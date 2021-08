rake db:drop πŸ‘

The terminal commands below will allow you to delete and re-create your Active Record database.

rake db:drop rake db:create rake db:migrate rake db:seed

Create a Rails App :

rails new sheep

gem install bindexΒ

Create a Migration :

rails generate model Herd name:string address:text

rake db:migrate

Seed the database:

rake db:seed

