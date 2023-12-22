Güvenli Finans: Blockchain Yeniliğiyle Finansta Devrim Yaratıyor
Çok uzun; OkumakGüvenli Finans, finansal hizmetler hakkında düşünme ve bunlarla etkileşimde bulunma şeklimizde devrim yaratmayı vaat eden, çığır açan bir merkezi olmayan finans (DeFi) platformudur. Güvenli Finans, mevcut finansal sistemleri değiştirmenin ötesine geçer; aynı zamanda yeni pazarlar ve fırsatlar yaratmakla da ilgilidir. Bunun başlıca örneği, kripto tahvil piyasasının kendi ekosistemine dahil edilmesidir. Şu anda hiç kimse BTC veya Ether tahvillerinin ticaretini yapamıyor çünkü halka açık zincir tahvilleri mevcut değil.