Êtes-vous en train de vous installer ou faites-vous de votre mieux ?

« La tragédie de la vie n'est souvent pas dans notre échec, mais plutôt dans notre complaisance ; pas en en faisant trop, mais plutôt en en faisant trop peu ; pas dans notre vie au-dessus de nos capacités, mais plutôt dans notre vie en dessous de nos capacités. – Benjamin E. May

Avez-vous parfois l'impression de vous contenter d'une vie médiocre ? Peut-être faites-vous le strict minimum au travail ou passez-vous du temps de qualité avec votre famille. C'est quelque chose à laquelle je pense que nous sommes devenus assez enclins en tant que société (bien que je ne sois pas certain de la raison).

J'ai peut-être tort; il se pourrait simplement que nous nous contentions de la stabilité, puisque nous ne vivons plus à une époque où nous sommes constamment menacés par la guerre ou la famine. Mais il doit y avoir plus dans la vie que simplement s'en sortir. Personnellement, je sais que la plus grande poussée d'énergie et d'estime de soi que je reçois vient d'essayer de nouvelles choses. Aller au-delà de mes limites est ce qui me fait prospérer.

J'ai parlé récemment à un gars qui m'a fait réfléchir à toute cette idée de faire un maximum d'efforts et de devenir le meilleur dans ce que vous faites. Carlos Rodriguez est le fondateur de G2, la "plus grande entreprise d'esports au monde" ; il a passé la majeure partie de sa carrière à devenir le meilleur à chaque match qu'il touche. Il est aussi la personne qui a inspiré la newsletter d'aujourd'hui.

Je vais aborder une partie de l'histoire de Carlos – vous pouvez l'écouter en entier ici – mais en plus de cela, je veux approfondir ce qu'il faut pour être le meilleur. Comment pouvez-vous apporter des changements progressifs dans votre vie afin de progresser constamment et d'atteindre de nouveaux niveaux ?

Nous allons jeter un coup d'oeil.

Pourquoi se contente-t-on de moins ?

C'est la première chose que j'ai tapé dans Google lors de l'exploration de ce sujet. Nous choisissons tous d'être parfois médiocres; c'est le chemin de moindre résistance, et c'est aussi le meilleur moyen de rester « en sécurité ».

La partie intéressante, cependant, est que nous avons beaucoup plus à gagner en faisant un effort maximal. Faire preuve d'initiative au travail est plus susceptible d'entraîner une augmentation de salaire. Passer du temps avec votre conjoint et vos enfants renforce les relations. Apprendre une nouvelle compétence peut mener à une toute nouvelle carrière.

En d'autres termes, ce n'est pas facile, mais cela en vaut la peine. Alors pourquoi se contente-t-on toujours de moins ?

Nous avons une peur intense de l'échec

Les humains craignent l'échec ; c'est une réalité. Certains d'entre nous plus, certains d'entre nous moins - mais nous avons tous une certaine peur de l'échec. C'est quelque chose qui découle de l'évitement de la douleur - si nous faisons quelque chose et que cela ne fonctionne pas, nous risquons de ressentir du regret ou de la déception.

Un psychologue du nom de Guy Winch a expliqué la peur de l'échec d'une manière qui m'a vraiment intéressé. Il l'a recadré non pas comme une phobie, mais comme un acte d'auto-sabotage; notre état d'esprit averse à la douleur nous amène à nous priver d'opportunités et, finalement, de bonheur.

C'est facile à régler

Pendant que j'étais dans le terrier du lapin de la recherche, un autre facteur contributif revenait sans cesse : l'idée qu'il est de plus en plus facile de profiter de la vie à court terme. Presque tout ce avec quoi nous interagissons maintenant est conçu pour délivrer de petites doses de dopamine.

Peut-être sommes-nous tellement drogués que nous n'avons pas besoin des endorphines de l'exercice, de la satisfaction d'un travail bien fait ou du sentiment d'accomplissement qui accompagne l'apprentissage de quelque chose de nouveau.

Si vous avez déjà écouté Tristan Harris, un éthicien du design et ancien employé de Google, vous connaissez les parallèles effrayants qu'il établit entre la technologie et les machines à sous. Les deux sont conçus pour nous donner le même coup à court terme qui nous maintient dans un état d'esprit d'auto-sabotage.

L'effort demande... eh bien... l'effort

Énoncer l'évidence ici, mais c'est pertinent. L'une des principales raisons pour lesquelles nous ne nous efforçons pas d'être les meilleurs est que cela demande beaucoup d'efforts. Je veux dire de l'énergie réelle, physique – qu'il s'agisse de puissance cérébrale, de temps ou de ressources corporelles. C'est fatigant d'apprendre et de grandir constamment, surtout si nous n'y sommes pas habitués.

J'ai trouvé une excellente étude à ce sujet intitulée "Le paradoxe de l'effort : l'effort est à la fois coûteux et valorisé". Comme on pouvait s'y attendre, cela met en évidence le fait que l'effort a un impact mental et physique. Ce qu'il affirme, cependant, c'est que la valeur que nous tirons de l'effort dépasse de loin le coût.

"Les alpinistes apprécient l'alpinisme précisément parce qu'il est si ardu et exigeant ; grâce à un processus d'assiduité apprise, l'effort lui-même peut devenir un renforçateur secondaire et être gratifiant en soi ; et les objets que l'on fabrique et assemble soi-même avec effort (par exemple, les meubles IKEA) sont ont plus de valeur que les mêmes objets pré-assemblés."

Vous pouvez lire l'étude ici - c'est super intéressant, et ça a beaucoup de sens pour moi.

Pourquoi la médiocrité nous fait mal

Il y a une partie de nous tous qui veut être meilleur. C'est évolutif; dans le passé, quand être meilleur signifiait survivre, c'était la clé. Mais il est beaucoup plus facile de faire taire cet instinct maintenant que nous n'en avons plus besoin pour survivre.

Voici le kicker, cependant. Bien que choisir de faire un effort à demi-cul semble plus facile et meilleur à court terme, il existe des études pour prouver à quel point cela nous fait mal à long terme.

Mon étude préférée sur la gratification différée est la tristement célèbre Marshmallow Experiment. James Clear a écrit un excellent article à ce sujet. Les enfants avaient le choix : une guimauve maintenant, ou deux s'ils pouvaient attendre 15 minutes. La plupart des enfants (sans surprise) ont choisi la gratification instantanée et ont mangé la seule guimauve.

Les enfants qui ont pu attendre les deux guimauves ont cependant été suivis jusqu'à l'âge adulte. L'étude a révélé que les enfants qui pouvaient retarder la gratification avaient de meilleurs résultats dans la vie - ils réussissaient mieux à l'école, avaient des relations plus saines et gagnaient plus d'argent.

En d'autres termes, choisir la voie facile maintenant a entraîné une vie pire plus tard. Et c'est ce que nous obtenons pour avoir refusé de nous améliorer : une vie médiocre.

Choisir de faire mieux

La seule raison pour laquelle j'ai commencé à penser dans ce sens était mon entretien avec Carlos Rodriguez. Nous n'avons même pas parlé de gratification instantanée ou différée, ou quoi que ce soit d'autre. Mais je parlais à un gars qui avait passé des années à devenir le meilleur dans ce qu'il faisait - et cela m'a inspiré.

Écoutons un peu l'interview.

L'histoire de Carlos et son ascension vers le succès

Comme vous le savez peut-être, Carlos est le fondateur de G2 , l'une des sociétés d'esports les plus prospères au monde. Mais son histoire ne commence pas là. En fait, il a lui-même commencé comme joueur de compétition, et il en était passionné.

"[eSports est] deux clics en concurrence directe avec quelqu'un que je ne connais pas. Je ne connais pas son parcours, je ne connais pas sa race ou sa couleur ou quoi que ce soit. Et ça, pour moi, c'était magnifique."

Carlos est entré dans le monde de l'eSport presque dès qu'il en a entendu parler, même si son histoire sportive consistait principalement en des sports d'équipe physiques comme le paddle et le football.

"Je n'ai jamais vraiment aimé le lycée, je n'ai jamais trop aimé étudier. Mais avec l'eSport, il y avait un moyen de rivaliser avec d'autres personnes dans un jeu pour lequel je me considérais comme bon. Ensuite, quelqu'un me dirait la vérité. - après avoir concouru contre lui ou elle - que j'étais un peu merdique. Et j'ai apprécié ça."

Il est rare d'entendre quelqu'un parler de son appréciation pour les critiques constructives. Je pense que c'était une excellente façon de commencer sa carrière; il s'est habitué à voir les zones qui avaient besoin d'être améliorées et à les corriger.

Faire une carrière à partir de zéro

Carlos était proactif pour devenir le meilleur, car si vous étiez le meilleur, c'est comme ça que vous entriez dans la cour des grands. Finalement, il s'est associé à d'autres joueurs de haut niveau de World of Warcraft pour former une équipe professionnelle. Leur premier concours lui a laissé 2 000 $ à rapporter à sa famille - plus d'argent que ses parents n'en gagnaient ensemble.

"À l'époque, c'était comme le monde pour moi. Ma mère et mon père travaillaient à peu près toute la journée. Ma mère était maquilleuse, mon père était électricien. Et à eux deux, ils ne rapportaient pas 2000 dollars par an. mois. Alors je pensais que j'étais l'homme le plus riche de la planète."

Carlos a continué à étudier à ce stade, mais il s'est amélioré à World of Warcraft entre-temps – si bon, en fait, qu'il a gagné dans toute l'Europe et a terminé troisième aux championnats du monde.

Maintenant, imaginez devenir le meilleur dans quelque chose. Vous êtes presque assuré de gagner vos compétitions et de ramener beaucoup d'argent à la maison. Souhaitez-vous abandonner et recommencer à zéro ? Je ne sais pas combien d'entre nous abandonneraient la certitude pour se mettre au défi. Mais Carlos l'a fait.

"Je me suis dit:" D'accord, je veux faire carrière dans ce domaine. Alors, à quels jeux devrais-je jouer ensuite? Quels jeux correspondent à mes compétences et à quel jeu sont joués par beaucoup de gens? Et c'est à ce moment-là que j'ai consciemment décidé d'opter pour League of Legends, qui est l'un des plus grands jeux de la planète."

Non seulement ce type a décidé de faire de l'eSport sa carrière - une décision audacieuse pour commencer - mais il a également décidé de passer à un nouveau jeu encore plus compétitif et qui nécessiterait encore plus d'heures d'entraînement. Il jouait le long match.

L'approche de Carlos pour devenir le meilleur

Vous pouvez entendre toute l'histoire dans son interview (et je le recommande vivement) - mais changeons un peu de vitesse. J'étais intéressé de connaître les réflexions de Carlos sur la façon dont il envisage de devenir le meilleur dans un nouveau jeu.

"Avec les jeux vidéo, je dis toujours : si votre esprit peut le supporter, vous devriez vous entraîner. Vous n'allez pas vous épuiser... si vous faites juste l'ABC de ce qu'il faut faire quand vous jouez à des jeux, comme un étirement De temps en temps, levez-vous de votre chaise et étirez-vous."

Il était assez clair pour moi que Carlos est quelqu'un qui s'entraîne pratiquement sans arrêt, ce que j'admire beaucoup. Et, alors que certaines personnes diraient que jouer à des jeux vidéo est « paresseux » ou « facile », jouer à un niveau professionnel est un travail. C'est un travail difficile.

"Mentalement, c'est très éprouvant. Chaque match auquel vous jouez, vous devez penser à 1000 choses ; vous contrôlez votre personnage pendant que vous pensez à ce que fait votre équipe. Quels mouvements l'équipe devrait-elle faire ensuite ? À quoi pense mon adversaire C'est juste très éprouvant, et vous devez le prendre au sérieux pour pouvoir développer de bonnes habitudes.

Par bonnes habitudes, Carlos voulait dire entraînement – des heures et des heures.

"Je pense qu'une carrière réussie moyenne a un joueur qui s'entraîne huit à dix heures par jour. Et il y a des joueurs qui peuvent en prendre plus, il y a des joueurs qui peuvent en prendre moins. Je pense que la règle de base est que si vous pouvez le prendre, tu devrais t'entraîner."

Pouvez-vous le prendre?

Je voulais me concentrer sur cette dernière phrase pendant un moment, = parce que c'est une façon si succincte de présenter les choses. Si vous voulez être le meilleur dans quelque chose, vous faites le maximum d'efforts, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez raisonnablement faire.

Pensez aux grimpeurs de l'Everest . Pour s'entraîner pour une ascension de l'Everest, ils doivent faire des choses comme faire de la randonnée avec des sacs lourds, dormir dans des conditions froides et s'exposer au mal de l'altitude. Ils se poussent à la limite absolue. Les plongeurs spéléo doivent faire quelque chose de similaire.

Mais nos vies n'ont pas besoin d'être si drastiques, cependant. Pour devenir le meilleur dans ce que vous faites, il vous suffit de trouver ce avec quoi vous êtes à l'aise et d'en faire plus.

Par exemple, je veux être un excellent intervieweur de podcast. Je n'interviewe pas une personne par mois ou par an ; Je fais autant d'interviews que mon emploi du temps me le permet parce que je veux m'améliorer. Les personnes à qui je parle sont également diverses, offrant de nouveaux défis et opportunités de croissance.

(Ce n'est pas pour faire exploser mon propre klaxon - il y a des choses sur lesquelles je pourrais être plus proactif, bien sûr).

Mais c'est aussi ce que j'ai appris des personnes que j'interviewe; les entrepreneurs prospères qui ont beaucoup accompli dans leur domaine. Le modèle constant est que ces personnes ne se contentent jamais de la médiocrité. Toutes les personnes que j'ai eu le plaisir d'interviewer ont réussi grâce à leurs efforts exceptionnels - et non en attendant.

Comment choisir excellent plutôt que médiocre

Pour compléter la newsletter d'aujourd'hui, je souhaite partager certains des conseils et stratégies que j'ai trouvés en explorant le terrier du lapin à gratification différée.

La réalité est que la plupart d'entre nous sont câblés pour trouver le chemin de moindre résistance. Nous aspirons à la réduction de la douleur, ou mieux encore, à l'évitement de la douleur - alors chercher le contraire doit être une décision active.

Voici ce que j'ai trouvé.

Recadrer la relation effort-performance

Si vous cherchez à changer votre façon de penser à l'effort et à la gratification, cet article est une lecture formidable. Fabrice Cavarretta (Ph.D., Professeur Associé de Management à l'ESSEC Business School) y parle de l'effort comme d'une « boucle de rétroaction ».

Habituellement, nous considérons l'effort comme un paiement unique pour une récompense unique. Nous étudions pour un examen pour obtenir un bon résultat. Nous travaillons un quart de travail pour gagner le salaire d'un quart de travail.

Mais que se passerait-il si nous considérions l'effort comme un processus continu ? Cavarretta a expliqué qu'il y a une autre façon de penser à l'effort. Nous pouvons le voir comme une boucle répétitive, comme ceci : effort > performance > plaisir > motivation > effort.

Plutôt que de supposer que la boucle se termine après avoir reçu le plaisir, nous pouvons voir que le plaisir est en fait le début de la boucle suivante.

Je comprends que cela signifie que faire des efforts nous donne la motivation de continuer à faire des efforts. Si vous le voyez de cette façon, faire des efforts commence à rapporter beaucoup plus. Vous êtes constamment motivé pour améliorer vos performances afin de ressentir plus de plaisir et plus de motivation pour atteindre ce plaisir. (Une augmentation de salaire, un nouveau jalon dans votre startup, une percée stratégique, etc.).

N'évitez pas vos peurs

Une étude a récemment été publiée par l'Université du Texas, démontrant la façon dont l'agressivité s'accumule si l'agresseur ne s'en occupe pas au fur et à mesure qu'elle s'accumule. La même chose peut être dite pour d'autres émotions - comme la peur.

En ce qui concerne la peur de l'échec, plus vous l'ignorez, plus elle grossit. La meilleure façon de vaincre la peur de l'échec et de vous permettre de prendre des risques, comme faire plus d'efforts ou essayer quelque chose de nouveau, est de le décomposer par degrés.

Reconnaissez la racine de votre peur au fur et à mesure qu'elle surgit. Si vous remarquez un domaine de la vie où vous vous contentez de la médiocrité, y a-t-il une peur qui vous retient ? Vous faites le strict minimum dans votre rôle au travail parce que vous avez peur de bousiller des responsabilités que vous n'avez jamais eues auparavant ?

Reconnaissez votre conditionnement

L'une des raisons pour lesquelles il est si difficile de se débarrasser de l'habitude de se contenter de moins est que nous avons été conditionnés à le faire dès notre plus jeune âge.

Dans son livre, Mindset: The New Psychology of Success , Carol Dweck discute du pouvoir d'un état d'esprit de croissance par rapport à un état d'esprit fixe. Un état d'esprit de croissance est la conviction que vous pouvez toujours vous améliorer, tandis qu'un état d'esprit fixe est la conviction que vos capacités sont statiques.

Si vous avez une mentalité de croissance, vous êtes plus susceptible de relever de nouveaux défis et de faire des efforts supplémentaires, car vous savez que vous pouvez vous améliorer avec le temps et la pratique. Si vous avez un état d'esprit fixe, vous êtes plus susceptible d'éviter de nouveaux défis, car vous avez peur de ne pas être bon dès le départ.

Les recherches de Dweck ont montré que les personnes ayant une mentalité de croissance réussissent mieux dans la vie que celles ayant une mentalité fixe. Pourquoi? Parce qu'ils se remettent constamment en question et grandissent.

Cherchez des modèles et des mentors

Un moyen infaillible de vous motiver vers de nouveaux sommets est de rechercher des personnes qui excellent dans ce qu'elles font. Le simple fait d'être entouré de leur énergie et de leur attitude peut vous aider à changer votre point de vue et à élever vos normes.

Pour moi personnellement, je reçois une énorme poussée de motivation lorsque j'interviewe des gens comme Carlos sur le podcast. C'est peut-être parce que je suis constamment confronté à la preuve que le travail acharné et les efforts importants sont payants ; les esprits d'entreprise avec lesquels j'interagis chaque semaine ont tous fourni une quantité incroyable de travail pour arriver là où ils sont.

Conclure les choses

Cela faisait un moment que je n'avais pas écrit une plongée profonde comme celle-ci ! J'espère que vous avez appris quelque chose de la newsletter. Si rien d'autre, sachez ceci : le travail est payant. Cela porte ses fruits sur le plan psychologique et se traduit par des améliorations de votre carrière et de votre vie.

Rendez-vous pour regarder l'interview complète de Carlos Rodriguez si vous souhaitez en savoir plus sur sa carrière unique. J'ai adoré, et je suis sûr que vous aussi.

Merci d'avoir lu!