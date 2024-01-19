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    我如何制造和销售电子徽章 - 第 1 部分：电路板设计和原型制作经过@thip

    我如何制造和销售电子徽章 - 第 1 部分：电路板设计和原型制作

    2024/01/19 新歷史
    7m
    经过 @thip
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    ZH
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    太長; 讀書

    我想我应该从一些简单的事情开始，不仅可以测试 PCB 组装，还可以测试电子商务。我的计划是提出一个小产品，我可以在不到一天的时间内实际设计并提交制造，然后希望在 Etsy 等市场上相当容易地销售。 我原以为设计和制造方面是最困难的部分，而在 Etsy 上列出产品会很容易，但事实恰恰相反，如果你继续阅读，你就会发现！
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    tech-stories #electronics #online-selling #pcb
    David HackerNoon profile picture

    @thip

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