网络自由主义+加密货币：互联网自由的另一种主张

自大规模诞生以来，许多人都声称互联网和网络空间应该不受国家干预和监管，这并非没有道理。其中一种意识形态是网络自由主义或技术自由主义，其根源可以追溯到 90 年代的密码朋克文化——加密货币也将从中诞生。 2009 年，科技活动家 Adam Thierer 和 Berin Szoka 这次思想运动的特点。 总结 作为起点，我们可以想到这组信念的座右铭：“Live & Let Live”和“放开互联网！” ——这为我们提供了有关这种意识形态的良好线索。根据蒂勒和索卡的说法，网络自由主义的创立是为了让所有用户在数字世界中获得自由。 当然，他们所说的“自由”指的是不受政府和公司控制的自由。 “网络自由主义指的是这样一种信念，即个人——以他们选择的任何身份（作为公民、消费者、公司或集体）行事——应该自由地在网上追求自己的品味和兴趣（……）网络自由主义者认为真正的“互联网自由”是不受国家行动的自由；国家没有自由重新安排我们的事务，以让某些人或群体过上更好的生活，或改善某些无形的“公共利益”。” 与之前和之后的许多其他人一样，他们认为有“不负责任的精英”试图将自己的规则强加给其他人，我们不能让这种情况在网络空间发生。这可能是真的，也可能不是真的，但到目前为止，保护我们在数字领域的自由的理由是相当合理的。 中国、伊朗、巴基斯坦、俄罗斯等国家申请重 向其公民提供互联网服务。与此同时，即使是“自由”之地美国，也对某些在线内容进行限制，其情报部门正在实施全球监视计划。毫无疑问，保护我们的在线隐私和自由的需要是存在的。 审查和监视 网络自由主义的权利和观点 对于网络自由主义者来说，社会自由和经济自由之间的区别消失了。他们在两个领域都提倡自由，并认为限制一个领域的自由不可避免地会影响另一个领域。该哲学拒绝政府干预解决“代码故障”（ ），强调自愿的市场反应而不是强制性的官僚解决方案。 市场失灵 在解决政策问题时， 隐私政策和在线广告应依靠用户授权和行业自律，避免对言论和商业自由造成意想不到的后果。关于网络中立性，他们反对“开放准入”监管，主张市场驱动的解决方案和创新。 这种理念倾向于父母赋权和自我监管，而不是言论自由和儿童安全方面的审查。 在互联网税收方面，其立场是反对特殊税收，旨在平等对待所有在线或地面企业。在线赌博被视为个人自由，无论如何都很难在互联网上完全压制。另一方面，网络自由主义者在知识产权问题上存在分歧，一些人支持，另一些人反对。 在考虑其提案的前景时，悲观的网络自由主义者担心政府的侵犯和不断扩大的监管。 ，并断言技术的快速发展将超越政府的控制尝试。那就是那里 站立。 然而，乐观主义者预见到“自由技术”的胜利，即超越政府监管能力的工具和方法 奥字节 加密货币作为网络自由主义工具 比特币、以太坊等加密货币或 创建的目的是为了保护我们的在线自由以及超越我们的财务自由。这些资产具有去中心化的性质、加密安全性以及相对于传统银行系统的自主权，已成为实现网络自由主义愿景的关键工具。它们可以让个人随时随地进行交易和互动，无需中介机构，从而挑战了既定的金融秩序。 奥字节 从而降低与传统银行系统相关的个人信息暴露的风险。这种增强的隐私使个人能够更好地控制自己的财务数据，从而减少与集中式数据库相关的漏洞。 加密货币通过允许用户以匿名方式进行交易来增强保密性， 此外，加密货币在分布式账本系统上运行，确保交易的透明度和不变性。这降低了欺诈和腐败的风险，同时其去中心化的性质也可以防止审查。交易不能被任何单一机构任意阻止或控制（在 Obyte 中，甚至是多个强大的参与者），资金也不能被冻结或扣押。 同样，它们提供了传统系统可能难以提供的一定程度的金融包容性。 促进经济赋权并缩小金融准入差距。这种包容性符合财务自由的原则，使人们能够无障碍地进行交易和参与网络经济活动。 无法获得传统银行服务的个人可以参与全球经济， 此外，加密货币的采用挑战了传统金融体系的垄断，提供了一种不易受到通胀压力和政府干预影响的替代方案。某些加密货币（例如比特币和 Obyte）的有限供应可以对冲货币贬值和集中控制，从而保留个人资产的价值并提供某种形式的财务自主权。 加密货币自我监管与政府监管 网络自由主义者关于自我监管与政府监管的立场是其意识形态的一个关键方面。 ，而不是强制的、自上而下的政府解决方案。 他们认为潜在的问题最好通过自愿、自发、自下而上的社区反应来解决 在根植于网络自由主义的加密货币世界中，自我监管的支持者认为，加密货币的内在设计通常由共识机制和开源协议管辖，可以在没有外部监督的情况下有效解决欺诈和市场操纵等问题。这种方法倡导加密社区内的自治和信任原则。 相反，政府监管力图将数字资产纳入现有法律框架，解决与非法活动和投资者保护相关的担忧。为了在促进创新和降低风险之间取得平衡，世界各国政府正在探索加密货币领域的监管框架。迄今为止， 根据美国国会图书馆的报告， 根据 至少有 103 个国家（195 个国家中的 53%）对加密货币实施了某种监管。 然而，重要的是要考虑到加密货币的开源性质在绕过国家法规方面发挥着关键作用。由社区协作驱动的去中心化项目可以迅速发展和适应，创建抵抗政府干预的工具和平台。开源软件工具，例如基于DAG的分布式账本、去中心化交易所、 以及虚拟专用网络 (VPN) 使用户能够参与传统监管机制范围之外的交易。 注重隐私的硬币 因此，我们可以说，到目前为止，网络自由主义的乐观观点已经存在：即使州立法者继续战斗，自由技术正在获胜。 Obyte 作为网络空间自由的工具 当我们深入研究网络自由主义的实际应用时， 成为一个值得注意的案例研究。这是一个专为安全和私密交易而设计的分布式账本平台。它提供了 奥字节 一个去中心化的环境，使用户能够在没有中介的情况下自由交易，从而符合网络自由主义原则。 Obyte 的共识机制方法反映了网络自由主义者对自愿、自发安排和规则的偏好。其有向无环图（DAG）结构保证了更高的去中心化， 由矿工或所谓的“验证者”主导。 Obyte 没有任何这些，而是依靠用户直接将交易添加到分布式账本中，而这些交易的顺序是在订单提供者 (OP) 的帮助下建立的：信誉良好的玩家，没有很多通过网络供电。 与其他加密生态系统相比 通过这种方式，Obyte 正在培育一个体系，让个人可以在没有过多监管负担的情况下参与经济活动。它还提供了一个框架，在这个框架内，组织商业和社区的各种模式可以共同繁荣并相互竞争——正如网络自由主义所提出的那样。该平台并没有强加单一的乌托邦愿景，而是寻求实现数字交互的多种方法。 欢迎每个人尝试它的功能，并在这个生态系统中构建新的应用程序。 其核心是， 倡导隐私、自治和抵制审查制度，完全符合网络自由主义者所珍视的原则。在这个生态系统中，用户可以自主控制自己的数字身份和资产，从而促进个人权利和隐私的理想在数字领域蓬勃发展的愿景。 奥字节 特色矢量图像由 pch.vector / 手绘