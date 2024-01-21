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    Vite için Özel Bir Eklenti Oluşturma: En Kolay Kılavuzile@gmakarov

    Vite için Özel Bir Eklenti Oluşturma: En Kolay Kılavuz

    2024/01/21 Yeni tarih
    9m
    ile @gmakarov
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Geliştirme sunucusu için, modern tarayıcılar tarafından desteklenen yerel ES modüllerine sahip esbuild'i kullanıyor ve kodu tek bir dosyada toplamamıza gerek kalmıyor ve bu bize hızlı HRM (Sıcak Modül Değiştirme) sağlıyor. Paket için rollup.js kullanıyor çünkü esnek ve geniş bir ekosisteme sahip; farklı çıktı formatlarına sahip yüksek derecede optimize edilmiş üretim paketlerinin oluşturulmasına olanak tanır. Vite'ın eklenti arayüzü Rollup'ınkine dayanmaktadır ancak geliştirme sunucusuyla çalışmak için ek seçenekler ve kancalar içerir.
    featured image - Vite için Özel Bir Eklenti Oluşturma: En Kolay Kılavuz
    programming #rollup #frontend #vite-hooks
    German Makarov HackerNoon profile picture

    @gmakarov

    German Makarov

    Senior Software Engineer | Frontend | React | TypeScript

    Credibility

    react to story with heart
    CodeRabbit

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