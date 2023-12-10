Bilgisayar Sistemlerinde Önbelleği Anlama Kılavuzu
Çok uzun; OkumakÖnbellek, bir bilgisayar sistemi içinde hayati bir bileşen olarak hizmet eder ve en son talimatlar ve veriler için güvenli bir depo görevi görür. Genel sistem performansını artırmak için yakın zamanda erişilen talimatların veya verilerin kopyalarını saklayan küçük, yüksek hızlı bir bellek olarak işlev görür. Blok boyutunu ve ilişkilendirilebilirliği artırmanın yanı sıra ıskalama oranlarını ve cezaları en aza indirme gibi stratejiler önbellek iyileştirmesine katkıda bulunur.