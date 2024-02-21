Şifrepunklar Kod Yazıyor: Nick Szabo, Akıllı Sözleşmeler ve BitGold

5 Nisan'ın kripto dünyasında neden komik bir tarih olduğunu biliyor musunuz? Çünkü bugün Bitcoin yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun doğum günü. Ayrıca, akıllı sözleşmelerin yaratıcısı ve Bitcoin'in öncüsü olan BitGold parasının yaratıcısı Nick Szabo'nun da doğum günü. Pek çok insan bunun sadece bir tesadüf olmadığını, baş harflerin (SN) aynı olduğunu ve Szabo'nun Nakamoto'nun kendisi olabileceğini düşünüyor. Ancak bunu defalarca reddetti.





Nick Szabo 1964'te Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu ve 1989'da Washington Üniversitesi'nden bilgisayar bilimi diploması aldı . Aynı zamanda George Washington Üniversitesi'nden Hukuk Doktoru (hukuk) diplomasına ve Guatemala'daki Universidad Francisco Marroquín'de fahri profesörlüğe sahiptir. . Bilgisayar bilimi, yasalar, kriptografi ve diğer konular hakkında etkileyici bir yayın geçmişiyle övünebilir. onun kişisel blogu Ve diğer medya , ve bu kadar.





Tıpkı diğer birçok şifrepunk hakkında pek fazla şey bilmediğimiz gibi, onun özel hayatı hakkında da temelde hiçbir şey bilmiyoruz. Tabii ki Szabo aynı zamanda bir şifrepunk Satoshi ve diğer önemli şahsiyetlerin ziyaret ettiği aynı e-posta listesinde olduğu için. Kişisel meselelerinin sadece küçük bir kısmı bize ulaştı.





Kısaca göre NYT'yle röportaj Kendisi Macar bir aileden geliyor. Onun özgürlükçü zihniyeti kısmen 1956 Macar Devrimi'nde Sovyetler Birliği'ne karşı savaşan babasından geliyor. onun blogu 1989 yılında David Chaum (cypherpunk'ların öncüsü) tarafından kurulan bir şirket olan DigiCash ile bir süre çalıştığını biliyoruz. eCash adı verilen yeni bir tür merkezi sanal para birimi oluşturmaya çalıştılar. Muhtemelen bu ona kendi dijital para birimi versiyonunu yaratma konusunda ilham verdi.

Akıllı Sözleşmeler

1994 yılında Szabo ilk kez tanımlanmış Akıllı sözleşme, “sözleşmenin şartlarını yerine getiren bilgisayarlı bir işlem protokolüdür.” Ödeme koşulları da dahil olmak üzere çevrimiçi kişiler arasındaki işlemleri veya yasal sözleşmeleri basitleştirmeyi ve aracılara olan ihtiyacı en aza indirmeyi amaçladılar. Kod, tahkim, dolandırıcılık riski yönetimi, icra ve diğer işlem maliyetlerinde daha düşük ücretlere izin veren tek güvenilir üçüncü taraf olacaktır.









Szabo, zamanın dijital nakit protokollerini ve POS terminallerini ilkel akıllı sözleşmeler olarak görüyordu. Konsept ve potansiyel kullanım durumları hakkında daha fazla bilgi önümüzdeki yıllarda Szabo tarafından yayınlanacak ve bugün bildiğimiz platformların temeli atılacak.





Yıllar geçtikçe akıllı sözleşmeler dijital paranın ötesine geçerek ticari işlemlerde devrim yaratma potansiyelini ortaya çıkardı. Günümüze hızla ilerlersek, merkezi olmayan finanstan (DeFi), küresel tedarik zincirlerine ve akıllı mülkiyete kadar çok sayıda sektörde akıllı sözleşmelerin entegrasyonuna tanık oluyoruz . Ethereum gibi kripto ekosistemleri ve Obayt Karmaşık, kendi kendini yürüten anlaşmaların uygulanmasını kolaylaştırarak çevrimiçi işlemlere katılma şeklimizi dönüştürüyoruz.





Obyte, gerçekten de, piyasaya sürerek bir adım daha ileri gitti. tahkimli sözleşmeler . Ayrıca, önceden belirlenmiş koşullar karşılanana kadar fonları kilitleyebilen, kendi kendini yürüten akıllı sözleşmelerdir. Ancak önemli bir ekleme daha var: Mahkemeden bağımsız bir hakem ArbStore . Platforma gerçek isimleriyle kayıtlı ve bir ücret karşılığında belirli türdeki anlaşmazlıkları çözmeye hazır (insan) profesyonellerdir.

BitGold

Akıllı sözleşmelerdeki yeniliklerin yanı sıra Szabo, BitGold adı verilen teorik olarak merkezi olmayan bir sanal para birimi de tasarladı. Fikir doğdu 1998 civarı, ancak bunu tam olarak açıklamadı 2005'e kadar . Teklifi okursak, Bitcoin ve onun varlık nedeni ile bazı esrarengiz benzerlikler bulacağız.





“Özetle sorun şu ki, paramız şu anda değeri açısından üçüncü bir tarafa duyulan güvene bağlı (...) Takdir edilemeyecek kadar maliyetli parçaların çevrimiçi olarak minimum düzeyde bağımlılıkla oluşturulabileceği bir protokol olsaydı çok güzel olurdu. güvenilen üçüncü taraflara aktarılır ve ardından benzer minimum güvenle güvenli bir şekilde saklanır, aktarılır ve test edilir. BitGold. Bit altın için önerim, çeşitli şekillerde "istemci bulmaca işlevi", "çalışma kanıtı işlevi" veya "güvenli kıyaslama işlevi" olarak adlandırılan işlevleri kullanarak, bir dizi meydan okuma bitinden bir dizi bitin hesaplanmasına dayanıyor. Ortaya çıkan bit dizisi işin kanıtıdır.”







Ayrıca, her işlemin güvenli bir şekilde zaman damgalı bir "dijital imza zincirine" nasıl kaydedileceğini ve çeşitli sunucular arasında dağıtılacağını da açıklıyor . Hatta bundan önemli miktarda kar elde eden bir "biraz altın madencisinden" bile bahsediyor. Ancak bu fikir hiçbir zaman hayata geçirilmedi.





İlginçtir ki Szabo diye sordu Birisinin 2008'de, Bitcoin ortaya çıkmadan hemen önce BitGold'u gerçeğe dönüştürmesine yardım etmesi için. Kimse kamuya açık bir şekilde yanıt vermedi, ancak teknik incelemede buna atıfta bulunulmasa bile Nakamoto'nun sisteminin bu öncülden ilham aldığına yaygın olarak inanılıyor.

“Merkezileştirilmiş bir kült”

BitGold tam anlamıyla merkeziyetsiz değildi ya da en azından tamamen merkeziyetsiz değildi. Tasarım, tıpkı Bitcoin gibi, bir tür aracı olan madencilerin katılımını ima eden bir İş Kanıtı (PoW) sistemi içeriyordu. Yine de bu, daha merkezi olmayan bir geleceğe doğru atılmış önemli bir adımdı; hükümetler ve bankalar gibi güvenilir üçüncü taraflara bağımlılığı en aza indirmeye yönelik bir ilk çözümdü.





Szabo muhtemelen bunu biliyor çünkü kripto para birimi dünyasıyla çok ilgili. Kendisi kripto etkinliklerinde ve podcast'lerde olağan bir katılımcı ve NYT'nin de belirttiği gibi, yıllar boyunca en az bir kripto şirketiyle (Vaurum) daha birlikte çalışıyor. O da kurdu kendi kripto girişimi ve kendisi hakkında aynı gizliliği sürdürdü.

Yıllar önce o oldukça memnun görünüyordu Önde gelen bir akıllı sözleşme ağı olan Ethereum ile. Hatta madeni para birimlerinden birine “Szabo” adını bile verdiler. Ancak son zamanlarda işler değişti. Maalesef Ethereum izin verecek şekilde gelişti merkezi sansür ve kontrol, birçok kez kanıtlandığı gibi. Gibi öğelerden bahsetmiyorum bile Ethereum Kurtarma Teklifi (EPR), sözde değişmez bir ağı değiştirmeye ve kontrol etmeye izin verdi. Hiçbir zaman onaylanmadı ancak Szabo, tartışılırken onu ağır bir şekilde eleştirdi. Bu ve benzeri nedenlerden dolayı Szabo, 2019'da Twitter'da (X) belirttiği gibi artık Ethereum'u "merkezi bir kült" olarak görüyor.

Gerçek anlamda merkeziyetsizlik arayışı devam ediyor. Bu bağlamda Obyte'nin aracısız, dolayısıyla sansürsüz ve dış denetimsiz bir alternatif olduğunu söyleyebiliriz. Madencilerimiz ya da “doğrulayıcılarımız” yok ama Yönlendirilmiş döngüsüz grafiği (DAG) yapısı ve Sipariş Sağlayıcıları (OP'ler). Yalnızca sipariş işlemleri için geçiş noktaları gönderiyorlar ancak ağ üzerinde çok fazla güçleri yok.





Birisi DAG'a bir işlem gönderdiğinde, bu işlem orada hiçbir şekilde müdahale olmaksızın sonsuza kadar kaydedilir. Zaten güveni en aza indirme ideallerine doğru ilerliyoruz ve güveni diğer projelere göre daha fazla en aza indirdik. Bu yolda Obyte hala iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. ademi merkeziyetçilik Nick Szabo ve diğer şifrepunklar gibi öncülerin hayalini kurduğu gizlilik korumalı ve özgür dünyaya ulaşmaya yardımcı oluyor.





Garry Killian'ın Öne Çıkan Vektör Resmi / Ücretsizpik



