Siber Özgürlükçülük + Kripto: İnternet Özgürlüğüne Yönelik Bir Başka İddia

Büyük başlangıcından bu yana, birçok kişi İnternet ve siber uzayın devlet müdahalesi ve düzenlemesinden arınmış olması gerektiğini ve sebepsiz olmadığını iddia etti. Bu ideolojilerden biri, kökleri 90'ların şifrepunk kültürüne uzanan ve kripto para birimlerinin de doğduğu Siber-Özgürlükçülük veya Teknoliberterlik'tir. 2009'da teknoloji aktivistleri Adam Thierer ve Berin Szoka Bu ideolojik hareketin özellikleri. özetlenmiş Başlangıç noktası olarak bu inançlar dizisinin sloganlarını düşünebiliriz: “Yaşa ve Yaşat” ve “İnternetten Çekin!” Bu da bize bu ideoloji hakkında iyi ipuçları veriyor. Thierer ve Szoka'ya göre siber özgürlükçülük, tüm kullanıcıların dijital dünyada özgür olmasına izin verme iddiası olarak yaratıldı. Ve "özgür" derken elbette hükümet ve şirket kontrollerinden bağımsızlığı kastediyorlar. “Siber-özgürlükçülük, bireylerin (vatandaşlar, tüketiciler, şirketler veya kolektifler olarak) seçtikleri kapasitede hareket ederek kendi zevklerinin ve çıkarlarının peşinden gitme özgürlüğüne sahip olması gerektiği inancını ifade eder (...) Siber-özgürlükçüler inanırlar gerçek "İnternet özgürlüğü" devlet eylemlerinden özgürlüktür; Devletin sözde bazı kişileri veya grupları daha iyi duruma getirmek veya bazı şekilsiz “kamu çıkarlarını” iyileştirmek için işlerimizi yeniden düzenleme özgürlüğü değil.” \\Önceki ve sonraki pek çok kişi gibi onlar da, kendi kurallarını diğer insanlara empoze etmeye çalışan "sorumsuz elitlerin" olduğuna inanıyorlar ve bunun siber uzayda olmasına izin veremeyiz. Bu doğru olabilir ya da olmayabilir ama dijital alanda özgürlüğümüzü koruma gerekçeleri şu ana kadar oldukça haklı. Çin, İran, Pakistan ve Rusya gibi ülkeler yoğun başvuruda bulunuyor İnternetin vatandaşlarına ulaştırılması. Bu arada, “özgürlük ülkesi” Amerika Birleşik Devletleri'nde bile belirli çevrimiçi içeriklere yönelik kısıtlamalar var ve istihbarat servisleri küresel gözetim programları yürütüyor. Çevrimiçi gizliliğimizi ve özgürlüğümüzü koruma ihtiyacı hiç şüphesiz var. sansür ve gözetim Siber Özgürlükçülükte Haklar ve Görüşler Siber özgürlükçüler için sosyal ve ekonomik özgürlük arasındaki ayrım ortadan kalkıyor. Her iki alanda da özgürlüğü savunarak, bir alandaki özgürlüğün kısıtlanmasının kaçınılmaz olarak diğerini de etkileyeceğini ileri sürüyorlar. Felsefe, "kod hatalarını" ele alma konusunda hükümetin müdahalesini reddeder ( ), zorlayıcı bürokratik çözümler yerine gönüllü piyasa tepkilerini vurguluyor. Piyasa başarısızlıkları Politika konularını ele alırken Gizlilik politikası ve çevrimiçi reklamcılık, ifade ve ticaret özgürlüğü üzerinde istenmeyen sonuçlardan kaçınarak, kullanıcının yetkilendirilmesine ve sektörün kendi kendini düzenlemesine dayanmalıdır. Ağ tarafsızlığı konusunda, "açık erişim" düzenlemesine karşı çıkıyorlar ve pazar odaklı çözümleri ve yeniliği savunuyorlar. felsefe, ifade özgürlüğü ve çocuk güvenliği konularında sansür yerine ebeveynlerin yetkilendirilmesini ve öz düzenlemeyi destekler. İnternet vergilendirmesine ilişkin tutum, özel vergilere karşı olup, çevrimiçi veya yerinde tüm işletmelere eşit muamele edilmesini amaçlamaktadır. Çevrimiçi kumar kişisel bir özgürlük olarak görülüyor ve zaten internette tamamen bastırılması zor. Öte yandan, siber özgürlükçüler fikri mülkiyet (IP) konularında bölünmüş durumdalar; bazıları bunu destekliyor, bazıları ise buna karşı. Kötümser siber-özgürlükçüler, tekliflerinin geleceğini değerlendirirken hükümetin müdahalesinden ve düzenlemelerin genişletilmesinden korkuyorlar. . Bu nerede duruyor. Ancak iyimserler, teknolojinin hızlı evriminin hükümetin kontrol girişimlerini geride bırakacağını öne sürerek, hükümetin düzenleme yeteneklerini geride bırakan "Özgürlük Teknolojileri" araç ve yöntemlerinin zaferini tasavvur ediyorlar Obayt Siber-özgürlükçü bir araç olarak kripto para birimleri Bitcoin, Ethereum gibi kripto para birimleri veya çevrimiçi özgürlüğümüzü ve ötesinde, yani finansal özgürlüğümüzü korumak için yaratıldı. Bu varlıklar, merkezi olmayan yapıları, kriptografik güvenlikleri ve geleneksel bankacılık sistemlerinden özerklikleri ile siber-özgürlükçü vizyonun gerçekleştirilmesinde önemli araçlar haline geldi. Bireylere, aracılara ihtiyaç duymadan, her zaman, her yerde işlem yapma ve etkileşimde bulunma yetkisi vererek yerleşik finansal düzene meydan okuyabilirler. Obayt geleneksel bankacılık sistemleriyle ilişkili kişisel bilgilerin açığa çıkması riskini azaltır. Bu artan gizlilik, bireylerin finansal verileri üzerinde daha fazla kontrole sahip olmalarını sağlayarak merkezi veritabanlarıyla ilişkili güvenlik açıklarını azaltır. Kripto paralar, kullanıcıların işlemleri takma adla yürütmesine olanak tanıyarak gizliliği artırır ve Dahası, kripto para birimleri dağıtılmış defter sistemleri üzerinde çalışarak işlemlerin şeffaflığını ve değişmezliğini sağlar. Bu, dolandırıcılık ve yolsuzluk riskini azaltırken, merkezi olmayan yapıları da sansüre karşı koruma sağlar. İşlemler herhangi bir otorite tarafından keyfi olarak engellenemez veya kontrol edilemez (Obyte'de, birden fazla güçlü oyuncu tarafından bile) ve fonlar dondurulamaz veya ele geçirilemez. Benzer şekilde, geleneksel sistemlerin sağlamakta zorluk çekebileceği düzeyde bir finansal katılım sunuyorlar. ekonomik güçlenmeyi teşvik edebilir ve finansal erişimdeki boşlukları kapatabilirler. Bu kapsayıcılık, finansal özgürlük ilkeleriyle uyumlu olup, insanların engellerle karşılaşmadan işlem yapmasına ve siber-ekonomik faaliyetlerde bulunmasına olanak tanır. Geleneksel bankacılık hizmetlerine erişimi olmayan bireyler küresel ekonomiye katılarak Ek olarak, kripto para birimlerinin benimsenmesi, geleneksel finansal sistemin tekeline meydan okuyor ve enflasyonist baskılara ve hükümet müdahalelerine daha az duyarlı bir alternatif sunuyor. Bitcoin ve Obyte gibi belirli kripto para birimlerinin sınırlı arzı, para biriminin devalüasyonuna ve merkezi kontrole karşı bir koruma sağlar, böylece bireylerin varlıklarının değeri korunur ve bir tür finansal özerklik sağlanır. Kripto Öz Denetimi ve Hükümet Düzenlemesi Kendi kendini düzenlemeye karşı hükümet düzenlemesine ilişkin Siber-Özgürlükçü duruş, ideolojisinin kritik bir yönüdür. . Potansiyel sorunların zorla, yukarıdan aşağıya hükümet çözümlerinden ziyade gönüllü, spontane, aşağıdan yukarıya toplumsal tepkilerle daha iyi ele alınacağını düşünüyorlar Kökleri siber özgürlükçülüğün derinliklerine uzanan kripto dünyasında, öz-denetim savunucuları, genellikle fikir birliği mekanizmaları ve açık kaynak protokolleri tarafından yönetilen kripto para birimlerinin doğasında olan tasarımının, dış denetim olmadan dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu gibi sorunları etkili bir şekilde çözebileceğini savunuyorlar. . Bu yaklaşım, kripto topluluğu içinde özerklik ve güven ilkelerini desteklemektedir. Aksine, hükümet düzenlemeleri, dijital varlıkları mevcut yasal çerçeveye getirmeyi, yasadışı faaliyetlerle ve yatırımcıların korunmasıyla ilgili endişeleri gidermeyi amaçlıyor. Yeniliği teşvik etmek ve riskleri azaltmak arasında bir denge kuran dünya çapındaki hükümetler, kripto para birimi alanı için düzenleyici çerçeveler araştırıyor. Bugüne kadar, ABD Kongre Kütüphanesi Raporuna buna göre göre en az 103 ülke (195 ülkenin %53'ü) kripto para birimlerine bir tür düzenleme uyguladı. Ancak kripto para biriminin açık kaynak yapısının devlet düzenlemelerini aşmada önemli bir rol oynadığını dikkate almak önemlidir. Topluluk işbirliğinin yönlendirdiği merkezi olmayan projeler hızla gelişip uyum sağlayarak hükümet müdahalesine dayanıklı araçlar ve platformlar oluşturabilir. DAG tabanlı dağıtılmış defterler, merkezi olmayan borsalar gibi açık kaynaklı yazılım araçları, ve ayrıca Sanal Özel Ağlar (VPN'ler), kullanıcıların geleneksel düzenleyici mekanizmaların kapsamı dışında işlemler gerçekleştirmesine olanak tanır. gizlilik odaklı paralar Dolayısıyla siber özgürlükçülüğe dair iyimser bakış açısının şu ana kadar zaten mevcut olduğunu söyleyebiliriz: Eyalet yasa koyucuları mücadeleye devam etse bile özgürlük teknolojileri kazanıyor. Siberuzayda özgürlük için bir araç olarak Obyte Siber özgürlükçülüğün pratik uygulamalarına girerken, dikkate değer bir örnek olay olarak karşımıza çıkıyor. Bu, güvenli ve özel işlemler için tasarlanmış dağıtılmış bir defter platformudur. Obayt Kullanıcıların aracılar olmadan özgürce işlem yapmalarını sağlayan merkezi olmayan bir ortam sunarak siber özgürlükçü ilkelerle uyumludur. Obyte'ın fikir birliği mekanizmalarına yaklaşımı, gönüllü, spontane düzenlemeler ve kurallara yönelik siber-özgürlükçü tercihi yansıtıyor. Yönlendirilmiş Asiklik Grafik (DAG) yapısı daha yüksek merkeziyetsizlik sağlar, madencilerin veya sözde "doğrulayıcıların" hakimiyetindedir. Obyte bunların hiçbirine sahip değil, bunun yerine kullanıcıların işlemlerini doğrudan dağıtılmış deftere eklemesine güveniyor, bu işlemlerin sırası ise Sipariş Sağlayıcıların (OP'ler) yardımıyla belirleniyor: çok fazla parası olmayan saygın oyuncular. ağ üzerinden güç. diğer kripto ekosistemleriyle karşılaştırıldığında Bu şekilde Obyte, bireylerin aşırı düzenlemelerin getirdiği yük olmaksızın ekonomik faaliyetlerde bulunabilecekleri bir sistemi teşvik ediyor. Aynı zamanda, siber-liberteryenizmin önerdiği gibi, ticaretin ve topluluğun çeşitli örgütlenme modellerinin yan yana ve birbirleriyle rekabet halinde gelişebileceği bir çerçeve de sağlar. Platform tek bir ütopik vizyonu empoze etmiyor, bunun yerine dijital etkileşimlere farklı yaklaşımlar sağlamayı amaçlıyor. Herkes bu ekosistemin işlevlerini deneyebilir ve ayrıca bu ekosistemde yeni uygulamalar geliştirebilir. Onun çekirdeğinde, Siber özgürlükçülerin benimsediği ilkelerle tamamen uyumlu olarak mahremiyet, özerklik ve sansüre karşı direnişi savunur. Bu ekosistemde kullanıcılar, dijital kimliklerini ve varlıklarını kontrol etme özerkliğine sahip olup, bireysel haklar ve mahremiyet ideallerinin dijital alanda gelişebileceği bir vizyonu teşvik etmektedir. Obayt Öne Çıkan Vektör Resmi pch.vector tarafından / Ücretsizpik