是无法解释的，除非你深入挖掘以了解这里起作用的社会因素。





现在，进入好东西。





作为国家资助的教育系统中的一名年轻人，您将学习一个非常浪漫的美国建国史。我上过公立学校和私立学校，他们都在兜售美国早期历史的同一个故事：一群“爱国者”受够了没有代表的过度税收，反叛并建立了人人生而平等的美国并对他们的治理方式有发言权。





这是一个很棒的故事。我还有一个。





一群不想纳税的富有男性财产持有者从事的行为按照今天的标准可能被视为国内恐怖主义（例如， 波士顿倾茶事件 ).然后，他们说服了一群贫穷、无地的白人定居者与他们一起战斗，以脱离乔治国王。一旦获得独立，绝大多数美国人都不能投票（包括所有妇女和所有没有财产的男人），该州在法律上认为 黑人 ⅗ 是一个人的财产，是他们主人的财产，美洲原住民被强行或通过不诚实的条约从他们祖先的土地上赶走。这是建立一个国家的好方法。





再深入一点，这里是投票权的概念——我认为这是平等的一个很好的代表，因为它是民主制度下自由和平等公民最神圣和最基本的权利——随着时间的推移而演变在“自由之地”。全白 男人 在美国建国将近 100 年之后的 1870 年，包括非土地所有者在内的选民首次获得了第 15 条修正案的投票权。 女性 50 年后，终于在 1919 年根据第 19 条修正案保证了投票权。最后，由于吉姆·克劳法和其他恐吓方法使当权派能够阻止黑人投票，他们的投票权必须正式编入法典 第 24 条修正案和投票权法案 1964 年——将近 45 年之后，也就是该国成立将近 200 年之后。





这些不同群体获得投票权的交错而漫长的时间表反映了他们（技术上）开始在美国社会中被视为“平等”的时间表 - 许多年的系统性歧视产生了内在的不平等的制度。但即使在几个世纪以来，这些团体也从未站起来进行同样的“没有代表的征税”——激发国内恐怖主义反对他们新成立的国家——回避问题，为什么不呢？当权者是如何让贫穷的白人男性、所有白人女性、所有非洲黑人奴隶和所有美洲原住民留在他们的车道上的？





考虑到早期工业化前的美国并不是富饶的聚宝盆，他们缺乏抵抗力尤其引人注目。工业化前的美国是一个糟糕的居住地，人们本应该迫不及待地想提高自己的地位。冬天很冷，夏天很热，没有足够的食物吃，而且你离家很远很远（至少对除了美洲原住民以外的每个人来说都是如此）。不要忘记，英国人渴望夺回他们失去的东西，西班牙人潜伏在南方，而法国人是权宜之计的盟友，可以在接到通知后立即将他们的火枪和强大的海军转向美国的方向。





大多数人口是贫穷的白人男性和白人女性（今后，我将把这个合并的群体称为“贫穷的白人”）。因此，为了发动一场成功的起义并让事情变得更加平等，你只需要让可怜的白人相信起义将使他们的命运显着改善。





顺便说一句——这样的起义实际上几乎要发生了。如果你想更多地了解这场即将发生的第二次美国革命，我建议你学习 威士忌叛乱 ，以及著名的亚历山大·哈密伦 (Alexander Hamilon) 如何“挽救”这一天。 TL;DR，每个人最喜欢的百老汇明星都获得了授权，可以在这场革命蔓延之前组建一支军队来镇压这场革命。汉密尔顿并不完全相信民主。相反，他认为君主制的欧洲体系实际上并没有那么糟糕，因为“正确”的人在统治——而且如果美国通过完全平等的竞争环境而偏离该框架太远，它将使自己陷入危险的境地。





认识到可怜的白人潜在反抗的危险，当权派意识到它只需要让他们觉得自己不在图腾柱的底部——因为当人们觉得他们在任何系统中都比其他人更好时，他们更有可能支持它的继续。因此，为了在贫穷的白人之间建立团结，国家支持对黑人的系统性诋毁，黑人的奴役也方便地为南方农业提供了免费劳动力（谈论一石二鸟）。





作为一个贫穷的白人，生活很艰难，但感谢主耶稣基督，你不是黑人奴隶！讨厌那些黑皮肤的人肯定会让你对自己处于白人经济桶底部的处境感觉更好。





随着美国经济的繁荣发展，该国需要更多的廉价劳动力——尤其是在 1860 年代黑人获得“自由”之后。结果， 中国人 从 19 世纪中后期开始被允许修建铁路。紧随其后的是 19 世纪末至 20 世纪初欧洲许多地区的贫穷白人，他们的祖国面临经济停滞，例如爱尔兰、意大利南部和东欧。这些白人 淹没了蓬勃发展的制造业城镇 东北地区（布法罗、底特律、匹兹堡等）。在西南部，与墨西哥接壤的边界确保源源不断的中美洲和南美洲人来到北方寻求更好的机会。





在这一点上，种姓制度需要一些调整。身为白人固然好，但比起以前的奴隶阶级和中国苦力更好的生活并不是什么值得向往的事情——因此白人子群体内部的社会等级等级也变得分层了。我相信你们中的许多人都看过纽约黑帮、教父等电影，以及关于 19 世纪末和 20 世纪初纽约市和芝加哥等中心的其他故事，这些故事提供了有关这种等级秩序的有用例证。它也被编入许多色彩缤纷的种族诽谤中，你今天仍然看到和听到（尽管不那么频繁），基本上涵盖了除了盎格鲁撒克逊新教徒之外的每一个白人亚群。你来自欧洲的哪个地方以及你所信奉的宗教是这些诽谤的根源。





一个简短的故事。作为宾夕法尼亚大学的学生，我接受了有关白度细微差别的速成课程教育。兄弟会制度允许同种姓白人群体聚集在一起。有犹太人、南方白人、WASP 和国际白人兄弟会。虽然他们没有张贴告示牌说“如果你不是这个或那个，请不要申请”，但每个人很快就能猜出哪个房子是哪个。我的房子是传统上更多样化的兄弟会之一，至少就宾夕法尼亚兄弟会而言是这样。在 1990 年代初期，WASP 兄弟会的一名成员用种族歧视的语言称呼一位黑人兄弟，这使这所房子陷入了一点麻烦。我们家的一个兄弟或誓言通过绑架 WASP 兄弟会的兄弟进行报复，把他绑在西费城黑人贫民窟的旗杆上，用一个播放 Malcom X 演讲的扩音器。





随着 20 世纪的发展，随着美国大熔炉的不断搅动，这些白人亚群之间的等级界限开始变得模糊。白种姓的排名系统开始更多地围绕教育背景、财富和位置进行整合。像 1960 年代那样的日子已经一去不复返了，当时作为一名爱尔兰天主教徒意味着你在白人世界中被禁止做某些事情。 （旁注 - 这就是为什么约翰·肯尼迪（John F. Kennedy）的选举是白人社会种姓制度的一个里程碑活动。）





话虽如此，旧时代的一个主要白色裂痕仍然很强烈——它可以追溯到南北战争期间发生的事情。南北战争是北方以制造业为主（相当于那个时代的“科技”部门）和南方之间的经济冲突，南方是农业种植经济。你可能知道，北方赢了。林肯总统执行的战略天才之一是“解放”奴隶并允许他们加入联邦军队。根据 1860年人口普查 ，“有色人种”人口占南方总人口的 41%。林肯一举增加了一群积极进取的士兵，并在一段时间内削弱了南方的劳动力，因为南方的黑人人口在北方寻求庇护。





战争赢了，但支撑战争的部落主义依然存在。事实上，直到今天，一些南方白人喜欢举着同盟旗帜四处游行，这应该告诉你所有你需要知道的关于美国白人人口中仍然存在的沸腾愤怒。 150 多年过去了，他们仍未接受失败。





鉴于北方在历史上被认为比南方更进步、更有教育、更有文化和更富有，北方白人认为他们的南方兄弟和姐妹是一群无知的农场工人。希拉里·克林顿 (Hilary Clinton) 在 2016 年与唐纳德·特朗普 (Donald Trump) 竞选总统时，广泛地将他们称为 可悲的 .描述这些白人农场男孩和女孩的政治正确方式是称他们为“来自立交桥州的乡亲”。基本上，如果你不是来自西海岸，其文化和金融之都是洛杉矶和旧金山，或者东海岸，其文化和金融之都是纽约市和波士顿，那么你就是一个什么都不懂的白人一块垃圾。





想想看。美国最负盛名的高中，如Harvard Westlake、Brentwood、Andover、Exeter、Choate等，都在海边。同样，大多数美国最著名的大学——如斯坦福大学、加州理工学院、麻省理工学院、哈佛大学、耶鲁大学、普林斯顿大学、宾夕法尼亚大学（Go Quakers！）等——都位于沿海地区。值得注意的是，他们都不在南方。美国金融帝国的首都位于纽约。美国科技帝国的首都位于旧金山。美国帝国的娱乐和文化之都位于洛杉矶。主流金融媒体在纽约和波士顿大肆宣扬统治阶级的故事。





快速撇开美国最高种姓从这些文化中心施加的控制和影响，这些文化中心主要负责该国文化的创造和出口。刚到香港的时候，我注意到商场的马路中间餐厅会播放黑帮说唱。有咒骂和各种挑衅性的语言——但它却被大声疾呼给享受健康家庭晚餐的中产阶级广东人。他们的孩子跟着节拍跳，忘记了这种艺术形式的历史背景以及它在他们的文化中出现的讽刺意味。说唱音乐是由处于美国社会底层的个人创作的，作为一种抗议形式——但它后来被美国的统治阶层所采用，他们在享受它的同时也 a) 用它来延续对说唱歌手和人们喜欢他们是为了让他们处于种姓制度的最底层，并且 b) 将其运送到香港等其他地方，渗透到他们的文化和餐馆中，并提升美国在国际种姓制度中的地位。 TL;DR，美国的沿海统治阶级能够成功地采取低种姓的抗议形式，重新包装并以一种不仅加强其在美国种姓制度中的领导地位，而且加强他们的帝国作为世界上最重要的文化超级大国。这就是他们微妙但势不可挡的影响力。





我的观点是，尽管它随着时间的推移发生了很大的变化，但美国的种姓制度今天仍然存在，如果你落入沿海驱动的最高阶层——我称之为“正确的白人”——你会在工作世界中取得成功的机会很大。这是因为那些控制着美国和平主要方面的人坐在特定的地方并去了特定的学校，因此，他们倾向于支持那些也在那些地方并去了那些学校的人。毕竟，他们是人。





想一想——年轻人被告知如何成功？：





“在学校好好学习，取得好成绩，就能考上一流大学。”

“还清巨额债务，因为随着时间的推移，大学学位可以赚更多的钱。”

“成为一名律师、金融家、工程师等，这样你就可以为一家在企业经济等级中名列前茅的公司工作。”





那么这一切与 SBF 有什么关系呢？好吧，他是正确的白人。下面是一段来自 比特戳文章 关于 SBF 的背景，这解释了所有你需要知道的，为什么每当他走进房间并开始谈论加密货币时，控制美国和平组织的金融、科技、媒体和文化机构的人和机构都会为他倾倒。





Bankman-Fried 1992 年出生于加利福尼亚州，父母是斯坦福法学院的两位法学教授。他的双亲都信奉功利主义哲学——如果行动有用或对大多数人有利，那么行动就是正确的。这种道德哲学教育为 Bankman-Fried 后来的慈善事业奠定了基础。

Bankman-Fried 从小就讨厌学校，觉得它很无聊而且过于结构化。他在高中的暑假参加了加拿大/美国数学营，这为他提供了所需的智力挑战。他就读于麻省理工学院 (MIT)，并于 2014 年毕业，获得物理学学位，辅修数学。他仍然对正规教育不屑一顾，并指出他在学校学到的任何东西最终都对他的职业生涯没有用处。

在大学二年级时，班克曼-弗里德参加了有效利他主义创始人威尔·麦卡斯基尔 (Will MacAskill) 的演讲。 Bankman-Fried 认为这次介绍是他人生的转折点，以名字和运动体现了他长期以来的信念。





让我们来看看企业社会认可度的清单。





沿海“受过教育”的白色 - 检查





职业父母 - 检查





在“顶尖”大学接受教育 - 检查





奖金回合：有一个阴茎 - 检查





这些特征对金融、法律和科技等行业的人特别有吸引力，这些行业往往充满了他们的人生目标是自己被视为高成就者（即那些渴望成为最优秀的人）并且，通过传递属性，想要成为正确的白色）。





所以，当一个有 SBF 血统的人开始给他的包先令时，你会坐下来听。你不要质疑为什么这个人被允许进入房间。你不要质疑他是否真的知道他的狗屎。你不会质疑任何事情，因为你已经预先设定了——由于数百年来形成的种族和社会等级制度——相信 SBF 所说的任何表面价值。





简而言之，你无法调动大脑的理性思考部分，因为这就是人类应对充满过多信息的不确定世界的方式。我们使用启发式捷径和刻板印象来更轻松地做出决定。没有它们，我们将无法足够快地理解周围的环境，从而无法在我们的社会中正常运作。





SBF 认识到了这一点，并利用了这一点，依靠他的“正确的白人男孩”特质。这就是他如何将死星从他的中等支柱贸易公司 Alameda 发展成为全球金融巨头（重点是）FTX。

什么是死星

我要感谢博客 乳蛋 以表彰他们对死星历史的出色分析。他们对这个问题做了更深入的研究，他们的结论与我的理论大体一致。我将用他们博客中的引述来注释这一部分。





众所周知，SBF 是位于芝加哥的 Jane Street 的一名成功的量化交易员。 Jane Street 是世界顶级的自营交易公司之一。然后，他在 2017 年通过套利交易和其他高频到中频预测交易进入了加密领域。





随着加密技术的成熟，所谓的市场中立交易商越来越难赚钱。这是因为主导全球股票和外汇市场的大公司开始允许小型内部机构进行加密交易试验。他们很快发现，他们的技术和智慧——在竞争激烈的 TradFi 市场中磨练到完美——可以轻松地与速度较慢、敏捷性较差的加密交易公司进行较量。





我想 Alameda 开始注意到他们的交易 alpha 越来越小。我相信 SBF 得出的结论是，Alameda 需要更好的市场信息才能比他的竞争对手，即其他大型贸易公司更具优势。获得最佳流量的最佳方式是拥有一家交易所并与其客户进行交易。在此过程中的某个时候，他们还决定放弃严格的市场中立和小时间交易，并在多头方面成为退化的加密垃圾币下注者。





他们团队的社交媒体历史清楚地支持这样一种观点，即拥有信息流和全面发展是他们交易策略的核心租户。例如，这里有几条推文来自 Sam Trabuco 和 Caroline Ellison，他们是 Alameda 的运营者。

（旁注：山姆是对的——这不是偶然的机会，因为各种各样的狗屎都与美联储的资产负债表同步升至历史新高。从 2018 年到 2021 年底，每个人都觉得自己像个天才。）





从 FTX 一开始，该公司就非常透明，创始人 Alameda Research 拥有的附属交易公司是交易所的主要做市商。如果你假设 FTX 没有给 Alameda 任何特权，那么这个安排从表面上看没有错。 Alameda 提供了一项非常有价值的服务，它全天候 24/7 为 FTX 客户提供可观价差的流动性。





事实证明，Alameda 能够为 FTX 提供极其严格的定价。这就是 FTX 能够迅速从其更成熟的交易所竞争对手那里夺取交易量的原因之一。另一个是 FTX 提供了极难安全实施的功能，例如在创纪录的时间内提供多币种抵押保证金。我们现在知道，这并不是因为任何令人难以置信的技术实力——阿拉米达只是承担了风险，并希望市场的波动能够拯救他们，而不是为这个问题建立一个安全的技术解决方案。





随着 FTX 和 Alameda 并肩成长，每个人都开始认为 SBF 是有史以来最好的交易商之一，因为 Alameda 的预期回报惊人。我年复一年地听到关于这家贸易公司赚了多少亿的谣言。但由于最近几天曝光的消息，阿拉米达似乎可能拥有一些秘密武器。一个秘密武器是可能直接从客户存款饼干罐中从 FTX 借钱。提供什么抵押品（如果有的话）并不重要——在没有客户明确同意的情况下将客户资金借给 Alameda 充其量是不道德的。另一个秘密武器是他们在 FTX 上比竞争对手更快交易的潜在能力。如果他们确实有这样的延迟优势，Alameda 的交易信号将是超级有利可图的。这本可以通过允许 Alameda 比其他公司更多地调用 FTX 的交易引擎 API 来实现。您被允许拨打的电话越多，您提交、更新或取消订单的频率就越高——让您比您的竞争对手行动得更快。





当他们开始起飞时，FTX 的目标可能是吸引尽可能多的零售和机构客户，以增加交易量和存款基础。然后，Alameda 可以借入这些存款并与 FTX 的客户进行交易。假设这些事情都是真的，这几乎就像 FTX 客户被给了一根绳子，通过他们向 FTX 的存款和与 Alameda 的硬连线缓慢来吊死自己。





我相信阿拉米达可能会在 2022 年初美联储开始加息之前赚钱。但随后加密货币市场在 2021 年 11 月达到顶峰，阿拉米达成为最后的流动性提供者。随着市场开启了通往妖精镇的单程列车，阿拉米达站在了所有海量清算订单的另一边。





如果我们认为 Alameda 使用 FTX 的客户资金购买了大量的垃圾币，那么如果这些垃圾币的价格急剧下跌，Alameda 将无法偿还 FTX 的贷款。我们不确定这一切，但我们确实知道 Alameda 提供了 FTT，即原生 FTX 代币，作为 FTX 的抵押品，用于从客户存款饼干罐中贷款。不难猜测，Alameda 可能从事了使用借入资金购买 shitcoins，然后质押所述 shitcoins 以获得更多借入资金的循环行为。我们确实知道 Alameda 是 FTT 代币初始代币发行的主要参与者。 Alameda 是否从 FTX 客户存款中获得了认购产品的资金？





CNBC 有关于 FTT 圆圈混蛋如何运作的精彩演练。为了完整起见，这里是令人尊敬的 纽约时报 描述客户资金如何从 FTX 窃取并落入亏损的 Alameda 手中：





与此同时，据一位知情人士透露，在周三与阿拉米达员工的一次会议上，埃里森女士解释了倒塌的原因。她的声音颤抖着道歉，说她让大家失望了。她说，最近几个月，阿拉米达已经获得贷款，并用这笔钱进行风险投资，以及其他支出。





知情人士说，埃里森女士解释说，大约在今年春天加密货币市场崩溃的时候，贷方开始收回这些贷款。但 Alameda 花掉的资金不再容易获得，因此该公司使用 FTX 客户资金进行支付。她说，除了她和 Bankman-Fried 先生，还有两个人知道这项安排：辛格先生和王先生。





假设 Alameda 正在从事这种循环行为，如果 shitcoins 的价格下跌，Alameda 将无法支付。也许 Alameda 在进入 LUNA / TerraUSD（我将其称为 Terra）崩溃时处于轻微亏损状态，即使不是勉强盈利，也见证了 Terra 生态系统——在 2022 年 5 月估值为 40 至 600 亿美元– 一周内达到 0 美元。 LUNA 是 Terra 生态系统的治理代币，UST 是与美元挂钩的算法稳定币。 LUNA 和 UST 都在 FTX 上大量交易。





随着 LUNA 和 UST 开始他们的数学保证死亡螺旋，客户争先恐后地出售他们能卖的东西。阿拉米达必须在那里并吸收所有的流量。 SBF 可能懒得去阅读或理解 Terra 白皮书。当然，以他所谓的数学敏锐度，他会看到一旦挂钩开始下滑，整个生态系统注定会归零。但相反，SBF 靠自己的供应获得了高额收益。 Alameda 不得不继续提供流动性，因为不这样做会降低 FTX 的价值。如果 Alameda 不提供 24/7 的流动性，就不会有 FTX，因为如果没有 Alameda 可能获得的特权，没有其他公司会认真承诺提供这种水平的流动性——尤其是当狗屎发生时。





Milky Eggs 提供了他们对死星损失的总结，其中大部分项目都可以追溯到 Terra 崩溃及其对整个行业的附带损害。





Voyager/BlockFi 收购：$1.5b

LUNA 曝光：$1b

KCG 式算法崩溃：$1b

FTT/SRM 抵押品维护：$2b

风险投资：$2b

房地产、品牌推广和其他琐碎的支出：$2b

FTT 从 22 美元下降到 4 美元：4b 美元

全权委托多头变坏：$2b

总计：155亿美元





我还必须提到，Alameda 似乎很可能使用其垃圾币组合——重要的是，Alameda 是其中最大投资者/持有者的垃圾币——作为贷款抵押品。在 Terra / Three Arrows Capital / Celsius / Voyager 失败后，所有加密资产都下跌了 50% 到 75%，Alameda 两头都完蛋了。他们损失了数十亿美元，为他们在 FTX 上密切持有的所有垃圾币提供流动性，他们欠 FTX 和其他人的钱，这些钱也由同样现在毫无价值的垃圾币组合作为抵押。





请记住——阿拉米达在 FTX 平台上的主导地位使得大型贸易公司在不利条件下认真承诺为 FTX 提供流动性是不经济的。因此，当阿拉米达倒闭时，没有人介入并提供维持 FTX 运转所需的流动性。





到那时，SBF 别无选择，只能做一些激烈的事情。他可能不得不借用大部分 FTX 客户存款来弥补阿拉米达的巨大漏洞。





借贷危机总是这样结束的。当贷款人不再继续放贷时，他们之前的所有贷款都无法偿还。这项活动从一开始就不经济，因此贷款总是不好的。我们认为 Alameda 是一个可靠实体的唯一原因是信贷总是来自 FTX 储户。





请不要扭曲它。这是一个简单的故事。阿拉米达赔了钱，SBF 和其他高级管理人员没有接受损失，而是决定从 FTX 客户存款中取钱。如果您是阅读这篇文章的懒惰记者，那么为了正确描述死星如何停止存在，您需要知道的就是这些。





在我们得出精辟的结论之前，请阅读破产的死星公司新任首席执行官约翰·雷的话：

双人组

你现在知道我关于美国和平社会种姓制度的理论，并了解死星是如何建造的。我还希望证明了为什么 SBF 有必要在社会上欺骗整个西方领导的成熟金融精英，让他和 FTX 加入他们的圈套，以及他是如何做到的。





总是雄辩的戴夫·波特诺伊 (Dave Portnoy) 就 SBF 的骗子方式发表了他的看法：

在我的下一篇文章中，我打算展示 SBF 如何构建一个完全虚假的生活和角色，以愚弄每个人他是谁和他的意图。他的穿衣、住所、吃的东西、信仰的东西，全是fugazi。他创造了我们称为 SBF 的角色，以愚弄我们所有人。它奏效了，直到市场那只冷酷无情的手抓住了他对风险管理的公然漠视。