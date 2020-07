Use Beta Distribution and Thompson Sampling to Beat The Multi-armed Bandit at the Casino

As a logical person at the casino. you want to put your money on the machine with the maximum expected return. This is the origin of the multi-armed bandit problem. We will cover the two most basic concept here: Beta distribution and Thompson sampling.



Beta Distribution

We use Beta distribution to model the simplest form of the multi-armed bandit problem, which is the binary outcome/reward. In the casino example, each machine will pay a reward of $1 when the outcome is success, and $0 when the outcome is fail.

Our goal is to identify the machine with the highest probability of success. Beta distribution is a family of continuous probability distributions defined on the interval [0, 1] parametrized by two positive shape parameters, denoted by α and β, that appear as exponents of the random variable and control the shape of the distribution.

We use Beta distribution for the following two important properties:

1. Beta distribution is defined between 0 and 1, which correlates to the range of our estimators.

2. The posterior probability is Beta with updated parameters.

Use baseball as an example. Batting average (BA) is a metric to evaluate a player, and we want to estimate BA for a new player whose true BA is 30%. Since the new player does not have any batting history, we can assume the distribution of estimated BA follows Beta(1,1), i.e. our estimate is equally distributed between 0 and 1.

With progress of games, we can collect more data and produce a better estimate of the player’s BA. Using the property of Beta, we observe that the estimated BA is ~10% after 10 AB(At Bats), but is very close to the true value 30% after 1000 AB ( code ).

Thompson Sampling

Continuing the discussion we use 3 slot machines with Beta distribution to explain how Thompson Sampling works. The true success probability of slot 0, 1, and 2 is 0.7, 0.8, and 0.9 respectively, nevertheless the probability is unknown to us.

Our goal is to identify the machine with highest success probability.

Again since we have no information, we assume all 3 machines have the same prior distribution Beta(1,1), i.e. the 3 machines are equally likely to be selected for experiment.

At starting time t = 0, we run 1000 experiments and observe that machine 0, 1, and 2 are being selected 324, 345, and 331 experiments respectively. We then use the experiment results to update α and β of the three machines’ Beta distribution, and then use the updated Beta as the new prior probability at time t = 1 for the next 1000 experiments.

We continue the process until t = 1000 and the results are shown below:

" , "2 [0.331, 0.383, 0.376, 0.363, 0.386]

" ], "name" : "stdout" } ] }, { "cell_type" : "code" , "metadata" : { "id" : "tVZ-9nMG6Dro" , "colab_type" : "code" , "outputId" : "8fb21c8c-544f-4b1c-c5a2-814816909d03" , "colab" : { "base_uri" : "https://localhost:8080/" , "height" : 378 } }, "source" : [ "t = [x for x in range(periods)]

" , "mpl.style.use('seaborn')

" , "plt.plot(t,pct[0],color='red',label='action_0')

" , "plt.plot(t,pct[1],color='blue',label='action_1')

" , "plt.plot(t,pct[2],color='green',label='action_2')

" , "plt.legend()

" , "plt.xlabel('t')

" , "plt.ylabel('action probability')" ], "execution_count" : 0 , "outputs" : [ { "output_type" : "execute_result" , "data" : { "text/plain" : [ "Text(0, 0.5, 'action probability')" ] }, "metadata" : { "tags" : [] }, "execution_count" : 10 }, { "output_type" : "display_data" , "data" : { "image/png" : "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAe8AAAFYCAYAAAB6RnQAAAAABHNCSVQICAgIfAhkiAAAAAlwSFlz

AAALEgAACxIB0t1+/AAAADh0RVh0U29mdHdhcmUAbWF0cGxvdGxpYiB2ZXJzaW9uMy4xLjMsIGh0

dHA6Ly9tYXRwbG90bGliLm9yZy+AADFEAAAgAElEQVR4nOzdd3iT1dvA8W/SdO9CyypQ9iizDJmC

yN5LKCoIKEMcKKAMByhD8FV/KCogIgoKFLQgCgoyHEALsjeUAmV3UOheafL+EQmEjrTN6rg/1+Vl

nn3ngN455zlDodVqtQghhBCixFDaOgAhhBBCFI4kbyGEEKKEkeQthBBClDCSvIUQQogSRpK3EEII

UcJI8hZCCCFKGJWtAyio2Ngks97P29uFu3dTzXrPskjK0XRShqaTMjSdlKF5mLscfX3dc91fZmve

KpWdrUMoFaQcTSdlaDopQ9NJGZqHtcqxzCZvIYQQoqSS5C2EEEKUMJK8hRBCiBJGkrcQQghRwlg0

eV+4cIGuXbvy/fff5zi2f/9+hg4dyvDhw/niiy8sGYYQQghRqlgseaempjJ37lzatm2b6/F58+ax

ZMkS1q1bx759+7h48aKlQhFCCCFKFYslbwcHB1asWIGfn1+OY9euXcPT05NKlSqhVCrp1KkTYWFh

lgpFCCGEKFUslrxVKhVOTk65HouNjcXHx0e/7ePjQ2xsrKVCEUIIIUqVEjPDmre3i9kHv+c1c40o

HClH00kZmk7K0HRShuZhjXK0SfL28/MjLi5Ovx0dHZ1r8/rDzD1tn6+vu9mnXC2LpBxNJ2VoOilD

00kZmoe5y7FYTY/q7+9PcnIy169fR61Ws2fPHtq3b2+LUIQQQpRgu6J2cD3pmsn3Sc5KZuP59aSp

08wQleVZrOZ96tQpFi1axI0bN1CpVGzfvp0uXbrg7+9Pt27dmDNnDlOnTgWgd+/e1KhRw1KhCCGE

KAbUGjUqpS7taLVatGhRKopeh7yWdJURW4fionLhyvjbRbpHujqdz458wuk7p/jt8q+sOfMtP/X/

BXs7+yLHZQ0KrVartXUQBWHu5hxpIjIPKUfTSRmaTsowf5H3IqjpWRuFQpHr8bvp8Xj5OKNIdSYj

O4ObyTeo4VmzSM+6lnSV8s6+RCVe4Xz8WQbUHswvkT/z/PaRABweeQofp3K0XRvE7ZRb/DH0L47F

HmVkw9EGifxe+l02XlhPenYGsakx3Ey+wdhG42hXpQNarZbvz35HSlYy7+6bBcCsx95lUrNXcbBz

MPjefi4VeHX3JILrP0NcaiyHo/9l0eOf8N3plQypO4yQ82v193iYl6MXHf0707JCa1LVKbSq+Bit

Kj5G9a8qALC+byjfnf6GF5u9QiXXSoz5/Vm8Hb3Z/txvJN9TF6nscpNXs7kkb2ESKUfTSRma7tEy

nBs2m+Oxx9jYbzMKhQKNVsO2S7/SpVpXriReJlujppZXHVzsXXLc61z8WYZu6c93vdbSokKrAj1/

x5XfiLgbwUvNXy3Q+ZsifmTO/rfxcvSiTeV2LHr8E0BXG03OSsLdwQOAhIx7RNy9wM+Rm3i3zfvY

29mTrclm/oH36BHQm9YVH+P3K9vo6N8JN3s3olOjORV7nCerd9c/a+P59by0azwLOnxINY/qvLV3

OpsHbKOKu7/+HP9l5cnUZBIzKZHpf09h1amvWdXzB7pX72lQA/3o34WERmxkyZPLOBl7gvLOvtTz

qU8d77psvfQLu6/uZM2ZVTT3C+JozJFcv/uweiOIvBfB4ehDBvsXdPiQWl51OBZzhEpulTkZe5wV

J5fluP7k6AgO3/6X0b8/nePYl11XMKTOME7FnWDD+XUsP/Flgf48CspZ5Zxrs/qweiPYcH4dAAkz

EshIzP1HUlFI8n6E/A/TPKQcTVdWyjA5K5kxvz3DhKaT6Fq9h1nuqdVqUSgUBmV46d5F2qwNAmD/

iMPU9q7DZ0f+x7zw2UxoMsngf+gXn7+Gh6OnwT2f/nUoO6/uILBcY/YM34dGq0GBAoVCwbGYI2Rm

Z7ElMpQXGk+kukcAoREbeXHnC7pnv3CDY7FHmR/+HoNqD2FMo3HYKXWjZO7fA8DvSw+DZ77eYhpO

ds442DnyXtjb+LlUYPOAbbRb10J/zsoeq+lXayD7bvzDoJ/7AIZJ4+Azx3lyY0eSMhP5psf3hN/a

x+jAF+gT2pW7GXdRKVWoNQ9qhLPbzqOOdx06VOlEwIqKgC75Tdo5ziC2HgG9aF+lIzU9a/HstuG5

/jnU9qrDxXsRRv+88uOiciFVXfiOySqlimcbPMe3p1cCMLLhaNac+dakWIrq2KizNK1R3yod1iR5

C5NIOZrOVmWo1Wr58UIInap2wc8l/9EeBb3f2fgzVHatjJeTd47jq0+vYtpfkwGImZSY47hao2b6

31Pp5N+Z/rUHAfDXtT18cvhD3mg1kxoeNXl1zyQ6+T/Bq0Gvo9VqGfhzb5Izk5nT5V2GbBjCb0N2

0eunJ/X3fLX5FF5q/io9f+rC5YRLVHatws2UG/rjfw4PIzrlNifjTvB84/F0DmlLVOIVAIL8WrC+

bygd1z9Gt+o96F97EMN+GZhvGYxp9AKHow9xIvaYfp+bvTvJWUlUdq1CcP2nOXj7AHtv/F3wgn3I

wNqDUSrsCI3YWKTrS5spLd6gsW8zyjmXp/+mgv0g9HeryvXkvDu4XXz+Gl+dWMqBW2H8dX1PoeKJ

mZRotd7mkryFSaQcTWeLMjx75wwh59fy5bHPaOrbnD+e+kt/TKvVMi98Dvtv7uWbHmuo5FYZgFvJ

N1ly9H+81uIN9lzdSatKj+HvVhWlQolKqSLs5j4GbO5Fw3KN2Dr4D1ztXQH47Mj/qO9TnzN3TrPg

wPsArOyxhtYVH+N47FGerNadeeFz+PXSz/rEeWncTRaEv8fXJ5cD0Mn/CQ7cCiM9Ox3QJWUPRw/m

hc8x+F51vetx4e75ApfDC40n6J+Rm4drq20qtSP81v4C37u0crJz0v855KWqezWuJV3NsT+4/jPc

SYujZ40+dKveAxeVC2O2j+Sf63/mep/Pn1xOn5r9qf21P9nabKa0eIMzd07z+5VtlHf25cyYSACu

JkbR8vvG+uumtHiDSc1e5WbKTVacWMrkoKn640u6LKOjfyeuJV2jcfkmzA1/l5UnvwLAReXKlfG3

9Pc5Gn2YHj89gUqpYlXPH6jrXQ8/lwp8c2oFc8PeZW2fjZRzKk+Pn55gUrNXmdNuniTvR0nyLp6k

HE1nqTI8En2Iq4lRDKwzJMexTuvbcDb+jH47ZlIiqVmpXEm8TELGPQZs7gVAA59A/grWTV08fsdo

Nl8M1V9Tz7s+CZkJ3E65xcedP2Pqnw/e97qoXJndbi7lnX31HZXy0iOgF9uv/GbSdy3NQvpuwt7O

njn73zao0RfFzNbv4OXkzfS/p+R5jp3Cjv/rtJiIuxfwdPRk4cF5+mPejt6s7fsjsamx/HwxlLPx

Z7BX2nM89igAvWv0o3WlNkxs+hKTd08i5PxaVEoVWwb+TmZ2Ju2qdMj1mfHpd1h0cD6rTn0NwCed

l9C6Yhvq+tQD4EbSdcJu7WNo3eEcjT5M/809Wd1rPU9U07WyaLVaZvwzVX/9hbFROVp/an9dlcTM

BFb3Wk/PGr0NjvX4sTNHY44Q/sxRanrWMji2KeJHWlRoRTWP6vp9Wq2WqMQrBHjqRkldTYyiomsl

HOwcJHk/SpJ38STlaDpTy3Dt2TUkZyYxrsmLxKTFUMGlAmqNmsrLdFMQXxl3W98xS6PVEJsWS+Nv

6xjc4+eBv/Hb5a0sO/55jvt/3zuEwHKNab6mYZFjNKcOVR4vULNzfZ8GnIs/a/S8Ol51eb3lGzne

9RbEyh6reX77qHzPCfJrQdvKHfji2Kd4OXpxdsxl/XvwR99935p4lxd2PEfDcoE0Lt+UywmXmNj0

JRQKBftv7GXgz7qkM7ze04ScX2tw7fTWb1HdI4Am5Zvxc2QoCRn3+OrEUgA+7vwZVdyq0KVaNzKy

M6i63BeAhuUa8XLzyQysPYRLGWeIib+Hj1M5GpYLBCAlK4VPD3/MU/WC2XB+Hc80GKVPWKBLYkmZ

idReWRWA2y/e0/cYj0mNYfRvT/N++wW0rNi6QOV5J+0OsWkx1PdpUKDzH7Ug/H0SMxNY+PjHOY5F

JV7hxwshvBY0TV/+9yVk3ON60nUCyzcq0nMfJsn7EZK8iycpR9MVtAw1Wg0Z2Rk4q5wN9t9PAGMa

vcCqU1/zbIPncFY563vqhj99hMpu/oTf2k9U4hXe+Ou1Qsf4bIPn+P7sd4W+Lj91vetRxc2fPdd2

Gexf0zuEsJv7+PLYZwC4O3iQlKl7R37phRtkabJo/G1dMjWZALzS/HWWHP0fAI52jmRkZwDwVbdV

jP9jjP6+rSu2wV5pz76b/xg876Vmk5ndbi530+Op901Ajjgf/RHwbtu5vB/2DqBrsZj252usPvMN

Hg6ejG/yIn9e201KVgpn409zbNRZfJ390KBh9r5ZjGw4xiBB/Bq5hXf2zWBInWHU8qrNiAbP5lle

WdlZVFleDtAl71R1Kl6OXrSo0AqtVsszDUflOH/rpS30qdk/x5jlywmX+PzoYt5v/4H+9UZR/1vW

arVUWOqJm707l8bdMH5BKSfJ+xGSvIsnKcfC23N1F7FpMQyrN4Lz8edoWyeI+DupaLQaVp5cTptK

7ZgbPpv+tQbRt2Z/vJy8uZQQSc8fn+Bexj2mtpzO9NZvAXA+/hwd1xesVmNOPk4+xKfHA9CyQmsO

RR8s0HWTg6ZyPekar7WYRj2f+sSn36H+Nw9qcnW86rLv6UMkZiTwyu4XebHpy7Sp3I539s2kmns1

xjV5EYB/bx+gT2g3AM6Oucz0/ZPpXW0Ag+s8RVTiFfZe/5unG4zkdsotmq6uD8C0ljMY12Qik3dP

YlLzySw8MJeKrpX4tMuXONo5Ag9+CH3Q8SP61xrE5N0vMrvdPFadWsE3p1bw+ZPLSci4x1t7pwO6

5P350U8NkjlAcmYSCRkJBsOxzOFqYhTT/57CvA4LqeVVx/gFhWDKf8vRKbdxtHPMtaNiWSPJ+xGS

vIunslCOGdkZvLtvJs83mkCAZw1+u/wrfWr2188U9ajdV3fy+p6X2Txwm8FEF7P+eYNdV//gcsIl

ABY+/jEz/p7KvCfm8WztF/j10s+8vGtCjvtVcKlIdKrh7FHf9lzLlshNFu913K5yB/bf3GuwL3TA

r5R39uXx9Y8xptEL1PdpaPAOtZlvc4799w4UoG3l9oTd3AfomoUfbbK8nzBfaf46zzceT2W3Kkbj

yszO5Nltw+hfaxDPNnwu37+He67u4sN/F/B97w2Ucy6X731n/fMGX59czt7gf/XvW0H3d+DQ7YO0

q9yBpMxEgn8dwrRWM+hSrat+aNrYRuNyba4tKcrCf8vWIMn7EZK8i6fSVo5bLm7ip4iNqJQqVnT/

FqVCybLjn+tnYBrXeCIrTi7jzVazmNZqBjGpMSRk3KOWV22uJFxi3bkf+PTIg/+Bd6/ekyMxh7mX

cddgjO3DArwCKOdYPsekFUX1cDNzXh5OsI++Q/78yeX6HxH7RxzmUPRB9t74mw3n1xE64Fc6VHkc

gNjUWLydvDl75zRPbuwI6Ma5VnarYvAu97MuS3l194s0Kt+E3cMMfwgAHI7+F3ulPU18mxX5O5vr

76FaoyYxMwEfp/yT/KPi0+/g4eCZ5w+6kqC0/bdsK5K8HyHJu3gqTeV4/93dfcdHneNk3PE8J6aY

024+Hx6cT6o6FW9Hb+5m3DVbLEF+LTgSc7hI1x569iTZ2mzUGjVXE68QWL4xFV0rsfvqHwT/qut5

fnJ0hL7T2rz2C3l73wz99TGTEvXJ9+ToCCq46KaDvD8hyqO0Wi11VlYjqEILNvTbDEB0arT+/n8N

D0etVVPPu77B1JXmVJr+HtqKlKF5WCt5l9yfiUL850j0IXxd/Kji5m/QoWvc9tF4OHrycedPAdh/

Yy8v75rApoFbqexahffD3+Xp+iNpUK4h6ep0krOSDe4bnXqb+eHv5fncOfvf0n82Z+IOf/oI1T1q

sPPqDkbm8cMBYPuQPZy6c9JgiBZgMKSljndd/ecu1bqxN/hftGjxdHjwI2VckxeJTo3Wd/oCXS/k

M3dOGZyX17zYCoWCM2MiDWqdFVwqsG3wTvbd+If6Pg3yvFYIUTRS8xYmsXU5Pjzs5f6EGyeeO09F

10r62uP9TkQNV9UiLi0WAAelg7638rUJsXRa34ZLCZE57h9YrjGn75y0WPxreoeQxB2CvNuiRMmJ

2GP62cW0Wi3v7ptpMJ1niwotGVF/JIPqDNHPf3075Ra+zn6cuXOKxMxE2lfpWKBn7766E3+3qtT1

qUe2JpsO61vRrnIHPu78GWnqNNLUqYVuPrYVW/89LA2kDM2jVK/nLURhbLv0KzeTcx+CEpsao/98

f6asc/FnydZk6/e3WNOIjOwMg5rh/cQNUHW5b66JGyhy4l7X50fOjb1Mc78g/b7QAb8CumFXoBu6

1COgFy+2epGanrUI8KyhT9ygq9HO7bCQ8KeP0O2/ucB9nMoxKnCMPnEDVHSthJ3Sjsa+TQucuAG6

VOuq75Rlp7Rj/4jDfNxZNzzLWeVcYhK3EGWRNJuLYu1E7DFG//403o7e/BUcTnTKbdRaNf7u1ajg

UoGY1Ogc12RkZ5Cc9eCX77Wkq3QOacvtlFs5zi2InjX6sDNqe54dzkA3X/LWwX+Qpcni4r0LdKmm

G8a0tOvXtFkbxGOV2tKhyuNEvnAddwcP3mg1Ex8jPZ/vq+lVm6Vdv2Zu+BymtZxepO9QENK0LUTJ

Ic3mwiTmKsf7Y5z71x5MBZcKRCVe4c9ru/F382fE1qGA4ZzKjnaO+Dr74ebglussWk18mxVoKsm2

ldvj6ejFpKav0H9zT/3+7tV7MuOxdzgc/S8j6j9LalYKF+9FEHH3Aufiz7L0+BJAt5rSpGav0rtm

3zxrqpH3IqjuUSPPnsjyd9F0UoamkzI0D+lt/ghJ3sWTucpxU8SPTPhjLKDrsPXULwNzXdjA3DYP

2Ea7Kh3I1mTTOaQt5++eI8ivBd/32Uh55/J5Xnf/fXrE81fxdPQyKQb5u2g6KUPTSRmah/Q2F6Xa

ydjj+LtXJVur4WbydRIfGpd8fy1mS3u2wXO0qdwO0L3z3TnsH9KyUgs0S9T9ZR49HDyNniuEEOYm

yVtY3dXEKJ7c2JFaXrWp6l6NP6/t5oXGOWcWK4g1vUOo6VmL9uta5nr8/pAngA39NqPVahn+q65T

2CdPLDE419HOUT9NpjFHRp4iTZ0m74mFEDYhyVtYjFarZUfU77Sq2Fr/Pjhbk61fcCLy3kUi710E

YMP59UV6RnO/Fvi5+FHPuz7n754D4Ovu3/Hd6W/458ZfOKuc2D/iMEqlUr/U34FnjpGZnZnfbY3y

cvLGC5nHWQhhGzJUTFjE/w79H9W+8mPktuG8v/9dAFafXkWlZd58c2pFjvMTMxOM3rOaRwCgW+v3

Po//hkyplLpVk7pX70n/2oN4u80cAN5qM4fa3nUM1uit4VmTej71i/S9hBCiOJCat7CIDw7O1X++

32w97a/JhbpHE99mOCgdOBR9kJENx+hnStNqtUz58xUAnFROAHSu2oXTd07SquJjADSv0EI/OYsQ

QpQ2kryFWWi1WjI1mbm+M45OjdYv7FEQU1tOp7pHAK0rPkZ5Z1+OxhyhU9Un9Mdze8/8VpvZtKnc

Tj+ZiRBClGaSvEWR7L+xly+PfUbo0z+y++pO5obN5vSdk/wx9C/9kpf33Uq5ybLjn+d6nxH1n6VP

zX68vVe3Qtf01m8xrslEgzHRDyfu++a1X0jWQ5OmqJQqegT0MtO3E0KI4k2StyiSgT/3BqDGpzWI

TY3V7+/2Y6d8rxvVcCzlncvxyeH/A3RrVXcP6EX3gF6oNeoCL6k4vumkIkYuhBAln3RYE0ZdSbjM

hfjz+u3Fhz/Sf344cReEl6MX01u/rd/2d6+q/1yS10IWQghrkv9binxptVpa/9AUeLA614ID7xf5

fh6OngbvrBuUa2hagEIIUQZJzVvkSavVcizmiH47IzuDTw59aPS6CU1fyvOYr7Nu+c4nqj4JQAMf

Sd5CCFFYUvMWefr65DLe2vtgFasX/3iBXy/9nOu5bvbutK70GLW96jCn7Tz+vraHs/FnDM6Z32GR

fsnL1b3Xk65Ow80h93l7hRBC5E2St8jVL5GbDRI3kGfiBnitxTReDXpdv93Rv5NB8u5dox/jmryo

3y7MVKRCCCEMSfIWnIs/y9qza+hXawA3kq4zoPZgnt8+qlD3cHokEc9uO48nqj5JU78g/nfoQ6a1

mmHOkIUQokyT5C3oHNIWjVajH4td2c0/xzn9aw1iS+SmXK/vXaMfIwPHGOyzt7PnyerdAZjf0fh7

ciGEEAUnybsMS1OnMfPvaWi0GoP9fTd1y3Husm4r+bLrCqISr7AlchPZmmxaVGhJhiqZ3lUGWytk

IYQQSPIu01ae/Iq159YU6Nz7Y7DreNdlassH78LNvfC8EEII4yR5lzFarZZpf71GkF8L9lzdWaBr

lnVbaeGohBBCFIYk7zLii6OfoVLa0T2gF2vOrGLNmVUFvnZwnacsGJkQQojCkuRdCh24FU5d77p4

O/mg0Wo4EXuM98J0U5L+dGFDvtd+23Mto39/2hphCiGEKCKZYa2Uibh7gX6butNvk25pzH6betD9

x87648dij+o/NyzXiPL/zXjWokIrvu8dQu+affll0A6rxiyEEKJwpOZdytxIvg7AhbvnuZxwiX9v

H8jz3BcaT6BT1Se4l36Xxr5N9fsfq9SGXwf9Qd9N3Xi9xTSLxyyEEKJwJHmXMg+vzLX76h/5nuvu

4E5V92pUda+W41jrSo9xcnSEfi5yIYQQxYck71JGrVHrP8/85418z/Vy9M73eAWXCmaJSQghhHlJ

8i4Fztw5TeeQtvSp2Z90dVqe5/UM6M3vV7YBMKXFG3T072StEIUQQpiRdFgrgbRaLZN3TyLk3FrU

GjVT/3wFgK2XtrArn6byEQ1GAvDh4/9jxmPvoFTIH78QQpREUvMugW4m32Ddue9Zd+57Xtk9scDX

NSwXSMykRAtGJoQQwhokeZcgmdmZPL31KfxzWTgkP/ZKe7I0Wfg4+VgoMiGEENYkybsEORF7jL+v

7yn0dXtH/ItKqcLdwcMCUQkhhLA2eelZghyPPZZjX79aA/O9pmdAb6p7BOQ6HEwIIUTJZNGa94IF

Czh+/DgKhYJZs2bRpEkT/bEffviBLVu2oFQqadSoEW+99ZYlQykVriddy7GvVcXWdK7ahV8jf+b9

9h9w4FYY0/6a/N+xx1jde721wxRCCGFhFkveBw8eJCoqipCQECIjI5k1axYhISEAJCcns3LlSnbs

2IFKpWLs2LEcO3aMZs2aWSqcEm3NmW+Z+ueruR6r6FKJgXWGMLLhaADq+dSne0BPXto1gQ86/J8V

oxRCCGEtFms2DwsLo2vXrgDUqlWLhIQEkpOTAbC3t8fe3p7U1FTUajVpaWl4enpaKpQSK02dxuWE

SzkS95A6w/Sf/XKZSKWiayV+6r+Fuj71LB6jEEII67NYzTsuLo7AwED9to+PD7Gxsbi5ueHo6MhL

L71E165dcXR0pE+fPtSoUSPf+3l7u6BS2Zk1Rl9fd7Pez5y2RWyjz9o+uDm45Ti2ccR6/rj0PJvP

baZvk+7YKc1bLoVVnMuxpJAyNJ2UoemkDM3DGuVotd7mWq1W/zk5OZnly5fz+++/4+bmxnPPPce5

c+eoX79+ntffvZtq1nh8fd2JjU0y6z3NafG+zwBIzkzOcSwuLpnmHm1p3rot8XfMWy6FVdzLsSSQ

MjSdlKHppAzNw9zlmNcPAYs1m/v5+REXF6ffjomJwddXt8hFZGQkVatWxcfHBwcHB1q2bMmpU6cs

FUqJ5GDnaOsQhBBCFFMWS97t27dn+/btAJw+fRo/Pz/c3HRNwFWqVCEyMpL09HQATp06RUBAgKVC

KZEc7RwMtv3dqgKwpMsyW4QjhBCiGLFYs3lQUBCBgYEEBwejUCiYPXs2oaGhuLu7061bN55//nlG

jRqFnZ0dzZs3p2XLlpYKpcT57Mj/+P3yNoN924f+STnncjIfuRBCCBTah19GF2PmfhdTnN7vqDVq

Pjn0IcPrP00l18r4Ly+f45ybE+MN1uouLopTOZZUUoamkzI0nZSheVjrnXfxywZliEarYc2Zb0nI

uMdHhxay/twPtKzYKsd5zzceXywTtxBCCNuQjGBDa858yxt/vabfvp58jesXc86iFliusTXDEkII

UczJC1QbunQvskDnaSkRbzaEEEJYiSRvG8rWqgt0nrPK2cKRCCGEKEmk2dyGsrXZ+s9u9u7U86lH

hyqdCKrQku7Ve3LxXgTrzn3PwNpDbBilEEKI4kaStw2lZKXoPz9WqQ3r+v5kcLyeT33mtJtn7bCE

EEIUc5K8rejsnTN0CmkDwOA6QwmN+FF/rKlfc1uFJYQQooSRd95W9MWxT/WfH07cAI9X6WzlaIQQ

QpRUUvO2kmtJV9lwfl2ux8KePkwtrzpWjkgIIURJJTVvK+m6oWOexyRxCyGEKAxJ3lbw2+Wt3M24

a7CvgktFG0UjhBCipJNmcyv4/sy3OfZ92XUFa8+uoVtAD+sHJIQQokST5G1hP13YwB9R2w32re2z

kY7+nejo38lGUQkhhCjJpNncwl7c+UKOfV2rS21bCCFE0UnytpDUrFRe2/2SrcMQQghRCknytpCV

p75i7bk1tg5DCCFEKSTJ20KOxRyxdQhCCCFKKUneFnIr+Wau+8s7l7dyJEIIIUob6W1uIVeTonLs

W9tnI43LN7VBNEIIIUoTSd5mdDc9nmytBjuFkpjUaP3+VT1/QIFCepkLIYQwC0neZtRiTWOSs5LY

MshwXHePgF6olFLUQgghzEMyihklZyUB8OP5EAA6VHmcx/07S+IWQghhVpJVLGD1mW9wVjmzrNs3

+Ln42TocIYQQpYz0NjeTlSe/Mtj+pscaSdxCCCEsQpK3GcSmxjLzn2n67XGNJ/Jk9e42jEgIIURp

JsnbRMmZSQR+W0u/Xc29OhRBdX0AACAASURBVPM7fmjDiIQQQpR2krxN9M2prw22M7IzbBSJEEKI

skKSt4ncHNwMtjOy020UiRBCiLJCkreJMtSGNW2peQshhLA0Sd4miEuLY/b+WQBMaKpb/nNJl2W2

DEkIIUQZIOO8TfBL5Gb9527VezC3/Qc2jEYIIURZIcm7ENQaNbP3zWJo3eHczbjL9L+n6I+5qFxs

GJkQQoiyRJrNC2Fn1A5WnFxGj5+e4MCt/QbHXO3d8rhKCCGEMC9J3oWQkHFP/zlbozE45mIvNW8h

hBDWIcm7ELI0WfrPnx39xOCYk8rZ2uEIIYQooyR5F9DSY58z9c9Xc+yv6ambXc3b0dvaIQkhhCij

pMNaAd0fEvao73tvoLZ3HStHI4QQoiyTmreJ3B09bB2CEEKIMsZo8n7qqafYuHEjKSkp1oinxHG3

d7d1CEIIIcoYo83m77zzDr/99hvDhg2jadOmDB06lKCgIGvEVqzNbjsPJ5Wj9DIXQghhdUaTd5Mm

TWjSpAnTp0/n2LFjfPjhhyQkJDB69Gieeuopa8RYLPUI6CXvuoUQQthEgd5537hxg88//5xZs2ZR

oUIF3nzzTc6ePcvMmTMtHV+x5WrvausQhBBClFFGa94jR44kJiaGp556iu+//x4fHx8AOnXqxLBh

wyweYHElyVsIIYStGE3eEyZMoEOHDgb7du7cSdeuXfn8888tFlhx5yLJWwghhI3kmbyvX7/OtWvX

+Oijj1CpVGi1WgCysrJYsGABXbt2xc/Pz2qB2tKBW+EG231rDkCllCHyQgghbCPPDBQbG8u2bdu4

ceMGX3zxhX6/UqkkODjYKsEVB2qNmn6buuu3n23wHJ88scSGEQkhhCjr8kzezZs3p3nz5nTq1Imu

XbsW6eYLFizg+PHjKBQKZs2aRZMmTfTHbt26xZQpU8jKyqJhw4a8//77RXqGpb0X9o7B9oKO/2ej

SIQQQgidPJP38uXLmTBhAtu3b2fHjh05jn/44Yf53vjgwYNERUUREhJCZGQks2bNIiQkRH984cKF

jB07lm7duvHee+9x8+ZNKleubMJXMb80dRrLjz9odXC1d8NJ5WTDiIQQQoh8knfDhg0BaNeuXZFu

HBYWpq+x16pVi4SEBJKTk3Fzc0Oj0XD48GE++US3Mtfs2bOL9AxLOx5z1GA7IzvdRpEIIYQQD+SZ

vAMCArh27RotW7Ys0o3j4uIIDAzUb/v4+BAbG4ubmxvx8fG4urrywQcfcPr0aVq2bMnUqVPzvZ+3

twsqlV2RYsmLr2/+U5s6JBhuqzVqo9eURVImppMyNJ2UoemkDM3DGuWYZ/J+7rnnUCgU+l7mD1Mo

FOzatatQD3r4PlqtlujoaEaNGkWVKlUYP348f/75J507d87z+rt3Uwv1PGN8fd2JjU3K95zo+LsA

eDl6cS/jHoDRa8qagpSjyJ+UoemkDE0nZWge5i7HvH4I5Jm8d+/ebdID/fz8iIuL02/HxMTg6+sL

gLe3N5UrV6ZatWoAtG3bloiIiHyTty2kq9MA8HEqp0/eQgghhK0Z7bD25ptv5nrcWIe19u3bs2TJ

EoKDgzl9+jR+fn64ubnpHqpSUbVqVa5cuUJAQACnT5+mT58+JnwNy8jIzgDA09HTxpEIIYQQDxjt

sNa2bdsi3TgoKIjAwECCg4NRKBTMnj2b0NBQ3N3d6datG7NmzWLGjBlotVrq1q1Lly5divYNLCjt

v5r3kDrDOB9/nvkdFtk4IiGEECKf5N2xY0cABg0axMWLF4mIiEChUFC3bl1q1qxZoJtPmzbNYLt+

/fr6z9WrV2fdunVFidkqzsefIyVLt4Z5VY/qXBl/y8YRCSGEEDpG5/hctGgRO3fupHHjxmg0Gj76

6CN69+7NlClTrBGfTRy4FW4wq5qTnYztFkIIUXwYTd4HDhxg27Zt2NvbA5CZmcnw4cNLdfKOvBdh

sC0TswghhChOjK7n7efnh53dg/HV9zublWbuDoZd86XmLYQQojjJs+b96aefAuDq6srQoUNp1aoV

SqWSgwcPUqdOHasFaAv3O6rd56RytlEkQgghRE55Ju/7te0aNWpQo0YN/f4nnnjC8lHZ2P0hYvc5

qhxtFIkQQgiRU57J++WXX87zokWLSveQqfRHat6u9m42ikQIIYS1HDt2hOrVA/D29mHGjCksXPiJ

We67Y8dvbNiwDoVCwYABg+jbd6DJ9zTaYW3fvn188skn3Lunm2EsMzMTLy8vpk+fbvLDi6s0teEC

JOWcytkoEiGEENaydesWRox4Fm9vH7Ml7rS0NFatWsGKFauxt1fxwgujePzxJ/DwMG3yL6PJe/Hi

xbzzzjssWLCA+fPns23btiIvVlJSPFrzVimNFpMQQogCcJ3zNo6/bDbrPTP6DSRlzrw8j6ekJPPe

e2+TlpZGeno6r7/+BikpySxf/iVKpZKuXbtTo0ZN/vnnTy5fvsS8eR/y/PPPsHXrLiIjL/LJJ4tQ

KBS4uLjy9ttzuHgxgtDQDSgUSqKiLtO585OMHTs+12efOXOKBg0C9TOMNm7clBMnjtOhw+MmfWej

WcnNzY1mzZphb29PnTp1mDx5Mi+88ALt27c36cHFlVar5aNDC20dhhBCCDO5c+cOffsO5PHHO3P4

8L/88MN3REZeZOnSb/Dw8GDmzKkMGDCY2rXrMmXKm1SsWFF/7aeffsSkSZMJDGzE2rVr2LhxPc2b

t+DMmdOsXfsTGo2Gp57ql2fyvnPnDl5eXvptb28f7tyJy/XcwjCavNVqNYcOHcLDw4NNmzZRq1Yt

rl+/bvKDi6tLCRdtHYIQQpRaKXPm5VtLtgQfn3J8993XrFu3hqysLNLT03BwcMDb2xuADz9cnOe1

V65cJjCwEQBBQS1ZteormjdvQb169XFyKvww4txW6iwKo+O833vvPTQaDW+++Sa//PILb7/9NhMn

TjTLw4uj60kPfpjMeuxd9gzbb8NohBBCmGrDhrWUL+/H0qUrmTZtBkqlEo2m8ElUrc5CqdSlzYfn

P8lP+fLluXPnjn47Li6W8uV9C/3sRxlN3jVr1qR169Z4enry0UcfsWXLFgYONL2nXHG16OB8/ech

dYcRWL6RDaMRQghhqoSEe1Sp4g/AX3/twcXFFY0mm9jYGLRaLW+++RpJSUkolUqys7MNrq1Roxan

Tp0A4OjRI9Sr16BQzw4MbMS5c2dISkoiNTWVEyeO07Rpc5O/k9Fm823btjF//nwUCgVarRY7Ozve

eecdunXrZvLDi5uLdyM4HP2vftvdPvdF0IUQQpQcPXv2Yd682ezZs5MhQ4axc+cOnntuDG+/rRs1

1aVLV9zd3WnWLIi3357OBx98rL/2tdem6Tusubu7M2vWbM6fP1fgZzs6OjFx4stMmfIyCoWCsWPH

6TuvmUKhNdIA369fP7744guqVasGwOXLl3n11Vf55ZdfTH54YcTGJpn1fr6+7jnu+eWxJczZ/xZz

239At4Ce1PSsZdZnlka5laMoHClD00kZmk7K0DzMXY6+vrlXIo3WvP38/PSJG3QzrpXWuc3v17p7

1+xHVfdqRs4WQgghdH7+OZQ//vgdBwcVmZlq/f6JE1+mUaMmZn9ensk7LCwM0L3znjt3Lu3atUOp

VBIWFkb16tXNHkhxEJcWiwIFVdz8bR2KEEKIEmTAgMEMGDDYai0YeSbvL7/80mD7woUL+s8KhcJy

EdlQQkYC7g4eKBVG+/EJIYQQNpNn8l6zZo014ygWEjMS8HDwsHUYQgghRL6MVjEjIyMZNWoUQUFB

tGjRgueff56rV69aIzarS8xMxMPRtPlmhRBCCEszmrznzp3L2LFj2bt3L3///TfBwcHMnj3bGrFZ

lUarISkzEU9J3kIIIYo5o8lbq9XSuXNnXFxccHV1pVu3bjkGsZcGSZmJaNHi6SDJWwghyqJjx45w

9248ADNmTDHbfRMTE5ky5RXefvtNs93TaPLOysri9OnT+u0TJ06UyuSdmJkIgLu88xZCiDJp69Yt

+uRtriVBAT766AOaNGlqtvtBAcZ5T58+nalTpxIfr/tCvr6+LFq0yKxBFAcJGQkA0mwuhBAWNGeO

I7/8Yt5llvv1UzNnTkaex225JCjAjBlvc+7cWS5evJDnOYVltAQrVarE77//TlJSEgqFwizTuhU3

0Sm36bJBt8SpdFgTQojSxZZLggK4uLia/TsZTd7Tpk1j9erVuLuX3nm+Fx58sDydp4NXPmcKIYQw

xZw5GfnWki2hOC0Jai5Gk3dAQABvvvkmzZs3x97eXr9/6NChFg3MmlTKB99LxnkLIUTpcn9J0Hfe

mcu5c2dYsOA9qy0JaikF6rBmZ2fHiRMnOHz4sP6f0sTV/kGThjSbCyFE6WLLJUEtxWjN+4MPPgB0

7wwUCgU+Pj4WD8ranFXO+s9S8xZCiNLFlkuCZmdnM3nyiyQnJxMXF8PLL49nzJhxtGjRyqTvZHRJ

0NzW83733Xfp2rWrSQ8uLEsuCbog/H0WH/kIgPNjr+DtVPp+oFiKLCNoOilD00kZmk7K0DyKzZKg

y5YtY926dQbreU+ePNnqyduSUrKSAZjTbr4kbiGEEIVWbJYEvc/X1zfHet7+/qVrycxUdSoAPQN6

2TgSIYQQJVGxWRL0vjp16jBv3jw6duyIRqMhPDycSpUq6df7btu2rcWDtLTUrBQAXOzNPxZPCCGE

MDejyfv+1Kjnz5832H/hwgUUCkXpSN7/1bxdVC42jkQIIYQwzmjyLgvreidn6t55S81bCCFESWB0

nHdZEJ8ej4eDJyqleefbFUIIISxBkjdwNyMeLydvW4chhBDChiy1JOiuXTsYN24U48ePZvnyL8xy

T0newL30u/g4SvIWQoiyzBJLgqanp7N06RI+/XQpy5ev4tChg1y+fMnk+xptJw4PD2fNmjUkJCTw

8HwuP/zwg8kPLw5Ss1JJz06X8d1CCGEFc/a/zS+Rm816z361BjKn3bw8j9tySVAnJydWr16vX1nM

09OTxMQEk7+z0eQ9e/ZsXnzxRSpXrmzyw4qj26m3ACR5CyFEKVVclgSNjLzI7du3CAxsbPJ3Mpq8

/f39GThwoMkPKq42R/wEQNvK7W0ciRBClH5z2s3Lt5ZsCcVhSdBr167y3ntvMXv2PFQq0ztHG33n

3bFjR0JCQrh8+TLXrl3T/1NaRN67CEDnql1sHIkQQghLuL8k6NKlK5k2bQZKpdKqS4LGxEQzc+Y0

3nrrPerUqVfo5+bGaPpfvXo1AMuXL9fvUygU7Nq1yywB2NrtFF2zeUXXSjaORAghhCUkJNyjVq06

wIMlQRMTE4iNjaF8eV+mT3+dd96Zm++SoI0aNSnykqALF85l2rQZ1KtX3yzfBwqQvHfv3m22hxVH

t1JuUs6pHI52jrYORQghhAXYcknQq1ejOH78KF9/vUy/Lzj4GTp06GTSdzK6JGhMTAyLFy/m5MmT

KBQKmjVrxmuvvWb1db0tsSTojdt3qLOyKrW96rJr2D9mvX9ZIcsImk7K0HRShqaTMjSPYrMk6Lvv

vkvHjh0ZM2YMWq2W/fv3M2vWLJYtW2bs0mLvwK0w0tRptJPOakIIIUxQ7JYETUtL45lnntFv161b

t9Q0pV9NjAIgsLzp3faFEEKUXdZeEtRob/O0tDRiYmL027dv3yYzM7NAN1+wYAHDhw8nODiYEydO

5HrOxx9/zMiRIwsYrnmlZOkWJHGzz71ZQgghhCiOjNa8J02axODBg/H19UWr1RIfH8/8+fON3vjg

wYNERUUREhJCZGQks2bNIiQkxOCcixcv8u+//2Jvb1/0b2CC5PvJ28HNJs8XQgghisJo8u7cuTM7

d+7kypUrANSoUQNHR+M9s8PCwujatSsAtWrVIiEhgeTkZNzcHiTKhQsX8vrrr/P5558XMXzTpGSl

AOAqS4EKIYQoQfJM3j/99BNDhgzh008/zfX45MmT871xXFwcgYGB+m0fHx9iY2P1yTs0NJTWrVtT

pUqVAgXq7e2CSlXwQfEFkW2XAUC1ChXz7NEnjJOyM52UoemkDE0nZWge1ijHPJN3UWaRyc/DI9Lu

3btHaGgoq1atIjo6ukDX372bapY47vP1dSc2Ubd6TGaygliFDJEoChleYjopQ9NJGZpOytA8bD5U

bNCgQQC4ubkxevRog2OfffaZ0Qf6+fkRFxen346JicHX1xfQrVQWHx/PM888Q2ZmJlevXmXBggXM

mjXL6H3NSZrNhRBClER5Ju/w8HDCw8PZsmULCQkPli9Tq9WEhoby6quv5nvj9u3bs2TJEoKDgzl9

+jR+fn76JvOePXvSs2dPAK5fv87MmTOtnrjhoQ5r0ttcCCFECZJn8q5ZsyaxsbGAYdO5SqXik0+M

L1IeFBREYGAgwcHBKBQKZs+eTWhoKO7u7nTr1s0MoZvm5W0v8/f1PTgoHXCwc7B1OEIIIUSBGZ0e

9fr166jVagICAgA4c+YMDRs2tEZsBsz5DkGr1VJhqScAvs5+nB5z0Wz3LmvkPZnppAxNJ2VoOilD

87DWO2+jk7Rs3LjRYEWxr776io8//jifK4q/LE2W/nOaOs2GkQghhBCFZzR5HzhwgA8++EC/vXjx

Yg4dOmTRoCwtMztD/zk5S35pCiGEKFmMJu+srCyD6VBTUlJQq9X5XFH8ZWQXbHpXIYQQojgyOsNa

cHAwvXv3plGjRmg0Gk6ePMnLL79sjdgsJiM73dYhCCGEEEVmNHk/9dRTtG/fXr+e98yZMw2mOC2J

Mh5qNm9ZobUNIxFCCCEKz2izOUBqaio+Pj54e3tz6dIlhg0bZum4LCrzv2bzBj6BrO2z0cbRCCGE

EIVjtOY9b9489u3bR1xcHNWqVePatWuMHTvWGrFZzP0Oax39H8fLydvG0QghhBCFY7TmffLkSX77

7Tfq16/PTz/9xDfffENaWskeXpX+3ztvRzsnG0cihBBCFJ7R5O3goJt9LCsrC61WS6NGjThy5IjF

A7OklHRds7lKITOrCSGEKHmMNpvXqFGDH374gZYtWzJmzBhq1KhBUlLJHhsddlA31O1yhDO0sXEw

QgghRCEZTd7vvfceCQkJeHh4sHXrVu7cucOECROsEZvFKB1077w3/+jGor7gLa+9hRBClCBGk7dC

ocDLywuAfv36WTwga3DxSIObgNqJv/9WMWBAyZ50RgghRNlSoKFipY2z23/jvLMdyc62bSxCCCFE

YZXJ5F3N97928oSqREcrbBuMEEIIUUhlMnn38GjJjLDvIbI7N2+WySIQQghRgpXJzOWw+w9mbn8R

d6csNm1SSdO5EEKIEqVMJm8cHPAgiaFNzhETo2TwYGe+/daeH36wt3VkQgghhFFGe5uXRlpnZwBG

eW1mFU0ID7cjLExXFK1aZVO3rsaW4QkhhBD5KpM1b62zCwCdd8yms9cRtNoHndYiIspkkQghhChB

ymSmul/zBqh376DBsdhY6X0uhBCieCubydvFVf+5NhcNjsXESPIWQghRvJXN5P1QzbsmlwyOffSR

I2qZcE0IIUQxViY7rOHiov/oz/Uch7/6yp6wMBUqlZZOnbIZPTrLmtEJIYQQ+SqTyfvhmndr/s1x

fM6cB+t8b91qL8lbCCFEsVJGm81dDLZHBGfaKBIhhBCi8MpkzRt7w8lY5sy4R1q6br7zzZtlohYh

hBDFW5mseQMwZoz+YznFXb76Kp169XKfnEWrtVZQQgghhHFlN3mvXEn60OEAKO7dy/fUwEBXrlyR

IWRCCCGKh7KbvBUKsv2rAqBM0CXvjIzcT42LU7JwoaO1IhNCCCHyVXaTN6D19AIe1LzT0/OuXYeG

ysIlQgghiocynrw9AXD4azeKe3epVCn/BUlef92JyEhpPhdCCGFbZbO3+X+ya9YCwHnlV9hFRDBu

/c9otfDPPyp27cq9aF55xZlt21KtGaYQQghhoEzXvLOat9B/dvh7DyoVTJqUxZIl6TRpkk3Pnjkn

Zzl0yI7sbGtGKYQQQhgq08kbZ2dSpk4HQN0gUL+7fHktO3em0qNH7ln66FElWi2SxIUQQthE2U7e

QOqbs9AqFGg9PHIcc3XNfYD31atKatRwIzDQlfPny3wRCiGEsDLJPAoFWjd3FMnJOQ5l5jFr6sSJ

zqSmKoiPVxISUqa7DQghhLABSd6A1tUVRUrO5G1fgJFhR4/aWSAiIYQQIm+SvAGtm1uuNe/+/dVM

n57HzC3/2bdPxaVLMnxMCCGE9UjyBrSubrnWvO3sYOrUTH79NSXf69u0cSM93VLRCSGEEIYkefNf

zTstDdTqXI+3bq1h3rx0qlY1nMSlT58HQ8lu3VKwcqU9cXFSCxdCCGFZkrwBrU85ABTx8XmeM358

Fv/8k0K7dmpWrUojJiaJVavSadNGl/DfesuJmTOdGDnS2SoxCyGEKLskeQMaPz8AlDHR+Z7n4gKb

N6fRp8+DGnqvXrrPO3fqep0fPSpFKoQQwrIk0wAa3/+Sd2xMoa/18TEcCy5rfwshhLA0Sd6Axq8C

YLzmnZu2bbOpXPnBu3CtVkHjxq68+KITBw8qadXKlbNnpZiFEEKYj2QVQFOxIgB2N28U+tpq1bQc

O2bYGz06WslPP9nTt68rUVFKXnrJic2bZTIXIYQQ5iHJG8iuXgMAZdQVi9z/1Ck7xo93RpP/iqNC

CCFEgVg0eS9YsIDhw4cTHBzMiRMnDI6Fh4czbNgwgoODmTlzJhobZrbsqtXQKhTY/3vALC+tL15M

QqHIeZ+0NNBokCQuhBDCJBZL3gcPHiQqKoqQkBDmz5/P/PnzDY6/++67fPbZZ6xfv56UlBT++ecf

S4VinJMT6kZNUEVcQHXwQJFu8d13aQwYkMXp08l4eOjefT/q+HE7atd2o3NnF1MjFkIIUYZZLHmH

hYXRtWtXAGrVqkVCQgLJD01BGhoaSsX/3jX7+Phw9+5dS4VSIGnjJgLgOn8OpOQ/o1puevVSs2JF

Or6+edfcBw50ITlZwblzdkRHK6RnuhBCiCKxWC+quLg4AgMfrJHt4+NDbGwsbm5uAPp/x8TEsG/f

PiZPnpzv/by9XVCpzLsIiK+v+4ONDo8B4BC+H982zeD2bZPuvXw5LFgAUVG5H2/c2I2PP4YpU0x6

TLFgUI6iSKQMTSdlaDopQ/OwRjlarQu0Npdq5p07d5g4cSKzZ8/G29s73+vv3k01azy+vu7Exibp

txUu3pS/vxEdTcKqH8js27/I9x80SPdP27auREbm3sAxdSqsXp1NmzbZvP9+BooSOLPqo+UoCk/K

0HRShqaTMjQPc5djXj8ELNZs7ufnR1xcnH47JiYGX19f/XZycjLjxo3jtddeo0OHDpYKo8C0Hp4G

2/bHj5rlvvv2pTBtWt4rkx0/bsfy5Q7s3y9LiwohhCgYiyXv9u3bs337dgBOnz6Nn5+fvqkcYOHC

hTz33HM8/vjjlgqhcFSGjRDagizmXQBKJQVacezq1RJY7RZCCGETFms2DwoKIjAwkODgYBQKBbNn

zyY0NBR3d3c6dOjA5s2biYqK4scffwSgb9++DB8+3FLhFJ6ZkjfA7dvGfyMdPGjHjh0qxo/P4swZ

Jd27q6laVXq0CSGEyMmi77ynTZtmsF2/fn3951OnTlny0abLyLupu7B69FDz44+6HwMffJDO009n

Ubu2G1lZD2rbP/zgAMDWrbrzZs7UNblXq6bB0dFsoQghhCgFZIa1PCiSEs12rwED1IwfnwnohpQ5

O0NwcJaRq2DUKGeqVnUnKkqa1IUQQjwgyTsPqosROG5cb7bp0ObNyyAmJonKlXVN4QsWZNC0aXa+

19zvpd6qlZvMyiaEEEJPkvdD7hw+xb31P6F1ccFhzy48XhqP89LPLfIsR0do0yb/5P2wIswbI4QQ

opSS5P0QTdVqZHXpRvrgp/T7nDass9jzWrfWJe9evbLo1SuL0NBU9u7NPUunpEjTuRBCCB1J3rlQ

t2yt/6w6exrFQ+PVzalfPzVbtqSybFk6332XTocO2dStq6Fnz5zvww8dknHgQgghdCR550Jdt57B

tttbb2D/z18WeVabNtk4OxvuW706naAgwyb1sWOd6d7dhYMH5Y9MCCHKOskEuch+JHk7bfoJryH9

rBqDg0POMd7HjtkxY4aTVeMQQghR/EjyzsWjU6XaQosWuXcvP3XKjldeceLDDx3YvVua0oUQoiyy

2sIkJc3d33ahOnsG9ymv2OT5s2ZlUKuWhvBwOzZsMJztLSTkwfaKFWkMGKAG4ORJJdHRCt5/3xFH

R/jss3QaNJAxZkIIUdpIzTsP6hatSB801GCf6uhhqz3f3h6efTbLYHx3v345O7KNH+/EmjX2HDyo

5MknXXn6aRfOnbPj+HE7Bg92ZudOqZ0LIURpI8k7P66uBpteA3tbPYSpUx9M09q0qYby5Q1r0lqt

gqlTnejb1/XRS7lzR8nTT7tw/bqC+yuyZmdDLquzCiGEKEEkeReCIi1N98GK2a9WLS07dqTQr18W

Y8dm6hc/U6kKHkNQkBu9e7sQEaGkUiV3Bg925oUXnMjMtFDQQgghLEqStxHah1YF0apUuL88AZ8W

jawaQ7NmGlauTMfNDez+awXv00fN668XfPGUw4ftWL1a96583z4VW7bYs3evNKkLIURJJMnbCK3q

QeewrLbtcdqwDrvr18y66lhhdO2q65zm4aFl5sxMTp5M5uuv05g9O53XXss/ptRUw+38at5xcQp6

9nQhPFwSvBBCFDfS29wYB3v4b8ZSxUPZT5GcbFArt5Z58zKoXVvDwIG6JF6hgpb+/XWf1WpYvDjv

mA4cMEzEly8rAcPJYJKTIT5ewfz5jhw5Ykf//i7ExCSZ90sIIYQwidS8jXmo5m1/+F/9Z3MuGVoY

jo4wYUIWFSrkfOetUunWC79v1y7DedIvXDBM3rNnO3H+vJJDhx78NejTx4WWLd3YtMlweJoQQoji

Q2reRmgdHHLdr0gqsWnhkQAAIABJREFUnrXRevUe9EZv1Mj4GO+OHXW91CMjk3Bzg7NnpZlcCCGK

O0nextjnXgNVJidR8AU9rUf10J+oQgHVq2tIT9fV2K9ezbuh5aWXnAgKkgldhBCiJJBmcyOymgfl

ut998iQcftuK/b5/cP7iMytHlbfHHstm6tQM/vhD12QeFpbCkSMpHDqUwoEDycycmUGVKhpWrUrD

xeVB0/vvv9uzYEHu78u1WkhPh8hIBUeOyF8ZIYSwNYVWWzKm7IiNNW8zta+ve4HuqUi4h+OPG0gf

8SxeQ/oZvPd+2J2TF9BUqGjWGC1t8GBn9u7N2fhSrZrGoJa+fHkaEyY8WPrszz9TyMqCJk00+PkV

rBxF3gr6d1HkTcrQdFKG5mHucvT1dc91v1SjjNB6epH+/HhwcSG7in+e59lFXICsnNOXFmfz52fw

5psZ1K5t+AJg2jTDIWcPJ26Azp1d6dbNlQoV3GnRQtfL/VGpqbBxo4q0NFi/XlXSikYIIYo1Sd6F

kDz/Q9JGPJvrMa/BffHu3LZEzT3aoIGGadMy2bo1lVWr0vj77xRGjcpk4EA1gYEFe6N/5AhUqeLG

ypX2/PKLiuz/Lpszx5GXXnKmenV3Xn3VmU8/deDPP+30STwszI6lS+1LUnEJIUSxIc3mReAxYgiO

u/7I9djdP/5C3bS5KaEVC8nJ0Lq1K3FxD37fjRiRxbp1xoeQTZ6cwaef5v7+/OOP0xk5Mgs/P11T

0K+/ptC6ddnuKCfNlaaTMjSdlKF5SLN5MZa44jsyOzye6zHHnzflOnWZ6sgh7C6ct3RoZuPmpvvn

YR9/nM7o0cYnRM8rcQNcuaIw2A4PlwEPQghRWJK8i8LNDXVg41wPuXy+mHINauL4Y8iDnVot3j27

4NOhlZUCNI9BgwxfVKtUsGhRBkuXphX5nmq1gn37Howlj49X5HN23hYscGDOHOvPcCeEEMWBJO8i

UiTrmkU0vn5oHxkLrkxKxGPSOP1k4or4eKvHZw5vvJHJn3+mcOpUMseOJQO6seNDhuTSQ62Ali51

YNAgF/32uXNKkpPhjz/sWLdORXo63LplPKEvXuzIl1/mPoGOEEKUdpK8iyizVx8AUie9SsKGzagb

NCSjZx+Dc3wDKuLTvCH2+/fq9zmt+daaYZpEpYKGDTX4+WmpXDn3rhHjxsGiRQ+mZH14/fGC2L1b

Rc2a7jzzjAuTJzszaJALTZu60aaNKwsX6pLztWsKjh598Fe1ZPTSEEIIy5EOayZQ3riOpnIVXXX0

IU4rv8J95rQ8r4uNsc286OZ0v8PZkiUwfHgS584pWbzYgY8+SqdPH5cc06z6+mqIjS38b8WoqCSq

V3fXf3Z2hpQUqFFDt+/GjaS8JsErMaSjkOmkDE0nZWge0mGtBNBU8c+RuAEyhg6zQTTWNXmyrobd

rZtuu359DcuW6dYc/+UXw7VHu3RRc/p0Cm+8UfhlVO8nboBFixyJjlbwzTcPmsuTda357NljR0CA

G3PnOhAdraup+/m589dfdiQlQTGdil4IIYpEat4W4j5xLE6hP+Z6LKtxUxK/WYNdZARZnZ8EZcn7

DaXR6KZMrV4993KMiFCSkQExMQqCgrLx8tLt373bjr//VuV4Xx0UlM2RI4VfFOXw4WSqVtVSrZob

6em6H1IVK2qoXVvD3r0qGjfOJjJSiUajmxlOo4HatYvXX3mp8ZhOytB0UobmYa2atyRvC1EdCMe7

X3f9dtL/Lcbph++wP3bU4LzUlyajbtIUde26ZDduotup1eL07Uoyu3T9//buOzyKan3g+Hd2N7ub

TaEmdAQCJkjACCjEUKU3Qa6oYFCvgihwpaiAGLpUgSsiIs0rcEX6T0AQsCEtdIxINXQCSWjp2+f8

/pjLhpACoSXR83mePE92dsqZd2f3nTnnzBnUR6o8sDLeD3cTx5QUqF4984D84AM7xYoJhg0z53v7

3bo5adbMRb9+3ref+X9GjrTx7LMuKlcuHIe+/NG8dzKG907G8P6Q1eZFnKtBQ8RNV9T2rs/jrlI1

23yWWTPw7/M6JVs08kwz7N+L39DBlHy63kMp68Pm7w+JiakMG6ZVozdv7srSCW3cOFsuS2a3YoVX

vhI3wNixZurX96VSJd8s1elLlxoYN86YZ4e4y5cV3G54/30TzZtbcp9RkiTpAZLJ+wFK+m4zwtub

65u3IPz8cdUOu6PldMlJAChOJ4Y9u7WJNw8O7i6MDyPNv0GDHBw7lkpYmIr9pubwPn0ezkDodrtC

UJAf//qXmb59zbzzjjczZ5ooX96X+vV92LVLnyXsmzbpqVXLl88/N7JwoZHDh/Wkaw9vw2aDiRO1

9nZJkqQHTSbvB8hV/ymunE3AFaY9VtRV5/E85/fr2xv/115Gd/asZ1qJjq0ICPQnoEIpfN8biHHD

d5SuWg7T/+Xcnl6UKAqULKn9HxKiDZHaqpV2D3m9etoJSvfuOSfyBg1cVKqU87Cqu3al8dNP6Xdc

jmXLvFi5MrPLututcO6cjmeftVChgh+zZ3uxd6+Onj21K+1x4zIHh5k0yURaGkydauTf/zZRu7Yv

ffuaPYPsZWTAa6+ZiY7WIwTExio4HDBvnpens11ebDaYP98L692PiyNJ0l+QbPN+iJRrVykdolWd

W994E+srr1OyacO7WpezXn2SVq4DHx/0J/9Ed/kyznpP8rDvm7qfcdy5U8/jj7vx8YHkZDh+XEdS

kkJkZNbq6ZiYNMqWFSgKJCQo1K6tjeM6erSN4sUFPXpo1fBlymS2FQ0fbs/1eeUPwqefWnn2WRfD

h5tYskTrnFeunMqlSzrKl1e5eFFH27ZOFi2y5RnDMWNMzJpl5Mkn3cTHK8yda6VevQczFvxvv+nw

8xMEBRWJn4QsZHvtvZMxvD9kh7Vb/BWSN0Dxts1xV6lG6hcLAPCeMwvTujV47dl1V+u7cvgkpWsF

AeAMe4K0cZNxPfnUQ+vB/qDjmJQEoaG+vPeeg5AQN3v36omKcnju0BNCGyo1NFSlc+esI7/duBf9

6NE0SpUSnte32rUrjYYNfXN872716uWgTBnB+PF5nzDExaWyfbsfe/fasVgEK1Z4MXeujeBgFbcb

ypXLWuawMDdz5ljR68nS4U6IHO9azObm+ZYtMxAUpFK/vsqBAzratvUBtP4IBw7oOHFCx0sv3dlo

emfPKphMULZswfycyMRz72QM7w+ZvG/xV0neuXK7MRzYhyusLvqTsZjWr0UYDPiOH5PnYimz5+P/

dq8s0xxNmyMsPmQMfh93uQoIPz9Ma1bjN6g/SRt/vq9PPSt0cbxJXJyCwQBlymiH+MCB2lVwnz4O

5szJvFUtMTGVU6cUbDaFZs18PNM7d3ayY4c+y5PVHpbBg+3UqKHy9ttZO+OVKqVy9aqOypVVPv3U

RkKCgtkMffuaGTTIQWiom1KlBJcuKbRt6+bXX/U4HLBkiRfDhjkYNsxEfLyOfv0cDB6s9e6fPt3m

+R+0eNw40fnzz1SKFctePrsd3n/fTI8eTho0cHtqORITsx8LQsA33xho2dJNYOCD+bkpzMdhUSFj

eH/I5H2Lv3zyzoXxh43ojx3Dd9zIu16Hs/5TeO3bA4CjcTOSV63NPpPDoY2Hms8r9qISRwCrFbZv

19OypZvkZOjc2cJ77zno1Em7ury1qj0mJo3Tp3V06ZJ7r/Kvv87g6FE9vXs7sgwoUxh88YWVt966

fU/8Bg1c7N6d+XS33r0dzJunndx8/LGNbdv0BAQIDh7Us2ZNBiYTrF1roFcvbd2//55GnTpazcX3

36dTr56KywULF3qxZo2BDz5w0LmzBbNZcO5c9ob+pUsNmM3Qpcvdj5l/v45DIbS+ocZ8DJuvqjBl

ipEOHVzUrl10H29blL7LhZlM3rf4uybvG4zrvqXYG6/cl3U5wiNInTUXtWIllJRkLJPHY5n3BRm9

+pA+4eMs85oXf4UruCaupxrkuK6iFsfb+fe/jUycaKJcOZX9+9MxGLTR2158MXsC9/ERnD6dmYx2

7tSj10OnTtnn7dfPwaxZmRmhTBmVhATtRGnkSNi508WPP+b8eNQnn9SaCwqLVq1ctGzpYuhQ7Wp9

2bKMLPFp1szFuXM6Tp3KfiJ46FAaVitUqaL97Nx8wjRihJ3u3Z2ULn1nP0lLlhgIC1N57DGVgAA/

Tp9O5dIlHTVq3H0CnTzZyLRpJvbu1fpVzJljJDLSgb8/HDmio04dFSG0DocdOrioUEGwaZOenj0t

6HSC+Pg76IVYCLhcWp+SWrUyY/VX+y4XFJm8b/F3T95w5wk8o/9ATGtWoz9/Ls/5XFWrYTh9Ksu0

y6cuogjtC60kJ1Oqbi3P9GwP+ObO4miZNhl3tSDszz1/27IXVgcP6ggJUend25vNm7UkGx2dlmPn

rsaNLRw/riXbqCg7zZtrV2QJCQppaZCUpPDooyoDB5pZt07rdZ6RkYoQsH+/jtBQLUEsWeJFUJBK

s2ZuDh7U0aZNZpX+Tz+lk5ys0LVrZtJs29bJxo25d1gMDXVz9KgOt/veb2d76ikXe/bk/1nsVauq

nD6tJfXPP7dy7pyOSZMy+wWEhbl5/nknUVFm2rZ1MmKE439PnTPQrl3mle2RIzpPE8eFC6lYLH50

7+5i0yYDM2dauXZNoUsXF7/9pqdCBZUzZ3SEhbmpXFmgqtr9+unpsHu3nm7dXBgMEB+veGoQXnzR

ycWLCtu2GfjHP5wEBalMmWLy9Dfo1cubypVVtm1LZ9YsI1OmaPsQHZ3G+fM6wsPdZGRAiRL3FOY8

7dunw2iEOnVyPllJSFAYNcrE6NH2bH0RRo0yMXu2kUWLMmjb1o3NBlu2+NGyZSqG/H+stGtnoUYN

rSnn704m71vI5A2G3w5QonUzz2u1WHEc7TqQ/sEIvHZHY9y8EV1CPMkr14Ki4DN2JJbPPsnXNjJ6

9cG4fSuGY0exvvwK3l8vAuD6xp8xbt4Iej3GTd+T+ulsTGtW4VO9Kul/niZjyHCUpCT0Fy/gqpN5

P7uSmkLpoIpALg9kudOeVoVEYqLCpElGRoyw5/rDfOaMwowZRsaNs+d0vuPhdGptx1Wr3tmxOHOm

0XOb2o225R079J5HrCYmphIdrWfAADNnzmRe9f70U7on6W3dqqd3b2+uXy86Mb/Zp59a2b7dQEYG

fPeddqLy2GNujhzJXjMRHOz2nEQBVK6ssnx5BtHRBgYNymzjnzDBRpkygjfeyLmJoUoV1RPP0qVV

GjZ0e7Zdr56b/fuzbzsszM1vv+lZvTqDcuXULJ0L9Xqtqt1ggFOnFJYv9+K99xye10JAtWqCZcsM

LFvmxTffWDH/r7ibNunZuNHAsGEOz10WCQnasRAVZSIuTqF7dycffWTCaIRDh/Q0a+Zi6VIrdjuY

zdrXrUoVXzIyFCIjHUyfbmfYMBNffmlk4EA7Q4Y48pXAb35QUHx8Kopy919pVeWelhdCGwYjp/IL

oa1fn0Ml1qFDOrZsMdC/v+Oef45k8r6FTN6A243vu+/gaNEKV70nEf7+CN/c21l9RgzDMufzLNOu

HPqTUvVDUez5e0iIUBSUPA4VZ+3HMcSeQLFaubr3d1BV1KrVMMQcpESrpkD25G1e9B/83hvAtW17

cAeH5Ks8fyV3eiw6nTBwoJlOnZy0bZs5UM+1a+ByKVk6gzkc0LKlhfh4HUePpmX7wbq153316m6C

g1VOnNDx55+ZM+v1ggsX0ujXz8zq1Vmv6kND3SQlKVy4IIeLuJ3ixQVJSZlZwWIR7NuXTseOFk/z

wowZVgYMyH4CMXSoHVWFxYu9iI/X5n36aRc7d2oZqmZNN0LAsWO3b1oZMMDOhx86PMkbtM8+NjZz

2apVVTZsyMBqBZMJBg0y07Gj03PnwZkzCj/8YPD0FcnIwHO3RuXKKsHBKl9/bcXl0sYo6NbN5Umc

gYGCc+cU/PxElpPflBRITlaYOtXEhg0GDh1K4+RJHcHBKgaDNt7BxYsK1arl/hu0apWBCRO0k5av

vrJSrZqa5c7ZL77wYuxYE7t3p1OpUtb13Pg+LFxopV27/PW9EAIWLfKiRQsXFSsKmbxvJZN3/uku

XcQ/8kXSJk9Df+E8qCr2rt3Abse0YR1KcjK6xAS8dmzDGL3jvm/f0bQ59rYdPI9Hzej7DukfjEBJ

SkL4+xPwSBkA7G3bk/HuULDZ8e/zT5KXf4v70eAcVuhAsdsQfv45bk+5fg1RomTOhUlLw3fUcKx9

/4W7QiXtl8SSc0c0JSUZYfHJ+fQdUNJSEUZT/no15eFBHYs3vtk5XUl07uxNdLSBkBA3TZq4GTvW

7umraLNB1aq+uN0KI0fa6N/f6emgFh7uYuJEO4sXe/HGGw6qVRPExSkcPKhnxQovNm3SYvbhh3YO

H9bx7bc5V+OHhropXlzwn/9Y8ffP2lEQtHb0Tz4xEh2d82dw4575h6lnTweLF9+fz7wg1ajhznKC

lh+9eztYscIry4nISy85Wbo06+d8c21I7dpuDh3S/h8wwM6MGSaaNHGxcqWV9eu1z1erNcj8PJs3

d/HLLwa6dnXi7y/48UcDFy7oiIqy8/zz2l0gLVq40OuhWLGs4z3c8MorDqZOtbN9u57SpQVNmmjN

LB9/bKNsWZU9e/SEhqosXuzF9u2Zx1lcXCrffWegbVsX69cbOHhQj9ksWLLEi3btXEydasdmg02b

DHTu7GLDBgOvv+5NcLCbbdsyZPK+lUzeD5DbjXLtmud+8eQFi3HXqoXv+4NwPVYr29X7DbYXumNe

/k2+NiV0OhRVRfXzR5ea93PNHU2a46xXD+POHaR8NgffMSMwbv6e5OXf4ny6ETgcWKZPQfj64Tt2

hFb2+QtxtGhN8Ze6YvvHC9heewMAy5QJ+EydhKvmYygZGegSE7hy6mK2OjRd/CVK1QnG+npv0iZN

y14oq5WAR8rgrvwI13/4Ff2pk6gVKqKWKZtzlsyjWcD81QKM237F9H8ruXwtI8d57shdND2kp2vV

i/45nwcBWrtw6dLaYDhCwJo1Bpo3d+V469iNYjz/vDeBgYLZs22edRw5omP9egPlygkmTsz84b7Z

pk161qzRRrqrX9/Nhg0ZpKfDqVM6evb05v33HZw9q/DJJ1qzwYULqcyapXUuBO0mCVXNvRrbbBae

p87d7Pvv0xkwwExioo7Zs63Uq+emY0cLJ07oKVtWZfJkO6++6s0bbzjo29dBkyY+pKfnHuuXX3Zw

9qwuSzK4n7p3dxIYqDJjxr0NOOTrK0hLK9imk1ubNe7FnDlW+vTJXmvRq5eD+fOznnAVKyZITs59

3w0Ggcul3FGMJk60ERurY8ECbRsHD6YRFuYrk/fNZPJ+8HQX4xAGL0RgYNbply7iM24Uis2GLiEe

r73aeOvXft5Byefaa8Oh3YajcTOM27bct7I66z2J1/69t53P9o8XcNUJwyt6B6aN67O9nzZmAvYO

nVArP4Lu7BnMy5bgM3WSVubwCDCZSJ35Bfo/T2i327nd+Ewen209jkZNSP18Hr7Dh+CIaIRxy8+Y

Nn2PM7QOzobhYDSRPvojjD9sRC1ZCt+oYZnlr16dyzsP5LoPxVs2QQ0IwNGyNQiB18EDuCs/gq3b

SyhOJyXaNCN12qcoaWno4i9h6x4JBgNKUhLuakF4GkzzoDt3Ft8Ph5A2bhLqLQ/QUZKuY1q1Amfj

priDqufcaJgDfeyfGA7ux/78i6AouFzw5ZdetGzpyrX689QphVKlRI4nCEJAaKgPtWurLF2aNflf

uuRHv34uPvlEO2l47z0zBw7oiYlJo9jxfTBrLtMfm8vLPVWOzviFa7UiqNXAO8cOh7NmeTFmjJn+

/e2MHOnIdm60dKmBtWu9+PxzK/37e9OmjYsrVxTOn1eYNs1OfLzWjh0Wpt1zv3+/np079ZQvLxg5

0o6iZG7jhnbtnAwa5KB9ewsul7Yxo1HgcGRu+MsvrXTs6GLPHh0dO2pXkTePWbBkSQbr1xsoWVLQ

vLmbrl0t9Orl4P/+z8DVqzrKllU91e6zZlmpWVO76vz9d73nhCe3OxvWr0+nYkVBo0Y+pKZmT2g6

nUBV7+1koGZNNw0auPnqq6JbuxEUpHLsmI7r12Xy9pDJu/CwfDwRw6HfSVn0DQF+XjgbNcH2/Iu4

g6rjPfdzHC3b4AqtQ4mOrQBIH/QeGcNGUKpWELorV3Jcp7tMWfQJ8Q9zNx665AWLKfZGzxzfs3Xp

iv7UKWyvvo7p21W4Kz+C/vx5FJv1rkffA1D9/Ll6OBbMZvQn/0R/5AiO1m0x/vwjXvv24KrzOI7w

Rvi9PxDT999hb9GKlG9WoTt/Dl1cHK6G4RR7qSvGn3/Uytm5K4ZDMWS8OxR7t5cAMH27Cp/xY0iZ

NQ9XvfpYJo/HvGq5524H6+u9ERYfHM2eQUlLw9G+4x2VXUlJ1ppIFEXr2acoOGwqeqMeg9OKcvky

uitXcIXWJmDqR/DZZ6QP/ZCMd4eiqlq7v/+2jRR7+QUAUidPR5d0HZ+J47A9/yL2zl1x1q2PKFEi

SxOJqsLP62y00v+C6NA2x1oNJS0V4eOrvaeqKBnpefY/QVUxbt6Is0FDRImSnpqMN9/0ZnC/FMbH

/RPhX5xjA2fQqJEPwcEqa9dqtTEDB5pZtcqLPXvSCNm5CNMn0/kw4ieeebk0NWuqTBmSxisNjxBS

zY4zorFnk+lJDixGN7FxPrz6qpnZs20EBansitbTzrUOZ7Pm4K1drQYF+ZKaqpCYmMrgwSb++18j

O3dqfSWuX1eo+4Qb44+b2OJqzObdJYmIcLFjh4ESJQSBIp6eTU/TfEhjYmK0xN+li5PISCe9e5m5

npS1eeOpp1y8/rrTMwbBjSvcdesyqF3bzUcfmXjz1RTirxh59rnsVUMv97DTvdI2Ok5ume09s1nw

1VdWnnnGzfLlBvr3z32cg/BwF08/7WbtWsNtmxEGDbLTpYuL2Fhdjh0bAwJULl/W9jMhARSliCfv

CRMmEBMTg6IoDB8+nDp16nje27lzJ9OnT0ev19OkSRP69euX57pk8i6c8opj8XbP4LV/H9d27MNd

41F0cRcwbvoedDqcDcIxbtuC+asFGGL/5NrW3SgZ6ZRo+wygjd3utX8fAKmTpuE37F0AMt58G8vc

2Z5tuIJDMBw/lm3brpqPYTh6JNt0tUQJdNev3/N+A9he7IF52ZL7sq7CxNHsGYxbfgYgZeYX+P/r

rRzns3d4FhQF03drAHA9FoouMQHdlct5rj99yHC89uzCXbES1n7v4P3F53gvXICw+OCsV5/0EWNQ

0tIo9uJzuKsFYevxCj6TP0LJyLlpQVh8UDIyH0TjiGgMOj3pUaMo0ab5bffX2SBcq8VISsJdqxbe

sz5Ff+E8+jOncTRtjvWfvdGfPYPvqOHafv7vmEsbOwFcbvSnT+K9+CtcwSG4aoVie/lV9GdOY/56

Ic5GTREWC5apk1BcLoTFQsrML0Cnx3f0h5w+qyeIk9w4Pbi67xDeC+ZiOH4UR0QTnA3DsVYN4fqx

y5StYvLcuilMJtyPVAGdDsOxo559ubonRqs5EYJi/+iEcftWMnq/hTOiCa4n6qKWK49p9Qr833oD

W+euqOUr4LVzO/H9ovBt0Rzj3GnYHg3lok91KpRzo489geHQ72Ay4TN5PO6Klbh24LBWA7TlZwx/

HPIMIHW5+9skP9MRh7c//g1DKPbdcnwG9ufY4JkcrPtPzzMKZkadocdTfxKbVhaTSeHR8b043bkf

jy6bgqNFKzL6D6B0cBVsL3Qn9bM5LFzoxeVE6NHDSaWtS/H77wIMe3ezsMUCrP/oTt++WjJdu+I6

LbaOw/l4GI5OXdDv2sXSiXE8UyeBrTV781iIC+XiJU4nl+S5xHnYuvwDvLw4lFKF55/35urVzJOM

eR8eY/34o5QtYeNfrydRttMToCio5cuzbltp9v1qo/XG9+mZMJ0+T+5lVIfdOALKcbpBN+rVK+LV

5nv27GHBggXMmTOHkydPMnz4cJYtW+Z5v3379ixYsIAyZcoQGRnJ2LFjqV69eq7rk8m7cMorjkpa

KvqTsXkOx6pcu4ru4kXcobUBMK1ZjXnJYpK/WoI+9k/cVauBry+6M6fBaEQtHYAh5iCu+k95rojM

/12I3+B/edaZ/J+vcXTohGnNaoSPD64awZi/WYy1/0CErx9eP/+Iced2Mt4ZhHnZEtxly2M4FIO1

99uIUqVQ0tOwTJmI86kGOFq3w/+1HghfP+ydOlOs16u4qtfA1vOfWN/qh2H3LgzHj+L3/kDP9tMH

v4+9Q2eMO7fhtXsXzrAnMP2wCcOeXahlyqKPv5Q1CBUqkDLqIwyHfscy89+5xspZtx6KzY7hyB+4

gkNIHz4K/zdfy/edAzlR/YuhS8m9+UOYzSg2eQ9vUSAUBeHnn+fneS/cgWXQJybc1bIqCjpuGpPf

Ysn1pAwgbewEvOfPRX/uTI7vn30kgipnt+NHCink0hnjNpy1H8cVWJZ//1yPD8V43m5xhCnhK/D9

aPRtl711f679uouSTRoU7eQ9Y8YMypcvT7du3QBo27YtK1euxNfXl/PnzzNkyBC++Ubr7DRnzhws

Fgs9e+ZcpQgyeRdWhSaODgeGgwcwrV9L+sixufYUv1fGzd/jfLJB9l7tqoppxVLw8tIGo7m1qlVV

UVJTEH7+mFYsRX/+HNae/8RnygS8PxrNZW/tvpkbJyJqyZIkL1qGu2ZNvLZtxdG6beY+2Wza+k0m

lNQUdGfPYtr8PT6TPgIg/YMR2Lq9BE4n+rNnUMuWw3fUcJzhEWT0G0CJ5k9jOHHcUzRX9Rpc/3UX

ht9/wzLrUxyNm2I4dgTdlSvo//gdR5v2pI8Zj8+HQ7DMn5NjXJJWrkV/9gx+776TZXpGrz6Yv/ka

e5euqBUrefoLOCIaYzh+7LZX6Tc4wiNw1a2PZdYMzzR32XKZJ0Jr1mBb9DXmVcuzLZv24ahcnxHg

CI9Af+4s+rjBpCGaAAALS0lEQVQLd1SOO6EWK44uOSnbdFfNWhiOHs5xGeHlhXLTw+NzS5BqqVK4

q1X39DvxLO/tjXKXz421demK+dvVub5vb9MO408/oLhyvoXqRgLOa/8epC005VFOUJ5Lt585DzZM

bKA9nVmDnnsY5jYxkcvcvp/JncoteSMekKioKPHDDz94Xnfv3l2cOnVKCCHE/v37Rd++fT3vLV++

XEybNi3P9TmdrgdTUEn6q3C7hTh27PbzZWQIERsrhKoKMXeuEHFxd7b+Q4eEaN9e24bbLcS8eUKc

OZN1niNHhBg0SAhvbyEOHsy+jhMnhHA4tP/Pnxfi00+FcDq19aSladPXrhWicmUhvvxS+3/uXG17

Qgixc6cQXbsKkZSkvT55MnN9GRlCnD6t/T9xohB9+mj7KIQQx49rZf/tNyHGjBEChGjaVNv2Db/+

KkTFitqy06cLMWOGEL16adtOTNT+jh/Xlrl6VYiPPxaiRw8hZs4UYsoUIfr107ZntwuxfbsQqana

fJ06CbFjhxa3du20MixaJESrVkJs3arN43Bosdm8WYgbv5tWqxaDOXOEeO45rTyum34HXS4hjh7N

fH3qlBDNmgkRGqqVze3W1ul2CxETI8TSpdp+PfWUEE2aCBEQIMQ772jLfvedEAaDEBs3CjF1qrb8

f/+r7bMQQpw7p+3X8ePaZ/zHH9r+2O2Z21dVIXbt0j7L3r2FePRRIV55RZvWpo12vEyaJES3bkIM

Hap99t26acfBtm3avhcrpsW8b18hJk8W4tlnhQgJ0fZt5kztuJ09WyvDkiVCVKumfZbt2wsxZIgQ

Npu2LpNJiO7dtX2/eFErw9GjWtz37hVi/HghypUTokYNIT76SIhx44RYtUqITz7RYhIeLsS77wqx

e7cQ06YJYTYLYbEIMXCgEC+8IMTChVn3fcMGIYoXF6Jly8xj9QF7YFfeI0aMoGnTprRsqXUq6N69

OxMmTKBq1aocOHCABQsWMGvWLABWrFjB+fPnGTx4cK7rk1fehZOM4737S8bwIY+c95eM4YPmcmWp

oQoo5cPlq+l5LPAQ5DU4QW7c7ux3QKjq/X0sclqaNi5EXut0awMnBZQt/lCqzR9M3SIQGBjIlZt6

FicmJhIQEJDjewkJCQTecnuSJElFWBEa8vZv69ampfuZ7O7W3Rw3Od26eL/3Ja9xjvMqxwP0wD6t

iIgINm3aBMDhw4cJDAzE938BqFixImlpaVy4cAGXy8Uvv/xCRETEgyqKJEmSJP2lPLAr77p161Kr

Vi1eeuklFEVh1KhRrF69Gj8/P1q1asXo0aN5913t9p/27dtTtWrV26xRkiRJkiSQg7Tc13X+Hck4

3jsZw3snY3jvZAzvj4c1tnkhaOSQJEmSJCk/ZPKWJEmSpCJGJm9JkiRJKmJk8pYkSZKkIkYmb0mS

JEkqYmTyliRJkqQiRiZvSZIkSSpiZPKWJEmSpCKmyAzSIkmSJEmSRl55S5IkSVIRI5O3JEmSJBUx

MnlLkiRJUhEjk7ckSZIkFTEyeUuSJElSESOTtyRJkiQVMYaCLkBBmDBhAjExMSiKwvDhw6lTp05B

F6lQmzJlCvv378flctGnTx9q167NkCFDcLvdBAQE8PHHH2M0Glm7di0LFy5Ep9Pxwgsv0K1bt4Iu

eqFis9no2LEjffv2JTw8XMYwn9auXcv8+fMxGAy88847BAcHyxjmQ3p6OkOHDiU5ORmn00m/fv0I

CAhg9OjRAAQHBzNmzBgA5s+fz8aNG1EUhf79+9O0adMCLHnhcOLECfr27ctrr71GZGQkly5duuPj

z+l0MmzYMC5evIher2fixIlUqlTp3gok/mZ2794t3nzzTSGEELGxseKFF14o4BIVbtHR0aJXr15C

CCGuXbsmmjZtKoYNGyY2bNgghBBi2rRp4uuvvxbp6emidevWIiUlRVitVtGhQwdx/fr1gix6oTN9

+nTRtWtXsWrVKhnDfLp27Zpo3bq1SE1NFQkJCSIqKkrGMJ8WL14spk6dKoQQIj4+XrRp00ZERkaK

mJgYIYQQgwcPFlu2bBHnzp0Tzz33nLDb7eLq1auiTZs2wuVyFWTRC1x6erqIjIwUUVFRYvHixUII

ka/jb/Xq1WL06NFCCCG2bdsmBgwYcM9l+ttVm0dHR9OyZUsAgoKCSE5OJi0trYBLVXg9+eSTzJgx

AwB/f3+sViu7d++mRYsWADRv3pzo6GhiYmKoXbs2fn5+mM1m6taty4EDBwqy6IXKyZMniY2NpVmz

ZgAyhvkUHR1NeHg4vr6+BAYGMm7cOBnDfCpRogRJSUkApKSkULx4ceLi4jw1jzdiuHv3bho3bozR

aKRkyZJUqFCB2NjYgix6gTMajcybN4/AwEDPtPwcf9HR0bRq1QqAp59++r4ck3+75H3lyhVKlCjh

eV2yZEkuX75cgCUq3PR6PRaLBYCVK1fSpEkTrFYrRqMRgFKlSnH58mWuXLlCyZIlPcvJuGY1efJk

hg0b5nktY5g/Fy5cwGaz8dZbb9GjRw+io6NlDPOpQ4cOXLx4kVatWhEZGcmQIUPw9/f3vC9jmDuD

wYDZbM4yLT/H383TdTodiqLgcDjurUz3tPRfgJCjw96RH3/8kZUrV/Lll1/SunVrz/Tc4ifjmunb

b78lLCws1zYuGcM7k5SUxGeffcbFixd55ZVXssRHxvD21qxZQ/ny5VmwYAHHjh2jX79++Pn5ed6X

Mbx7+Y3d/Yjp3y55BwYGcuXKFc/rxMREAgICCrBEhd+2bdv44osvmD9/Pn5+flgsFmw2G2azmYSE

BAIDA3OMa1hYWAGWuvDYsmUL58+fZ8uWLcTHx2M0GmUM86lUqVI88cQTGAwGKleujI+PD3q9XsYw

Hw4cOECjRo0ACAkJwW6343K5PO/fHMPTp09nmy5llZ/vcGBgIJcvXyYkJASn04kQwnPVfrf+dtXm

ERERbNq0CYDDhw8TGBiIr69vAZeq8EpNTWXKlCnMmTOH4sWLA1qbzY0Ybt68mcaNG/P4449z6NAh

UlJSSE9P58CBA9SvX78gi15ofPLJJ6xatYrly5fTrVs3+vbtK2OYT40aNWLXrl2oqsr169fJyMiQ

McynRx55hJiYGADi4uLw8fEhKCiIffv2AZkxbNiwIVu2bMHhcJCQkEBiYiLVq1cvyKIXSvk5/iIi

Iti4cSMAv/zyCw0aNLjn7f8tnyo2depU9u3bh6IojBo1ipCQkIIuUqG1bNkyZs6cSdWqVT3TJk2a

RFRUFHa7nfLlyzNx4kS8vLzYuHEjCxYsQFEUIiMjefbZZwuw5IXTzJkzqVChAo0aNWLo0KEyhvmw

dOlSVq5cCcDbb79N7dq1ZQzzIT09neHDh3P16lVcLhcDBgwgICCAkSNHoqoqjz/+OB988AEAixcv

Zt26dSiKwsCBAwkPDy/g0hesP/74g8mTJxMXF4fBYKBMmTJMnTqVYcOG3dHx53a7iYqK4syZMxiN

RiZNmkS5cuXuqUx/y+QtSZIkSUXZ367aXJIkSZKKOpm8JUmSJKmIkclbkiRJkooYmbwlSZIkqYiR

yVuSJEmSihiZvCVJytOaNWsKugiSJN1CJm9JknLldrv5/PPPC7oYkiTdQiZvSZJyNXz4cOLi4nj9

9dcLuiiSJN1EDtIiSVKuLly4QI8ePdi6dWtBF0WSpJvIK29JkiRJKmJk8pYkSZKkIkYmb0mScqXT

6bI8NlKSpMJBJm9JknIVGBhI6dKl6dq1KxkZGQVdHEmS/kd2WJMkSZKkIkZeeUuSJElSESOTtyRJ

kiQVMTJ5S5IkSVIRI5O3JEmSJBUxMnlLkiRJUhEjk7ckSZIkFTEyeUuSJElSESOTtyRJkiQVMf8P

qZbMA7dhSE4AAAAASUVORK5CYII=

" , "text/plain" : [ "<Figure size 576x396 with 1 Axes>" ] }, "metadata" : { "tags" : [] } } ] }, { "cell_type" : "code" , "metadata" : { "id" : "QJxz4YGP9532" , "colab_type" : "code" , "outputId" : "38c2c8e6-bb1d-4c6a-e484-5d91ac0e0160" , "colab" : { "base_uri" : "https://localhost:8080/" , "height" : 67 } }, "source" : [ "# check the last 5 records - 3 actions have very different probability

" , "for i in range(3):

" , " print (i,pct[i][-5:])" ], "execution_count" : 0 , "outputs" : [ { "output_type" : "stream" , "text" : [ "0 [0.004, 0.008, 0.002, 0.001, 0.003]

" , "1 [0.026, 0.016, 0.016, 0.018, 0.015]

" , "2 [0.97, 0.976, 0.982, 0.981, 0.982]

" ], "name" : "stdout" } ] }, { "cell_type" : "code" , "metadata" : { "id" : "QBGsGPYmDV85" , "colab_type" : "code" , "colab" : {} }, "source" : [ "" ], "execution_count" : 0 , "outputs" : [] } ] }

Thompson Sampling allows us to identify the true best machine (machine #2).

This example is also known as Beta-Bernoulli Bandit.



