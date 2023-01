Soutenir notre créativité en gérant plusieurs projets

Le programme MacArthur Fellows est un prix décerné chaque année à 20 à 30 citoyens ou résidents des États-Unis, de tous les domaines, en fonction de leur talent, de leur dévouement et de leur potentiel. Les professions des lauréats sont remarquablement diverses : biologistes de la soie d'araignée, agriculteurs, chimistes de l'atmosphère, peintres, sculpteurs, forestiers tropicaux, conservateurs de livres rares, informaticiens, médecins, historiens, etc. Le prix est considéré comme un investissement futur pour permettre aux boursiers à leurs propres appareils et travailler sur des projets qu'ils n'auraient pas les ressources, le temps ou l'argent pour faire.

Le programme MacArthur Fellows est un prix décerné chaque année à 20 à 30 citoyens ou résidents des États-Unis, de tous les domaines, en fonction de leur talent, de leur dévouement et de leur potentiel, et pas nécessairement de leurs réalisations passées. La liste complète des récipiendaires est ici . Si vous le parcourez, vous remarquerez que les professions des lauréats sont remarquablement diverses : biologistes de la soie d'araignée, agriculteurs, chimistes de l'atmosphère, peintres, sculpteurs, forestiers tropicaux, conservateurs de livres rares, informaticiens, médecins, historiens, etc.





Comme le prix actuel des boursiers MacArthur est de 625 000 $ payés sur cinq ans, ce prix est considéré comme un investissement futur pour laisser les boursiers à eux-mêmes et travailler sur des projets dont ils n'auraient pas les ressources, le temps ou l'argent.





Cette subvention n'est assortie d'aucune condition. Selon la page des programmes :





Il n'y a aucune restriction sur la manière dont l'argent peut être dépensé et nous n'imposons aucune obligation de déclaration.





Comme les Médicis, nous financerons Michel-Ange. Si même l'un d'entre eux produit une grande œuvre d'art, cela en valait la peine - Roderick MacArthur









Et cela valait-il vraiment le risque. En parcourant rapidement la liste des récipiendaires, on aperçoit les lauréates du prix Nobel Barbara McClintock et Esther Duflo, l'historien Jared Diamond, le chercheur Robert Sapolsky, l'inventeur du World Wide Web Tim Berners-Lee, la romancière Chimamanda Ngozi Adichie, l'artiste Lin-Manuel Miranda, auteur Ibram X. Kendi, et tant d'autres.





Dans son livre Uncommon Genius , Denise Shekerjian décrit comment de grandes idées naissent sur la base de ses entretiens avec 40 boursiers MacArthur.





Un aperçu de ce livre:

Si vous continuez à essayer quelque chose et que vous échouez, je pense qu'il est très insensé de continuer à essayer de faire la même chose de la même manière, sauf si vous êtes sûr que rien d'autre ne fonctionnera. Je pense qu'il faut être plus pragmatique. Au lieu d'insister bêtement et de pousser dans un domaine qui ne s'est pas avéré utile, vous devriez le mettre de côté et examiner un problème différent pendant un moment, puis y revenir. L'esprit continue à y travailler même lorsque vous n'êtes pas concentré dessus et découvre parfois un nouvel angle lorsque les projecteurs ont été éteints. Ensuite, lorsque vous revisitez le problème, vous serez peut-être mieux placé pour le reconceptualiser et peut-être le résoudre. J'ai été très pragmatique de cette façon et je n'ai pas laissé les portes closes ou les défaites m'irriter - beaucoup - MacArthur Fellow et psychologue de recherche Howard Gardner dans Uncommon Genius





Peut-être que de nos jours, alors que nous en savons plus sur la façon dont le cerveau alterne entre le mode focalisé (se concentrer sur la tâche à accomplir) et le mode diffus (relâcher notre concentration de cette tâche spécifique) et comment cette commutation s'avère être une excellente méthode pour gérer les obstacles à la connaissance, La citation de Gardner ne ressemble pas à grand-chose. Mais considérez que Gardner a reçu la bourse MacArthur en 1981 et a probablement utilisé cette technique pendant des années ou des décennies avant cela.





Cette procédure fonctionne à merveille, et donc, nous pourrions avoir besoin de nous rappeler quand nous nous sentons bloqués sur l'un de nos projets, car cela arrivera inévitablement, ce que nous pourrions faire : mettre le projet sur une étagère et le laisser mijoter, faire autre chose dans en attendant, revenez au projet, travaillez, quittez-le encore, et ainsi de suite.





Quelle est cette « autre chose » insaisissable que nous pourrions faire en attendant ?









Nous pourrions être la proie des chants des sirènes de la procrastination et nous faire piéger par un défilement de contenu sans fin. Je ne dis pas que c'est sage, mais nous devons reconnaître que cela arrive.





On pourrait privilégier le sommeil, mode éminemment diffus.





Nous pourrions laisser nos esprits vagabonder et faire quelque chose qui nous détend. De longues promenades, un passe-temps que nous apprécions, prendre un bain et avoir un moment Eurêka.





Ou …

Quand je ne supporte pas de regarder ma poésie, je me tourne vers mon roman en cours. Quand le roman me rend malade, je rédige la critique du livre que j'ai promise à quelqu'un. Si la critique du livre m'échappe, je peux esquisser un essai que j'ai pensé à écrire. Il y a toujours quelque chose sur mon bureau vers lequel je peux me tourner, toujours quelque chose sur quoi travailler - MacArthur Fellow et écrivain Brad Leithauser dans Uncommon Genius





Organiser nos idées dans divers projets est encore une autre façon de recharger nos pouvoirs créatifs. Pourquoi devrions-nous faire cela?





Pollinisation croisée entre les projets. Comme Leithauser l'a expliqué plus tard, quelque chose dans ses essais pourrait devenir un indice sur la façon de donner une voix à l'un de ses poèmes en difficulté. Les connexions toujours surprenantes de la gestion de plusieurs projets prouvent que la créativité se nourrit de la créativité .





Deux idées auparavant sans rapport se rejoignent et créent quelque chose de nouveau sous le soleil. Votre travail n'est pas de trouver ces idées mais de les reconnaître lorsqu'elles se présentent. Stephen King - Sur l'écriture





Ensuite, comme le remarquait Tim Hartford dans Messy :

Un nouveau contexte est excitant; avoir plusieurs projets peut sembler distrayant, mais au lieu de cela, la variété attire notre attention comme un touriste bouche bée devant des détails qu'un local trouverait banals.





Cibler spécifiquement une seule entreprise a ses inconvénients. Une application peut échouer de façon spectaculaire. Aucun éditeur ne serait intéressé par nos romans fantastiques. Aucun financement pour nos recherches. Mais avoir d'autres projets dans le carnet de commandes sur lesquels se concentrer pourrait servir de moment de réinitialisation, offrant des opportunités passionnantes pour une percée.





Notez que cette approche n'est pas multitâche, car nous ne faisons pas plusieurs choses à la fois, mais traitons de nombreux projets dans différentes phases vers lesquels nous basculons lorsque nous sommes dans une impasse avec un projet spécifique, en nous concentrant entièrement sur la tâche à accomplir.





Pourtant, gérer plusieurs projets à la fois peut déclencher un style de travail anxiogène. Quand changer ? Quelle tâche choisir ? Ai-je trop de projets ? Trop peu? Et plus important encore, est-ce que je me concentre sur les bons projets pour moi ?





La réponse nécessitera un essai et une erreur personnalisés car nous sommes tous des individus uniques, avec nos propres particularités, comme tout le monde. Mais il existe des moyens de gérer ce processus.





Twyla Tharp, célèbre danseuse, chorégraphe et autre boursière MacArthur, appelle son approche pour travailler sur différents projets « la boîte », où la boîte est une boîte de classement pliable.

Je commence chaque danse avec une boîte. J'écris le nom du projet sur la boîte et, au fur et à mesure que la pièce progresse, je la remplis avec tous les éléments qui ont contribué à la création de la danse. Cela signifie des cahiers, des coupures de presse, des CD, des bandes vidéo de moi travaillant seul dans mon studio, des vidéos des danseurs en train de répéter, des livres et des photographies et des œuvres d'art qui m'ont peut-être inspiré.

Il y a des boîtes séparées pour tout ce que j'ai jamais fait. Si vous voulez avoir un aperçu de ma façon de penser et de travailler, vous pourriez faire pire que de commencer par mes boîtes. La boîte me donne l'impression d'être organisé, que j'ai le moral à zéro même quand je ne sais pas encore où je vais. C'est aussi un engagement. Le simple fait d'écrire un nom de projet sur la boîte signifie que j'ai commencé à travailler.

Le plus important, cependant, c'est que la boîte signifie que je n'ai jamais à m'inquiéter d'oublier. L'une des plus grandes craintes pour une personne créative est qu'une idée brillante se perde parce que vous ne l'avez pas écrite et mise en lieu sûr. Je ne m'en soucie pas car je sais où le trouver. Tout est dans la boîte.

Twyla Tharp – L'habitude créative





Si Tharp manque d'espace dans une boîte, elle ajoute une nouvelle boîte à ce projet. Et si elle est bloquée sur un projet, elle se déplace simplement vers une autre boîte et fouille dans son contenu.





Ou, considérez cette approche:

J'ai moi-même une solution connexe [aux boîtes de Twyla Tharp], une tôle d'acier sur le mur de mon bureau pleine d'aimants et de cartes 3 × 5 pouces. Chaque carte contient un seul projet, quelque chose de volumineux qui me prendra au moins une journée à terminer.

Au moment où j'écris ceci, il y a plus de 15 projets là-haut, y compris ma prochaine chronique hebdomadaire, un déménagement imminent, une routine de comédie stand-up que j'ai promis d'essayer d'écrire, deux idées distinctes pour une série de podcasts, une proposition de télévision , un long article de magazine et ce chapitre. Ce serait potentiellement écrasant, mais la solution est simple : j'ai choisi trois projets et les ai placés au sommet.

Ce sont des projets actifs, et je me permets de travailler sur n'importe lequel des trois. Tous les autres sont en veilleuse. Je ne m'inquiète pas de les oublier, car ils sont capturés au tableau. Mais je ne me sens pas non plus obligé de commencer à travailler sur l'un d'eux. Ils ne me distrairont pas, mais si la bonne idée se présente, ils pourraient bien accrocher un fil créatif dans mon subconscient.

Tim Hartford - désordonné





Dans mon cas, j'utilise une application web, Trello . J'ai créé plusieurs tableaux dédiés à mes projets. Par exemple, j'ai un tableau pour écrire des articles sur ce site. Comme Trello suit la méthodologie Kanban , j'ai plusieurs colonnes dans le tableau des articles :

Actions requises (cette colonne concerne les brouillons pour lesquels j'ai une vague idée d'article mais j'ai besoin d'une enquête plus approfondie, comme lire un livre particulier ou regarder un film ou une vidéo spécifique),

Profils (pour les brouillons similaires à ces articles ),

Parentalité (articles sur la parentalité),

Brouillons (toutes les autres idées),

Candidats (une liste plus petite avec des profils, la parentalité ou des brouillons de cartes à partir de laquelle je pourrais choisir les articles à publier)

Faire (généralement une, mais si je coince, j'ajoute une autre carte dans cette colonne, comme je l'expliquerai plus tard).





Dans chaque colonne, j'ai des cartes pour chaque brouillon où, avec le temps, je mets des commentaires, des articles, des citations, des idées et tout ce qui est quelque peu pertinent pour le sujet et qui attire mon attention. En temps voulu, je déplacerai une carte vers la liste plus courte des candidats ou directement vers la colonne En cours.





Ensuite, lorsqu'il est temps d'écrire un article basé sur le brouillon de la colonne Faire, je crée un plan basé sur les commentaires ou mes réflexions et j'écris. Bien sûr, tous les commentaires ne se retrouvent pas dans un article publié, et j'ajoute également d'autres commentaires au fur et à mesure que j'écris.





Une fois que je publie un article, je supprime ce brouillon de la colonne En cours et déplace une carte de la colonne Candidats vers la colonne En cours.





Cette approche pourrait peut-être être plus simple, mais elle fonctionne pour moi car elle me permet de tout capturer et de voir quels brouillons j'ai et lequel choisir (par exemple, le brouillon avec le plus de commentaires de la colonne Candidats) si je suis coincé avec un article spécifique.





J'ai récemment commencé à jouer avec de la fiction flash et des histoires courtes (pas encore terminées), donc griffonner des dialogues ou réfléchir à la motivation d'un personnage est un nouveau projet qui offre un soulagement bienvenu et un changement de contexte par rapport aux recherches approfondies dont j'ai besoin pour certains de mes articles.





Pourtant, cette méthode de maintien de nos pouvoirs créatifs en travaillant sur un ensemble de projets divers n'est pas la seule façon d'atteindre nos objectifs. Nous devons découvrir une approche adaptée à nos besoins et nous y tenir.





Et enfin, rappelez-vous ce qu'Amos Tversky, encore un autre lauréat de la bourse MacArthur et un collaborateur décédé du prix Nobel Daniel Kahneman, a dit un jour :





Le secret pour faire de bonnes recherches est d'être toujours un peu sous-employé. Vous perdez des années en ne pouvant pas perdre des heures.





Remarque : Barbara Oakley nomme les processus de pensée liés au réseau frontopariétal (concentration) et au réseau de mode par défaut (pensées errantes) le mode focalisé et le mode diffus, respectivement, dans son livre A mind for numbers et le très populaire cours Coursera, Learning How apprendre . J'ai écrit plus d'articles sur les modes focalisés/diffus ici .





Précédemment publié ici .