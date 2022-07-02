Twitch 如何构建支持 Amazon IVS 的全球直播流媒体网络

从 RushTix 和 Codices 到 DeNA、BeLive、GoPro 等，世界各地的知名品牌和初创公司都在发现实时互动视频的力量。 通过使用 Amazon Interactive Video Service (Amazon IVS)，这些创新公司正在通过优化创作者和观众的直播体验来改变电子商务、健身、用户生成内容等的未来。 Amazon IVS 于 2020 年 7 月正式推出，它是一种托管直播流解决方案，旨在让开发人员在其应用程序或网站中添加直播视频并实现与视频的交互，而无需投资流媒体基础设施，但其开发历史可以追溯到更早之前，并共享起源拥有世界上使用最广泛的流媒体平台之一。 在任何特定时刻，都有超过 250 万观众收看 Twitch，该网站平均每天有 3100 万观众。 2021 年，在 Twitch 上观看了超过 1.3 万亿分钟的直播视频，与 2020 年在该网站上观看的超过 1 万亿分钟和 2019 年的 6000 亿分钟相比有了相当大的增长。 通过使用 Amazon Interactive Video Service (Amazon IVS)，这些创新公司正在通过优化创作者和观众的直播体验来改变电子商务、健身、用户生成内容等的未来。 Amazon IVS 于 2020 年 7 月正式推出，它是一种托管直播流解决方案，旨在让开发人员在其应用程序或网站中添加直播视频并实现与视频的交互，而无需投资流媒体基础设施，但其开发历史可以追溯到更早之前，并共享起源拥有世界上使用最广泛的流媒体平台之一。









从RushTix和Codices到DeNA 、 BeLive 、 GoPro等，世界各地的知名品牌和初创公司都在发现实时互动视频的力量。





通过使用 Amazon Interactive Video Service (Amazon IVS)，这些创新公司正在通过优化创作者和观众的直播体验来改变电子商务、健身、用户生成内容等的未来。





Amazon IVS 于2020 年 7 月正式推出，是一种托管直播流解决方案，旨在让开发人员在其应用程序或网站中添加直播视频并实现与视频的交互，而无需投资流媒体基础设施，但它的开发历史可以追溯到更早的时候，并共享起源拥有世界上使用最广泛的流媒体平台之一。





在任何特定时刻，都有超过 250 万观众收看 Twitch，该网站平均每天有 3100 万观众。 2021 年，在 Twitch 上观看了超过1.3 万亿分钟的直播视频，与 2020 年在该网站上观看的超过 1 万亿分钟和 2019 年的 6000 亿分钟相比有了相当大的增长。





由于互联网和现场活动的不可预测性，在全球范围内流式传输实时视频是一个众所周知的困难过程。





直播流必须尽可能接近实时地传送，尤其是对于在 Twitch 上运行的那种交互式内容。今天，超过 98% 的 Twitch 流量仍然在其网络上，这是世界上专门用于直播的最大流量之一。然而，它的起点要低得多。





启动“生命铸造”





Twitch 于 2007 年出生于 Justin.tv，由 Emmett Shear、Justin Kan、Kyle Vogt 和 Michael Seibel 创立。最初仅在美国可用，该网站的第一次迭代以 Kan 的 24/7 实时直播进行日常任务为特色。 Justin.tv 后来开放给其他创作者进行直播，而一个专门用于视频游戏流媒体的部分于 2011 年作为 Twitch Interactive 推出。





早期的基础设施包括位于同一地点的设施中的几台计算机，通过第三方内容交付网络 (CDN) 传输视频，这很快就产生了巨额账单。为了寻找一种更经济的创业方式并扩大受众范围，创始人寻找了一种直接提供视频以节省资金的方法。他们的解决方案是聘请网络专家 Jon Shipman，他在构建自己的基础设施的道路上推出了 Twitch。





作为一个事件驱动的平台，Twitch 的流量一直在波动，经常会大幅飙升，这在创业初期可能会带来压力。联合创始人 Shear 解释说：“Kyle 和我过去常常在周六早上起得很早，这样我们就可以在观看高峰期监督服务器。





经过九个月的努力，Kyle 度过了一个当之无愧的假期，但他完全脱离了电网，我们的服务器开始出现故障。我们团队的某个人打电话给他住的地方附近的一家披萨店，让他们送来一份披萨，盒子上用Sharpie写了一条信息，大意是：“服务器宕机了。我们需要你修复它。不用说，他做到了。”





为成长奠定基础





Twitch 最终开始托管几乎所有自己的流量，以确保视频质量并最大限度地减少对 CDN 的依赖。负责 Twitch 使用的视频基础设施的 Amazon IVS 总经理 Martin “Marty” Hess 指出：“仅使用公共互联网很好地服务全球观众将是一项挑战，因为 Twitch 容易受到瓶颈的影响。”





“例如，如果视频来自加利福尼亚州的圣何塞，而观众在德国柏林，那么视频可能会在很多地方出现延迟。维护主干链路和 PoP 的专用网络 [Point of Presence] 可以更好地控制流的质量和全球交付。”





随着多年来容量的增加，Twitch 在 2014 年被亚马逊收购，扩大了其专门的网络和数据中心团队。专业团队确保其软件在全球数千台服务器上以尽可能低的延迟运行，自动解决组件故障，这样一个地方的问题就不会影响世界各地的系统。





该团队开始高度专注于开发永远不会失败的统一媒体流软件并优化流。





“我们在每个主要市场都有本地 PoP。最重要的是，我们的软件层不断进行微调，以在可用带宽内提供最高质量的视频。我们的网络仅用于实时视频，这是非常独特的，”赫斯说。





着眼于用户体验的开发





通过直播其核心产品，稳定性对 Twitch 来说是（并且仍然是）最重要的。 “在早期，我们依靠第三方软件从广播公司获取视频并准备将其分发，但一个失败的实例会中断多个流，因此我们专注于永不让我们的系统崩溃。





然后，我们的一位开发人员编写了分发软件，基本上是在一个周末。这是一个相当大的技术灵活性，但它得到了很多关注，并向我们展示了这是可能的，”Shear 回忆道。





“我们花了大约一年的时间对软件进行微调并准备好投入生产，经过严格的测试，我们在网络上推出了它，”Hess 补充道。





“该软件的一个版本现在也可以通过 2020 年 7 月推出的 Amazon Interactive Video Service (Amazon IVS) 公开提供。Amazon IVS 允许用户利用 Twitch 的实时视频流技术的力量并在几分钟内启动频道。”





优先考虑专用的全球视频网络





在整个大流行期间，Twitch 能够跟上需求的历史高峰的一个原因是有一个专门的全球视频网络。





Shear 分享道：“谢天谢地，我们有足够的能力继续提供高质量的交互式直播体验，因为我们的观众增长超出了我们的预期。





我们还进一步优化了视频质量，以提高可用带宽的可靠性，包括在公共互联网基础设施在封锁初期受到特别限制时仅提供标清流媒体选项。”





Hess 指出，“Twitch 应对了独特的挑战，例如管理在几秒钟内从 10 个观众跃升至超过 100 万观众的直播流。解决这些问题带来了坚如磐石的视频技术，现在其他客户也可以使用。”





为未来而建





Twitch 的持久成功没有什么神奇的公式可以解释，但该公司对直播视频体验和技术的无与伦比的关注一直是促进增长的关键。





“我认为我们仍处于直播视频功能的起步阶段。 Amazon IVS 旨在让其他人做我们在 Twitch 上要做的事情，并让连接实时视频变得容易，”Shear 说。

要了解有关使用 Amazon IVS 构建交互式实时视频体验的更多信息，请访问： https ://aws.amazon.com/ivs/