Three Simple Ways to Create Your Own Dino Run Game in Python

__author_ _ = "Tripura Coders" import os import sys import pygame import random from pygame import * pygame.init() scr_size = (width,height) = ( 600 , 600 ) FPS = 60 gravity = 0 . 6 black = ( 0 , 0 , 0 ) white = ( 255 , 255 , 255 ) background_col = ( 235 , 235 , 235 ) high_score = 0 screen = pygame.display.set_mode(scr_size) clock = pygame.time.Clock() pygame.display.set_caption( "Dino Run by Tripura Coders" ) jump_sound = pygame.mixer.Sound( 'templates/jump.wav' ) die_sound = pygame.mixer.Sound( 'templates/die.wav' ) checkPoint_sound = pygame.mixer.Sound( 'templates/checkPoint.wav' ) def load_image ( name, sizex=- 1 , sizey=- 1 , colorkey=None, ) : fullname = os.path.join( 'templates' , name) image = pygame.image.load(fullname) image = image.convert() if colorkey is not None: if colorkey is - 1 : colorkey = image.get_at(( 0 , 0 )) image.set_colorkey(colorkey, RLEACCEL) if sizex != - 1 or sizey != - 1 : image = pygame.transform.scale(image, (sizex, sizey)) return (image, image.get_rect()) def load_sprite_sheet ( sheetname, nx, ny, scalex = - 1 , scaley = - 1 , colorkey = None, ) : fullname = os.path.join( 'templates' ,sheetname) sheet = pygame.image.load(fullname) sheet = sheet.convert() sheet_rect = sheet.get_rect() templates = [] sizex = sheet_rect.width/nx sizey = sheet_rect.height/ny for i in range( 0 ,ny): for j in range( 0 ,nx): rect = pygame.Rect((j*sizex,i*sizey,sizex,sizey)) image = pygame.Surface(rect.size) image = image.convert() image.blit(sheet,( 0 , 0 ),rect) if colorkey is not None: if colorkey is - 1 : colorkey = image.get_at(( 0 , 0 )) image.set_colorkey(colorkey,RLEACCEL) if scalex != - 1 or scaley != - 1 : image = pygame.transform.scale(image,(scalex,scaley)) templates.append(image) sprite_rect = templates[ 0 ].get_rect() return templates,sprite_rect def disp_gameOver_msg (retbutton_image,gameover_image) : retbutton_rect = retbutton_image.get_rect() retbutton_rect.centerx = width / 2 retbutton_rect.top = height* 0 . 52 gameover_rect = gameover_image.get_rect() gameover_rect.centerx = width / 2 gameover_rect.centery = height* 0 . 35 screen.blit(retbutton_image, retbutton_rect) screen.blit(gameover_image, gameover_rect) def extractDigits (number) : if number > - 1 : digits = [] i = 0 while (number/ 10 != 0 ): digits.append(number% 10 ) number = int(number/ 10 ) digits.append(number% 10 ) for i in range(len(digits), 5 ): digits.append( 0 ) digits.reverse() return digits class Dino (): def __init__ ( self ,sizex=- 1 ,sizey=- 1 ) : self .images, self .rect = load_sprite_sheet( 'dino.png' , 5 , 1 ,sizex,sizey,- 1 ) self .images1, self .rect1 = load_sprite_sheet( 'dino_ducking.png' , 2 , 1 , 59 ,sizey,- 1 ) self .rect.bottom = int( 0 . 98 *height) self .rect.left = width/ 15 self .image = self .images[ 0 ] self .index = 0 self .counter = 0 self .score = 0 self .isJumping = False self .isDead = False self .isDucking = False self .isBlinking = False self .movement = [ 0 , 0 ] self .jumpSpeed = 11.5 self .stand_pos_width = self .rect.width self .duck_pos_width = self .rect1.width def draw ( self ) : screen.blit( self .image, self .rect) def checkbounds ( self ) : if self .rect.bottom > int( 0 . 98 *height): self .rect.bottom = int( 0 . 98 *height) self .isJumping = False def update ( self ) : if self . isJumping: self .movement[ 1 ] = self .movement[ 1 ] + gravity if self . isJumping: self .index = 0 elif self . isBlinking: if self .index == 0 : if self .counter % 400 == 399 : self .index = ( self .index + 1 )% 2 else: if self .counter % 20 == 19 : self .index = ( self .index + 1 )% 2 elif self . isDucking: if self .counter % 5 == 0 : self .index = ( self .index + 1 )% 2 else: if self .counter % 5 == 0 : self .index = ( self .index + 1 )% 2 + 2 if self . isDead: self .index = 4 if not self . isDucking: self .image = self .images[ self .index] self .rect.width = self .stand_pos_width else: self .image = self .images1[( self .index)% 2 ] self .rect.width = self .duck_pos_width self .rect = self .rect.move( self .movement) self .checkbounds() if not self .isDead and self .counter % 7 == 6 and self .isBlinking == False: self .score += 1 if self .score % 100 == 0 and self .score != 0 : if pygame.mixer.get_init() != None: checkPoint_sound.play() self .counter = ( self .counter + 1 ) class Cactus ( pygame . sprite . Sprite ): def __init__ ( self ,speed= 5 ,sizex=- 1 ,sizey=- 1 ) : pygame.sprite.Sprite.__init_ _ ( self , self .containers) self .images, self .rect = load_sprite_sheet( 'cacti-small.png' , 3 , 1 ,sizex,sizey,- 1 ) self .rect.bottom = int( 0 . 98 *height) self .rect.left = width + self .rect.width self .image = self .images[random.randrange( 0 , 3 )] self .movement = [- 1 *speed, 0 ] def draw ( self ) : screen.blit( self .image, self .rect) def update ( self ) : self .rect = self .rect.move( self .movement) if self .rect.right < 0 : self .kill() class Ptera ( pygame . sprite . Sprite ): def __init__ ( self ,speed= 5 ,sizex=- 1 ,sizey=- 1 ) : pygame.sprite.Sprite.__init_ _ ( self , self .containers) self .images, self .rect = load_sprite_sheet( 'ptera.png' , 2 , 1 ,sizex,sizey,- 1 ) self .ptera_height = [height* 0 . 82 ,height* 0 . 75 ,height* 0 . 60 ] self .rect.centery = self .ptera_height[random.randrange( 0 , 3 )] self .rect.left = width + self .rect.width self .image = self .images[ 0 ] self .movement = [- 1 *speed, 0 ] self .index = 0 self .counter = 0 def draw ( self ) : screen.blit( self .image, self .rect) def update ( self ) : if self .counter % 10 == 0 : self .index = ( self .index+ 1 )% 2 self .image = self .images[ self .index] self .rect = self .rect.move( self .movement) self .counter = ( self .counter + 1 ) if self .rect.right < 0 : self .kill() class Ground (): def __init__ ( self ,speed=- 5 ) : self .image, self .rect = load_image( 'ground.png' ,- 1 ,- 1 ,- 1 ) self .image1, self .rect1 = load_image( 'ground.png' ,- 1 ,- 1 ,- 1 ) self .rect.bottom = height self .rect1.bottom = height self .rect1.left = self .rect.right self .speed = speed def draw ( self ) : screen.blit( self .image, self .rect) screen.blit( self .image1, self .rect1) def update ( self ) : self .rect.left += self .speed self .rect1.left += self .speed if self .rect.right < 0 : self .rect.left = self .rect1.right if self .rect1.right < 0 : self .rect1.left = self .rect.right class Cloud ( pygame . sprite . Sprite ): def __init__ ( self ,x,y) : pygame.sprite.Sprite.__init_ _ ( self , self .containers) self .image, self .rect = load_image( 'cloud.png' ,int( 90 * 30 / 42 ), 30 ,- 1 ) self .speed = 1 self .rect.left = x self .rect.top = y self .movement = [- 1 * self .speed, 0 ] def draw ( self ) : screen.blit( self .image, self .rect) def update ( self ) : self .rect = self .rect.move( self .movement) if self .rect.right < 0 : self .kill() class Scoreboard (): def __init__ ( self ,x=- 1 ,y=- 1 ) : self .score = 0 self .tempimages, self .temprect = load_sprite_sheet( 'numbers.png' , 12 , 1 , 11 ,int( 11 * 6 / 5 ),- 1 ) self .image = pygame.Surface(( 55 ,int( 11 * 6 / 5 ))) self .rect = self .image.get_rect() if x == - 1 : self .rect.left = width* 0 . 89 else: self .rect.left = x if y == - 1 : self .rect.top = height* 0 . 1 else: self .rect.top = y def draw ( self ) : screen.blit( self .image, self .rect) def update ( self ,score) : score_digits = extractDigits(score) self .image.fill(background_col) for s in score_digits: self .image.blit( self .tempimages[s], self .temprect) self .temprect.left += self .temprect.width self .temprect.left = 0 def introscreen () : temp_dino = Dino( 44 , 47 ) temp_dino.isBlinking = True gameStart = False temp_ground,temp_ground_rect = load_sprite_sheet( 'ground.png' , 15 , 1 ,- 1 ,- 1 ,- 1 ) temp_ground_rect.left = width/ 20 temp_ground_rect.bottom = height logo,logo_rect = load_image( 'logo.jpg' , 300 , 140 ,- 1 ) logo_rect.centerx = width* 0 . 6 logo_rect.centery = height* 0 . 6 while not gameStart: if pygame.display.get_surface() == None: print( "Couldn't load display surface" ) return True else: for event in pygame.event.get(): if event.type == pygame. QUIT: return True if event.type == pygame. KEYDOWN: if event.key == pygame.K_SPACE or event.key == pygame. K_UP: temp_dino.isJumping = True temp_dino.isBlinking = False temp_dino.movement[ 1 ] = - 1 *temp_dino.jumpSpeed temp_dino.update() if pygame.display.get_surface() != None: screen.fill(background_col) screen.blit(temp_ground[ 0 ],temp_ground_rect) if temp_dino. isBlinking: screen.blit(logo,logo_rect) temp_dino.draw() pygame.display.update() clock.tick(FPS) if temp_dino.isJumping == False and temp_dino.isBlinking == False: gameStart = True def gameplay () : global high_score gamespeed = 4 startMenu = False gameOver = False gameQuit = False playerDino = Dino( 44 , 47 ) new_ground = Ground(- 1 *gamespeed) scb = Scoreboard() highsc = Scoreboard(width* 0 . 78 ) counter = 0 cacti = pygame.sprite.Group() pteras = pygame.sprite.Group() clouds = pygame.sprite.Group() last_obstacle = pygame.sprite.Group() Cactus.containers = cacti Ptera.containers = pteras Cloud.containers = clouds retbutton_image,retbutton_rect = load_image( 'replay_button.png' , 35 , 31 ,- 1 ) gameover_image,gameover_rect = load_image( 'game_over.png' , 190 , 11 ,- 1 ) temp_images,temp_rect = load_sprite_sheet( 'numbers.png' , 12 , 1 , 11 ,int( 11 * 6 / 5 ),- 1 ) HI_image = pygame.Surface(( 22 ,int( 11 * 6 / 5 ))) HI_rect = HI_image.get_rect() HI_image.fill(background_col) HI_image.blit(temp_images[ 10 ],temp_rect) temp_rect.left += temp_rect.width HI_image.blit(temp_images[ 11 ],temp_rect) HI_rect.top = height* 0 . 1 HI_rect.left = width* 0 . 73 while not gameQuit: while startMenu: pass while not gameOver: if pygame.display.get_surface() == None: print( "Couldn't load display surface" ) gameQuit = True gameOver = True else: for event in pygame.event.get(): if event.type == pygame. QUIT: gameQuit = True gameOver = True if event.type == pygame. KEYDOWN: if event.key == pygame. K_SPACE: if playerDino.rect.bottom == int( 0 . 98 *height): playerDino.isJumping = True if pygame.mixer.get_init() != None: jump_sound.play() playerDino.movement[ 1 ] = - 1 *playerDino.jumpSpeed if event.key == pygame. K_DOWN: if not (playerDino.isJumping and playerDino.isDead): playerDino.isDucking = True if event.type == pygame. KEYUP: if event.key == pygame. K_DOWN: playerDino.isDucking = False for c in cacti: c.movement[ 0 ] = - 1 *gamespeed if pygame.sprite.collide_mask(playerDino,c): playerDino.isDead = True if pygame.mixer.get_init() != None: die_sound.play() for p in pteras: p.movement[ 0 ] = - 1 *gamespeed if pygame.sprite.collide_mask(playerDino,p): playerDino.isDead = True if pygame.mixer.get_init() != None: die_sound.play() if len(cacti) < 2 : if len(cacti) == 0 : last_obstacle.empty() last_obstacle.add(Cactus(gamespeed, 40 , 40 )) else: for l in last_obstacle: if l.rect.right < width* 0 . 7 and random.randrange( 0 , 50 ) == 10 : last_obstacle.empty() last_obstacle.add(Cactus(gamespeed, 40 , 40 )) if len(pteras) == 0 and random.randrange( 0 , 200 ) == 10 and counter > 500 : for l in last_obstacle: if l.rect.right < width* 0 . 8 : last_obstacle.empty() last_obstacle.add(Ptera(gamespeed, 46 , 40 )) if len(clouds) < 5 and random.randrange( 0 , 300 ) == 10 : Cloud(width,random.randrange(height/ 5 ,height/ 2 )) playerDino.update() cacti.update() pteras.update() clouds.update() new_ground.update() scb.update(playerDino.score) highsc.update(high_score) if pygame.display.get_surface() != None: screen.fill(background_col) new_ground.draw() clouds.draw(screen) scb.draw() if high_score != 0 : highsc.draw() screen.blit(HI_image,HI_rect) cacti.draw(screen) pteras.draw(screen) playerDino.draw() pygame.display.update() clock.tick(FPS) if playerDino. isDead: gameOver = True if playerDino.score > high_score: high_score = playerDino.score if counter% 700 == 699 : new_ground.speed -= 1 gamespeed += 1 counter = (counter + 1 ) if gameQuit: break while gameOver: if pygame.display.get_surface() == None: print( "Couldn't load display surface" ) gameQuit = True gameOver = False else: for event in pygame.event.get(): if event.type == pygame. QUIT: gameQuit = True gameOver = False if event.type == pygame. KEYDOWN: if event.key == pygame. K_ESCAPE: gameQuit = True gameOver = False if event.key == pygame.K_RETURN or event.key == pygame. K_SPACE: gameOver = False gameplay() highsc.update(high_score) if pygame.display.get_surface() != None: disp_gameOver_msg(retbutton_image, gameover_image) if high_score != 0 : highsc.draw() screen.blit(HI_image, HI_rect) pygame.display.update() clock.tick(FPS) pygame.quit() quit() def main () : isGameQuit = introscreen() if not isGameQuit: gameplay() main()