Kendi RAG'ınızı Nasıl Oluşturacağınıza ve Yerel Olarak Nasıl Çalıştıracağınıza İlişkin Bir Eğitim: Langchain + Ollama + Streamlit
Çok uzun; OkumakRAG'a aşina olmak için bu makalelere göz atmanızı öneririm. Ancak bu yazı, temel bilgileri atlayacak ve veri gizliliği ve belirteç maliyeti konusunda herhangi bir endişe duymadan dizüstü bilgisayarınızda yerel olarak çalışabilen kendi RAG uygulamanızı oluşturma konusunda size doğrudan rehberlik edecektir.
ChatPDF'e benzer ancak daha basit bir uygulama geliştireceğiz. Kullanıcıların basit bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla bir PDF belgesi yükleyebileceği ve soru sorabileceği yer. Langchain, Ollama ve Streamlit ile teknoloji yığınımız son derece kolaydır.