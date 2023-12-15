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    Kendi RAG'ınızı Nasıl Oluşturacağınıza ve Yerel Olarak Nasıl Çalıştıracağınıza İlişkin Bir Eğitim: Langchain + Ollama + Streamlitile@vndee
    2,658 okumalar

    Kendi RAG'ınızı Nasıl Oluşturacağınıza ve Yerel Olarak Nasıl Çalıştıracağınıza İlişkin Bir Eğitim: Langchain + Ollama + Streamlit

    2023/12/15
    8m
    ile @vndee 2,658 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    RAG'a aşina olmak için bu makalelere göz atmanızı öneririm. Ancak bu yazı, temel bilgileri atlayacak ve veri gizliliği ve belirteç maliyeti konusunda herhangi bir endişe duymadan dizüstü bilgisayarınızda yerel olarak çalışabilen kendi RAG uygulamanızı oluşturma konusunda size doğrudan rehberlik edecektir. ChatPDF'e benzer ancak daha basit bir uygulama geliştireceğiz. Kullanıcıların basit bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla bir PDF belgesi yükleyebileceği ve soru sorabileceği yer. Langchain, Ollama ve Streamlit ile teknoloji yığınımız son derece kolaydır.
    featured image - Kendi RAG'ınızı Nasıl Oluşturacağınıza ve Yerel Olarak Nasıl Çalıştıracağınıza İlişkin Bir Eğitim: Langchain + Ollama + Streamlit
    machine-learning #machine-learning #chatbot
    Duy Huynh HackerNoon profile picture

    @vndee

    Duy Huynh

    Retired competitive programmer, passionate engineer, and a science enthusiast.

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    by Duy Huynh @vndee.Retired competitive programmer, passionate engineer, and a science enthusiast.
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