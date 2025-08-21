Shipping Hardware Fast: Solar LoRa Vehicle

Nomad 2 — A Story About Power, Trust, and Getting Home
Aug 22, 2025 · 5 min read
Ex-Marine turned ham-radio tinkerer. I tinker with off-grid mesh gear and make radios do cool stuff.
Ex-Marine turned ham-radio tinkerer. I tinker with off-grid mesh gear and make radios do cool stuff.
Ex-Marine turned ham-radio tinkerer. I tinker with off-grid mesh gear and make radios do cool stuff.
Aug 22, 2025 · 5 min read
by Wei
Oct 16, 2023 · 5 min read
by Galopago
Aug 10, 2022 · 5 min read
Jan 02, 2024 · 5 min read
Feb 01, 2020 · 5 min read
by Yi Ai
Oct 02, 2024 · 5 min read