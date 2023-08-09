不是。足够的。 iPhone。苹果公司因销量下降而失去价值

全球最大的科技公司正在发财，但并非所有人都在庆祝。 过去几周是财报季，这意味着您最喜欢的（或 ！）科技公司告诉股东他们在上一季度赚了多少钱，从各方面来看，结果……基本上都不错？ 不喜欢的 除了 ，由于该公司未能如股东所希望的那样销售尽可能多的 iPhone，该公司的股价受到了一些打击。现在，如果你看看公司的 ，其销售额下降了 同比增长，这听起来并不算多——直到你意识到，以苹果公司的规模，1% 按货币计算实际上就是 10 亿美元。 苹果 财务业绩 1% 没错，苹果第三财季销售额为 818 亿美元，仅比去年同期的 829 亿美元少了 10 亿美元。深入挖掘后，该公司的业绩显示，iPhone 销售额从去年同期的 406 亿美元降至 396 亿美元，而 Mac 和 iPad 的销售额也出现了收入下降。 苹果公司财务业绩的亮点是服务部门，其首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)在一份报告中表示，该部门在超过 10 亿付费订阅的推动下创下了“历史收入记录”。 。当然，服务部门产生的 212 亿美元还不足以阻止 苹果公司的股票在其财报发布后市值蒸发了约 1,440 亿美元。 陈述 下降 4.8% 然而坏消息并没有结束。随着 该公司已经警告称，目前该季度的销售额可能会继续下降。不过不用担心——按市值计算，苹果仍然是世界上最有价值的公司，并且在可预见的未来仍将如此。 视觉专业版 相比之下， 作为全球最有价值的五家公司之一，该公司报告了一段愉快的时光。亚马逊对新仓库的投资得到了回报，该公司交付物品的速度更快，促使顾客更频繁地购物，路透社 。但这还不是全部！该公司还推出了自己的服务来应对 和 人工智能领域占据主导地位，而其云计算部门表现好于预期。 亚马逊 报道 谷歌 微软 结果？本季度净销售额同比增长 11%，达到 1,344 亿美元，在去年同期亏损（20 亿美元）后恢复盈利（67 亿美元）。 华尔街对亚马逊的业绩印象深刻，以至于这家电子商务巨头的股价上涨了 8%——考虑到该公司的规模， 其市值超过 1090 亿美元。 添加 无论如何，苹果公司本周在 HackerNoon 的__ 中排名第七。亚马逊排名第 17 位，落后十位。 科技公司排名 👋 您正在阅读 HackerNoon 的科技公司新闻简报的 ，这是每周一次的科技精华合集，将 HackerNoon 的专有数据与互联网趋势相结合，以确定哪些公司在公众意识中崛起和衰落。 明天上线。讨厌等待？没问题！只需 订阅即可提前一天在您的收件箱中收到 新闻通讯。 第 1 部分 第 2 部分 在这里 完整的 在其他新闻中..📰 特斯拉竞争对手小鹏汽车自动驾驶负责人辞职，传言将加入英伟达 - via 。 TechCrunch 一种新的人工智能驱动的网络攻击只需听你的打字就能窃取你的数据——通过 。 吉兹莫多 特斯拉首席财务官扎克·柯克霍恩 (Zach Kirkhorn) 辞职 — via 。 美国全国广播公司财经频道 谷歌推进删除不活跃账户的计划——通过 。 美国有线电视新闻网 在游戏演示中，人工智能即时生成对话 - 通过 。 阿克西奥斯 这就是一个包装！不要忘记与您的家人和朋友分享这份时事通讯！大家下周见。和平！ ☮️ — Sheharyar Khan，HackerNoon 商业技术编辑