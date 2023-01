Cách Twitch xây dựng mạng phát trực tiếp toàn cầu tạo sức mạnh cho Amazon IVS

dài quá đọc không nổi

Các thương hiệu và công ty khởi nghiệp lâu đời trên khắp thế giới đang khám phá sức mạnh của video tương tác trực tiếp - từ RushTix và Codices, đến DeNA, BeLive, GoPro, v.v. Sử dụng Dịch vụ video tương tác của Amazon (Amazon IVS), các công ty sáng tạo này đang chuyển đổi tương lai của thương mại điện tử, thể dục, nội dung do người dùng tạo và hơn thế nữa bằng cách tối ưu hóa trải nghiệm phát trực tiếp cho người sáng tạo và khán giả. Một giải pháp phát trực tiếp được quản lý được thiết kế cho các nhà phát triển để thêm video trực tiếp và cho phép tương tác với video trong ứng dụng hoặc trang web của họ mà không cần đầu tư vào cơ sở hạ tầng phát trực tuyến, Amazon IVS chính thức được giới thiệu vào tháng 7 năm 2020, nhưng lịch sử phát triển của nó còn lùi xa hơn nhiều, với nguồn gốc được chia sẻ với một trong những nền tảng phát trực tuyến được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Tại bất kỳ thời điểm nào, hơn 2,5 triệu người xem theo dõi Twitch, với trung bình trang này có 31 triệu người xem hàng ngày. Vào năm 2021, hơn 1,3 nghìn tỷ phút video phát trực tiếp đã được xem trên Twitch, một mức tăng khá lớn so với hơn 1 nghìn tỷ phút được xem trên trang web vào năm 2020 và 600 tỷ phút được xem vào năm 2019.