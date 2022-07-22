通过管理多个项目来维持我们的创造力

是一项每年颁发给 20 至 30 名美国公民或居民 奖项，他们来自任何领域，基于他们所展示的才能、奉献精神和潜力，而不一定是他们过去的成就。完整的收件人列表在 。如果你看一眼，你会发现获奖者的职业非常多样化：蜘蛛丝生物学家、农民、大气化学家、画家、雕塑家、热带森林学家、珍本书保护者、计算机科学家、医生、历史学家等。 麦克阿瑟研究员计划 的 这里 由于麦克阿瑟研究员目前的奖金是 5 年支付的 625,000 美元，因此该奖项被视为未来的投资，让奖学金获得者可以使用自己的设备并从事他们没有资源、时间或金钱的项目。 该赠款没有任何附加条件。根据 ： 程序的页面 这笔钱的用途没有任何限制，我们也没有规定任何报告义务。 像美第奇家族一样，我们将资助米开朗基罗。如果他们中的一个人能创作出伟大的艺术作品，那么冒险也是值得的——罗德里克·麦克阿瑟 确实值得冒险。快速浏览获奖者名单，我们看到诺贝尔奖获得者芭芭拉·麦克林托克和埃丝特·杜弗洛、历史学家贾里德·戴蒙德、研究员罗伯特·萨波尔斯基、万维网发明者蒂姆·伯纳斯-李、小说家奇马曼达·恩戈齐·阿迪奇、艺术家林-曼努埃尔·米兰达、作家Ibram X. Kendi 等等。 Denise Shekerjian 在她的 书中描述了基于她对 40 位麦克阿瑟研究员的采访，伟大的想法是如何诞生的。 Uncommon Genius 本书的一个见解： 如果你一直尝试某事并且一直失败，我认为继续尝试以同样的方式做同样的事情是非常愚蠢的，除非你确定没有其他方法可以工作。我认为你必须更加务实。与其愚蠢地坚持和推动一个没有被证明有用的领域，你应该把它放在一边，看看一个不同的问题一段时间，然后再回到它。即使你没有专注于它，大脑也会继续工作，有时当聚光灯关闭时会发现一个新的角度。然后，当您重新审视问题时，您可能处于更好的位置来重新概念化它并可能解决它。我一直非常务实，没有让关门或失败激怒我——非常——麦克阿瑟研究员和研究心理学家霍华德加德纳在 罕见的天才 也许现在，当我们更多地了解大脑如何在专注模式（专注于手头的任务）和分散模式（将我们的注意力从特定任务中放松）之间切换以及这种切换如何被证明是处理知识障碍的绝佳方法时，加德纳的报价看起来并不多。但是考虑一下加德纳在 1981 年获得了麦克阿瑟资助，并且可能在那之前几年或几十年就使用了这种技术。 这个过程产生了奇迹，因此，当我们觉得自己被困在一个项目上时，我们可能需要提醒自己，因为它不可避免地会发生，我们可以做些什么：把项目放在架子上，让它慢慢煮，在同时，回到项目，工作，再次离开，等等。 与此同时，我们还能做些什么难以捉摸的“其他事情”？ 我们可能会成为拖延的警笛歌曲的牺牲品，并被无休止的内容滚动所困。并不是说这是明智的，但我们必须承认它确实发生了。 我们可以优先考虑睡眠，这是一种非常分散的模式。 我们可以让我们的思绪四处游荡，做一些让我们放松的事情。散步，我们喜欢的爱好，洗澡和享受尤里卡时刻。 或者 … 当我不忍看我的诗时，我转向我正在创作的小说。当小说让我生病时，我起草了我答应过某人的书评。如果书评没读懂，我可能会草拟一篇我一直想写的文章。我的办公桌上总有一些我可以求助的东西，总有一些东西可以做——麦克阿瑟研究员和作家布拉德·莱特豪泽在 罕见的天才 将我们的想法安排到不同的项目中是另一种为我们的创造力充电的方式。我们为什么要这样做？ 项目之间的异花授粉。正如 Leithauser 后来解释的那样，他的散文中的某些内容可能成为如何为他的一首苦苦挣扎的诗歌配音的线索。处理多个项目的惊人联系证明 。 创造力源于创造力 两个以前不相关的想法结合在一起，在阳光下创造了一些新的东西。你的工作不是找到这些想法，而是在它们出现时识别它们。 斯蒂芬·金—— 论写作 然后，正如蒂姆·哈特福德在《 》中所说： 凌乱 新鲜的环境令人兴奋；有几个项目可能看起来会分散注意力，但相反，这些项目吸引了我们的注意力，就像一个游客盯着当地人会觉得平凡的细节一样。 仅针对一项努力有其缺点。应用程序可能会严重失败。没有出版商会对我们的奇幻小说感兴趣。我们的研究没有资金支持。但是，在积压的其他项目中集中精力可以作为一个重置时刻，带来令人兴奋的突破机会。 请注意，这种方法不是多任务处理，因为我们不是一次做多项事情，而是处理不同阶段的多个项目，当我们在特定项目陷入僵局时切换到这些项目，完全专注于手头的任务。 尽管如此，同时处理多个项目可能会引发一种令人焦虑的工作方式。什么时候切换？选择什么任务？我的项目太多了吗？太少了？更重要的是，我是否专注于适合我的项目？ 答案需要定制的反复试验，因为我们都是独特的个体，有自己的特点，就像其他人一样。但是有一些方法可以处理这个过程。 Twyla Tharp 是著名的舞蹈家、编舞家和另一位麦克阿瑟研究员，她将她处理不同项目的方法称为“盒子”，盒子是一个可折叠的文件盒。 我从一个盒子开始每支舞。我在盒子上写下项目名称，随着作品的进展，我把参与舞蹈制作的每一个项目都填满了。这意味着笔记本、新闻剪报、CD、我独自在工作室工作的录像带、舞者排练的视频、书籍和照片以及可能启发过我的艺术作品。 我做过的所有事情都有单独的盒子。如果您想了解我的想法和工作方式，您可能会比从我的盒子开始做得更糟。这个盒子让我感觉井井有条，即使我还不知道自己要去哪里，我也可以一起行动。它也代表一种承诺。在盒子上写下项目名称的简单行为意味着我已经开始工作了。 不过，最重要的是，盒子意味着我永远不必担心忘记。对于一个有创造力的人来说，最大的恐惧之一是一些绝妙的想法会因为你没有写下来并放在安全的地方而丢失。我不担心，因为我知道在哪里可以找到它。这一切都在盒子里。 Twyla Tharp—— 创意习惯 如果 Tharp 的盒子空间不足，她会在该项目中添加一个新盒子。如果她被困在一个项目上，她只需移动到另一个盒子并挖掘其中的内容。 或者，考虑这种方法： 我自己有一个相关的解决方案 [Twyla Tharp 的盒子]，我办公室墙上的一块钢板，里面装满了磁铁和 3×5 英寸的卡片。每张卡片上都有一个单独的项目——我至少要花一天时间才能完成。 在我写这篇文章的时候，上面有超过 15 个项目，包括我的下一个每周专栏、即将搬家、我承诺尝试写的单口喜剧节目、一系列播客的两个不同想法、一个电视提案，一篇长的杂志文章，以及这一章。这可能会让人不知所措，但解决方案很简单：我选择了三个项目并将它们放在顶部。 它们是活跃的项目，我允许自己从事这三个项目中的任何一个。所有其他人都处于次要地位。我不担心我会忘记它们，因为它们已被记录在板上。但我也不觉得有必要开始研究其中的任何一个。他们不会分散我的注意力，但如果出现正确的想法，他们很可能会在我的潜意识中抓住一些创造性的线索。 蒂姆·哈特福德—— 凌乱 就我而言，我使用了一个 Web 应用程序 。我创建了几个专门用于我的项目的板。例如，我有一个在这个网站上写文章的板子。由于 Trello 遵循 ，我在文章板中有几个专栏： Trello 看板方法 需要采取的行动（本专栏适用于我对文章有模糊想法但需要更多调查的草稿，例如阅读特定书籍或观看特定电影或视频）， 简介（类似于 的草稿）， 这些文章 育儿（育儿文章）， 草稿（所有其他想法）， 候选人（包含个人资料、育儿或草稿卡的较小列表，我可以从中选择要发布的文章） 正在做（通常是一张，但如果我卡住了，我会在此列中添加另一张卡片，稍后我会解释）。 在每个专栏中，我都会为每个草稿提供卡片，我会及时放置评论、文章、引用、见解以及与主题有些相关并引起我注意的任何内容。在适当的时候，我会将一张卡片移到较短的候选人列表中，或者直接移到 Doing 列。 然后，当需要根据 Doing 栏的草稿卡写文章时，我会根据评论或我的想法创建一个大纲并编写。当然，并不是所有的评论都会在一篇发表的文章中结束，我在写的时候也会添加更多的评论。 一旦我发表了一篇文章，我会从 Doing 列中删除该草案卡片，并将一张卡片从 Candidates 列移动到 Doing 列。 也许这种方法可以更精简，但它对我有用，因为它可以让我捕获所有内容并查看我有哪些草稿以及选择哪个草稿（例如，候选人列中评论最多的草稿），如果我被困在一个具体文章。 我最近开始玩快闪小说和短篇小说（还远未完成），所以涂鸦对话或思考一个角色的动机是一个新项目，它为我的一些文章所需的大量研究提供了一种受欢迎的解脱和上下文切换。 尽管如此，这种通过开展一系列不同项目来保持我们的创造力的方法并不是实现我们目标的唯一方法。我们必须找到适合我们需求的方法并坚持下去。 最后，请记住另一位麦克阿瑟奖学金获得者、诺贝尔奖获得者丹尼尔·卡尼曼的已故合作者阿莫斯·特沃斯基（Amos Tversky）曾经说过的话： 做好研究的秘诀永远是保持一点就业不足。你因为不能浪费时间而浪费了几年。 Barbara Oakley 在她的书 和广受欢迎的 课程 。我 写了更多关于聚焦/扩散模式的文章。 注意： A mind for numbers Coursera Learning How学习 在这里 以前 发布。 在这里