如果你不能打败他们，就买他们！

被对手远远地降到第二位 英伟达 , AMD 上周宣布收购一家名为 Nod.ai 的公司，希望此举能帮助 Red Team 在人工智能领域赶上竞争对手。





目前人工智能市场的动态是一边倒的，Nvidia 控制着最适合运行人工智能应用程序的全球 80% 的芯片市场；虽然 Team Green 的硬件可能很棒，但也有不少批评者，他们认为 Nvidia 产品的价格过高是其扩张的潜在障碍。





举个例子，OpenAI 使用 Nvidia 的 GPU 为其生成式人工智能工具提供支持，它花费了数十亿美元来运行 ChatGPT，如果对聊天机器人的查询数量增长到谷歌搜索规模的十分之一，这家微软支持的公司最初需要价值约 481 亿美元的 GPU，每年需要价值约 160 亿美元的芯片才能保持运行。





这是一个艰巨的任务，AMD 知道这一点。这就是为什么这家总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的半导体公司希望通过开发更便宜、运行速度与竞争对手一样的人工智能硬件和软件来与英伟达竞争。这一策略与 Team Red 在首席执行官苏姿丰 (Lisa Su) 的领导下为占领消费 PC 领域市场而采用的策略非常相似，通过以更容易接受的价格提供功能强大的显卡和处理器，让英特尔和 Nvidia 等公司措手不及。消费者。





AMD 的 获得 Nod.ai 的加入为该公司的硬件迈出了一步，因为后者开发了一项技术，使公司能够部署针对 AMD 芯片进行调整的人工智能模型。





虽然该公司距离实现这一目标可能还有一段路要走 同样的成功 作为英伟达，一旦拥有足够好的硬件和软件，它似乎确实准备在定价上击败这家价值数万亿美元的公司。 AMD进入该市场意味着它可以满足需求 别人做不到的地方 并帮助组织实现供应多元化，超越英伟达，因为英伟达可能无法生产足够的产品来供应给所有人。





不过，AMD 并不是唯一一家希望通过收购进一步巩固其在人工智能行业地位的科技公司。





A 最近的报告 来自路透社的详细尝试 微软 亲爱的 OpenAI 投资一家芯片公司并设计为其人工智能工作和产品提供动力所需的处理器。从表面上看，这样做对首席执行官萨姆·奥尔特曼（Sam Altman）来说是有道理的。当你可以购买一家公司来为你做这件事时，为什么要向英伟达支付数十亿美元呢？但收购一家半导体公司并不像听起来那么容易，考虑到实现这一目标所需的法规和成本。





那么，该行业是否会进行更多收购？我们拭目以待。





👋 您正在阅读 HackerNoon 的科技公司新闻简报的第 1 部分，这是每周一次的科技精华合集，将 HackerNoon 的专有数据与互联网趋势相结合，以确定哪些公司在公众意识中崛起和衰落。第 2 部分明天上线。讨厌等待？没问题！只需在这里订阅即可提前一天在您的收件箱中收到完整的新闻通讯。





在其他新闻中..📰

快照会发生什么？ - 通过 边缘 。

。 法拉利将接受加密货币作为其在美国汽车的支付方式——通过 路透社 。

。 人工智能语音克隆模仿政客和名人，重塑现实——来自 华盛顿邮报 。

。 机器人专家如何思考生成式人工智能——来自 TechCrunch 。

。 TikTok 加大力度反击有关以色列与哈马斯战争的错误信息 — 通过 美国有线电视新闻网 。

。 人工智能 1000 亿美元的可能性 — 来自 阿克西奥斯 。

。 购买动视暴雪后 Xbox 现在拥有的每一个特许经营权 — 来自 小宅 。

。 澳大利亚因不回答有关虐待儿童内容的问题而对 X（前 Twitter）处以罚款 — 通过 美国全国广播公司财经频道 。

这就是一个包装！不要忘记与您的家人和朋友分享这份时事通讯！大家下周见。和平！ ☮️





— Sheharyar Khan，HackerNoon 商业技术编辑