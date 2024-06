Um guia abrangente para escolher a plataforma tecnológica certa para Neo Banks e FinTech Enterprises

Num cenário financeiro em rápida evolução, onde se espera que o mercado global de fintech alcance US$ 309,98 bilhões até 2022 , os neobancos e as empresas fintech da nova era estão sob pressão para inovar a um ritmo sem precedentes. É imperativo selecionar uma plataforma tecnológica que não seja apenas robusta e segura, mas também ágil e econômica. Muitas plataformas neo-bancárias oferecem uma combinação harmoniosa de inovação e eficiência, estabelecendo uma referência no setor fintech.





No entanto, é imprescindível escolher aquele que melhor se adapta a você. A seguir estão os pontos-chave que um evangelista de tecnologia precisa considerar antes de começar a construir sua plataforma bancária digital.





Pontos a considerar antes de construir seu Neo Bank

Velocidade de implantação: uma vantagem competitiva crítica

Para manter uma vantagem competitiva, é crucial optar por tecnologia que facilite a implantação rápida. Plataformas modernas que utilizam estruturas de base de código única, como Flutter, oferecem uma vantagem significativa nesta esfera. Isso não apenas minimiza a complexidade do código, mas também auxilia na integração perfeita com várias APIs, melhorando a funcionalidade do aplicativo e a experiência do usuário. A velocidade de implantação, facilitada pela funcionalidade de recarga a quente do Flutter, permite feedback em tempo real e correção de bugs mais rápida, garantindo que 85% dos usuários que preferem aplicativos móveis tenham uma experiência perfeita nas plataformas Android e iOS.





Soluções configuráveis de back-end e front-end pré-construídas

No domínio das finanças digitais, soluções de back-end configuráveis combinadas com front-ends pré-construídos são sinônimos de flexibilidade e eficiência. Opte por plataformas tecnológicas que forneçam arquitetura de microsserviços , permitindo serviços independentes, escaláveis e desacoplados. Estes, combinados com tecnologias de conteinerização como o Docker, podem garantir uma implantação independente do ambiente, reduzindo significativamente o tempo e os custos. Com 77% das empresas enfatizando a execução acelerada de tarefas oferecida por essas soluções, fazer essa escolha pode aumentar notavelmente a competitividade do seu empreendimento.





Segurança de dados: o núcleo inegociável

À medida que as violações de dados atingem o nível mais alto, custando às empresas uma média de US$ 4,24 milhões por incidente , a segurança dos dados continua a ser fundamental. Escolha plataformas que incorporem métodos avançados de criptografia e autenticação multifatorial, protegendo informações confidenciais em cada ponto de contato. Aproveitar a tecnologia Blockchain para integridade de dados e empregar sistemas de detecção de anomalias orientados por IA pode fornecer uma camada adicional de segurança, promovendo confiança e credibilidade entre sua base de usuários.





Desenvolvimento Ágil com Java e Spring Hibernate

Em sua busca por agilidade sem comprometer a segurança, adotar uma pilha de tecnologia com Java juntamente com estruturas como Spring Hibernate é uma decisão acertada. Essas estruturas são conhecidas por sua natureza independente de sistema operacional e banco de dados, facilitando uma arquitetura de sistema escalável e resiliente. Além disso, a integração de pipelines de Integração Contínua e Implantação Contínua ( CI/CD ) pode agilizar o processo de desenvolvimento, permitindo mudanças rápidas e promovendo uma cultura DevOps em suas equipes de tecnologia. Considerando a crescente adoção de tais estruturas, alinhar-se com elas pode ser o seu bilhete para permanecer à frente na dinâmica de mercado em rápida evolução.





Um caminho econômico para a inovação

Embarcar em um caminho econômico para a inovação exige foco em soluções que prometam recursos robustos sem queimar o bolso. A adoção de tecnologias nativas da nuvem pode reduzir drasticamente os custos de infraestrutura, oferecendo escalabilidade e flexibilidade. Além disso, aproveitar recursos pré-construídos com protocolos comprovados de segurança de dados, oferecidos por plataformas bancárias digitais de marca branca, pode ser uma abordagem econômica para alcançar a liderança de mercado em um setor.





A vantagem da marca branca: um movimento estratégico

Optar por uma solução de marca branca pode ser uma manobra estratégica nesta arena altamente competitiva. Soluções de marca branca, como as oferecidas por Rede de pagamento , permitem que as empresas aproveitem plataformas prontas e personalizáveis que eliminam a necessidade de desenvolver um sistema do zero, economizando tempo e dinheiro. Além disso, essas soluções geralmente vêm com protocolos de segurança comprovados e conformidades regulatórias em vigor, reduzindo drasticamente o tempo de lançamento no mercado e facilitando um lançamento mais tranquilo.





Além disso, oferecem a vantagem do reforço da marca, uma vez que as empresas podem integrar facilmente os seus elementos de marca, proporcionando uma experiência de utilizador contínua que é ao mesmo tempo fiável e distintamente sua. Num mercado onde estabelecer confiança e identidade de marca é crucial, as soluções de marca branca surgem como uma escolha prudente, prometendo um equilíbrio entre personalização e fiabilidade.









Conclusão

À medida que o panorama dos serviços financeiros passa por uma mudança monumental, fazer as escolhas tecnológicas certas nunca foi tão crítico. Ao optar por plataformas que incorporam agilidade, segurança e rentabilidade, as empresas emergentes de fintech podem criar um nicho distinto num mercado competitivo. Ao navegar nessas águas, considere fazer parceria com plataformas tecnológicas que estejam na interseção entre inovação e eficiência, muito parecidas com o que a Paynet oferece, garantindo que sua jornada para o sucesso seja rápida e segura.