Un guide complet pour choisir la bonne plateforme technologique pour les néo-banques et les entreprises FinTech

Dans un paysage financier en évolution rapide, où le marché mondial des technologies financières devrait atteindre 309,98 milliards de dollars d'ici 2022 , les néo-banques et les sociétés de technologie financière du nouvel âge sont sous pression pour innover à un rythme sans précédent. Il est impératif de sélectionner une plateforme technologique qui soit non seulement robuste et sécurisée, mais également agile et rentable. De nombreuses plateformes néo-bancaires offrent un mélange harmonieux d’innovation et d’efficacité, constituant une référence dans le secteur fintech.





Cependant, il est impératif de choisir celui qui vous convient le mieux. Voici les points clés qu’un évangéliste technologique doit prendre en compte avant de commencer à créer sa plateforme bancaire numérique.





Points à considérer avant de créer votre néo-banque

Rapidité de déploiement : un avantage concurrentiel essentiel

Pour conserver un avantage concurrentiel, il est crucial d'opter pour une technologie qui facilite un déploiement rapide. Les plates-formes modernes utilisant des frameworks à base de code unique comme Flutter offrent un avantage significatif dans ce domaine. Non seulement cela minimise la complexité du code, mais cela facilite également une intégration transparente avec diverses API, améliorant ainsi les fonctionnalités de l'application et l'expérience utilisateur. La vitesse de déploiement, facilitée par la fonctionnalité de rechargement à chaud de Flutter, permet un retour en temps réel et une correction plus rapide des bugs, garantissant ainsi que 85 % des utilisateurs qui préfèrent les applications mobiles bénéficient d'une expérience transparente sur les plateformes Android et iOS.





Solutions back-end configurables et front-end prédéfinies

Dans le domaine de la finance numérique, les solutions back-end configurables associées à des frontaux prédéfinis sont synonymes de flexibilité et d’efficacité. Optez pour des plates-formes technologiques qui fournissent une architecture de microservices , permettant des services indépendants, évolutifs et découplés. Celles-ci, combinées à des technologies de conteneurisation telles que Docker, peuvent garantir un déploiement indépendant de l'environnement, réduisant ainsi considérablement les délais et les coûts. Alors que 77 % des entreprises soulignent l'exécution accélérée des tâches offerte par de telles solutions, faire ce choix peut notamment améliorer la compétitivité de votre entreprise.





Sécurité des données : le noyau non négociable

Alors que les violations de données atteignent un niveau record, coûtant en moyenne aux entreprises 4,24 millions de dollars par incident , la sécurité des données reste primordiale. Choisissez des plates-formes qui intègrent des méthodes de cryptage avancées et une authentification multifacteur, protégeant les informations sensibles à chaque point de contact. Tirer parti de la technologie Blockchain pour l'intégrité des données et utiliser des systèmes de détection d'anomalies basés sur l'IA peuvent fournir une couche de sécurité supplémentaire, favorisant la confiance et la crédibilité parmi votre base d'utilisateurs.





Développement Agile avec Java et Spring Hibernate

Dans votre quête d'agilité sans compromettre la sécurité, adopter une pile technologique intégrant Java couplée à des frameworks comme Spring Hibernate est une sage décision. Ces frameworks sont réputés pour leur nature indépendante du système d'exploitation et des bases de données, facilitant une architecture système évolutive et résiliente. De plus, l'intégration de pipelines d'intégration continue et de déploiement continu ( CI/CD ) peut rationaliser le processus de développement, permettant des changements rapides et favorisant une culture DevOps au sein de vos équipes technologiques. Compte tenu de l’adoption croissante de tels cadres, s’y conformer pourrait vous permettre de garder une longueur d’avance dans une dynamique de marché en évolution rapide.





Une voie rentable vers l’innovation

S’engager sur une voie rentable vers l’innovation nécessite de se concentrer sur des solutions qui promettent des fonctionnalités robustes sans se ruiner. L'adoption de technologies cloud natives peut réduire considérablement les coûts d'infrastructure, offrant évolutivité et flexibilité. De plus, tirer parti de fonctionnalités prédéfinies avec des protocoles de sécurité des données éprouvés, comme le proposent les plateformes bancaires numériques en marque blanche, peut constituer une approche rentable pour atteindre le leadership du marché dans un secteur.





L’avantage de la marque blanche : une démarche stratégique

Opter pour une solution en marque blanche peut être une manœuvre stratégique dans ce domaine hautement concurrentiel. Des solutions en marque blanche, comme celles proposées par Réseau de paiement , permettent aux entreprises de tirer parti de plates-formes prêtes à l'emploi et personnalisables qui éliminent le besoin de développer un système à partir de zéro, économisant ainsi du temps et de l'argent. De plus, ces solutions sont souvent accompagnées de protocoles de sécurité éprouvés et de conformités réglementaires, ce qui réduit considérablement les délais de mise sur le marché et facilite un lancement plus fluide.





En outre, ils offrent l’avantage de renforcer la marque, car les entreprises peuvent facilement intégrer leurs éléments de marque, offrant ainsi une expérience utilisateur transparente, à la fois fiable et distinctive. Dans un marché où établir la confiance et l’identité de marque est crucial, les solutions en marque blanche apparaissent comme un choix prudent, promettant un équilibre entre personnalisation et fiabilité.









Conclusion

Alors que le paysage des services financiers connaît un changement monumental, il n’a jamais été aussi crucial de faire les bons choix technologiques. En optant pour des plateformes qui incarnent l’agilité, la sécurité et la rentabilité, les sociétés fintech émergentes peuvent se tailler une niche distinctive sur un marché concurrentiel. Alors que vous naviguez dans ces eaux, envisagez de vous associer à des plates-formes technologiques qui se situent à l'intersection de l'innovation et de l'efficacité, un peu comme ce que propose Paynet, garantissant que votre chemin vers le succès soit à la fois rapide et sécurisé.