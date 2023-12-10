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    了解计算机系统中的缓存内存的指南经过@mohitom030802
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    了解计算机系统中的缓存内存的指南

    2023/12/10
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    经过 @mohitom030802 1,700 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    高速缓存是计算机系统中的重要组件，充当最新指令和数据的安全存储库。它充当小型高速存储器，保留最近访问的指令或数据的副本，以增强整体系统性能。增加块大小和关联性等策略，以及最小化丢失率和惩罚，有助于缓存改进。
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    tech-stories #cache #cache-management
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    @mohitom030802

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