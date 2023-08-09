Olumsuz. Yeterli. iPhone'lar. Apple Satışların Düşüşüyle Değer Kaybediyor
Çok uzun; OkumakGeçtiğimiz birkaç haftanın kazanç sezonuydu, bu da favori (veya favori olmayan!) teknoloji şirketlerinin her birinin hissedarlara önceki çeyrekte ne kadar para kazandıklarını söylemesi anlamına geliyordu ve tüm açılardan sonuçlar... büyük ölçüde iyi miydi?
Hisse senetleri, hissedarların istediği kadar iPhone satamadığı için biraz darbe alan Apple hariç. Şimdi, şirketin mali sonuçlarına bakarsanız, satışlarının yıldan yıla %1 oranında düştüğünü görürsünüz ki bu çok fazla gibi görünmüyor - ta ki Apple ölçeğinde parasal açıdan %1'i fark edene kadar. kelimenin tam anlamıyla bir milyar dolar.