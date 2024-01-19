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    Elektronik Rozetleri Nasıl Ürettim ve Sattım - Bölüm 1: Panoyu Tasarlama ve Prototiplemeile@thip

    Elektronik Rozetleri Nasıl Ürettim ve Sattım - Bölüm 1: Panoyu Tasarlama ve Prototipleme

    2024/01/19 Yeni tarih
    7m
    ile @thip
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Basit bir şeyle başlayacağımı düşündüm; sadece PCB montajının değil, aynı zamanda e-ticaretin de sularını test edebileceğim bir şey. Planım, bir günden daha kısa sürede gerçekçi bir şekilde tasarlayıp üretime sunabileceğim küçük bir ürün bulmak ve ardından Etsy gibi bir pazarda oldukça kolay bir şekilde satılabileceğini ummaktı. İşin tasarım ve üretim tarafının zor kısım olmasını ve ürünü Etsy'de listelemenin kolay olmasını bekliyordum, ancak okumaya devam ederseniz göreceğiniz gibi tam tersi oldu!
    featured image - Elektronik Rozetleri Nasıl Ürettim ve Sattım - Bölüm 1: Panoyu Tasarlama ve Prototipleme
    tech-stories #electronics #online-selling #pcb
    David HackerNoon profile picture

    @thip

    David
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