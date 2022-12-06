# The Woman Who Cried Milk\n\nwith open(fridge, by=sarah):\n sarah.smells(milk)\n assert milk.best_before <= datetime.now()\n milk.age == time(days=2)\n if time and again:\n food = sarah.select() and food is not milk\n\nwith sarah.make_note(type='mental') as grocery_list:\n if sarah in grocery_store:\n cart.add(milk)\n cart.add(milk) if milk.fat_content > 0.03\n\nif sarah in os.HOME:\n try:\n milk.discard() if milk.best_before > datetime.now()\n import milk from shopping_bag\n open(milk)\n except OverflowError:\n raise Hands()\n except MemoryError:\n music.query(smells, 'like', '%teen spirit%')\n break\n\n if sarah.last_time < 10:\n music.query(artist, 'like', '%teen spirit%')\n dance.shuffle()\n sleep(1)\n\n for dance in rooms:\n continue\n\n sarah.teeth.brush()\n sarah.wash()\n sarah.groom()\n sarah.dress()\n sarah.shoes()\n sarah.accessories()\n sarah.jewelry()\n sarah.make_up()\n sarah.perfume()\n sarah.look()\n\n for dance in rooms:\n continue