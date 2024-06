Cypherpunks escrevem código: Nick Szabo, Smart Contracts e BitGold

Você sabe por que 5 de abril é uma data engraçada no mundo criptográfico? Porque é aniversário de Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin. E também é aniversário de Nick Szabo, criador dos contratos inteligentes e da moeda BitGold, precursora do Bitcoin. Muita gente acha que isso não é apenas coincidência, sem falar nas mesmas iniciais (SN), e Szabo pode ser o próprio Nakamoto. Ele negou repetidamente, no entanto.





Nick Szabo nasceu em 1964 nos Estados Unidos e formou-se em ciência da computação pela Universidade de Washington em 1989. Ele também possui diploma de Juris Doctor (direito) pela George Washington University e professor honorário da Universidad Francisco Marroquín da Guatemala. . Ele pode se orgulhar de um impressionante histórico de publicações sobre ciência da computação, leis, criptografia e outros tópicos sobre seu blog pessoal e outras mídias , e é isso.





Basicamente não sabemos nada sobre sua vida privada, assim como não sabemos muito sobre muitos outros cypherpunks. Claro, Szabo é também um cypherpunk , já que estava na mesma mailing list visitada por Satoshi e outras figuras importantes. Apenas pedaços de seus assuntos pessoais chegaram até nós.





De acordo com um breve entrevista com o NYT , ele é de pais húngaros. Sua mentalidade libertária vem em parte de seu pai, que lutou contra a União Soviética na Revolução Húngara de 1956. De o blog dele , sabemos que ele trabalhou por um tempo na DigiCash, empresa fundada em 1989 por David Chaum (precursor dos cypherpunks). Eles tentaram criar um novo tipo de moeda virtual centralizada, chamada eCash. Provavelmente, isso o inspirou a criar sua própria versão da moeda digital.

Contratos Inteligentes

Em 1994, Szabo primeiro definiram um contrato inteligente como “um protocolo de transação computadorizado que executa os termos de um contrato”. O seu objetivo era simplificar as transações ou contratos legais entre pessoas online, incluindo as condições de pagamento, e minimizar a necessidade de intermediários humanos. O código seria o único terceiro confiável, permitindo taxas mais baixas em arbitragem, gestão de risco de fraude, execução e outros custos de transação.









Szabo considerou os protocolos de dinheiro digital da época e os terminais POS como contratos inteligentes rudimentares. Mais sobre o conceito e seus potenciais casos de uso seriam publicados por Szabo nos anos seguintes, lançando as bases para as plataformas que conhecemos hoje.





Com o passar dos anos, os contratos inteligentes expandiram-se para além do dinheiro digital, demonstrando o seu potencial para revolucionar as transações comerciais. Avançando para o presente, testemunhamos a integração de contratos inteligentes em vários setores, desde finanças descentralizadas (DeFi) até cadeias de abastecimento globais e propriedades inteligentes. Ecossistemas criptográficos como Ethereum e Obyte facilitar a implementação de acordos complexos e autoexecutáveis, transformando a forma como nos envolvemos em transações online.





Obyte, de fato, deu um passo além ao lançar contratos com arbitragem . Eles também são contratos inteligentes autoexecutáveis, capazes de bloquear fundos até que condições predeterminadas sejam atendidas. Mas há um acréscimo importante: um árbitro independente do ArbStore . São profissionais (humanos) cadastrados na plataforma com seus nomes verdadeiros e disponíveis para solucionar determinados tipos de disputas em troca de uma taxa.

BitGold

Além da inovação dos contratos inteligentes, Szabo também projetou uma moeda virtual teórica descentralizada, chamada BitGold. A ideia nasceu por volta de 1998, mas ele não o descreveu completamente até 2005 . Se lermos a proposta, encontraremos algumas semelhanças estranhas com o Bitcoin e sua razão de ser .





“O problema, em poucas palavras, é que o nosso dinheiro atualmente depende da confiança em terceiros para o seu valor (...) Seria muito bom se houvesse um protocolo pelo qual bits incalculavelmente caros pudessem ser criados on-line com dependência mínima de terceiros confiáveis e, em seguida, armazenados, transferidos e analisados com segurança com confiança mínima semelhante. BitGold. Minha proposta para o bit gold é baseada no cálculo de uma sequência de bits a partir de uma sequência de bits de desafio, usando funções chamadas de "função de quebra-cabeça do cliente", "função de prova de trabalho" ou "função de benchmark segura". A sequência de bits resultante é a prova de trabalho.”







Ele também descreve como cada transação seria registrada em uma “cadeia de assinaturas digitais” com registro de data e hora seguro e distribuída entre vários servidores. Ele até menciona um “minerador de ouro” que obtém lucros substanciais com isso. No entanto, essa ideia nunca foi implementada.





Curiosamente, Szabo perguntado para alguém ajudá-lo a transformar o BitGold em realidade em 2008, pouco antes do Bitcoin aparecer. Ninguém respondeu publicamente, mas acredita-se amplamente que o sistema de Nakamoto foi inspirado neste precursor, mesmo que não apareça referenciado no white paper.

Um “culto centralizado”

BitGold não era exatamente descentralizado, ou pelo menos não totalmente descentralizado. O projeto incluiu um sistema de Prova de Trabalho (PoW), assim como o Bitcoin, que implica o envolvimento de mineradores —uma espécie de intermediários. No entanto, foi um passo importante para um futuro mais descentralizado, uma solução inicial para minimizar a dependência de terceiros de confiança, como governos e bancos.





Szabo provavelmente sabe disso, porque está muito envolvido no mundo das criptomoedas. Ele é um participante habitual em eventos de criptografia e podcasts, e tem trabalhado com pelo menos mais uma empresa de criptografia ao longo dos anos (Vaurum), conforme mencionado pelo NYT. Ele também fundou sua própria startup de criptografia , e manteve o mesmo sigilo sobre si mesmo.

Anos atrás, ele parecia bastante satisfeito com Ethereum, uma importante rede de contratos inteligentes. Eles até nomearam “Szabo” como uma de suas unidades monetárias. As coisas mudaram mais recentemente, no entanto. Infelizmente, o Ethereum evoluiu para permitir censura centralizada e controle, como já foi comprovado em diversas ocasiões. Sem falar em itens como Proposta de recuperação Ethereum (EPR), que permitiu alterar e controlar uma rede supostamente imutável. Nunca foi aprovado, mas Szabo criticou-o fortemente enquanto era discutido. Por essas e outras razões semelhantes, Szabo agora considera Ethereum um “culto centralizado”, como mencionou no Twitter (X) em 2019.

A busca por uma verdadeira descentralização continua. Nesse sentido, podemos dizer que o Obyte é uma alternativa sem intermediários e, portanto, sem censura e controle externo. Não temos mineradores ou “validadores”, mas um Gráfico Acíclico Direcionado (DAG) e Provedores de Pedidos (OPs). Eles estão apenas postando pontos de referência para solicitar transações, mas não têm muito poder sobre a rede.





Uma vez que alguém envia uma transação para o DAG, ela fica registrada lá para sempre, sem interferência de qualquer espécie. Já estamos avançando em direção a ideais de minimização da confiança e minimizamos a confiança ainda mais do que outros projetos. Nesse caminho, a Obyte segue trabalhando para melhorar o descentralização de seus sistemas e ajudar a alcançar o mundo livre e protegido pela privacidade sonhado por pioneiros como Nick Szabo e outros cypherpunks.





