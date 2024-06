Se você não consegue vencê-los, compre-os!

Tendo sido relegado a um distante segundo lugar pelo rival Nvidia , AMD anunciou a aquisição de uma empresa chamada Nod.ai na semana passada, em um movimento que espera ajudar a Team Red a alcançar sua concorrência no espaço de inteligência artificial.





A dinâmica do mercado de IA é atualmente desequilibrada, com a Nvidia controlando 80% do mercado global de chips mais adequados para executar aplicações de IA; e embora o hardware do Team Green possa ser ótimo, não deixa de ter seu quinhão de críticos, que citam o preço excessivamente alto das ofertas da Nvidia como uma barreira potencial à expansão.





Por exemplo, OpenAI, que alimenta sua ferramenta de IA generativa usando GPUs da Nvidia, gasta bilhões de dólares para executar o ChatGPT, e se o número de consultas ao chatbot crescer até um décimo da escala da pesquisa do Google, a empresa apoiada pela Microsoft exigiria inicialmente cerca de US$ 48,1 bilhões em GPUs e cerca de US$ 16 bilhões em chips por ano para se manter operacional.





Essa é uma tarefa difícil e a AMD sabe disso. É por isso que a empresa de semicondutores com sede em Santa Clara, Califórnia, está procurando competir com a Nvidia desenvolvendo hardware e software de IA que sejam mais baratos e funcionem tão bem quanto a concorrência. Essa estratégia seria bastante semelhante àquela que a Team Red vem usando sob o comando da CEO Lisa Su para capturar o mercado no espaço de PCs de consumo, surpreendendo empresas como Intel e Nvidia ao oferecer placas gráficas e processadores poderosos a preços mais fáceis de engolir. consumidores.





da AMD aquisição do Nod.ai dá ao hardware da empresa uma vantagem, já que esta desenvolveu uma tecnologia que permite às empresas implantar modelos de IA ajustados para os chips da AMD.





Embora a empresa possa estar um pouco longe de alcançar o mesmo sucesso assim como a Nvidia, ela parece estar se preparando para superar a empresa de um trilhão de dólares em preços, uma vez que tenha hardware e software bons o suficiente para isso. A entrada da AMD no mercado significaria que ela poderia atender à demanda onde outros não podem e ajudar as organizações a diversificar seu fornecimento além da Nvidia, que possivelmente não consegue produzir produtos suficientes para fornecer a todos.





No entanto, a AMD não é a única empresa de tecnologia que busca aumentar sua posição na indústria de IA por meio de aquisições.





A relatório recente da Reuters detalha tentativas de Microsoft querida OpenAI para investir em uma empresa de chips e projetar o tipo de processador necessário para potencializar seus esforços e produtos de IA. Superficialmente, fazer isso faz sentido para o CEO Sam Altman; por que pagar bilhões de dólares à Nvidia quando você poderia simplesmente comprar uma empresa para fazer isso por você? Mas adquirir uma empresa de semicondutores não é tão fácil quanto parece, considerando as regulamentações e os custos necessários para tornar tal coisa uma realidade.





Então, mais aquisições no setor? Veremos.





- Sheharyar Khan, editor, tecnologia de negócios @ HackerNoon