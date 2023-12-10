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    Bilgisayar Sistemlerinde Önbelleği Anlama Kılavuzuile@mohitom030802
    1,704 okumalar

    Bilgisayar Sistemlerinde Önbelleği Anlama Kılavuzu

    2023/12/10
    3m
    ile @mohitom030802 1,704 okumalar
    tldt arrow
    TR
    Read on Terminal Reader

    Çok uzun; Okumak

    Önbellek, bir bilgisayar sistemi içinde hayati bir bileşen olarak hizmet eder ve en son talimatlar ve veriler için güvenli bir depo görevi görür. Genel sistem performansını artırmak için yakın zamanda erişilen talimatların veya verilerin kopyalarını saklayan küçük, yüksek hızlı bir bellek olarak işlev görür. Blok boyutunu ve ilişkilendirilebilirliği artırmanın yanı sıra ıskalama oranlarını ve cezaları en aza indirme gibi stratejiler önbellek iyileştirmesine katkıda bulunur.
    featured image - Bilgisayar Sistemlerinde Önbelleği Anlama Kılavuzu
    tech-stories #cache #cache-management
    Mohit Kumar HackerNoon profile picture

    @mohitom030802

    Mohit Kumar

    Because I wanted to.

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