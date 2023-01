Você está se acomodando ou fazendo o seu melhor?

Todos nós escolhemos ser medíocres às vezes; é o caminho de menor resistência. Mas temos muito mais a ganhar com o esforço máximo. Mostrar iniciativa no trabalho tem mais chances de levar a um aumento de salário. Aprender uma nova habilidade pode levar a uma carreira totalmente nova. Não é fácil – mas vale a pena. Então, por que ainda nos contentamos com menos? É fácil desfrutar a curto prazo, especialmente se não estivermos constantemente aprendendo e crescendo. Carlos Rodriguez é o fundador da G2, a 'maior empresa de esports do mundo'

LEARN MORE ABOUT @SCOTT-D.-CLARY 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @SCOTT-D.-CLARY 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

“A tragédia da vida muitas vezes não está em nosso fracasso, mas sim em nossa complacência; não em fazer muito, mas em fazer pouco; não em vivermos acima de nossa capacidade, mas sim em vivermos abaixo de nossas capacidades.” – Benjamin E. May

Você já teve a sensação de que está se contentando com uma vida medíocre? Talvez você esteja fazendo o mínimo necessário no trabalho ou passar um tempo de qualidade com sua família foi por água abaixo. É algo que sinto que nos tornamos bastante propensos como sociedade (embora não tenha certeza do porquê).

Talvez eu esteja errado; pode ser que estejamos nos contentando com a estabilidade, já que não vivemos mais em uma época em que somos constantemente ameaçados pela guerra ou pela fome. Mas tem que haver mais na vida do que apenas sobreviver. Pessoalmente, sei que a maior onda de energia e auto-estima que já tive vem de tentar coisas novas. Ir além dos meus limites é o que me faz prosperar.

Falei com um cara recentemente que me fez refletir sobre toda essa ideia de se esforçar ao máximo e de se tornar o melhor no que você faz. Carlos Rodriguez é o fundador da G2, a 'maior empresa de esports do mundo'; ele passou a maior parte de sua carreira se tornando o melhor em cada jogo que joga. Ele também é a pessoa que inspirou o boletim informativo de hoje.

Vou tocar um pouco da história de Carlos – você pode ouvir a história completa aqui – mas, além disso, quero me aprofundar no que é preciso para ser o melhor. Como você pode fazer mudanças incrementais em sua vida para que esteja constantemente progredindo e alcançando novos níveis?

Vamos dar uma olhada.

Por que nos contentamos com menos?

Esta é a primeira coisa que digitei no Google ao explorar este tópico. Todos nós escolhemos ser medíocres às vezes; é o caminho de menor resistência e também é a melhor maneira de permanecer 'seguro'.

A parte interessante, no entanto, é que temos muito mais a ganhar com o esforço máximo. Mostrar iniciativa no trabalho tem mais chances de levar a um aumento de salário. Passar tempo com seu cônjuge e filhos leva a relacionamentos mais fortes. Aprender uma nova habilidade pode levar a uma carreira totalmente nova.

Em outras palavras, não é fácil – mas vale a pena. Então, por que ainda nos contentamos com menos?

Temos um medo intenso de falhar

Os humanos temem o fracasso; é um fato da vida. Alguns de nós mais, alguns de nós menos – mas todos nós temos algum medo do fracasso. É algo que decorre da evitação da dor – se fizermos algo e não der certo, é provável que nos sintamos arrependidos ou desapontados.

Um psicólogo chamado Guy Winch explicou o medo do fracasso de uma forma que realmente me interessou. Ele reformulou isso não como uma fobia, mas como um ato de auto-sabotagem; nossa mentalidade avessa à dor nos leva a nos privar de oportunidades e, finalmente, da felicidade.

É fácil resolver

Enquanto eu estava na toca do coelho da pesquisa, outro fator contribuinte continuou surgindo: a ideia de que a vida está se tornando cada vez mais fácil de aproveitar no curto prazo. Quase tudo com o que interagimos agora é projetado para fornecer pequenos golpes de dopamina.

Talvez estejamos tão viciados nas coisas que não precisamos das endorfinas do exercício, da satisfação de um trabalho bem feito ou da sensação de realização que vem com o aprendizado de algo novo.

Se você já ouviu Tristan Harris, um especialista em ética de design e ex-funcionário do Google, você saberá os paralelos assustadores que ele traça entre tecnologia e máquinas caça-níqueis. Ambos são construídos para nos dar o mesmo sucesso de curto prazo que nos mantém em um estado mental de auto-sabotagem.

Esforço requer... Bem... Esforço

Afirmando o óbvio aqui, mas é relevante. Uma das principais razões pelas quais não nos esforçamos para ser os melhores é que isso exige muito esforço. Refiro-me à energia física real – seja o poder do cérebro, o tempo ou os recursos corporais. É cansativo estar constantemente aprendendo e crescendo, principalmente se não estamos acostumados.

Encontrei um ótimo estudo sobre isso chamado "O Paradoxo do Esforço: O Esforço É Caro e Valorizado". Como era de se esperar, destaca o fato de que o esforço cobra um preço mental e físico. O que afirma, no entanto, é que o valor que ganhamos com o esforço supera em muito o custo.

"Os montanhistas valorizam a escalada precisamente porque é muito árdua e trabalhosa; por meio de um processo de diligência aprendida, o próprio esforço pode se tornar um reforço secundário e ser recompensador por si só; e os objetos que alguém fabrica e monta com esforço (por exemplo, móveis da IKEA) são valorizado mais do que os mesmos objetos que vêm pré-montados."

Você pode ler o estudo aqui – é superinteressante e faz muito sentido para mim.

Por que medíocre nos machuca

Há uma parte de todos nós que quer ser melhor. É evolutivo; no passado, quando ser melhor significava sobrevivência, era fundamental. Mas é muito mais fácil silenciar esse instinto agora que não precisamos dele para sobreviver.

Aqui está o kicker, no entanto. Embora escolher fazer um esforço pela metade pareça mais fácil e melhor a curto prazo, existem estudos para provar como isso nos prejudica a longo prazo.

Meu estudo favorito sobre gratificação adiada é o infame Experimento do Marshmallow. James Clear escreveu um excelente artigo sobre isso. As crianças podiam escolher: um marshmallow agora ou dois, se pudessem esperar 15 minutos. A maioria das crianças (sem surpresa) escolheu a gratificação instantânea e comeu o único marshmallow.

As crianças que conseguiram esperar pelos dois marshmallows, no entanto, foram acompanhadas até a idade adulta. O estudo descobriu que as crianças que conseguiram adiar a gratificação tiveram melhores resultados na vida – elas se saíram melhor na escola, tiveram relacionamentos mais saudáveis e ganharam mais dinheiro.

Em outras palavras, escolher o caminho mais fácil agora resultou em uma vida pior mais tarde. E é isso que ganhamos por nos recusarmos a melhorar a nós mesmos: uma vida medíocre.

Escolhendo Fazer Melhor

A razão pela qual comecei a pensar nessas linhas foi minha entrevista com Carlos Rodriguez. Nós nem sequer falamos sobre gratificação instantânea versus gratificação atrasada, ou nada disso. Mas eu estava conversando com um cara que passou anos se tornando o melhor no que faz – e isso me inspirou.

Vamos ouvir um pouco da entrevista.

História de Carlos e ascensão ao sucesso

Como você deve saber, Carlos é o fundador da G2 – uma das empresas de esportes eletrônicos mais bem-sucedidas do mundo. Mas sua história não começou aí. Na verdade, ele começou como jogador de competição e era apaixonado por isso.

"[eSports é] dois cliques em uma competição direta com alguém que não conheço. Não conheço sua formação, não conheço sua raça, cor ou qualquer coisa. E isso, para mim, foi lindo."

Carlos entrou no mundo dos eSports assim que ouviu falar, embora sua história esportiva consistisse principalmente em esportes coletivos físicos, como remo e futebol.

"Nunca gostei muito do ensino médio; nunca gostei de estudar muito. Mas com os eSports, havia uma maneira de competir com outras pessoas em um jogo no qual me considerava bom. Então, alguém me contaria a verdade - depois de competir contra ele ou ela - que eu era um pouco mer**. E eu apreciei isso."

É raro ouvir alguém falar sobre sua apreciação pela crítica construtiva. Acho que foi uma ótima maneira de começar sua carreira; ele se acostumou a ver áreas que precisavam de melhorias e consertá-las.

Fazendo uma carreira do zero

Carlos era proativo em se tornar o melhor, porque se você fosse o melhor, era assim que chegava às grandes ligas. Eventualmente, ele se juntou a outros jogadores de alto escalão do World of Warcraft para formar uma equipe profissional. A primeira compensação o deixou com $ 2.000 para levar para casa para sua família - mais dinheiro do que seus pais ganhavam juntos.

"Naquela época, era como o mundo para mim. Minha mãe e meu pai trabalhavam praticamente o dia todo. Minha mãe era maquiadora, meu pai era eletricista. E entre os dois, eles não traziam para casa 2.000 dólares a mês. Então eu pensei que era o homem mais rico do planeta."

Carlos continuou estudando neste ponto, mas melhorou no World of Warcraft nesse meio tempo – tão bom, aliás, que ganhou em toda a Europa e ficou em terceiro lugar no Campeonato Mundial.

Agora, imagine se tornar o melhor em alguma coisa. Você está quase garantido para ganhar suas competições e trazer para casa muito dinheiro. Você desistiria e começaria do zero? Não tenho certeza de quantos de nós desistiríamos da certeza para nos desafiar. Mas Carlos sim.

"Eu disse a mim mesmo: 'Ok, quero uma carreira com isso. Então, quais jogos devo jogar a seguir? Quais jogos se encaixam no meu conjunto de habilidades e qual jogo é jogado por muitas pessoas?' E foi aí que decidi conscientemente ir para League of Legends, que é um dos maiores jogos do planeta."

Esse cara não apenas decidiu fazer do eSports sua carreira – uma jogada corajosa para começar – mas também decidiu mudar para um novo jogo que era ainda mais competitivo e que exigiria ainda mais horas de prática. Ele estava jogando o jogo longo.

Abordagem de Carlos para se tornar o melhor

Você pode ouvir a história completa em sua entrevista (e eu recomendo fazê-lo) – mas vamos mudar um pouco de assunto. Eu estava interessado em saber os pensamentos de Carlos sobre como ele aborda se tornar o melhor em um novo jogo.

"Com os videogames, eu sempre digo: se sua mente aguenta, você deve treinar. Você não vai ficar exausto... se apenas fizer o ABC do que fazer quando joga, como um alongamento de vez em quando, levante-se da cadeira e alongue-se."

Ficou bem claro para mim que o Carlos é uma pessoa que pratica praticamente sem parar, o que admiro muito. E, embora algumas pessoas argumentem que jogar videogame é 'preguiçoso' ou 'fácil', jogar em um nível profissional dá trabalho. É trabalho duro.

"Mentalmente é muito desgastante. Cada jogo que você joga, você tem que pensar em 1000 coisas; você está controlando seu personagem enquanto pensa no que seu time está fazendo. Quais movimentos o time deve fazer a seguir? O que meu oponente está pensando de fazer? É muito desgastante, e você tem que levar isso a sério para que você possa desenvolver bons hábitos."

Por bons hábitos, Carlos quis dizer prática – horas e horas de prática.

"Acho que uma carreira média de sucesso tem um jogador treinando de oito a dez horas por dia. E há jogadores que aguentam mais, há jogadores que aguentam menos. Acho que a regra geral é que, se você aguenta, você deveria estar praticando."

Você pode tomá-lo?

Eu queria me concentrar nessa última frase por um momento, porque é uma maneira muito sucinta de colocar as coisas. Se você quer ser o melhor em alguma coisa, você se esforça ao máximo – que é tudo o que você pode fazer.

Pense nos alpinistas do Everest . Para treinar para uma escalada do Everest, eles precisam fazer coisas como caminhar com mochilas pesadas, dormir no frio e se expor ao mal da altitude. Eles se esforçam até o limite absoluto. Os mergulhadores em cavernas precisam fazer algo semelhante.

Mas nossas vidas não precisam ser tão drásticas. Para se tornar o melhor no que faz, você simplesmente encontra aquilo com o que se sente confortável e depois faz mais.

Por exemplo, quero ser um excelente entrevistador de podcast. Não entrevisto uma pessoa por mês ou por ano; Faço quantas entrevistas minha agenda permite porque quero melhorar. As pessoas com quem falo também são diversas, oferecendo novos desafios e oportunidades de crescimento.

(Isso não é para explodir minha própria buzina - há coisas sobre as quais eu poderia ser mais proativo, é claro).

Mas foi isso que aprendi com as pessoas que entrevistei também; os empresários de sucesso que alcançaram muito em seu campo. O padrão consistente é que essas pessoas nunca se contentam com a mediocridade. Cada pessoa que tive o prazer de entrevistar tornou-se bem-sucedida por seu esforço acima e além - não por esperar.

Como escolher excelente em vez de medíocre

Para completar o boletim de hoje, quero compartilhar alguns dos conselhos e estratégias que encontrei enquanto explorava a toca do coelho da gratificação atrasada.

A realidade é que a maioria de nós está programada para encontrar o caminho de menor resistência. Ansiamos pela redução da dor, ou melhor ainda, pela prevenção da dor – portanto, buscar o oposto precisa ser uma decisão ativa.

Aqui está o que eu encontrei.

Reformule a relação esforço-desempenho

Se você deseja mudar a maneira como pensa sobre esforço e gratificação, este artigo é uma leitura incrível. Nele, Fabrice Cavarretta (Ph.D., Professor Associado de Administração na ESSEC Business School) fala sobre o esforço como um 'ciclo de feedback'.

Normalmente, pensamos no esforço como um pagamento único por uma recompensa única. Estudamos para um exame para obter um bom resultado. Trabalhamos um turno para ganhar o salário de um turno.

Mas e se pensássemos no esforço como um processo contínuo? Cavarretta explicou que há outra maneira de pensar no esforço. Podemos vê-lo como um loop repetitivo, assim: esforço > desempenho > prazer > motivação > esforço.

Em vez de assumir que o loop termina após receber o prazer, podemos ver que o prazer é, na verdade, o início do próximo loop.

Entendo que isso significa que o esforço nos dá a motivação para continuar a nos esforçar. Se você vê dessa forma, o esforço começa a ter muito mais retorno. Você está constantemente motivado a melhorar seu desempenho para que possa experimentar mais prazer e mais motivação para atingir esse prazer. (Um aumento de salário, um novo marco em sua startup, um avanço estratégico, etc.).

Não evite seus medos

Recentemente, saiu um estudo da Universidade do Texas, demonstrando como a agressão aumenta se o agressor não lidar com ela conforme ela aumenta. O mesmo pode ser dito para outras emoções – como o medo.

Quando se trata de medo do fracasso, quanto mais você o ignora, maior ele fica. A melhor maneira de vencer o medo do fracasso e se permitir correr riscos, como se esforçar mais ou tentar algo novo, é dividi-lo em etapas.

Reconheça a raiz do seu medo quando ele surgir. Se você perceber uma área da vida em que está se contentando com a mediocridade, existe algum medo que o está impedindo? Você está fazendo o mínimo em sua função no trabalho porque tem medo de estragar responsabilidades que nunca teve antes?

Reconheça seu condicionamento

Uma das razões pelas quais é tão difícil abandonar o hábito de se contentar com menos é porque fomos condicionados a fazer isso desde tenra idade.

Em seu livro, Mindset: The New Psychology of Success , Carol Dweck discute o poder de uma mentalidade de crescimento versus uma mentalidade fixa. Uma mentalidade de crescimento é a crença de que você sempre pode melhorar, enquanto uma mentalidade fixa é a crença de que suas habilidades são estáticas.

Se você tem uma mentalidade de crescimento, é mais provável que aceite novos desafios e faça um esforço extra, porque sabe que pode melhorar com o tempo e a prática. Se você tem uma mentalidade fixa, é mais provável que evite novos desafios, porque tem medo de não ser bom neles desde o início.

A pesquisa de Dweck mostrou que as pessoas com uma mentalidade de crescimento são mais bem-sucedidas na vida do que aquelas com uma mentalidade fixa. Por quê? Porque eles estão constantemente se desafiando e crescendo.

Procure modelos e mentores

Uma maneira infalível de se motivar a novos patamares é procurar pessoas que se destacam no que fazem. Simplesmente estar perto de sua energia e atitude pode ajudá-lo a mudar sua perspectiva e elevar seus padrões.

Para mim, pessoalmente, sinto uma enorme onda de motivação quando entrevisto pessoas como Carlos no podcast. Possivelmente porque sempre me deparo com a prova de que o trabalho árduo e o grande esforço compensam; as mentes empreendedoras com quem interajo semanalmente trabalharam muito para chegar onde estão.

Encerrando as Coisas

Já faz um tempo desde que escrevi um mergulho profundo gigantesco como este! Espero que você tenha ganho alguma coisa com o boletim. No mínimo, saiba disso: trabalhar vale a pena. Vale a pena psicologicamente e em melhorias para sua carreira e vida.

Acesse para assistir a entrevista completa com Carlos Rodriguez se estiver interessado em saber mais sobre sua carreira única. Eu adorei, e tenho certeza que você também.

Obrigado por ler!