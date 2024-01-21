Vite için Özel Bir Eklenti Oluşturma: En Kolay Kılavuz
Çok uzun; OkumakGeliştirme sunucusu için, modern tarayıcılar tarafından desteklenen yerel ES modüllerine sahip esbuild'i kullanıyor ve kodu tek bir dosyada toplamamıza gerek kalmıyor ve bu bize hızlı HRM (Sıcak Modül Değiştirme) sağlıyor.
Paket için rollup.js kullanıyor çünkü esnek ve geniş bir ekosisteme sahip; farklı çıktı formatlarına sahip yüksek derecede optimize edilmiş üretim paketlerinin oluşturulmasına olanak tanır.
Vite'ın eklenti arayüzü Rollup'ınkine dayanmaktadır ancak geliştirme sunucusuyla çalışmak için ek seçenekler ve kancalar içerir.