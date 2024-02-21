Şifrepunklar Kod Yazıyor: Nick Szabo, Akıllı Sözleşmeler ve BitGold

5 Nisan'ın kripto dünyasında neden komik bir tarih olduğunu biliyor musunuz? Çünkü bugün Bitcoin yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun doğum günü. Ayrıca, akıllı sözleşmelerin yaratıcısı ve Bitcoin'in öncüsü olan BitGold parasının yaratıcısı Nick Szabo'nun da doğum günü. Pek çok insan bunun sadece bir tesadüf olmadığını, baş harflerin (SN) aynı olduğunu ve Szabo'nun Nakamoto'nun kendisi olabileceğini düşünüyor. Ancak bunu defalarca reddetti.
Nick Szabo 1964'te Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu ve 1989'da Washington Üniversitesi'nden bilgisayar bilimi diploması aldı . Aynı zamanda George Washington Üniversitesi'nden Hukuk Doktoru (hukuk) diplomasına ve Guatemala'daki Universidad Francisco Marroquín'de fahri profesörlüğe sahiptir. . Bilgisayar bilimi, yasalar, kriptografi ve diğer konular hakkında etkileyici bir yayın geçmişiyle övünebilir.
Tıpkı diğer birçok şifrepunk hakkında pek fazla şey bilmediğimiz gibi, onun özel hayatı hakkında da temelde hiçbir şey bilmiyoruz. Tabii ki Szabo
Kısaca göre
1994 yılında Szabo ilk kez
Szabo, zamanın dijital nakit protokollerini ve POS terminallerini ilkel akıllı sözleşmeler olarak görüyordu. Konsept ve potansiyel kullanım durumları hakkında daha fazla bilgi önümüzdeki yıllarda Szabo tarafından yayınlanacak ve bugün bildiğimiz platformların temeli atılacak.
Yıllar geçtikçe akıllı sözleşmeler dijital paranın ötesine geçerek ticari işlemlerde devrim yaratma potansiyelini ortaya çıkardı. Günümüze hızla ilerlersek, merkezi olmayan finanstan (DeFi), küresel tedarik zincirlerine ve akıllı mülkiyete kadar çok sayıda sektörde akıllı sözleşmelerin entegrasyonuna tanık oluyoruz . Ethereum gibi kripto ekosistemleri ve
Obyte, gerçekten de, piyasaya sürerek bir adım daha ileri gitti.
Akıllı sözleşmelerdeki yeniliklerin yanı sıra Szabo, BitGold adı verilen teorik olarak merkezi olmayan bir sanal para birimi de tasarladı. Fikir
“Özetle sorun şu ki, paramız şu anda değeri açısından üçüncü bir tarafa duyulan güvene bağlı (...) Takdir edilemeyecek kadar maliyetli parçaların çevrimiçi olarak minimum düzeyde bağımlılıkla oluşturulabileceği bir protokol olsaydı çok güzel olurdu. güvenilen üçüncü taraflara aktarılır ve ardından benzer minimum güvenle güvenli bir şekilde saklanır, aktarılır ve test edilir. BitGold. Bit altın için önerim, çeşitli şekillerde "istemci bulmaca işlevi", "çalışma kanıtı işlevi" veya "güvenli kıyaslama işlevi" olarak adlandırılan işlevleri kullanarak, bir dizi meydan okuma bitinden bir dizi bitin hesaplanmasına dayanıyor. Ortaya çıkan bit dizisi işin kanıtıdır.”
Ayrıca, her işlemin güvenli bir şekilde zaman damgalı bir "dijital imza zincirine" nasıl kaydedileceğini ve çeşitli sunucular arasında dağıtılacağını da açıklıyor . Hatta bundan önemli miktarda kar elde eden bir "biraz altın madencisinden" bile bahsediyor. Ancak bu fikir hiçbir zaman hayata geçirilmedi.
İlginçtir ki Szabo
BitGold tam anlamıyla merkeziyetsiz değildi ya da en azından tamamen merkeziyetsiz değildi. Tasarım, tıpkı Bitcoin gibi, bir tür aracı olan madencilerin katılımını ima eden bir İş Kanıtı (PoW) sistemi içeriyordu. Yine de bu, daha merkezi olmayan bir geleceğe doğru atılmış önemli bir adımdı; hükümetler ve bankalar gibi güvenilir üçüncü taraflara bağımlılığı en aza indirmeye yönelik bir ilk çözümdü.
Szabo muhtemelen bunu biliyor çünkü kripto para birimi dünyasıyla çok ilgili. Kendisi kripto etkinliklerinde ve podcast'lerde olağan bir katılımcı ve NYT'nin de belirttiği gibi, yıllar boyunca en az bir kripto şirketiyle (Vaurum) daha birlikte çalışıyor. O da kurdu
Yıllar önce o
Gerçek anlamda merkeziyetsizlik arayışı devam ediyor. Bu bağlamda Obyte'nin aracısız, dolayısıyla sansürsüz ve dış denetimsiz bir alternatif olduğunu söyleyebiliriz. Madencilerimiz ya da “doğrulayıcılarımız” yok ama
Birisi DAG'a bir işlem gönderdiğinde, bu işlem orada hiçbir şekilde müdahale olmaksızın sonsuza kadar kaydedilir. Zaten güveni en aza indirme ideallerine doğru ilerliyoruz ve güveni diğer projelere göre daha fazla en aza indirdik. Bu yolda Obyte hala iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.
Garry Killian'ın Öne Çıkan Vektör Resmi /
Nick Szabo'nun fotoğrafı: Swiss Re /