Sustentando nossa criatividade por meio do gerenciamento de vários projetos

O MacArthur Fellows Program é um prêmio concedido anualmente a 20 a 30 cidadãos ou residentes dos Estados Unidos, de qualquer área, com base em seu talento, dedicação e potencial demonstrados, e não necessariamente em suas realizações anteriores. A lista completa de destinatários está aqui . Se você olhar através dele, notará que as ocupações dos vencedores são notavelmente diversas: biólogos de seda de aranha, fazendeiros, químicos atmosféricos, pintores, escultores, silvicultores tropicais, preservadores de livros raros, cientistas da computação, médicos, historiadores, etc.





Como o prêmio atual para os MacArthur Fellows é de $ 625.000 pagos em cinco anos, este prêmio é visto como um investimento futuro para permitir que os bolsistas trabalhem por conta própria e em projetos para os quais não teriam recursos, tempo ou dinheiro.





Esta concessão não tem quaisquer amarras. De acordo com a página dos programas :





Não há restrições sobre como o dinheiro pode ser gasto e não impomos obrigações de relatórios.





Como os Medicis, financiaremos Michelangelo. Se apenas um deles produzir uma grande obra de arte, terá valido a pena o risco — Roderick MacArthur









E valeu a pena o risco de fato. Examinando rapidamente a lista de destinatários, vemos as ganhadoras do Prêmio Nobel Barbara McClintock e Esther Duflo, o historiador Jared Diamond, o pesquisador Robert Sapolsky, o inventor da World Wide Web Tim Berners-Lee, a romancista Chimamanda Ngozi Adichie, o artista Lin-Manuel Miranda, o autor Ibram X. Kendi, e tantos outros.





Em seu livro Uncommon Genius , Denise Shekerjian descreve como grandes ideias nascem com base em suas entrevistas com 40 MacArthur Fellows.





Um insight deste livro:

Se você continuar tentando algo e continuar falhando, acho que é muito tolo continuar tentando fazer a mesma coisa da mesma maneira, a menos que tenha certeza de que nada mais funcionará. Acho que você tem que ser mais pragmático. Em vez de insistir e insistir estupidamente em uma área que não provou ser útil, você deve deixar isso de lado e olhar para um problema diferente por um tempo e depois voltar a ele. A mente continua trabalhando nisso mesmo quando você não está focado nela e às vezes descobre um novo ângulo quando o holofote foi desligado. Então, quando você revisitar o problema, poderá estar em uma posição melhor para reconceituá-lo e talvez resolvê-lo. Tenho sido muito pragmático dessa forma e não deixei que portas fechadas ou derrotas me irritassem - muito - MacArthur Fellow e psicólogo pesquisador Howard Gardner em Uncommon Genius





Talvez hoje em dia, quando soubermos mais sobre como o cérebro alterna entre o modo focado (concentrando-se na tarefa em questão) e o modo difuso (relaxando nossa concentração daquela tarefa específica) e como essa troca se mostra um excelente método para lidar com os obstáculos do conhecimento, A citação de Gardner não parece muito. Mas considere que Gardner recebeu a bolsa MacArthur em 1981 e provavelmente usou essa técnica por anos ou décadas antes disso.





Esse procedimento faz maravilhas e, portanto, podemos precisar nos lembrar quando nos sentirmos presos em um de nossos projetos, pois isso inevitavelmente acontecerá, o que poderíamos fazer: colocar o projeto em uma prateleira e deixá-lo ferver, fazer outra coisa em enquanto isso, volte ao projeto, trabalhe, saia de novo e assim por diante.





O que é esse “algo mais” indescritível que poderíamos fazer nesse meio tempo?









Podemos ser vítimas das canções de sereia da procrastinação e ficar presos pela rolagem interminável de conteúdo. Não estou dizendo que isso é sábio, mas devemos reconhecer que isso acontece.





Poderíamos priorizar o sono, modo eminentemente difuso.





Podemos deixar nossas mentes vagarem e fazer algo que nos relaxe. Longas caminhadas, um hobby que gostamos, tomar banho e ter um momento Eureka.





Ou …

Quando não suporto olhar para minha poesia, volto-me para meu romance em andamento. Quando o romance me deixa doente, rascunho a resenha do livro que prometi a alguém. Se a resenha do livro me escapa, posso esboçar um ensaio que venho pensando em escrever. Sempre há algo em minha mesa a que posso recorrer, sempre algo para trabalhar — MacArthur Fellow e escritor Brad Leithauser em Uncommon Genius





Organizar nossas ideias em vários projetos é outra maneira de recarregar nossos poderes criativos. Por que devemos fazer isso?





Polinização cruzada entre projetos. Como Leithauser explicou mais tarde, algo em seus ensaios poderia se tornar uma pista sobre como dar voz a um de seus poemas em dificuldades. As conexões sempre surpreendentes de lidar com vários projetos provam que a criatividade se alimenta da criatividade .





Duas ideias anteriormente não relacionadas se juntam e criam algo novo sob o sol. Seu trabalho não é encontrar essas ideias, mas reconhecê-las quando elas aparecem. Stephen King – Sobre a escrita





Então, como Tim Hartford observou em Messy :

Um novo contexto é emocionante; ter vários projetos pode parecer uma distração, mas, em vez disso, a variedade chama nossa atenção como um turista observando detalhes que um local consideraria mundanos.





Segmentar especificamente apenas um empreendimento tem suas desvantagens. Um aplicativo pode falhar espetacularmente. Nenhuma editora estaria interessada em nossos romances de fantasia. Nenhum financiamento para nossa pesquisa. Mas ter outros projetos pendentes para focar pode servir como um momento de redefinição, trazendo oportunidades interessantes para um avanço.





Observe que essa abordagem não é multitarefa, pois não estamos fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas lidando com vários projetos em diferentes fases para as quais passamos quando estamos em um impasse com um projeto específico, focando totalmente na tarefa em questão.





Ainda assim, lidar com muitos projetos ao mesmo tempo pode desencadear um estilo de trabalho indutor de ansiedade. Quando trocar? Que tarefa escolher? Tenho muitos projetos? Muito pouco? E mais importante, estou focando nos projetos certos para mim?





A resposta vai precisar de uma tentativa e erro personalizada, pois somos todos indivíduos únicos, com nossas próprias peculiaridades, assim como todos os outros. Mas existem algumas maneiras de lidar com esse processo.





Twyla Tharp, famosa dançarina, coreógrafa e outra MacArthur Fellow, chama sua abordagem de trabalho em diferentes projetos de “a caixa”, onde a caixa é uma caixa de arquivo dobrável.

Começo cada dança com uma caixa. Escrevo o nome do projeto na caixa e, à medida que a peça avança, preencho-a com todos os itens que foram usados para fazer a dança. Isso significa cadernos, recortes de notícias, CDs, vídeos meus trabalhando sozinho em meu estúdio, vídeos dos dançarinos ensaiando, livros e fotografias e obras de arte que possam ter me inspirado.

Há caixas separadas para tudo o que já fiz. Se você quiser dar uma olhada em como eu penso e trabalho, você poderia fazer pior do que começar com minhas caixas. A caixa faz com que eu me sinta organizada, que tenho meu jeito mesmo quando ainda não sei para onde estou indo. Também representa um compromisso. O simples ato de escrever o nome de um projeto na caixa significa que comecei a trabalhar.

Mais importante, porém, a caixa significa que nunca preciso me preocupar em esquecer. Um dos maiores medos de uma pessoa criativa é que alguma ideia brilhante se perca porque você não anotou e guardou em um lugar seguro. Não me preocupo com isso porque sei onde encontrá-lo. Está tudo na caixa.

Twyla Tharp – O Hábito Criativo





Se Tharp ficar sem espaço em uma caixa, ela adiciona uma nova caixa a esse projeto. E se ela ficar presa em um projeto, ela simplesmente vai para outra caixa e vasculha seu conteúdo.





Ou, considere esta abordagem:

Eu mesmo tenho uma solução relacionada [para as caixas de Twyla Tharp], uma chapa de aço na parede do meu escritório cheia de ímãs e cartões de 3 × 5 polegadas. Cada cartão tem um único projeto - algo volumoso que levará pelo menos um dia para ser concluído.

Enquanto escrevo isso, há mais de 15 projetos lá em cima, incluindo minha próxima coluna semanal, uma mudança de casa iminente, uma rotina de comédia stand-up que prometi tentar escrever, duas ideias separadas para uma série de podcasts, uma proposta de televisão , um longo artigo de revista e este capítulo. Isso seria potencialmente esmagador, mas a solução é simples: escolhi três projetos e os coloquei no topo.

São projetos ativos e me permito trabalhar em qualquer um dos três. Todos os outros estão em segundo plano. Não me preocupo em esquecê-los, porque estão capturados no quadro. Mas também não me sinto compelido a começar a trabalhar em nenhum deles. Eles não vão me distrair, mas se a ideia certa aparecer, eles podem prender algum fio criativo em meu subconsciente.

Tim Hartford – bagunçado





No meu caso, utilizo um aplicativo web, o Trello . Criei vários boards dedicados aos meus projetos. Por exemplo, tenho um quadro para escrever artigos neste site. Como o Trello segue a metodologia Kanban , tenho várias colunas no quadro de artigos:

Ações necessárias (esta coluna é para os rascunhos em que tenho uma vaga ideia para um artigo, mas preciso de mais investigação, como ler um livro específico ou assistir a um filme ou vídeo específico),

Perfis (para rascunhos semelhantes a estes artigos ),

Paternidade (artigos sobre paternidade),

Rascunhos (todas as outras ideias),

Candidatos (uma lista menor com perfis, pais ou cartões de rascunhos dos quais eu poderia escolher quais artigos publicar)

Fazendo (geralmente um, mas se eu travar, adiciono outro cartão nesta coluna, como explicarei mais adiante).





Em cada coluna, tenho cartões para cada rascunho onde, com o tempo, coloco comentários, artigos, citações, percepções e qualquer coisa que seja relevante para o tópico e me chame a atenção. No devido tempo, passarei um cartão para a lista mais curta de Candidatos ou diretamente para a coluna Fazendo.





Então, quando chega a hora de escrever um artigo com base no rascunho do cartão da coluna Fazendo, crio um esboço com base nos comentários ou em meus pensamentos e escrevo. Claro, nem todos os comentários acabam em um artigo publicado, e também adiciono mais comentários enquanto escrevo.





Depois de publicar um artigo, excluo o cartão de rascunho da coluna Fazendo e movo um cartão da coluna Candidatos para a coluna Fazendo.





Talvez essa abordagem pudesse ser mais simplificada, mas funciona para mim, pois me permite capturar tudo e ver quais rascunhos tenho e qual escolher (por exemplo, o rascunho com mais comentários da coluna Candidatos) se eu estiver preso a um artigo específico.





Recentemente, comecei a brincar com ficção flash e contos (ainda longe de terminar), então rabiscar diálogos ou pensar sobre a motivação de um personagem é um novo projeto que fornece um alívio bem-vindo e uma mudança de contexto da pesquisa pesada de que preciso para alguns dos meus artigos.





Ainda assim, esse método de manter nossos poderes criativos trabalhando em um conjunto de diversos projetos não é a única maneira de atingir nossos objetivos. Devemos descobrir uma abordagem que seja adequada às nossas necessidades e mantê-la.





E, por último, lembre-se do que Amos Tversky, outro ganhador do MacArthur Fellowship e colaborador tardio do ganhador do prêmio Nobel Daniel Kahneman, disse uma vez:





O segredo para fazer uma boa pesquisa é sempre estar um pouco subempregado. Você desperdiça anos por não poder desperdiçar horas.





Nota: Barbara Oakley nomeia os processos de pensamento relacionados à rede frontoparietal (focalização) e à rede de modo padrão (pensamentos errantes) de modo focado e modo difuso, respectivamente, em seu livro A mind for numbers e no popular curso Coursera, Learning How aprender . Escrevi mais artigos sobre modos focados/difusos aqui .





Anteriormente publicado aqui .