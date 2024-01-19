Elektronik Rozetleri Nasıl Ürettim ve Sattım - Bölüm 1: Panoyu Tasarlama ve Prototipleme
Çok uzun; OkumakBasit bir şeyle başlayacağımı düşündüm; sadece PCB montajının değil, aynı zamanda e-ticaretin de sularını test edebileceğim bir şey. Planım, bir günden daha kısa sürede gerçekçi bir şekilde tasarlayıp üretime sunabileceğim küçük bir ürün bulmak ve ardından Etsy gibi bir pazarda oldukça kolay bir şekilde satılabileceğini ummaktı.
İşin tasarım ve üretim tarafının zor kısım olmasını ve ürünü Etsy'de listelemenin kolay olmasını bekliyordum, ancak okumaya devam ederseniz göreceğiniz gibi tam tersi oldu!