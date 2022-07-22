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    通过管理多个项目来维持我们的创造力经过@roxanamurariu
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    通过管理多个项目来维持我们的创造力

    2022/07/22
    8m
    经过 @roxanamurariu 368 讀數
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    太長; 讀書

    麦克阿瑟研究员计划是一项每年颁发给 20 至 30 名美国公民或居民的奖项，他们来自任何领域，基于才能、奉献精神和潜力。获奖者的职业非常多样化：蜘蛛丝生物学家、农民、大气化学家、画家、雕塑家、热带森林学家、珍本书保护主义者、计算机科学家、医生、历史学家等。该奖项被视为未来的投资，让奖学金获得者到他们自己的设备上，并从事他们没有资源、时间或金钱去做的项目。

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    #creativity#productivity#trello
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