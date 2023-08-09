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    不是。足够的。 iPhone。苹果公司因销量下降而失去价值经过@sheharyarkhan

    不是。足够的。 iPhone。苹果公司因销量下降而失去价值

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    太長; 讀書

    过去几周是财报季，这意味着您最喜欢（或最不喜欢！）的每家科技公司都告诉股东他们在上一季度赚了多少钱，从各方面来看，结果......基本上都不错？ 但苹果公司除外，该公司的 iPhone 销量未能达到股东的预期，其股价受到了一些打击。现在，如果你看一下该公司的财务业绩，它的销售额同比下降了 1%，这听起来并不是很多——直到你意识到，以苹果公司的规模，以货币计算，下降了 1%实际上是十亿美元。
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    #apple#iphone#business#technology
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