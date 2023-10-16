为新银行和金融科技企业选择合适技术平台的综合指南





在快速发展的金融格局中，全球金融科技市场预计将达到 到 2022 年将达到 3099.8 亿美元 、新银行和新时代金融科技公司面临着以前所未有的速度进行创新的压力。必须选择一个不仅强大、安全，而且灵活且经济高效的技术平台。许多新银行平台将创新与效率和谐地结合在一起，为金融科技领域树立了标杆。





然而，必须选择最适合您的一种。以下是技术布道者在开始构建数字银行平台之前需要考虑的关键点。





建立 Neo Bank 之前要考虑的要点

部署速度：关键的竞争优势

为了保持竞争优势，选择有助于快速部署的技术至关重要。利用Flutter等单一代码库框架的现代平台在这一领域提供了显着的优势。它不仅最大限度地降低了代码复杂性，而且还有助于与各种 API 无缝集成，从而增强应用程序的功能和用户体验。 Flutter 的热重载功能促进了部署速度，可实现实时反馈和更快的错误修复，确保 85% 喜欢移动应用程序的用户在 Android 和 iOS 平台上获得无缝体验。





可配置的后端和预构建的前端解决方案

在数字金融领域，可配置的后端解决方案与预构建的前端相结合是灵活性和效率的代名词。选择提供微服务架构的技术平台，允许独立、可扩展和解耦的服务。这些与 Docker 等容器化技术相结合，可以确保与环境无关的部署，从而显着减少时间和成本。 77% 的企业强调此类解决方案可加速任务执行，因此做出这一选择可以显着增强您企业的竞争力。





数据安全：不容协商的核心

随着数据泄露达到历史最高水平，公司平均损失 每次事件 424 万美元 ，数据安全仍然至关重要。选择采用先进加密方法和多因素身份验证的平台，保护每个接触点的敏感信息。利用区块链技术实现数据完整性并采用人工智能驱动的异常检测系统可以提供额外的安全层，从而增强用户群之间的信任和可信度。





使用 Java 和 Spring Hibernate 进行敏捷开发

为了在不影响安全性的情况下追求敏捷性，采用以 Java 为特色的技术堆栈以及 Spring Hibernate 等框架是明智之举。这些框架以其与操作系统和数据库无关的性质而闻名，有助于实现可扩展且有弹性的系统架构。此外，持续集成和持续部署 ( CI/CD ) 管道的集成可以简化开发流程，实现快速变革并在技术团队中培育 DevOps 文化。考虑到此类框架的采用越来越多，与它们保持一致可能是您在快速发展的市场动态中保持领先地位的门票。





经济有效的创新途径

走上一条经济高效的创新之路，需要重点关注既能提供强大功能又不会浪费钱的解决方案。采用云原生技术可以大幅降低基础设施成本，提供可扩展性和灵活性。此外，利用白标数字银行平台提供的带有经过验证的数据安全协议的预构建功能可以成为实现行业市场领先地位的经济有效的方法。





白标优势：战略举措

在这个竞争激烈的领域，选择白标解决方案可能是一种战略策略。白标解决方案，例如由 支付网 ，使公司能够利用现成的、可定制的平台，无需从头开始开发系统，从而节省时间和金钱。此外，这些解决方案通常配备经过验证的安全协议和监管合规性，大大缩短了上市时间并促进更顺利的发布。





此外，它们还具有品牌强化的优势，因为公司可以轻松整合其品牌元素，提供可靠且独特的无缝用户体验。在建立信任和品牌形象至关重要的市场中，白标解决方案成为一种谨慎的选择，承诺在定制和可靠性之间取得平衡。









结论

随着金融服务格局发生巨大转变，做出正确的技术选择变得前所未有的重要。通过选择体现敏捷性、安全性和成本效益的平台，新兴金融科技公司可以在竞争激烈的市场中开辟出独特的利基市场。当您在这些领域中航行时，请考虑与处于创新和效率交叉点的技术平台合作，就像 Paynet 提供的那样，确保您的成功之旅既快速又安全。







