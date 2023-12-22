Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    安全金融：通过区块链创新彻底改变金融经过@btcwire

    安全金融：通过区块链创新彻底改变金融

    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader

    太長; 讀書

    Secured Finance 是一个突破性的去中心化金融 (DeFi) 平台，有望彻底改变我们思考金融服务以及与金融服务互动的方式。担保金融不仅仅改变现有的金融体系；它还涉及创造新的市场和机会。一个典型的例子是在其生态系统中引入加密债券市场。目前没有人可以交易 BTC 或 ETH 债券，因为公链债券不存在。
    featured image - 安全金融：通过区块链创新彻底改变金融
    tech-stories #secured-finance #defi #on-chain
    BTCWire HackerNoon profile picture

    @btcwire

    BTCWire

    Your Trusted Crypto & Blockchain Newswire

    Credibility

    react to story with heart

    Watch: Who Controls the Internet?

    相關故事

    Article Thumbnail
    电子商务联合创始人骚扰 eBay 高管
    Published at Jan 17, 2024 by legalpdf #usa-v-ebay
    Article Thumbnail
    聚宝盆：下一代游戏赢得了 Web3 怀疑论者的支持
    Published at Jan 17, 2024 by robcornucopias #web3-gaming
    Article Thumbnail
    eBay 的阴谋：骚扰、跟踪和掩盖的令人不安的传奇故事
    Published at Jan 17, 2024 by legalpdf #usa-v-ebay
    Article Thumbnail
    彻底改变数字资产管理：WEMIX 基金会推出“una 钱包”
    Published at Jan 17, 2024 by CryptoAdventure #una-wallet
    L O A D I N G
    . . . comments & more!