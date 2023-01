Ác ma thuần túy

Mọi quan điểm được trình bày dưới đây là quan điểm cá nhân của tác giả và không nên là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư, cũng như không được coi là khuyến nghị hoặc lời khuyên để tham gia vào các giao dịch đầu tư.

Mọi thứ đều là tương đối ngoại trừ tốc độ ánh sáng. Vì vậy, khi tôi tuyên bố rằng Tiền tệ Kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương (CBDC) là thuần túy xấu xa, câu hỏi hợp lý tiếp theo là - từ quan điểm của ai? Điều ác đối với một số người là điều tốt lành thuần khiết đối với những người khác.





Ba người chơi trong thảm kịch đáng buồn này là:





"Chúng tôi là những người", hoặc những người bị quản lý. Chính phủ và giới tinh hoa chính trị giật dây. Các ngân hàng thương mại được điều lệ bởi chính phủ của một quốc gia cụ thể.





Đối với mọi người, CBDC thể hiện sự tấn công trực diện vào khả năng có chủ quyền đối với các giao dịch trung thực giữa chúng ta. Đối với chính phủ, đây là công cụ hoàn hảo nhất để điều chỉnh hành vi của các đối tượng vì tất cả chúng ta đều quyết định tự nguyện đăng tải cuộc sống của mình lên các nền tảng truyền thông xã hội như Instagram và TikTok. Đối với các ngân hàng, CBDC là một mối đe dọa hiện hữu đối với sự tồn tại của họ.





Tôi tin rằng sự thờ ơ của đa số sẽ cho phép các chính phủ dễ dàng lấy đi tiền mặt vật chất của chúng ta và thay thế nó bằng các CBDC, dẫn đến việc giám sát tài chính không tưởng (hoặc lạc hậu). Tuy nhiên, chúng tôi có một đồng minh không chắc chắn mà tôi tin rằng sẽ cản trở khả năng của chính phủ trong việc triển khai cấu trúc CBDC hiệu quả nhất để kiểm soát dân chúng nói chung - và đồng minh đó là các ngân hàng thương mại trong nước.





Chúa Satoshi đã đưa ra blockchain. Mặc dù Chúa trong sáng và tốt đẹp như ánh sáng tỏa sáng, nhưng sự xuất hiện của những lời dạy của họ trên blockchain có thể bị biến thái bởi những người có trái tim nhẫn tâm và có ý định độc ác. Đây là một vấn đề có tầm quan trọng lớn vì bản chất của lạm phát sắp tới sẽ khác hẳn với lạm phát mà chúng ta đã phải đối mặt trong hơn 50 năm qua - và nó sẽ yêu cầu chính phủ áp dụng một điều mới lạ tương đương, được điều khiển bởi blockchain CBDC, để ngăn chặn nó. Tôi kỳ vọng rằng CBDC sẽ cho phép chính phủ giải quyết loại lạm phát mới này một cách mạnh mẽ, nhưng gây thiệt hại lớn cho người dân.





Hãy cùng cầu nguyện.

Lạm phát này không phải Lạm phát đó

Kể từ khi tỷ giá hối đoái bắt đầu thả nổi vào đầu những năm 1970, những người tham gia ở các nền kinh tế lớn nhất thế giới phần lớn đã trải qua lạm phát có tính chất tài chính. Tất nhiên, tiền fiat của mọi người đã đi xa hơn rất nhiều trong ngày, nhưng việc chi phí sinh hoạt cao hơn (ít nhất là trong hầu hết các phần) không quá mạnh.





Giá dầu giao ngay trung gian ở Tây Texas so với Chỉ số S&P 500 (Bắt đầu = 100)

Dầu tăng gần 180% kể từ năm 1983, phản ánh tốc độ CAGR là 2,75%. Chỉ số S&P 500 đã tăng gần 35 lần kể từ năm 1983, với tốc độ CAGR là 8,44%. Năng lượng là đơn vị tiền tệ chính. Khi nhìn dưới góc độ đó, Cục Dự trữ Liên bang chỉ cao hơn 0,75% so với mục tiêu lạm phát 2,00% trung bình. Trong cùng thời kỳ, bảng cân đối của Cục Dự trữ Liên bang đã từ con số không lên gần 9 nghìn tỷ USD.





Hoạt động in tiền mang lại lợi ích cho giá tài sản tài chính, từ đó dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ của bất bình đẳng thu nhập toàn cầu - nhưng loại lạm phát đó không phải là thứ gây bất ổn cho chính phủ. Lạm phát kiểu đó chỉ làm cho một căn hộ trên đường 57 song song với Công viên Trung tâm trị giá hàng trăm triệu đô la. Loại lạm phát đó khiến bạn có thể phá vỡ 25 đô la tại các quán cà phê Aussie ở bất kỳ trung tâm tài chính quốc tế nào.





Ngày nay, chúng ta đang xem xét một loại lạm phát đáng sợ hơn nhiều: lạm phát thực phẩm và nhiên liệu. Đó là loại hình mang tất cả mọi người, trừ những người giàu nhất ra đường - và nó đang dần siết chặt vòng kiềm tỏa vốn đã sắt đá của mình đối với tất cả các nước phát triển và đang phát triển trên thế giới. Những người biện hộ không quan tâm đến “chủ nghĩa” kinh tế nào được cho là do chính phủ của lãnh thổ đường nguệch ngoạc mà họ thuộc về thực hành. Họ đói và lạnh, và nếu những người có trách nhiệm không có giải pháp ngay lập tức, thì hãy bỏ đi.





Chính phủ đang bị ràng buộc. Họ phải in tiền và phát cho những người đang đau khổ. Nhưng đồng thời, chính phủ cũng phải đảm bảo nguồn vốn không thoát ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Trong lịch sử loài người, chưa bao giờ thế giới mắc nợ với lãi suất thấp như vậy. Những thiệt hại đối với tiết kiệm và vốn nói chung sẽ rất lớn vì nợ phải tăng cao. Bởi vì hai mục tiêu của nó mâu thuẫn trực tiếp với nhau trong một hệ thống tiền tệ tài chính truyền thống - vì không in tiền khiến người dân đau khổ, nhưng in tiền phá hủy vốn do lạm phát - chính phủ sẽ cần dựa vào một số loại đổi mới công nghệ để đạt được cả hai mục tiêu của nó và vẫn nắm quyền.





Tôi tin rằng đổi mới sẽ là CBDC.

CBDC là câu trả lời!

Mở ví của bạn và rút tiền mặt của bạn.





Đưa tay vào túi hoặc túi xách và lấy điện thoại của bạn.





Bây giờ, hãy thử nạp tiền vào điện thoại của bạn.





Nếu đây là Zoolander Part Deux, có lẽ điều đó có thể đã thành công - nhưng tôi đoán bạn vừa phát hiện ra rằng vật lý trong thế giới thực không kiểm tra được.





CBDC là tiền tệ kỹ thuật số do chính phủ phát hành (tức là tiền mặt kỹ thuật số) tồn tại hoàn toàn ở dạng điện tử và cho phép bạn vượt qua bài học vật lý ở trên. Nó là tiền cơ sở giống như tiền mặt vật chất - một khoản nợ phải trả của ngân hàng trung ương. Điều này khác với tiền điện tử mà bạn quen thuộc, vốn chạy trên đường ray ngân hàng thương mại truyền thống. Số tiền đó - được tạo ra bởi hệ thống ngân hàng thông qua các khoản vay - là tiền tín dụng tạo thành, chứ không phải là trách nhiệm pháp lý trực tiếp của ngân hàng trung ương (một loại tiền mặt lạnh, cứng).





Sự khác biệt lớn khác giữa tiền điện tử của CBDC và tiền điện tử hiện tại là, do những đổi mới được tạo ra bởi công nghệ blockchain, chính phủ có thể lập trình CBDC của họ dưới sự kiểm soát của họ 100%. Chính mức độ kiểm soát bổ sung này sẽ cho phép họ giải quyết vấn đề lạm phát hai mũi nhọn của họ.





Trong tình trạng loạn lạc CBDC này, những người sẽ xuống đường phản đối giá thực phẩm và nhiên liệu quá cao sẽ được cấp tiền điện tử trực tiếp để tăng khả năng chi trả cho các mặt hàng chủ lực. Những người có vốn có thể bị cấm đầu tư vốn của họ vào bất kỳ thứ gì khác ngoài trái phiếu chính phủ mang lại lợi nhuận thấp hơn tỷ lệ lạm phát - với những hạn chế đó được thực thi bởi mã hóa thực tế của chính tiền tệ, chứ không chỉ là luật. Tất cả điều này có thể được thực hiện theo chương trình, với ít lỗi (nếu có).





Bản thân điều đó không phải là điều xấu xa thuần túy. Từ quan điểm của những người tiết kiệm, điều đó chắc chắn không có gì đáng lo ngại, nhưng nó không khác biệt đáng kể so với việc buộc các kế hoạch lương hưu phải nắm giữ một lượng nợ chính phủ dưới lạm phát nhất định như một khoản đầu tư “phù hợp” cho những người về hưu của họ. Các CBDC làm cho các chính sách này dễ thực thi hơn các quy định pháp luật - về bản chất, các quy tắc của chúng được mã hóa cứng vào chính các CBDC - và chúng có thể ngăn cản người dân lấy tiền khó kiếm được và trốn sang vàng, trái phiếu chính phủ nước ngoài có lợi suất cao hơn, hoặc Bitcoin.





Nhưng điều thực sự làm cho tương lai CBDC trở thành một địa ngục tiềm tàng là thực tế là các chính phủ không bao giờ dừng lại ở trường hợp sử dụng vô hại nhất đối với một công nghệ khi đẩy công nghệ đó đến giới hạn của nó có thể mang lại lợi ích cho họ. Thay vào đó, họ dốc hết sức lực. Và khi được sử dụng hết khả năng của mình, chính phủ có thể sử dụng CBDC để kiểm soát trực tiếp ai được phép giao dịch và để làm gì.





Hãy tưởng tượng bạn là “người khác”. Những người khác trong bất kỳ xã hội nào là những người bị bóc lột về kinh tế, do sắc tộc của họ, tình trạng nhập cư, niềm tin tôn giáo của họ và / hoặc giọng nói của họ. Sự bóc lột của họ được phép tiếp tục bởi đa số bởi vì đa số được dẫn đến tin rằng những người khác xứng đáng với vị trí thấp kém của họ do những phẩm chất được cho là thiếu sót của họ.





Bây giờ, hãy tưởng tượng rằng bạn và những người khác quyết định cố gắng thay đổi hoàn cảnh của mình bằng biện pháp bất bạo động. Bạn tuần hành, hát các bài hát phản đối và thường tham gia vào các hoạt động bất tuân dân sự bất bạo động. Bạn sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook, Twitter và Weibo để tổ chức và tạo động lực. Phong trào của bạn phát triển khá lớn, và bạn quyết định đã đến lúc diễu hành trên thủ đô để cho đất nước thấy những chính sách phân biệt đối xử bất công như thế nào.





Trước khi diễn ra cuộc tuần hành lớn, phong trào tiếp tục đạt được mức độ lan truyền nhanh chóng bằng cách tạo ra và phổ biến một cách hiệu quả những hình ảnh đau lòng từ các cuộc biểu tình nhỏ hơn khác trên khắp đất nước. Chính phủ lo lắng. Cảnh sát cố gắng chống trả bằng cách sử dụng các chiến thuật đã thử và đúng như dùng súng bắn và chó tấn công bạn và những người biểu tình ôn hòa đồng nghiệp của bạn. Hình ảnh những đứa trẻ bị lật tẩy dưới bàn tay của những người được cho là bảo vệ của người dân đã làm chao đảo dư luận chống lại chính quyền. Điều đó, như lịch sử đã cảnh báo chúng ta, chính phủ không thể chấp hành.





Cảnh sát kế thừa một công cụ mới, CBDC. Thay vì thực hiện các hành động công khai chống lại những người biểu tình để ngăn chặn cuộc tuần hành sắp tới tại thủ đô, cảnh sát quyết định yêu cầu Facebook, Twitter, Weibo và các nền tảng khác cung cấp tất cả dữ liệu về bất kỳ ai mà thuật toán của họ tin rằng có liên quan đến phong trào hoặc đồng cảm với nó . Vào những ngày trước cuộc tuần hành, những cá nhân này hoàn toàn bị đóng băng khỏi hệ thống tài chính.





Ở giai đoạn này của CBDC-câu, tất cả các hoạt động kinh tế giữa các công dân xảy ra bằng cách sử dụng tiền kỹ thuật số và không có loại tiền tệ cũ nào khác (như tiền mặt vật chất) được chấp nhận hoặc thậm chí tồn tại. Do đó, những người biểu tình và những người ủng hộ họ không thể đổ xăng đầy ô tô, không thể mua vé xe buýt, xe lửa hoặc vé máy bay, không thể dùng bữa tại nhà hàng, không thể mua thức ăn và nước uống ở cửa hàng tạp hóa, và cuối cùng là không thể tổ chức hiệu quả - vì vậy cuộc hành quân vào thủ đô không bao giờ thành hiện thực. Bạn không thể hành quân nếu bạn đang đói hoặc không thể hành quân ngay từ đầu.





Không thể có tiến bộ xã hội dưới chế độ tiền tệ này bởi vì không có cách nào để tổ chức hiệu quả chống lại chính phủ khi nó có thể hạn chế hoàn toàn khả năng tham gia thương mại trung thực của công dân. Ở mức độ bạn tin vào một loại địa ngục nào đó, đây sẽ là địa ngục trần gian. Một xã hội tĩnh không có gì thay đổi. Tính năng động vốn là điều kiện của con người có thể bị bóp nghẹt bằng cách sử dụng công cụ quỷ quyệt này.

Đồng minh

Khi nói đến CBDC, những người tham gia đều có chung một kẻ thù là một đồng minh tiềm năng - nếu không chắc chắn - mạnh mẽ: các ngân hàng thương mại trong nước. Hãy để tôi giải thích.



Quyền lực và lợi nhuận của các ngân hàng bắt nguồn trực tiếp từ các điều lệ do chính phủ cấp để in tiền một cách hợp pháp thông qua hình thức cho vay. Các ngân hàng cũng được hưởng lợi từ hệ thống pháp luật thực thi các hợp đồng tài chính. Điều này cho phép họ thu hồi tài sản cầm cố với nguy cơ bạo lực do nhà nước trừng phạt treo trên bất kỳ con nợ nào kháng cự. Vấn đề là các ông chủ ngân hàng muốn kiếm lời, trong khi chính phủ muốn có quyền lực. Quyền lực và lợi nhuận thường là những mối quan hệ chặt chẽ với nhau (mặc dù đôi khi không phải như vậy), khiến cho mối quan hệ này có phần gây tranh cãi.





Mong muốn kiếm tiền của các ngân hàng bằng cách cho vay liều lĩnh luôn khiến chính phủ phải hứng chịu nước nóng chính trị. Nhưng chính phủ trong lịch sử không có lựa chọn nào khác ngoài việc dung thứ cho những trò hề của họ, vì các ngân hàng - trước khi phát minh ra CBDC - là yếu tố cần thiết trong một hệ thống tài chính đang hoạt động. Đặc biệt, họ đã được trang bị tốt hơn để đánh giá rủi ro tín dụng so với chính phủ, vì họ ưu tiên lợi nhuận hơn chính trị. Tín dụng xấu là tín dụng xấu, bất kể con nợ thuộc đảng phái chính trị nào.





Vì tầm quan trọng của họ đối với hệ thống tài chính tổng thể, ngay cả khi các ngân hàng đã phá sản và gây ra khủng hoảng tài chính, chính phủ vẫn luôn phải vào cuộc, in tiền và giải cứu hệ thống ngân hàng, mà không thể gây ra bất kỳ hậu quả thực sự nào cho sự tàn phá các ngân hàng đổ nát.





Nhưng giờ đây, chính phủ đã có một công cụ để đảm nhiệm hoàn toàn các chức năng quan trọng nhất của ngân hàng thương mại - đó là chấp nhận, lưu giữ và cho vay tiền gửi của công dân. Tất cả điều này có thể được thực hiện với một phần nhỏ chi phí và nhân lực của ngành ngân hàng thương mại.





Chính phủ và ngân hàng của chính phủ, ngân hàng trung ương, có một số lựa chọn liên quan đến cách họ chọn để thực hiện CBDC của mình. Họ có thể thực hiện một trong những điều sau:





Tạo một mạng mà các nút là các ngân hàng thương mại. Người dùng cuối có tài khoản với ngân hàng và các nút có thể di chuyển dữ liệu (hay còn gọi là tiền) trên mạng. Tôi sẽ gọi đây là Mô hình Bán buôn. Ngân hàng trung ương ngăn cản các ngân hàng thương mại để không bao giờ có hoạt động ngân hàng kỹ thuật số. Tạo một mạng lưới chỉ có một nút duy nhất là ngân hàng trung ương. Mọi công dân đều có tài khoản trực tiếp với ngân hàng trung ương. Tôi sẽ gọi đây là Mô hình Trực tiếp.

Các Ngân hàng Thanh toán Quốc tế đã tạo ra đồ họa thông tin tốt đẹp này phân loại các loại CBDC khác nhau:

Mô hình Bán buôn mà tôi đã mô tả ở trên là sự kết hợp của các CBDC Kết hợp và Trung gian được liệt kê trong biểu đồ này.

Mô hình bán buôn

JP Morgan (JPM) và Ngân hàng Trung Quốc (BOC) là hai trong số các ngân hàng thương mại lớn nhất toàn cầu. Cả hai đều có thể thanh toán USD với Cục Dự trữ Liên bang. Hãy tưởng tượng rằng Cục Dự trữ Liên bang ra mắt CBDC của riêng họ, mà chúng ta sẽ gọi là FedCoin (FED). Chỉ có hai nút FED và chúng được vận hành bởi JPM và BOC, tương ứng.





Là một công dân Hoa Kỳ (có thể bao gồm cả người nước ngoài, nhưng hãy đơn giản hóa nó), bạn có thể tải xuống ứng dụng JPM hoặc ứng dụng BOC. Trên bất kỳ ứng dụng nào bạn chọn, bạn có một ví kỹ thuật số để giữ FED của bạn. Di chuyển FED giữa hai tài khoản với JPM là chuyển cơ sở dữ liệu nội bộ trong hệ sinh thái JPM. Mặt khác, việc di chuyển FED giữa tài khoản JPM và tài khoản BOC yêu cầu JPM và BOC phải đồng ý về giao dịch. Nó giống như mạng Bitcoin, ngoại trừ nó riêng tư và chỉ JPM và BOC mới có thể xác thực các giao dịch.





JPM và BOC cạnh tranh với nhau về tiền gửi của FED bằng cách đưa ra mức lãi suất tiền gửi hấp dẫn. JPM và BOC sau đó sử dụng nguồn tiền gửi ngắn hạn của họ để thực hiện các khoản vay dài hạn cho các doanh nghiệp trong FED.





Cục Dự trữ Liên bang không phải là một tổ chức vì lợi nhuận và do đó không tính phí JPM hoặc BOC để chạy một nút. Tuy nhiên, tùy từng thời điểm, Cục Dự trữ Liên bang có thể hỏi chi tiết về việc ai đã làm những gì trên mạng và các ngân hàng phải tuân thủ và cung cấp dữ liệu được yêu cầu. Cục Dự trữ Liên bang cũng có thể chỉ đạo các ngân hàng cho vay với lãi suất hấp dẫn đối với một số nhân khẩu học nhất định và / hoặc tiến hành phân phối trực tiếp bằng cách gửi FED đến JPM và BOC và hướng dẫn họ cung cấp cho một số khách hàng nhất định.





Trong khi JPM và BOC thuộc quyền sở hữu của Cục Dự trữ Liên bang, họ đã bị loại bỏ một bước khỏi chính sách của chính phủ. Điều đó có nghĩa là họ có những ưu tiên của riêng mình - cụ thể là kiếm lợi nhuận - và họ có thể theo đuổi những ưu tiên đó với chi phí thực hiện kịp thời các lệnh từ Cục Dự trữ Liên bang. Trong mô hình này, sự kiểm soát của chính phủ đối với cung tiền chắc chắn lớn hơn so với nền kinh tế sử dụng tiền mặt vật chất - nhưng do chính phủ dựa vào các tổ chức tư nhân để thực hiện chính sách, nên chính sách có thể không được thực thi như đã viết.





Mô hình này không cải thiện nhiều trên hệ thống thanh toán bù trừ FedWire hiện tại đối với USD. Hệ thống ngân hàng vẫn được vận hành bởi các ngân hàng tư nhân có động cơ lợi nhuận trên hết. Họ có khả năng phản đối các chính sách ảnh hưởng đến khả năng kiếm tiền của họ. Thay đổi lớn duy nhất là tiền mặt bị cấm, vì vậy việc sử dụng thanh toán kỹ thuật số là 100%.





Câu chuyện kinh dị về sự kiểm soát hoàn toàn của chính phủ đối với các giao dịch của công dân mà tôi đã nêu trong phần trước vẫn có thể xảy ra trong kịch bản này, nhưng nó sẽ cần nhiều đầu bếp hơn trong nhà bếp để thực hiện. Và càng nhiều người tham gia, quy trình càng có nguy cơ thực thi kém.





Các ngân hàng rõ ràng sẽ thích mô hình này hơn. Họ vẫn có thể tính bất cứ thứ gì họ thích với tư cách là người gác cổng vào hệ thống tài chính, và họ cũng có thể loại bỏ một đối thủ cạnh tranh chính - tiền mặt vật chất.

Mô hình trực tiếp

Cục Dự trữ Liên bang xây dựng ứng dụng của riêng mình, mà mọi công dân đều tải xuống. Ứng dụng này là phương tiện duy nhất mà qua đó FED có thể được lưu trữ và chuyển giao. Các ngân hàng thương mại vẫn có thể xin giấy phép để nhận tiền gửi và cho vay, nhưng họ cạnh tranh trực tiếp với Cục Dự trữ Liên bang. Cho rằng Cục Dự trữ Liên bang chỉ quan tâm đến chính trị, Cục Dự trữ Liên bang có thể ban hành các chính sách mà nếu các ngân hàng tuân theo, sẽ khiến các ngân hàng đó phá sản. Cụ thể, Cục Dự trữ Liên bang có thể trả lãi suất tiền gửi cao nhất và đưa ra mức lãi suất thấp nhất cho các khoản vay, bởi vì nó có thể hoạt động với biên lãi ròng âm miễn là nó có thể thoát khỏi nó về mặt chính trị. Cục Dự trữ Liên bang có thể làm điều này bởi vì nó không bao giờ có thể phá sản, vì đó là chính phủ. Điều này làm cho nó trở thành nơi an toàn nhất để người dân gửi tiền FED.





Các ngân hàng thương mại sẽ nhanh chóng mất toàn bộ cơ sở tiền gửi của họ trừ khi họ sẵn sàng đi ngược lại Cục Dự trữ Liên bang. Đây là một ví dụ: hãy tưởng tượng rằng Cục Dự trữ Liên bang trở thành một chiến binh công bằng xã hội và cố gắng sửa chữa một số lợi thế lịch sử của công dân do sự giàu có tích lũy được từ chế độ nô lệ và các hành vi phân biệt đối xử khác. Theo các chính sách mới của tổ chức này, người Mỹ da đen có thể gửi tiền của họ và nhận 10%, và vay để bắt đầu kinh doanh với lãi suất 0%. Người Mỹ da trắng có thể gửi tiền của họ và nhận -1% và vay để bắt đầu kinh doanh ở mức 20%.





Một ngân hàng có thể chống lại chính sách đó bằng cách cung cấp một khoản tiết kiệm cao hơn và tỷ lệ cho vay kinh doanh thấp hơn cho người da trắng so với người da đen. Tuy nhiên, họ có thể sẽ gặp phải một số vấn đề, vì có luật chống phân biệt đối xử trên sách áp dụng cho các ngân hàng được liên bang điều hành. Điều này khiến các ngân hàng gặp khó khăn. Có một cơ hội kinh doanh thực sự để đưa ra các điều khoản tốt hơn cho một nhóm mà chính phủ muốn tước quyền sở hữu, nhưng bộ phận tuân thủ cho biết không cần - và đó là ngành kinh doanh có thể có lợi nhuận. Ví dụ này, trong khi được đơn giản hóa quá mức, minh họa tại sao các ngân hàng thương mại không thể chiến đấu và chiến thắng chính phủ theo Mô hình Trực tiếp. Chính phủ có thể và sẽ đưa ra các quy tắc mà các ngân hàng phải tuân theo và chính phủ thì không.

Thế giới thực

Dưới đây là tóm tắt nhanh về những gì mà năm ngân hàng trung ương lớn đang có hoặc có kế hoạch triển khai liên quan đến các CBDC.





Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) - Họ đã tung ra CNY điện tử bằng cách sử dụng Mô hình Bán buôn.





Cục Dự trữ Liên bang - Fed Boston đang nghiên cứu vấn đề này cùng với Viện Công nghệ Massachusetts. Họ vẫn chưa quyết định sử dụng Mô hình Bán buôn hay Trực tiếp.





Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) - Họ đã quyết định thực hiện Mô hình Bán buôn nhưng vẫn tiếp tục nghiên cứu vấn đề này.





Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) - Họ đang nghiên cứu vấn đề này và vẫn chưa hoàn toàn quyết định có ban hành CBDC hay không - nhưng nếu họ quyết định, họ đã nói rằng họ sẽ thực hiện Mô hình Bán buôn.





Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) - Họ vẫn đang nghiên cứu vấn đề này nhưng đã xác định rằng khi đến thời điểm thực hiện CBDC, họ sẽ áp dụng mô hình Bán buôn.





Để biết thêm thông tin chuyên sâu về từng kế hoạch CBDC của chính phủ, vui lòng tham khảo Phụ lục bên dưới.





Cho rằng mọi quốc gia ít nhất đã đạt đến giai đoạn “lựa chọn mô hình CBDC” đều đã lựa chọn Mô hình bán buôn, rõ ràng là không có ngân hàng trung ương nào muốn phá sản các ngân hàng thương mại trong nước của họ. Ngay cả ở Trung Quốc, nơi các ngân hàng lớn nhất đều thuộc sở hữu trực tiếp của chính phủ. Điều đó cho bạn biết các ngân hàng có bao nhiêu quyền lực chính trị bên trong chính phủ. Đối với các chính trị gia quan tâm đến quyền lực hơn là lợi nhuận, đây là cơ hội để họ tiêu diệt hoàn toàn ảnh hưởng của các ngân hàng Quá lớn để thất bại - tuy nhiên, họ dường như vẫn không thể làm như vậy về mặt chính trị.

Phá sản nhất định

Các ngân hàng thương mại sẽ mất bao nhiêu hoạt động kinh doanh trên toàn cầu nếu CBDC được đưa vào sử dụng Mô hình Trực tiếp?





McKinsey đã xuất bản một biểu đồ rất nhiều thông tin về% doanh thu ngân hàng mà các khoản thanh toán đại diện.

McKinsey 2022 Thanh toán toàn cầu Báo cáo





Chúng ta có thể giả định rằng nếu chính phủ phát hành tiền tệ trực tiếp cho người dân thì sẽ không còn nhu cầu đối với ngành thanh toán toàn cầu. Tính đến năm 2021, ngành công nghiệp đó đạt doanh thu trị giá 2,1 nghìn tỷ đô la, hay 40% tổng doanh thu ngân hàng.





Vì vậy, doanh thu trị giá 2,1 nghìn tỷ đô la phụ thuộc vào mô hình nào được chọn cho các CBDC– và đó là lý do tại sao khu vực ngân hàng sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để vẫn được đưa vào dòng thanh toán giả sử rằng các CBDC được thông qua.

Cuộc thi

Cuộc thảo luận của CBDC nóng lên mỗi khi báo chí tài chính chính thống công bố FUD về stablecoin. Các stablecoin có số lượng lưu hành lớn nhất là những đồng giữ đô la trong hệ thống ngân hàng so với mã thông báo được chốt ở mức 1 đô la.





Đối với mỗi 1 đô la mã thông báo chưa thanh toán, nhà phát hành stablecoin thường nắm giữ kết hợp tiền mặt, trái phiếu chính phủ ngắn hạn và trái phiếu công ty ngắn hạn. Tôi đã lấy thông tin công khai mới nhất về 3 loại tiền ổn định lớn nhất và ước tính Biên thu nhập ròng (NIM) và doanh thu hàng năm của mỗi loại tiền ổn định:

Booyakasha! Đó là một tấn doanh thu. Nhưng những gì về chi phí?





Vẻ đẹp của việc vận hành các stablecoin này là chúng có giá chỉ bằng một phần chi phí để điều hành một ngân hàng.





Một ngân hàng có hàng ngàn chi nhánh, nhân viên đòi hỏi mức lương và phúc lợi. Một stablecoin không có chi nhánh, một số ít nhân viên làm công việc văn phòng trung gian và các giao dịch diễn ra trên một blockchain công khai như Ethereum.





Một ngân hàng phải trả hàng tỷ đô la để xây dựng, bảo mật và duy trì cơ sở hạ tầng vật chất đảm bảo các dạng tiền khác nhau như tiền mặt, tiền xu và kim loại quý. Một stablecoin không trả tiền cho bảo mật. Trên thực tế, người dùng phải trả chi phí bảo mật bằng cách trả phí giao dịch cho mạng mỗi lần họ muốn gửi giá trị. Ví dụ: trên mạng Ethereum, bạn trả phí gas bằng Ether mỗi lần bạn gửi một giao dịch trên mạng.





Các ngân hàng trả hàng tỷ đô la cho các chuyên gia pháp lý và tuân thủ để tuân thủ luật pháp. Một stablecoin cũng phải trả cho những người này, nhưng mô hình kinh doanh chỉ đơn giản là chấp nhận fiat từ một đối tác đáng tin cậy và mua chứng khoán có thu nhập cố định. Tôi sẽ không tưởng tượng tổng chi tiêu về pháp lý và tuân thủ cho ba công ty phát hành nói trên cộng lại tổng cộng hơn 100 triệu đô la mỗi năm.





Cũng giống như ngân hàng, các nhà phát hành stablecoin yêu thích môi trường lãi suất tăng. Họ không trả bất cứ khoản nào cho những người nắm giữ mã thông báo, vì vậy mỗi khi JayPow tăng lãi suất ngắn hạn, nó sẽ khiến họ đổ thêm tiền vào túi của họ. Tuần này JayPow đã tăng lãi suất ngắn hạn thêm 0,75% - đó là doanh thu hàng năm tăng thêm 1 tỷ đô la với giả định NIM của họ tăng lên một lượng tương đương.





Giờ thì bạn đã hiểu tại sao các ngân hàng lại GHÉT những điều quái dị này chưa? Stablecoin hoạt động ngân hàng tốt hơn ngân hàng vì chúng hoạt động với tỷ suất lợi nhuận gần như 100%. Bất cứ khi nào bạn đọc FUD về đồng này hay đồng stablecoin kia, hãy nhớ rằng: các ngân hàng chỉ đang ghen tị.





Ngoài ra, hãy nhớ rằng các ngân hàng và trung gian tài chính (TradFi) lớn, Quá lớn để thất bại đã đưa ra các quảng cáo toàn trang bóng bẩy trên The Wall Street Journal, Financial Times và Bloomberg. Tôi chưa thấy nhiều - nếu có - quảng cáo USDT, USDC hoặc BUSD trên các tờ báo nói trên. Những người chơi TradFi trả tiền cho sự tồn tại của các ấn phẩm này, vì vậy không phải là một bước nhảy vọt lớn về mặt tinh thần khi lập luận rằng mức độ bao phủ của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp có thể bị thiên vị tiêu cực.





Lý do tại sao stablecoin tồn tại và phổ biến là vì không có CBDC cạnh tranh. Nếu Cục Dự trữ Liên bang triển khai FedCoin, sẽ có rất ít lý do để sử dụng bất kỳ giải pháp nào trong số này, vì FedCoin sẽ được chính phủ hỗ trợ và không bao giờ có thể phá sản.





Đối với những người quan tâm đến chi tiết về cách tôi đạt được doanh thu ước tính mỗi năm của mình cho các nhà phát hành stablecoin này, vui lòng xem phần này bảng tính . Do việc tiết lộ không nhất quán và chắp vá về tài sản mà các tổ chức phát hành nắm giữ, tôi đã phải đưa ra một số giả định. Ví dụ: tôi không biết một số chứng khoán nhất định được mua khi nào và tôi không biết chính xác những tài sản nhất định thực sự là gì, vì chúng được mô tả bằng những thuật ngữ khá chung chung. Tôi đánh giá cao việc Circle và Binance đã trao CUSIP cho hầu hết các tài sản mà họ nắm giữ. Loại minh bạch này nên được sao chép bởi tất cả để giúp các ngân hàng thậm chí ít phàn nàn hơn thông qua các cơ quan ngôn luận báo chí tài chính chính thống của họ.

Thuốc giải độc tối cao

Tôi bi quan vì tôi tin rằng các CBDC sử dụng Mô hình Bán buôn sẽ được triển khai ở tất cả các nền kinh tế lớn. Không có cách nào khác để thoát khỏi tình trạng lạm phát hiện tại mà không có những công cụ như thế này để xoa dịu những lời kêu gọi và đàn áp tài chính của những người yêu nước.





Tôi cũng bi quan vì tôi biết rằng genpop quá bận rộn thích video dance mới nhất trên TikTok để tự hỏi tại sao tiền mặt vật chất của họ biến mất, và sau đó tại sao chủ quyền tài chính của họ lại bị tước đoạt một cách công khai.





Mặt khác, tôi lạc quan vì ít nhất mô hình CBDC được sử dụng nhiều nhất sẽ là Mô hình Bán buôn, và các khía cạnh tiêu cực nhất của công nghệ này có thể sẽ được hóa giải bởi các ngân hàng thương mại quá đói, quá lớn để thất bại hoạt động trái ngược với những chính trị gia ham quyền lực.





Tôi cũng lạc quan vì hôm nay tôi vẫn có khả năng mua được liều thuốc giải độc tối cao: Bitcoin. Cửa sổ này sẽ không tồn tại mãi mãi. Các biện pháp kiểm soát vốn sắp được áp dụng và khi tất cả tiền đều là tiền kỹ thuật số và một số giao dịch nhất định không được phép, khả năng mua Bitcoin sẽ nhanh chóng biến mất. Nếu bất kỳ nội dung khiêu dâm chết chóc nào này gây được tiếng vang với bạn và bạn không sở hữu ít nhất một% rất nhỏ giá trị ròng thanh khoản của mình bằng Bitcoin, thì ngày tốt nhất để mua Bitcoin là ngày hôm qua.

ruột thừa

CNY điện tử của Trung Quốc

Được hỗ trợ và vận hành chủ yếu bởi PBoC, e-CNY của Trung Quốc là CBDC được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Dựa theo Ngân hàng Trung ương ,

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vào ngày 12 tháng 10, các giao dịch sử dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số đã vượt mốc 100 tỷ nhân dân tệ (14 tỷ USD) tính đến ngày 31 tháng 10, tăng từ khoảng 88 tỷ nhân dân tệ vào năm 2021. Hơn 5,6 triệu người bán hiện có thể chấp nhận thanh toán. PBoC cho biết người dùng trong 15 khu vực thí điểm, bao gồm 23 thành phố, đã thực hiện 360 triệu giao dịch





Những con số này tương phản rõ nhất với số liệu thống kê từ cuối năm 2021, được liệt kê dưới đây.





Một thẻ báo cáo từ Hội đồng Đại Tây Dương lưu ý rằng PBoC đã không công bố con số chính thức về việc áp dụng và sử dụng e-CNY kể từ tháng 10 năm 2021. Tuy nhiên, vào đầu năm nay, một số quan chức PBoC cho biết có 261 triệu ví, với tổng giá trị giao dịch hơn 87 tỷ NDT (~ 13,75 tỷ USD) . Dựa trên các con số toàn diện hơn vào tháng 10 năm 2021, 123 triệu ví cá nhân và 9,2 triệu ví doanh nghiệp đã được mở với khối lượng giao dịch là 142 triệu và giá trị giao dịch là 56 tỷ NDT (~ 8,8 tỷ USD). Điều này có nghĩa là số dư trung bình là 3 RMB (~ 0,47 USD) cho ví cá nhân và 31 RMB (4,90 USD) cho ví công ty. Số lượng ví tương đối cao cho thấy rằng nhiều ví đã được mở, nhưng không được sử dụng để giao dịch hoặc giữ số dư e-CNY.





Trung Quốc có một kiến trúc hoạt động trong đó khu vực tư nhân tham gia tất cả các khách hàng, chịu trách nhiệm thực thi các quy định AML / CFT và thẩm định liên tục, đồng thời thực hiện tất cả các khoản thanh toán bán lẻ trong thời gian thực trong khi ngân hàng trung ương đóng vai trò là cơ quan hỗ trợ.





E-CNY trực tiếp cạnh tranh với các dịch vụ thanh toán di động / trực tuyến như Alipay (thuộc sở hữu của Ant Group) và WeChat pay (thuộc sở hữu của Tencent).





Nhóm kiến tiết lộ vào năm 2020, khối lượng thanh toán hàng tháng đó đạt trung bình 10 nghìn tỷ CNY và họ có 711 triệu người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) tính đến tháng 6 năm 2020.





Tencent vào năm 2022 báo cáo tạm thời WeChat tiết lộ có 1,3 tỷ MAU. Nó không phá vỡ khối lượng thanh toán của WeChat.

Dự án Hamilton của Hoa Kỳ

Ngân hàng Dự trữ Liên bang Boston và Sáng kiến Tiền tệ Kỹ thuật số của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT DCI) đang hợp tác trong nghiên cứu khám phá được gọi là Dự án Hamilton , một dự án nghiên cứu kéo dài nhiều năm nhằm khám phá không gian thiết kế CBDC và hiểu biết thực tế về những thách thức và cơ hội kỹ thuật của CBDC. Mặc dù chưa thấy bất kỳ lần chạy thử nghiệm nào, nhưng dự án tự hào có các số liệu thống kê ấn tượng như TPS lên tới 100k.





Kể từ Giai đoạn 1, Dự án vẫn chưa quyết định về cách thức xử lý các trung gian (tức là việc phân loại BIS sẽ hướng tới).





Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) đơn giản hóa các lựa chọn trung gian thành ba khả năng - mô hình 'trực tiếp', trong đó ngân hàng trung ương phát hành CBDC cho người dùng trực tiếp, 'hai cấp', trong đó ngân hàng trung ương phát hành CBDC cho các trung gian sau đó quản lý mối quan hệ với người dùng và kết hợp của cả hai. Chúng tôi không trực tiếp giải quyết các vai trò trung gian trong Giai đoạn 1 - Báo cáo chính thức của Dự án Hamilton , 2.

ECB

Nhiều chi tiết liên quan đến CBDC của ECB vẫn đang được phát triển. Các ECB đã chỉ ra rằng họ quan tâm đến việc sử dụng các trung gian được giám sát, nhưng chưa xác định rõ khả năng hoặc vai trò của các đại lý này. Các nguyên tắc hiện tại là:

Đồng euro kỹ thuật số chủ yếu nên được sử dụng như một phương tiện thanh toán chứ không phải trở thành một công cụ để đầu tư tài chính. Các trung gian được giám sát nên tham gia vào việc xử lý đồng euro kỹ thuật số.





Sau công việc thử nghiệm được thực hiện bởi ECB và các ngân hàng trung ương quốc gia khu vực đồng euro, vào tháng 7 năm 2021, ECB đã đưa ra giai đoạn điều tra của dự án đồng euro kỹ thuật số. Giai đoạn này nhằm xác định thiết kế tối ưu của đồng euro kỹ thuật số và đảm bảo nó đáp ứng nhu cầu của người dùng. Trong giai đoạn này, ECB cũng sẽ phân tích cách các trung gian tài chính có thể cung cấp các dịch vụ đầu cuối xây dựng trên đồng euro kỹ thuật số, dự kiến sẽ hoàn thành vào khoảng tháng 10 năm 2023.

BoE

Theo lời của BOE , “ Chúng tôi đang xem xét kỹ lưỡng cách thức hoạt động của một loại tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương Vương quốc Anh (CBDC). Nhưng chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định giới thiệu một chiếc . ” Trong khi họ đã đưa ra một số cuộc thảo luận và tài liệu liên quan đến các tác động thương mại tiềm năng và các lựa chọn kỹ thuật, họ đã không chỉ rõ một cấu trúc cho sự hợp tác giữa ngân hàng trung ương và khu vực tư nhân ngoài sự ưu tiên cho các trung gian khu vực tư nhân.





BoE đã phát hành một CBDC đề xuất vào năm 2020, thu hút ý kiến phản hồi từ công chúng. Bài báo đã phác thảo một mô hình 'nền tảng' minh họa cho CBDC trong đó Ngân hàng sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng công nghệ cốt lõi và chức năng cần thiết tối thiểu cho các khoản thanh toán qua CBDC. Sau đó, điều này sẽ đóng vai trò như một nền tảng cho các Nhà cung cấp Giao diện Thanh toán (PIP) khu vực tư nhân kết nối để cung cấp các dịch vụ thanh toán CBDC hướng tới khách hàng và bất kỳ dịch vụ giá trị gia tăng bổ sung nào như một phần của bối cảnh thanh toán đa dạng và cạnh tranh.





Phản hồi của công chúng đồng ý rằng Ngân hàng nên cung cấp mức cơ sở hạ tầng tối thiểu để hệ thống đáng tin cậy, linh hoạt, nhanh chóng và hiệu quả. Nhưng khu vực tư nhân nên đóng vai trò hàng đầu trong việc đáp ứng nhu cầu của người dùng cuối, bao gồm bằng cách cạnh tranh để cung cấp cho họ các dịch vụ 'lớp phủ' sáng tạo bằng cách sử dụng cơ sở hạ tầng CBDC cốt lõi. BoE sẽ tiếp tục hoàn thiện và phát triển ý tưởng về “ mô hình nền tảng ” trong quá trình thăm dò CBDC của mình. Khả năng tương tác - khả năng người dùng chuyển đổi với chi phí tối thiểu về thời gian hoặc tiền bạc - giữa CBDC và các hình thức kiếm tiền khác, bao gồm cả những đổi mới như stablecoin, có thể là một yêu cầu thiết yếu.

BoJ Digital Yuan

Mặc dù BoJ hiện không có kế hoạch phát hành CBDC, nhưng Ngân hàng đang khám phá các khả năng thiết kế khác nhau để triển khai cuối cùng.