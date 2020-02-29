Use Beta Distribution and Thompson Sampling to Beat The Multi-armed Bandit at the Casino

Our goal is to identify the machine with the highest probability of success. Beta distribution is a family of continuous probability distributions defined on the interval [0, 1] parametrized by two positive shape parameters, denoted by α and β, that appear as exponents of the random variable and control the shape of the distribution.
Use baseball as an example. Batting average (BA) is a metric to evaluate a player, and we want to estimate BA for a new player whose true BA is 30%. Since the new player does not have any batting history, we can assume the distribution of estimated BA follows Beta(1,1), i.e. our estimate is equally distributed between 0 and 1.
Continuing the discussion we use 3 slot machines with Beta distribution to explain how Thompson Sampling works. The true success probability of slot 0, 1, and 2 is 0.7, 0.8, and 0.9 respectively, nevertheless the probability is unknown to us.
Our goal is to identify the machine with highest success probability.
Again since we have no information, we assume all 3 machines have the same prior distribution Beta(1,1), i.e. the 3 machines are equally likely to be selected for experiment.
At starting time t = 0, we run 1000 experiments and observe that machine 0, 1, and 2 are being selected 324, 345, and 331 experiments respectively. We then use the experiment results to update α and β of the three machines’ Beta distribution, and then use the updated Beta as the new prior probability at time t = 1 for the next 1000 experiments.
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" b = [1,1,1]\n",
" for t in range(periods):\n",
" posterior_prob = np.random.beta(a,b)\n",
" action = np.random.choice(np.where(posterior_prob == posterior_prob.max())[0])\n",
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" b[action] += 1-reward\n",
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" print (\"{} out of {} simulations have been completed\".format(sim,simloops))"
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"1 out of 1000 simulations have been completed\n",
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"401 out of 1000 simulations have been completed\n",
"501 out of 1000 simulations have been completed\n",
"601 out of 1000 simulations have been completed\n",
"701 out of 1000 simulations have been completed\n",
"801 out of 1000 simulations have been completed\n",
"901 out of 1000 simulations have been completed\n"
],
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"for i in range(3):\n",
" print (i,pct[i][:5])"
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],
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"t = [x for x in range(periods)]\n",
"mpl.style.use('seaborn')\n",
"plt.plot(t,pct[0],color='red',label='action_0')\n",
"plt.plot(t,pct[1],color='blue',label='action_1')\n",
"plt.plot(t,pct[2],color='green',label='action_2')\n",
"plt.legend()\n",
"plt.xlabel('t')\n",
"plt.ylabel('action probability')"
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"Text(0, 0.5, 'action probability')"
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Thompson Sampling allows us to identify the true best machine (machine #2).
This example is also known as Beta-Bernoulli Bandit.